За добу в МВС виявили рекордні 569 випадків коронавірусу, померли три правоохоронці

За минулу добу коронавірус виявили у 569 правоохоронців, від ускладнень хвороби померли троє співробітників МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільшу кількість хворих зареєстровано в Запорізькій (+56), Житомирській (+42) областях та в Києві (+80).

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 15 984 співробітники МВС, одужали - 14 950, померли - 43.

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