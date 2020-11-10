За добу в МВС виявили рекордні 569 випадків коронавірусу, померли три правоохоронці
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За минулу добу коронавірус виявили у 569 правоохоронців, від ускладнень хвороби померли троє співробітників МВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільшу кількість хворих зареєстровано в Запорізькій (+56), Житомирській (+42) областях та в Києві (+80).
Від початку пандемії на коронавірус захворіли 15 984 співробітники МВС, одужали - 14 950, померли - 43.
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Дедушка АУ
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