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За добу в МВС виявили рекордні 569 випадків коронавірусу, померли три правоохоронці

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За добу в МВС виявили рекордні 569 випадків коронавірусу, померли три правоохоронці

За минулу добу коронавірус виявили у 569 правоохоронців, від ускладнень хвороби померли троє співробітників МВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільшу кількість хворих зареєстровано в Запорізькій (+56), Житомирській (+42) областях та в Києві (+80).

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 15 984 співробітники МВС, одужали - 14 950, померли - 43.

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Автор: Наталя Джума
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Ждем новостей от Авакова. Сколько ему перечислят сегодня?
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10.11.2020 10:49 Відповісти
Все-таки речь идет о МВД или правоохранителях? Если о последних, то о какой структуре конкретно - полиция, НГУ? Ведь само МВД не является правоохранительным органом, впрочем как и полиция.
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10.11.2020 10:52 Відповісти
А Аваков говорил, что мусора не люди. Та люди они, люди. Вон тоже коронавирусом болеют За добу в МВС виявили рекордні 569 випадків коронавірусу, померли три правоохоронці - Цензор.НЕТ 6580
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10.11.2020 10:53 Відповісти
А може то не короновирус-сегодня ж день ментов.
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10.11.2020 10:59 Відповісти
Заразится могли только в ресторанах, потому как на улицах чисто, мусоров нет ВООБЩЕ!
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10.11.2020 11:29 Відповісти
 
 