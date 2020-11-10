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Шахти зазнають величезних збитків, підвищення тарифу на електроенергію може добити галузь, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Шахти зазнають величезних збитків, підвищення тарифу на електроенергію може добити галузь, - експерт

Підвищення тарифу на передачу електроенергії на 30% знищить шахти, які й без того мають мільйонні збитки. Про це заявив директор держпідприємства "Львіввугілля" Олег Акімов.

За його словами, зростання витрат на електроенергію ще більше зажене вітчизняні шахти у збитки і може призвести до знищення галузі.

"1650 за тонну вугілля. Ще підвищити зараз за електроенергію плату. Ми і так вже повністю знаходимося в фінансовій дірі. Ми сьогодні беремо фактично, у нас дисбаланс, фінансовий результат по роботі за жовтень мінус 70 мільйонів гривень. Давайте підвищимо ще ціну на електроенергію, буде мінус 80 мільйонів або 90", - пояснив Акімов.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед "зеленою" генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%. У 2021 році ціна виросте ще раз, до 340 грн/МВт-год.

Промисловці та бізнес виступають проти цього рішення. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
зачем нам такая отрасль которая приносит убытки ?
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10.11.2020 11:02
+4
Закрыть эти кротовые дыры к чертовой матери!!! Тэтчер на вас нет идиотов!!!
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10.11.2020 10:55
+3
ШАХТЫ должны быть давно закрыты Шахты несут огромные убытки, повышение тарифа на электроэнергию может добить отрасль, - эксперт - Цензор.НЕТ 5368
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10.11.2020 10:56
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Кармильцы астанутса без работы???? Де ж мы будем харчевацца ? Шахты несут огромные убытки, повышение тарифа на электроэнергию может добить отрасль, - эксперт - Цензор.НЕТ 3902
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10.11.2020 10:52 Відповісти
ШАХТЫ должны быть давно закрыты Шахты несут огромные убытки, повышение тарифа на электроэнергию может добить отрасль, - эксперт - Цензор.НЕТ 5368
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10.11.2020 10:56 Відповісти
Та нехай будуть,тільки ось держава повинна повністю піти з бізнесу,з любого,неповинні державні управлінці займатися бізнесом,бо це 100% корупційна основа.Але так як ******* бюрократична система України будувалася під олігархів навряд чи в найближчому майбутньому щось зміниться.
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10.11.2020 11:30 Відповісти
коли люди зрозуміють де корінь проблеми,тоді і прийде вирішення,але важко це усвідомити поки ЗМІ олігархів вдало маніпулюють людською свідомістю.
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10.11.2020 11:39 Відповісти
Ай яй яй. Бедный гудок😞
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10.11.2020 10:55 Відповісти
интересная получаицца цепочка - шахты гудка в убытке из-за хотелок гудка по "зеленой" энергетике...
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10.11.2020 10:58 Відповісти
Закрыть эти кротовые дыры к чертовой матери!!! Тэтчер на вас нет идиотов!!!
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10.11.2020 10:55 Відповісти
Погоджуюся. Тетчер тоді після закриття збиткових шахт виплатила кожному в ********* еквіваленті по $100000. Але підбурені вигодованими комуно-совком "профспілки" не вгамовувалися та виводили цих "бідолах_$100000" на протести. Доходило до того, що п.Тетчер тупо пригрозила розстріляти цих "протестантів" з танків. Підтримка більшости суспільства була. І все заглохло. Я про те, що може ліпше раз їм виплатити, ніж вічно викидати в цю діру, під якою тримають кишеню "звягЕльські".
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10.11.2020 11:09 Відповісти
Голосування "пА приколу", воно таке. Хоча львів'яни так і не голосували.
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10.11.2020 10:56 Відповісти
Не теба було у 90-х їздити касками тарабанити і вимагати собі привілеїв. На той час усе було більш-менш збалансовано. А "годувальники" розкрутили дизбаланс і, як його наслідок, галопуючу інфляцію.
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10.11.2020 11:00 Відповісти
зачем нам такая отрасль которая приносит убытки ?
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10.11.2020 11:02 Відповісти
то бюджету збитки,а окремим людям прибуток)
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10.11.2020 11:33 Відповісти
Шахты должны были закрыть ещё в начале 90-х, за ненадобностью. Но! Бандит Ахметка, организовал марш кротов на Киев, и... Кучма всрався. Имеем: завышенные тарифы, ненужную отрасль, стадо дебилов и головную боль. Оно нам нада? Шахтёры пригласили врага и войну в наш дом.
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10.11.2020 12:07 Відповісти
"№По его словам, рост затрат на электроэнергию еще больше загонит отечественные шахты в ущерб и может привести к уничтожению отрасли"

ТАК МОЖЕТ ОНА В ПРИНЦИПЕ НЕЖИЗНЕСПОСОБНА?
Вот Германия с Великобританией её закрыли - ничего, как-то живут....
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10.11.2020 12:56 Відповісти
А на хрена нам убыточные шахты!! маргарет тетчер, не дурная была закрыв на хрен, их всех и забыла за проблему с псевдо -шахтёрами!..Дешевле купить уголь в польше , который намного дешевле или а ЮАР или США.. Надоели уже эти шахтёры и их псевдо -профсоюзный лидер -брехун !!!! Как не включишь ТВ так обязательно "Бедные шахтёры""! Как будто другим легче живется в Украине!! Деньги надо зарабатывать, а не выколачивать всеми правдами и не правдами и забастовками у государствами!! Не нравится зарплата и работа на Шахте, езжай на заработки в Европу, в россию!! Не хрен греть жопу дома!! На хрена нам такие хитрожопые кормильцы-шахтёры???
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10.11.2020 13:04 Відповісти
 
 