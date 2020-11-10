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Голубовська про COVID-19: Це дозозалежний процес. Чим більше вірусу потрапляє в організм, тим агресивніше реакція імунної системи

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Голубовська про COVID-19: Це дозозалежний процес. Чим більше вірусу потрапляє в організм, тим агресивніше реакція імунної системи

Перебіг будь-якого інфекційного захворювання залежить від трьох основних стовпів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" розповіла лікарка-інфекціоністка, професорка, членка оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська.

За словами лікарки, перебіг будь-якого інфекційного захворювання залежить від трьох основних стовпів.

Так, перше - це доза збудника: чим більша доза збудника потрапляє в організм, тим, як правило, важче протікає захворювання.

Друге - це вірулентність збудника. Тобто його агресивність.

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"Є штами менш агресивні, а є більш агресивні. Зараз коронавірусний сезон. Він себе як риба у воді почуває. Особливо з настанням холодів. І тому його агресивність, зрозуміло, буде рости", - зазначила Голубовська.

Третє - це реакція імунітету на цей конкретний збудник.

"При цьому захворюванні - катастрофічна відповідь, спрямована проти свого організму", - повідомила інфекціоністка.

Таким чином, як зазначила Голубовська, на сьогодні вважається, що це дозозалежний процес: "Чим більше вірусу потрапляє, тим агресивніше імунна система на нього реагує і тим сильніше, в тому числі, вражає свої органи. Ось таке своєрідне захворювання. Тому ми і говоримо: "Мінімізуйте навколо себе кількість цього збудника, намагайтеся, щоб його було менше". Ми повністю в скафандр не одягнемося, але треба максимально мінімізувати кількість цього збудника".

Як повідомлялося раніше, за минулу добу в Україні виявлено 10 179 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 5 514 - одужали.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Эти золотые слова должен был донести до граждан главный комик страны...
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10.11.2020 11:18
+5
Оффтоп, конечно, понравилась игра слов - "максимально минимизировать".
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10.11.2020 11:22
+2
минимально максимализировать
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10.11.2020 11:25
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Голубовская о COVID-19: Это дозозависимый процесс. Чем больше вируса попадает в организм, тем агрессивнее реакция иммунной системы - Цензор.НЕТ 4385

Голубовская о COVID-19: Это дозозависимый процесс. Чем больше вируса попадает в организм, тем агрессивнее реакция иммунной системы - Цензор.НЕТ 1379
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10.11.2020 11:04 Відповісти
Голубовская о COVID-19: Это дозозависимый процесс. Чем больше вируса попадает в организм, тем агрессивнее реакция иммунной системы - Цензор.НЕТ 8890
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10.11.2020 11:08 Відповісти
Голубовська про COVID-19: Це дозозалежний процес. Чим більше вірусу потрапляє в організм, тим агресивніше реакція імунної системи - Цензор.НЕТ 7141
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10.11.2020 11:24 Відповісти
У некоторых и жизнь - дозозависимый процесс.
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10.11.2020 11:10 Відповісти
Эти золотые слова должен был донести до граждан главный комик страны...
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10.11.2020 11:18 Відповісти
Оффтоп, конечно, понравилась игра слов - "максимально минимизировать".
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10.11.2020 11:22 Відповісти
минимально максимализировать
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10.11.2020 11:25 Відповісти
Это кому как. По мне, она все правильно сказала.
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10.11.2020 14:00 Відповісти
чють менее, чем ничего
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10.11.2020 11:37 Відповісти
шо Ви хочете - професор, завкафедрою інфекційних захворювань. Яка підтримала у протоколі лікування жарознижувальні засоби. Бо типу температура вбиває організм і не вбиває вірус ( спрощено). А насправді саме температурою організм бореться. У мене таке враження, що цій братії не потрібне швидке, дешеве і безпечне лікування. Їм подавай барьбу, скафандри, кисневі концентратори і інші дорогі прийоми.
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10.11.2020 12:30 Відповісти
Ви не зовсім праві. Організм використовує температуру лише як допоміжний, але не основний засіб проти вірусів. У випадку ковіду це не дуже допомагає.
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10.11.2020 15:09 Відповісти
правильно говорит Голубовська про COVID-19: Це дозозалежний процес. Чим більше вірусу потрапляє в організм, тим агресивніше реакція імунної системи - Цензор.НЕТ 3664
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10.11.2020 11:40 Відповісти
 
 