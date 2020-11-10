Підгрупа ТКГ розпочала обговорення плану Кравчука щодо досягнення миру на Донбасі
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Рзпочалося засідання політичної та гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбас.
Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, засідання почалося в режимі відеоконференції, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в порядку денному:
- забезпечення пересування громадян України через КПВВ;
- обмін взаємно утримуваними особами,
- розробка заходів у сфері пошуку осіб, зниклих без вісті.
Також політична підгрупа обговорює "План дій", запропонований главою Делегації Л. Кравчуком.
Повідомляється, що о 14:00 почнеться засідання економічної підгрупи і підгрупи з безпеки. А вже завтра відбудеться спільне засідання ТКГ на рівні глав делегацій.
Топ коментарі
+23 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар10.11.2020 11:12
+14 Алла Новосад 5b57f84f
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+12 VOLVO XC 70
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Для чего?
- Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
никого!
- Никого!
Пусть не решить нам всех проблем
не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
веселей станет всем!
Если он представитель преЗедента и назначен ним, то это план Зеленского а не этого недоразумения с нулевыми полномочиями.
пока такие гниды будут определять политику Украины - страны не будет
Пан Кравчук може ображатися скільки завгодно, але він вже закреслив все добре, що він зробив раніше.
І ні тобі виведення кацапських військвих з України.
І ні тобі роззброєння терористів.
І ні тобі повного контролю Україною над своєю територією і кордон.
І ні тобі роботи українських інституцій в ордло.
Якесь лайнецо, на кшталт всех простить.
Чи не через цей "план кравчука" була зірвана спецоперація
ПОДПОЛКОВНИК ВСУ МИХАИЛ НИКОЛОВ: "ОПЕРАЦИЯ ГУР МО ПО ШТУРМУ ТЮРЕМ В ДОНЕЦКЕ СОРВАНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА В РУКОВОДСТВЕ УКРАИНЫ"
ЗДАВ ЯДЕРНИЙ ЩИТ УКРАЇНИ - ЗДАСТЬ І ДОНБАС
я ненавиджу Гордона але Крючков добре про нього сказав у свойому іртерв'ю йому.
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"В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха.
Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет.
Пока я Президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана». Вони чекали на це 30 років.Так от і нам не треба спішити, рано чи пізно Донбас повернеться в Україну без всяких статусів, головне, як казав Кравчук, нічого більше не підписувати.