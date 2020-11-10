Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія радий, що на 208 окрузі в Чернігові переміг кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.
Про це він сказав на брифінгу СН у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Пан Ляшко вважав, що це його вотчина, його округ ... Ми дуже раді, що кандидат від "Слуги народу" був обраний у цьому окрузі. Радий, що пана Ляшка в цьому парламенті не буде, а ми дивитимемося його на розважальних каналах із концертами", - сказав Арахамія.
За даними ЦВК, в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області на довиборах до Верховної Ради переміг кандидат від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько з результатом 34,1% голосів виборців, на другому місці Олег Ляшко - його підтримали 31,78% виборців.
Ляшко стверджує, що за всіма соцдослідженнями він впевнено перемагав з розривом понад 10%.
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Рада приобрела 10 Toyota Camry черного цвета в комплектации "Комфорт" по 895 тыс. грн за штуку и четыре в комплектации "Элеганс" по 896 тыс. грн.
Среди автомобилей один должен быть с бежевым салоном, три - с черным. Машины должны быть с подогревом передних сидений, датчиками парковки спереди и сзади и камерой заднего вида, климат-контролем, стеклоочистителями с датчиком дождя, акустическим лобовым стеклом с тонированной полосой темно-синего цвета, наружными зеркалами с электроприводом складывания и обогревом.
Как отмечают "Наші гроші", харьковская фирма "Артсити" является официальным дилером Toyota, а ее владельцами указаны Диана Дунаева и россиянка Лариса Атапина.
из видео его допроса в милиции
агрохіміє, а ти знаєш якими радими були б ми, якби блаЗЄнський повернувся до роялю?