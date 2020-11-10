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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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ВР (11730) Ляшко (976) Арахамія (1000)

Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія радий, що на 208 окрузі в Чернігові переміг кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.

Про це він сказав на брифінгу СН у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Пан Ляшко вважав, що це його вотчина, його округ ... Ми дуже раді, що кандидат від "Слуги народу" був обраний у цьому окрузі. Радий, що пана Ляшка в цьому парламенті не буде, а ми дивитимемося його на розважальних каналах із концертами", - сказав Арахамія.

За даними ЦВК, в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області на довиборах до Верховної Ради переміг кандидат від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько з результатом 34,1% голосів виборців, на другому місці Олег Ляшко - його підтримали 31,78% виборців.

Ляшко стверджує, що за всіма соцдослідженнями він впевнено перемагав з розривом понад 10%.

Також читайте: ЦВК офіційно оголосила обраним депутатом по 208-му округу Чернігівщини "слугу народу" Гунька, який переміг лідера РПЛ Ляшка

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Після приходу зелених до влади ловлю себе на думці, що Ляшко - не такий вже п#д@рас. Рад, что Ляшко в этой Раде не будет, а его концерты будут смотреть на развлекательных каналах, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9388
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10.11.2020 11:20
+17
Те, що у Раді не буде Ляшка - тішить одного Арахамія. А коли у Раді не стане Арахамії - тішитимуться більшість українських громадян. А коли Арахамія опинитися на лаві підсудних - більшість громадян відчують екстаз і ейфорію.
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10.11.2020 11:20
+12
надеюсь через пол года будете гастролировать вместе.
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10.11.2020 11:18
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надеюсь через пол года будете гастролировать вместе.
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10.11.2020 11:18 Відповісти
только арахамка будет на поводке или в клеточке , на достойном его месте
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10.11.2020 11:50 Відповісти
будет любимой коровой Ляшка Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3041
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10.11.2020 12:47 Відповісти
Після приходу зелених до влади ловлю себе на думці, що Ляшко - не такий вже п#д@рас. Рад, что Ляшко в этой Раде не будет, а его концерты будут смотреть на развлекательных каналах, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9388
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10.11.2020 11:20 Відповісти
Те, що у Раді не буде Ляшка - тішить одного Арахамія. А коли у Раді не стане Арахамії - тішитимуться більшість українських громадян. А коли Арахамія опинитися на лаві підсудних - більшість громадян відчують екстаз і ейфорію.
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10.11.2020 11:20 Відповісти
Вротабрав вже нікому не цікавий. Час в великій політиці для цієї повії закінчився, час на розважальних каналах - також закінчується.
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10.11.2020 11:21 Відповісти
Тут додик прав, - в нынешней Раде из Ляшко клоунов хватает=) Один Кива чего стоит, могучий ананист + Арахамия, редкий, даже для зебилов, идиот + Верещук + Безумна....имя им легион
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10.11.2020 11:22 Відповісти
Кива-онанварвар!
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10.11.2020 15:21 Відповісти
Сподіваюсь,що що скоро вся популяція 95-го кварталу у Верховній Раді переміститься тільки на розважальні канали.
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10.11.2020 11:23 Відповісти
Он рад, конечно, на одного конкурента комика меньше. Ляшко на голову выше, он народный комик, а Арахамия уличный.
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10.11.2020 11:23 Відповісти
Арахногниде надо про другое беспокоиться, что его и его гоп компании в следующей раде не будет точно. А он лично вполне может оказаться на зоне.
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10.11.2020 11:26 Відповісти
Ничего, пройдет время, вас и на развлекательных каналах смотреть не будут.
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10.11.2020 11:28 Відповісти
Арахимия заменил Ляшко. Они оказівается конкурентами были. Победил арахимия потому что у него хвост отпал ( низкие тепературы в горах Кавказа)
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10.11.2020 11:32 Відповісти
арахамия, лично я бы был очень рад чтобы тебя в раде не было а зеленых во власти!!!! блин шо напасти на голову Украины сыпятся то зэки то геи то кидарасы
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10.11.2020 11:43 Відповісти
По части артистизма Арахамии до Ляшко как до Луны. Надеюсь, в следующей Раде Арахамии не будет и увидеть его можно будет только в зоопарке.
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10.11.2020 11:44 Відповісти
А тебе, араХАМия, самое место в клетке для демонстрации деэволюции человека в обезьяну.
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10.11.2020 11:58 Відповісти
В Сухуми когда-то до войны был обезьяний питомник, но потом пришел русский мир и обезьянкам стало нехорошо...
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10.11.2020 15:35 Відповісти
Автобаза Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины 4 ноября по результатам тендера заключила с организацией "Артсити" (Харьков) договор на приобретение 14 автомобилей Toyota Camry за 12,5 млн грн. Об этом сообщают "Наші гроші", ссылаясь на данные Prozorro.
Рада приобрела 10 Toyota Camry черного цвета в комплектации "Комфорт" по 895 тыс. грн за штуку и четыре в комплектации "Элеганс" по 896 тыс. грн.
Среди автомобилей один должен быть с бежевым салоном, три - с черным. Машины должны быть с подогревом передних сидений, датчиками парковки спереди и сзади и камерой заднего вида, климат-контролем, стеклоочистителями с датчиком дождя, акустическим лобовым стеклом с тонированной полосой темно-синего цвета, наружными зеркалами с электроприводом складывания и обогревом.
Как отмечают "Наші гроші", харьковская фирма "Артсити" является официальным дилером Toyota, а ее владельцами указаны Диана Дунаева и россиянка Лариса Атапина.
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10.11.2020 12:00 Відповісти
" ... в рот брав..." (с) .
из видео его допроса в милиции
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10.11.2020 12:31 Відповісти
Зрадів, що конкурента не буде.
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10.11.2020 12:47 Відповісти
Це сказав той, у кого за боса блаЗЄнь Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4140
агрохіміє, а ти знаєш якими радими були б ми, якби блаЗЄнський повернувся до роялю? Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4140
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10.11.2020 12:48 Відповісти
Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9658
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10.11.2020 13:04 Відповісти
Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3156
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10.11.2020 14:53 Відповісти
Мавпоподібний боїться конкуренції Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5525
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10.11.2020 13:18 Відповісти
Да,теперь в власти клоунов-пи***стов более чем хватает.
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10.11.2020 15:20 Відповісти
 
 