Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія радий, що на 208 окрузі в Чернігові переміг кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько.

Про це він сказав на брифінгу СН у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Пан Ляшко вважав, що це його вотчина, його округ ... Ми дуже раді, що кандидат від "Слуги народу" був обраний у цьому окрузі. Радий, що пана Ляшка в цьому парламенті не буде, а ми дивитимемося його на розважальних каналах із концертами", - сказав Арахамія.

За даними ЦВК, в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області на довиборах до Верховної Ради переміг кандидат від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько з результатом 34,1% голосів виборців, на другому місці Олег Ляшко - його підтримали 31,78% виборців.

Ляшко стверджує, що за всіма соцдослідженнями він впевнено перемагав з розривом понад 10%.

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