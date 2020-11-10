У ЗСУ за добу виявлено 121 новий випадок COVID-19, хворіють 2 235 осіб, - Командування Медсил

За минулу добу в ЗСУ підтвердили 121 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2 235 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування Медсил ЗСУ в Facebook.

"Всього за час пандемії одужали - 4 812 осіб, летальних випадків - 19. На ізоляції (в тому числі на самоізоляції) перебуває 451 особа", - сказано в повідомленні.

Так, з 121 нового випадку захворювання COVID-19 в установи охорони госпіталізовані 22 людини. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 99 осіб.

Зазначається, що стан здоров'я пацієнтів задовільний.

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Як повідомлялося, в Україні за добу зафіксовано 10 179 тис. випадків COVID-19. Згідно з даними МОЗ, за попередню добу госпіталізовано 1,252 тис. пацієнтів з COVID-19, летальних випадків - 191, одужали - 5,514 тис. осіб.