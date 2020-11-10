Дружина Зеленського про стан здоров'я президента: почувається нормально, продовжує працювати

Захворілий на COVID-19 президент України Володимир Зеленський почувається нормально і працює на самоізоляції.

Про це розповіла дружина Олена Зеленська на "Міжнародному форумі культурної дипломатії" в онлайн-форматі у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Про здоров'я президента: все добре. Він почувається нормально. Він ізолювався, але продовжує працювати", - розповіла Олена Зеленська.

Нагадаємо, 9 листопада Зеленський повідомив, що захворів на COVID-19.

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