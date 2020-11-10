Два автомобілі зіткнулися в Одесі: одна людина загинула, четверо постраждали. ФОТОрепортаж

У Київському районі Одеси зіткнулися два автомобілі. Унаслідок ДТП постраждали чотири людини, пасажирка одного з автомобілів померла в реанімації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київського відділу поліції в Одесі.

За попередніми даними слідчо-оперативної групи щодо ДТП ГУНП, 37-річний водій Mercedes-Benz GLE виїхав на червоний сигнал світлофора на перехрестя, не надавши перевагу в русі 32-річному водію Chevrolet Aveo, внаслідок чого сталося зіткнення транспортних засобів. В аварії обидва водії та їхні пасажири зазнали тілесних ушкоджень, одна з пасажирок померла в реанімаційному відділенні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засоби) Кримінального кодексу України.

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У межах досудового розслідування призначено низку експертиз.



Фото: сайт Нацполіції