Рейтинг партій: СН - 28%, "ЄС" - 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентський рейтинг: Порошенко і Зеленський у другому турі, - опитування Центру Разумкова
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Партія "Європейська Солідарність" з минулих парламентських виборів наростила свою електоральну підтримку у 2,5 раза.
Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, за партію "Слуга народу" готові віддати свій голос 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме. За партію "Європейська Солідарність" готові віддати свій голос 21%, за партію "Опозиційна платформа — За життя" —16,5%, ВО "Батьківщина" — 8%, партію "Сила і честь" — 5%, ВО "Свобода" — 4%, партію "Голос" — 3%, "Партію Шарія" — 2%, партію "За майбутнє" — 2%, партію "Громадянська позиція" — 2%, Радикальну партію Олега Ляшка — 2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" — 2%, партію "Наш край" — 1%, за партії "Пропозиція", "Опозиційний блок", "Перемога Пальчевського" — менше 1% опитаних.
Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (31% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). За Петра Порошенка мають намір проголосувати 21%, за Ю. Бойка — 17%, за Ю.Тимошенко — 8%, за І. Смешка — 6%, за Р. Кошулинського — 3%, за О.Ляшка — 2%, за О. Вілкула — 1%.
Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Опитування проводилося в межах проєкту "Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку", що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Зебилы ничему не учаться.
Выход только один. Убрать неконституционный дикий закон о выборах, невиданный в цивилизованном мире. Закон основан на диком,самом большом в мире, денежном барьере (залоге) для кандидатов в президенты. Тогда как в цивилизованном мире чтобы попасть в бюллетень следует собрать подписи избирателей. Например в Польше 100 тыс подписей и никакого залога вообще.
Я хочу чтобы в бюллетене были те люди, за которых я распишусь, а не те кого благословят олигархи раздав им по нескольку миллионов на залог.
Даёшь последнее усилие про соросят!
«Слуга народу» і «Голос» домовилися про взаємопідтримку своїх кандидатів у другому турі виборів.
Під час другого туру місцевих виборів партія «Слуга народу» підтримає кандидата на пост мера Черкас від партії «Голос», а «Голос» підтримає кандидата-слугу в Ужгороді.
Про це на брифінгу 10 листопада повідомив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.«Нашого кандидата в Ужгороді Віктора Щадея підтримує партія «Голос» і ми підтримуємо у Черкасах Віктора Євпака, кандидата від партії «Голос», - заявив Карнієнко.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-golos-sn-pidtrymka/30940137.html
https://www.dsnews.ua/politics/mer-kieva-na-raspute-tri-vilki-v-kotorye-popal-vitaliy-klichko-09112020-405560
А ЕС молодці ,, так тримати . !! .
И вы не учитываете разочаровавшихся кто сейчас не пошёл голосовать, если их додавят тарифами, рро, декларированием и контролем расчётов, то они обязательно пойдут проголосуют ПРОТИВ, а это огромный процент и он увеличился.
Рейтинг этот туфта.
И покупает рейтинги,
Мы верим ...
А ну давайте снова про сбитого летчика.
А этот какраз уже жопой чует неладное и тихонько негодуе.
Марсианский десант отменён, и в бюллетене осталось три галочки: Зеля, Петя и ОПЗЖ.
Ну или с криком "какая разница сволочи все" посрать на бумажку.
У Пе чуть больше с 16 до 21 за счет избирателей других кандидатов.
Если бы выборы прошли сегодня - Зе снова побеждает.
Вместо ЗЕ можно ставить хоть табуретку, как говорил, Богдан, все равно выберут...
Вместо Пе. как и вместо богдана можно ставить хоть табуретку, все равно не выберут.
Нокдаун Владимира Зеленского
Есть такое понятие в боксе - нокдаун. Как правило, это оглушительный и точный удар, при котором боксер падает, а если уж быть совсем скрупулёзным, то опирается на ринг любой дополнительной точкой опоры, кроме ступней. Рефери отсчитывает секунды, в ходе которых боксер должен подняться и продолжить поединок. А если не сможет, то тут уж объявляется нокаут и соответственно засчитывается поражение.
Кроме боевого нокаута, вызванного ударом, бывает нокаут технический. Это серьезная травма или просто окончательная потеря ориентации в пространстве. Не позволяющие дальше продолжать бой.
Нюанс состоит в том, что в случае боевого нокаута, его фиксирует судья, а в случае технического - это может сделать и сам боксер, отказавшись продолжать бой. Подобное длинное терминологическое вступление было необходимо для того, чтоб наглядно обьяснить текущее состояние нынешней власти после местных выборов.
Что дальше? Дальше - следующий раунд и продолжение политического бокса. Сил переломить ситуацию практически не осталось, энергии мало и речь идет лишь о том, доболтается наш боксер до конца поединка под градом ударов или все же бой закончится нокаутом.
Впрочем, в ярких спортивных голливудских фильмах в подобной ситуации главные герои находят в себе силы переломить ситуацию и даже выиграть бой. На этом и строятся все сюжеты подобных фильмов. В реальной жизни подобное случается редко.
Если боксера с улицы Банковой зажмут в угол и будут досрочные парламентские выборы - то это будет скорее всего еще один сильный удар, после которого ему можно уже и не подняться. А если не зажмут и их не будет, то это будет методичное и регулярное избиение и все может закончиться выбросом полотенца и техническим нокаутом в виду невозможности продолжать бой. Не зря я упомянул в начале и о нем. Любой выбор в подобной ситуации сами понимаете какой. Между плохим и очень плохим.
Повышение благосостояния людей, реформирование всех институтов власти, борьба с коррупцией и прочие выполненные обещания - это атака и удары в голову соперника. И их нет. А все то же, но в статусе невыполненных обещаний - это, соответственно, пропущенные удары в свою голову. И их уже критически много, а будет еще больше.
Впрочем, когда голосовали за Владимира Зеленского, все ведь голосовали, по-сути, за Голливуд. А там чудеса случаются. Потому дальше можно представить голливудский сценарий.
Наш боксер мобилизуется, посылает нах, всех опытных и битых, тех, кто советует ему просто закрываться и выстоять в такой позиции до конца боя, меняет тактику, начинает реформаторски атаковать и побеждает.
В голливудских фильмах все происходит именно так. А в индийских - это выглядит еще ярче. И если вы любитель зрелищного кино, то можете усаживаться поудобнее и ждать, когда случиться кардинальный перелом в поединке и начнется атака реформами.
Если же вы реалист и любитель спорта, то должны понимать, что никто уже ничего не переломит в таком состоянии. Можно просто клинчевать соперника, убегать от него, закрываться, в общем, всячески стараться не пропускать болезненных ударов и не получать травм. Политически это называется петлять. Это и есть тактика до конца поединка. И, увы, опытные и битые знают, что говорят. И интрига здесь будет одна: упадет- не упадет до конца боя. Тем более, что по-факту соперник даже не один, а их несколько. Каждый из них не очень силён, но они синхронны и достаточно эффективны.
Другим свежим бойцом в нашем политико-спортивном случае может быть … конечно же премьер министр. Который будет драться за президента, а, главное, вместо президента. И атаковать теми самыми обещанными реформами.
Да, их выпускали уже двух, но к сожалению, оба они оказались полезны для того, чтоб обмахивать полотенцем и подать воды. Кто-то махал лучше, кто-то хуже, но главное, что никто из них не дрался. Впрочем, есть большое подозрение, что они вообще не сильно понимали что это ринг, а не, к примеру, бассейн с подогревом, куда их пригласили поплавать вместе с президентом.
Но это уже такое…
В сценарии с сильным дублером есть один чувствительный имиджевый нюанс. А именно вероятность того, что все лавры или часть из них достанутся вышедшему на замену, в случае его успеха. Но тут уж, как говорится, не до жиру. Победу то все равно засчитают общую, но при этом голова перестанет болеть от постоянно наносимых в нее ударов. А главное, риск позорного проигрыша нокаутом существенно снижается, если замена окажется эффективной.
https://site.ua/yuriy.chevordov/32038-*******-vladimira-zelenskogo/
При нещонедавньому "опитуванні Зеленського", яке проводило маловідоме рейтингове агенство, набули розголосу численні факти фальсифікацій з опитувальними листами. Це ще раз підтвердило, що в сфері діяльності рейтингових служб відсутні правила і порядок.
Тому виникають логічні запитання. Хто і як визначає "авторитетність" рейтингових агенств? Яким чином нормується їх діяльність? Чому, публікуючи інформацію про опитування, ніхто не несе відповідальності за достовірність такої інформації?