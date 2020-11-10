Туреччина візьме участь у контролі перемир'я в Нагірному Карабасі, - глава МЗС Чавушоглу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Після досягнення перемир'я в Нагірному Карабасі турецька сторона візьме участь у контролі режиму припинення вогню. Способи контролю ще обговорюються.
Про це на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Киргизії Русланом Казакбаєвим заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, на сьогодні ще обговорюється, як сторони будуть контролювати перемир'я в Нагірному Карабасі.
"Весь процес контролю над перемир'ям вестимо спільно, і далі ми будемо поряд з Азербайджаном", - зазначив Чавушоглу.
Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабасі буде здійснюватися спільна миротворча місія Росії і Туреччини.
Будь ласка, зачекайте...
Минута блаженства.
Когда Параша сдохнет!
Мы радостно поднимим,
По чарочке горилки,
Закусим мы канапкой,
С прекрасным нашим салом!
Может быть расеяне просто утихомирят недисциплинированных партизан,и будут совместно с турками "миротворить". Хрен знает чем закончиться,но никаких плюшек расеянам и армянам пока не предвидиться.
Читайте между строк : военнослужащих Турции в Карабахе не будет. Sad but True.
Заодно и нас с вами, сельские ********
Путин по всем каналам, подкачав ботоксу в щеки, вещает, что только Россия в состоянии решать конфликты на постсовке.
С чем вас искренне поздравляю.