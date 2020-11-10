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Новини За кордоном
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Азербайджан (607) Вірменія (658) Туреччина (2252) Чавушоглу (127) Нагірний Карабах (460)

Туреччина візьме участь у контролі перемир'я в Нагірному Карабасі, - глава МЗС Чавушоглу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Туреччина візьме участь у контролі перемир'я в Нагірному Карабасі, - глава МЗС Чавушоглу

Після досягнення перемир'я в Нагірному Карабасі турецька сторона візьме участь у контролі режиму припинення вогню. Способи контролю ще обговорюються.

Про це на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Киргизії Русланом Казакбаєвим заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні ще обговорюється, як сторони будуть контролювати перемир'я в Нагірному Карабасі.

"Весь процес контролю над перемир'ям вестимо спільно, і далі ми будемо поряд з Азербайджаном", - зазначив Чавушоглу.

Також читайте: Турецьких миротворців у Карабасі не буде, - Пєсков

Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабасі буде здійснюватися спільна миротворча місія Росії і Туреччини.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Говорящей письке скажите об этом,а то оно в наркотическом угаре уже высралось,что Турции не будет.
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10.11.2020 12:28
+11
свинособаки негодують))))
Турция примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, - глава МИД Чавушоглу - Цензор.НЕТ 7973
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10.11.2020 12:31
+11
Всё ближе, ближе ближе,
Минута блаженства.
Когда Параша сдохнет!
Мы радостно поднимим,
По чарочке горилки,
Закусим мы канапкой,
С прекрасным нашим салом!
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10.11.2020 12:33
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Говорящей письке скажите об этом,а то оно в наркотическом угаре уже высралось,что Турции не будет.
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10.11.2020 12:28 Відповісти
Турция примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, - глава МИД Чавушоглу - Цензор.НЕТ 83

Турция примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, - глава МИД Чавушоглу - Цензор.НЕТ 6336
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10.11.2020 12:30 Відповісти
свинособаки негодують))))
Турция примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, - глава МИД Чавушоглу - Цензор.НЕТ 7973
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10.11.2020 12:31 Відповісти
Всё ближе, ближе ближе,
Минута блаженства.
Когда Параша сдохнет!
Мы радостно поднимим,
По чарочке горилки,
Закусим мы канапкой,
С прекрасным нашим салом!
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10.11.2020 12:33 Відповісти
Похоже, в Карабахе (точнее, на том клаптике Карабаха, который пока еще контролируется Арменией) намечается конкретный замес с участием Турции и запоребрика. У меня остается вопрос, на который я не вижу ответа: почему в подписанном соглашении неичего не сказано про туорк, а Алиев говорит о турецких военных как о решенном вопросе?
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10.11.2020 12:34 Відповісти
IgorYakovlevich, це не тільки Алієв каже. Ти цю новину читав?
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10.11.2020 12:39 Відповісти
Та читав. "Способы контроля еще обсуждаются." - це турки кажуть. А ось Алієв каже про турок як про питання, що вже вирішене.
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10.11.2020 12:53 Відповісти
IgorYakovlevich, поки що маємо слова Алієва, турків та телепнів з кремля. Останнім вірити - себе не поважати, ну далі сам розумієш...
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10.11.2020 13:44 Відповісти
Потому как турки во временно армянский Карабах не заходят, а находятся на территории подконтрольной Баку
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10.11.2020 13:11 Відповісти
Запасаємся попкорном і наблюдаєм як турки будуть "випадково" херачити по кацапам. Зійшлися два х.йла, два "одиночества" на вузенькому мостику.
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10.11.2020 12:38 Відповісти
Это значит - не будет турок-миротворцев,не будет и расеян-миротворцев. Будут мочить не разбирая.
Может быть расеяне просто утихомирят недисциплинированных партизан,и будут совместно с турками "миротворить". Хрен знает чем закончиться,но никаких плюшек расеянам и армянам пока не предвидиться.
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10.11.2020 12:38 Відповісти
"Способы контроля еще обсуждаются."Источник:

Читайте между строк : военнослужащих Турции в Карабахе не будет. Sad but True.
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10.11.2020 12:43 Відповісти
ще одна анексія москалів а-ля абхазія
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10.11.2020 12:47 Відповісти
Лучший способ контролировать рашистских "миротворцев" через камеру дрона комикадзе !
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10.11.2020 12:48 Відповісти
Турков и израильтян Алиев и Путин кинули, как лохов.
Заодно и нас с вами, сельские ********
Путин по всем каналам, подкачав ботоксу в щеки, вещает, что только Россия в состоянии решать конфликты на постсовке.
С чем вас искренне поздравляю.
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10.11.2020 13:23 Відповісти
вещайте и вы
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10.11.2020 13:30 Відповісти
Наклонись и понюхай.
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10.11.2020 13:37 Відповісти
соси не отвлекайся
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10.11.2020 13:57 Відповісти
так і далі контроль байрактарами...
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10.11.2020 14:14 Відповісти
Вуса піськи, чи волосня піськи не бажає мати там турків. Мабудь дуже страшнувато, бо як зробити провокацію? Турки заставлять виконувати угоду.
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10.11.2020 15:43 Відповісти
 
 