Попередній склад НАЗК приховав дані про незадекларовані активи на 900 млн, - Новіков

Попередній склад Національного агентства з питань запобігання корупції приховав інформацію про незадекларовані активи на 900 мільйонів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті НАЗК.

"Лише з травня НАЗК виявило незадекларованих активів на пів мільярда гривень, ще 900 мільйонів гривень були приховані попереднім складом НАЗК. Фінансування НАЗК при цьому — 400 мільйонів гривень. За 9 місяців роботи ми виявили незадекларованих активів на 1,4 мільярда гривень", - розповів глава НАЗК Олександр Новіков у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Таким чином, зазначив він, за 9 місяців роботи виявили незадекларовані активів на 1,4 мільярда гривень.

Також читайте: Суд закрив справу проти судді КС Мойсика за несвоєчасну подачу е-декларації

Новіков також додав, що без внесення змін до рішення КСУ жоден закон не зможе повністю відновити антикорупційну систему.

"Усі законопроєкти, подані різними фракціями, не будуть мати ніякого сенсу без вирішення питання Конституційного Суду. Поки парламент не поверне собі суб’єктність, Конституційний Суд буде скасовувати всі рішення, які би парламент не ухвалював, не обґрунтовуючи це ніяким чином", - підсумував Новиков.