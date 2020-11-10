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Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції:

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, як президент України Володимир Зеленський працює на самоізоляції.

"Він працює. У віддаленому режимі. Наприклад, через декілька годин у нас робоча нарада. Як це буде працювати – в його кабінеті збираються люди, учасники наради, а в нього є спеціальний захищений онлайн-термінал. І він виходить на цей термінал і нарада проводиться за його онлайн-присутністю... У такому режимі він планує працювати безперервно", - розповів Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він також додав, що напередодні президент також мав нараду з прем'єром у віддаленому форматі.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Терминал защищенный говорите?
Яндекс.Диск на смартфоні Зеленського: стало відомо про небезпеку для України

Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 9038
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10.11.2020 12:50
+18
Два мудака, которые дали добро на открытие уголовного дела против сына Байдена, оказались «зараженными» буквально через день после оглашения, пусть еще пока и неофициально, победителя выборов.
Как только они узнали о победе Байдена - сразу заболели короной. Когда это происходит впервые, то могут быт варианты, а когда вариант повторяется один в один, то возникает вопрос о том, что это такой прием, чтобы разорвать цепь неприятных событий и на время лечь «на дно».
https://defence-line.org/
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10.11.2020 12:52
+13
Там у них папка с компроматом на зелю имеется, про что ему каждый день напоминает Вице-Презеднт Украины - Ермак Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 5700
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10.11.2020 12:56
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Терминал защищенный говорите?
Яндекс.Диск на смартфоні Зеленського: стало відомо про небезпеку для України

Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 9038
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10.11.2020 12:50 Відповісти
Зеленський це абсолютно безврєдний Президент для росії, тому слідкувати за ним росіянам непотрібно. росіянам доносять всю інформацію агенти які знаходяться в виконавчих та силових структурах і тому росіяни мають більш повну та об'єктивну інформацію про стан справ ніж сам Зеленський. Ніяких секретів Зеленський не видасть, навіть якщо буде розмовляти по звичайному мобільносу телефону, там немає ніяких секретів взагалі, немає де тим секретам сховатись.
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10.11.2020 12:54 Відповісти
Там у них папка с компроматом на зелю имеется, про что ему каждый день напоминает Вице-Презеднт Украины - Ермак Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 5700
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10.11.2020 12:56 Відповісти
Тих хто голосував за Зеленського компромат не налякає, вони і так голосували не за генія, тому не розчаруються.
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10.11.2020 13:04 Відповісти
Але ж на Баригу-Мародера не було компромата. Ну то що він вбив брата і збагатився в 86 разів - ми йому пробачили, а тут бачите лі виборців клована не турбує наявність компромату на блазня, хммм
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10.11.2020 13:08 Відповісти
Яндекс? Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 9778
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10.11.2020 13:05 Відповісти
ну то ще рік назад було, але ж какая разніца. звичкі у зебіла наврядчи змінились Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 2583
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10.11.2020 13:06 Відповісти
странно
с чего вдруг потерпевший надумал работать?
да еще и таким экзотическим способом?
видимо опять какую гадость пропихивать будут
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10.11.2020 13:06 Відповісти
яке ж воно недодєлашне!
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10.11.2020 13:08 Відповісти
ЛохДаун - что с него возмёшь!?
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10.11.2020 13:21 Відповісти
"Корона-19" впливає на мозок! Уявіть, що може статись...
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10.11.2020 13:15 Відповісти
абсолютно нічого. там немає мозку
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10.11.2020 13:19 Відповісти
бункер?
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10.11.2020 12:51 Відповісти
как больной Зеленский



а чо как? Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 4978


Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 9051
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10.11.2020 12:53 Відповісти
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 1082
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10.11.2020 18:03 Відповісти
Да, два метра в длину, на один метр в ширину и полтора метра в глубину. Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 8374
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10.11.2020 12:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p00XcKitIJs&feature=push-lbss&attr_tag=HmgW92c2awz4Ep-8%3A6 - и он смотрит спроцесс над Федыной , куда приехал и его учитель Порошенко
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10.11.2020 12:51 Відповісти
Янелох с удовольствием бы все время так "работал". любимое дело в экране ипалом торговать)
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10.11.2020 12:51 Відповісти
А где зеля харчуется на самоизоляции? Сам сибе иички жарит? Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 4136
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10.11.2020 12:52 Відповісти
Два мудака, которые дали добро на открытие уголовного дела против сына Байдена, оказались «зараженными» буквально через день после оглашения, пусть еще пока и неофициально, победителя выборов.
Как только они узнали о победе Байдена - сразу заболели короной. Когда это происходит впервые, то могут быт варианты, а когда вариант повторяется один в один, то возникает вопрос о том, что это такой прием, чтобы разорвать цепь неприятных событий и на время лечь «на дно».
https://defence-line.org/
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10.11.2020 12:52 Відповісти
Пам"ятаєте, як буба сказав, що хтів би заразитись короною? Так от його відговорили - сказали щоб відклав це на чорний день. І чорний день наступив.)
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10.11.2020 12:54 Відповісти
пам,ятаєм...
він зміг це, осилить й інше
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10.11.2020 13:07 Відповісти
Пардон, если вы сын Байдена, это автоматом дает презумпцию невиновности ?
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10.11.2020 13:10 Відповісти
А есть доказательства вины? Не фабрикация а именно факты?
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10.11.2020 13:12 Відповісти
Так предъявите нам доказательства? Мы ждём.
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10.11.2020 13:22 Відповісти
Дело было давно расследовано и закрыто. Доказательств по Байдену младшему, не было никаких. Но Зе, дабы угодить Трампу, решил его разворотить и сочинить доказательств (почему "сочинить"?! Потому что их изначально не было и полагать, что они есть, Зе оснований не имел)
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10.11.2020 13:26 Відповісти
Алллоооооо, Саша, так шо же вы молчите как рыба об лёд? Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 3045
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10.11.2020 13:46 Відповісти
от прям слезы душат...пусть бы гнида "дорожная" попробовал лечиться как пересичные Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 2217
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10.11.2020 12:53 Відповісти
Мудрый нарит должен позаботится о бедном слуге и отдать последнее шоб ему было хорошо Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 2344
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10.11.2020 12:55 Відповісти
вот бы так в Белоруси написать про ихнего бацька - сразу бы повезли внутренности отбивать...
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10.11.2020 12:56 Відповісти
не считаю в праве комментировать батьку - беларусы сами разберутся
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10.11.2020 13:09 Відповісти
говорят КОВИД на мозги влияет?
У Порошенко явно это произошло....
Ждём р-ты Зеленского...
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10.11.2020 12:54 Відповісти
Вам не треба хворіти на ковід - цей ефект у вас присутній і так.
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10.11.2020 12:57 Відповісти
по себе знаете, что ТАК УВЕРЕННО это утверждаете?
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10.11.2020 13:01 Відповісти
То не меліть дурниць.
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10.11.2020 13:02 Відповісти
при тёще при смерти он повел жену в кино!
То чи не не втрата ним своїх мізків з допомогою КОВІДа?
Ви, шановний, потягли б свою жінку у кінотеатр коли в неї вмирає матір?
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10.11.2020 13:08 Відповісти
Может он повел ее чтоб она развеялась и отдохнула от страшных мыслей трохи, не, не вариант? Кино то полтара часа всего идет, а потом обратно в больничку...
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10.11.2020 13:10 Відповісти
У МИЛЛИАРДЕРОВ куда больше вариантов развлечься чем у нас.
Поход в кино - пиар заморочка съехавшего с катушек экс пре-та По-ка
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10.11.2020 13:22 Відповісти
Ну да, Порошенко как простой смертный пошел в кинотеатр, где представьте смертные ходют - это пиар. А когда зебло посещает какое-нибудь мероприятие - так кордон мусорв, разогнанные люди и гастролирующая массовка, то это рабочий процесс Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 9614 Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 9197 Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 4177
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10.11.2020 13:26 Відповісти
Та у ЗЕ и без массовки много почитателей. Даже простое селфи сделать на память....
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10.11.2020 13:30 Відповісти
Оно ж обосрется, если к нему незнакомый подойдет селфи сделать Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 3760
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10.11.2020 13:31 Відповісти
Да, вас , гавном притрушеных, пока еще до херищи
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10.11.2020 15:48 Відповісти
я прям аж прослезился.. какой у нас президент тругоголик Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 7061
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10.11.2020 12:54 Відповісти
Вчера посмотрела как НАША военная эксперт Арестович лижет Зеленскому - ЖЕСТЬ! интервью на ютубе - ПОЛИТИКО
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10.11.2020 12:57 Відповісти
Арестович у своїй минулій версії Арестовича казав, що єдиним критерієм у кадровій роботі Зеленського являється особиста лояльність до Потерпілого. Це все що Вам треба знати про працевлаштування Арестовича.
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10.11.2020 13:02 Відповісти
Так он пол года назад утверждал,что за зеленского могут голосовать только,,вульгарные до**е́бы,,. А теперь у него ,,порохоботы,, самые деграданты. Как ванька сулима-разворот на 180 градусов, но при этом надо делать вид,что этого никто не помнит. Желательно с умным лицом.
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10.11.2020 15:12 Відповісти
на POLITECA - https://www.youtube.com/watch?v=AUBk7s_az4c
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10.11.2020 13:06 Відповісти


Букви

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Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал" - Цензор.НЕТ 7380
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10.11.2020 12:59 Відповісти
Друзі, пам'ятайте...
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 1948
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10.11.2020 13:16 Відповісти
Краще б захистили терміналом країну від нього. Чи принаймні заборонили б йому працювати взагалі.
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10.11.2020 13:00 Відповісти
Между больной и Зеленский пропущено одно слово на у?
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10.11.2020 13:03 Відповісти
...черножопия, да ты не терминал - ты передаст Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 2253 Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 7639
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10.11.2020 13:05 Відповісти
Это неправильный костюм!
Зе сказал, что анатомично отличается от Порошенко. А про Порошенко известно, что он служил в армии и прошел медкомиссию... Зе же, решил откосить (очевидно из за анатомических различий с теми, кого призывают на срочную службу)
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10.11.2020 13:30 Відповісти
правильный,только его вывернуть надо наизнанку.
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10.11.2020 13:58 Відповісти
Он и без изоляции не сильно перетруждался)
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10.11.2020 13:06 Відповісти
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 6829

Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 2078
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10.11.2020 13:09 Відповісти
Чтоб он сдох, поганий скоморох 🤢🤡
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10.11.2020 13:16 Відповісти
та Зю не при дєлах у любому становищі!
ви краще розкажіть, як Єрмак керує країною на карантині?
який в нього термінал?
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10.11.2020 13:10 Відповісти
Помните я много раз писал:
"Что будет если заболеет зеленский и работяга Васыль, то кого будут лечить и почему именно зеленского?"

Бедный работяга Васыль Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 7351
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10.11.2020 13:12 Відповісти
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 945
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10.11.2020 13:30 Відповісти
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 7613
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10.11.2020 13:15 Відповісти
Ждем с нетерпением.
.
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 2735
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10.11.2020 13:30 Відповісти
а у него есть специальный защищенный онлайн-терминал
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 6154
Если не-специальный или не-защищенный - коронавирус передается по онлайн!
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10.11.2020 13:34 Відповісти
Кіберзахищений.
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10.11.2020 13:51 Відповісти
Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 7136
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10.11.2020 13:57 Відповісти
...ля ты хоть что-то можешь придумать не так как у твоего винторогого кумира за поребриком?????
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10.11.2020 15:03 Відповісти
Надо же. До ковида не работал,а тут вдруг начал. Маме римме пора всполошиться- мальчик юе может вспотеть и устать. А оно ему надо?
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10.11.2020 15:06 Відповісти
А прес-секретар у нього є "на жаль", що якийсь Арахамія виступає в ролі "Мендель"?
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10.11.2020 15:09 Відповісти
База, база, отказ основного терминала и компьютера... База: Принято, играйте на резервном
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10.11.2020 15:27 Відповісти
первый раз в истории Украины президента просят не работать Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал" - Цензор.НЕТ 8931это более стало эфиктивным для страны чем его разрушающая деятельность
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10.11.2020 18:04 Відповісти
 
 