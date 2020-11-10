Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, як президент України Володимир Зеленський працює на самоізоляції.
"Він працює. У віддаленому режимі. Наприклад, через декілька годин у нас робоча нарада. Як це буде працювати – в його кабінеті збираються люди, учасники наради, а в нього є спеціальний захищений онлайн-термінал. І він виходить на цей термінал і нарада проводиться за його онлайн-присутністю... У такому режимі він планує працювати безперервно", - розповів Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він також додав, що напередодні президент також мав нараду з прем'єром у віддаленому форматі.
Топ коментарі
+25 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.11.2020 12:50
+18 Старый зольдат
показати весь коментар10.11.2020 12:52
+13 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.11.2020 12:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Яндекс.Диск на смартфоні Зеленського: стало відомо про небезпеку для України
с чего вдруг потерпевший надумал работать?
да еще и таким экзотическим способом?
видимо опять какую гадость пропихивать будут
а чо как?
Как только они узнали о победе Байдена - сразу заболели короной. Когда это происходит впервые, то могут быт варианты, а когда вариант повторяется один в один, то возникает вопрос о том, что это такой прием, чтобы разорвать цепь неприятных событий и на время лечь «на дно».
https://defence-line.org/
він зміг це, осилить й інше
У Порошенко явно это произошло....
Ждём р-ты Зеленского...
То чи не не втрата ним своїх мізків з допомогою КОВІДа?
Ви, шановний, потягли б свою жінку у кінотеатр коли в неї вмирає матір?
Поход в кино - пиар заморочка съехавшего с катушек экс пре-та По-ка
Букви
Читачі відправляють нам це в особисті, і дуже просять запостити.
Ми не зовсім розуміємо, що вони мають на увазі цим мемом, але всім добре відомо, що #Букви дуже ******* своїх читачів і готові йти їм на зустріч.
Тому тримайте.
Зе сказал, что анатомично отличается от Порошенко. А про Порошенко известно, что он служил в армии и прошел медкомиссию... Зе же, решил откосить (очевидно из за анатомических различий с теми, кого призывают на срочную службу)
ви краще розкажіть, як Єрмак керує країною на карантині?
який в нього термінал?
"Что будет если заболеет зеленский и работяга Васыль, то кого будут лечить и почему именно зеленского?"
Бедный работяга Васыль
.
Если не-специальный или не-защищенный - коронавирус передается по онлайн!