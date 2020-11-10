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Окупанти встановлюють на Донбасі нові мінні пастки з використанням заборонених протипіхотних мін, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти встановлюють на Донбасі нові мінні пастки з використанням заборонених протипіхотних мін, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях продовжує використовувати режим тиші для вдосконалення інженерного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, противник застосовує диверсійно-розвідувальні групи та саперні підрозділи для перевірки мінних загороджень та встановлення нових мінних пасток з використанням протипіхотних мін російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами.

Водночас підконтрольні російським окупаційним адміністраціям засоби масової інформації розповсюджують фейкову інформацію про недотримання українською стороною умов розведення військ та відновлення найближчим часом повномасштабних бойових дій Збройними Силами України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі продовжують підготовку до командно-штабного навчання: підрозділи переміщено на полігони, обладнуються польові табори

Автор: Анастасія Потіха
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Россия не подписала Оттавскую бумагу " О запрещении противопехотніх
мин, по-этому им всё до сра.... . Учитесь, как надо воевать !
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10.11.2020 13:03 Відповісти
По ходу с этим ермакокравчуко зелёным порномирием быть военным в Украине это как лохом терпилой получается
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10.11.2020 13:03 Відповісти
Кто то там хотел делать Свободную Економическую Зону? Отправьте Кравчучку и его команду переговорщиков пускай сначала граблями посгребают опавшие листья
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10.11.2020 13:06 Відповісти
Жаловаться на действия окупантов ето так же глупо как им верить и надеяться что они пришли сюда нести мир и благополучие. Поетому последнее время меня больше злят не сами окупанты а те кто нам каждый день сцыт в уши что с ними нужно и можно договориться вместо того чтобы уничтожать.
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10.11.2020 13:08 Відповісти
І кого з керівництва держави, яке працює на загарбників, це повинно турбувати? Їм важливо, щоб терористи не постраждали, а українську армію вони й так скорочують.
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10.11.2020 13:08 Відповісти
так заставьте разведку добыть доказательства, захватите того, кто устанавливает, организуйте пресс-конференцию в ООН... или разведка только константирует не констатируя?
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10.11.2020 13:35 Відповісти
А толку ? Ну скажут в ООНе про очередную обеспокоенность и встревоженность .... тем более что захватывать установщиков да и вообще кого-либо у противника наше текущее руководство категорически не одобряет.
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10.11.2020 15:16 Відповісти
Захватить вражеских минеров зе-командование конечно за..цыт,но застращать их"Змеем Горынычем"возможно стоит(есть такая дистанционная система разминирования)
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10.11.2020 17:17 Відповісти
 
 