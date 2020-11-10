Окупанти встановлюють на Донбасі нові мінні пастки з використанням заборонених протипіхотних мін, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях продовжує використовувати режим тиші для вдосконалення інженерного обладнання передових позицій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, противник застосовує диверсійно-розвідувальні групи та саперні підрозділи для перевірки мінних загороджень та встановлення нових мінних пасток з використанням протипіхотних мін російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами.

Водночас підконтрольні російським окупаційним адміністраціям засоби масової інформації розповсюджують фейкову інформацію про недотримання українською стороною умов розведення військ та відновлення найближчим часом повномасштабних бойових дій Збройними Силами України.

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