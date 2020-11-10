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Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки

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Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки

У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували інформацію про виявлення в шести країнах фактів інфікування норок новим коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"На сьогодні шість країн, а саме Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та Сполучені Штати Америки, повідомили про випадки SARS-CoV-2 серед норок", - йдеться в повідомленні.

За словами Ляшка, він розмовляв із послом Королівства Данії Оле Егберг Міккельсеном.

"У ході розмови пан посол поділився досвідом Данії з даного питання та запевнив, що їх уряд вже вживає заходів щодо обмеження подальшого поширення цього варіанту вірусу серед популяцій норок та людей, зокрема. Йдеться про забиття норок на всіх норкових фермах по всій території Данії та нові обмеження для 280 000 людей, які проживають в муніципалітетах, де розташовані норкові ферми", - розповів головний санлікар.

Також читайте: Випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає, - Асоціація тваринників

Ляшко повідомив, що клінічна картина, ступінь тяжкості і передача інфекції серед заражених вірусом SARS-CoV-2, який пов'язаний з норками, є подібними коронавірусу SARS-CoV-2, який циркулює серед всього населення

"Однак варіант, пов'язаний з норками – ще відомий як "варіант кластеру 5" - має поєднання мутацій або змін, які раніше не спостерігались. Ймовірність антигенної мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але у найгіршому випадку антигенна мутація може мати наслідки для імунітету, реінфекцій та ефективності вакцин від COVID-19. Щодо вакцин – багато із кандидатів у вакцини від COVID-19 використовують спайк-білок коронавірусу у якості цілі", - повідомив він.

Ляшко зазначив, що проінформував Держпродспоживслужбу, Мінекономрозвитку, Національну академію наук, Національну академію медичних наук щодо проведення оцінки ризиків пов’язаних з поширенням SARS-CoV-2 у популяції норок впливом на заходи, що зараз впроваджуються для стримування поширення коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Данії вирішила знищити всіх норок на фермах після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок.

Асоціація тваринників України повідомила, що випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
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...по вирусу в норке меньдель? Ляшко о последствиях коронавируса у норок: Вероятность мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, но может иметь плохие последствия - Цензор.НЕТ 3918 Так эта хня, которая припизедент, сама на всю страну призналась Ляшко о последствиях коронавируса у норок: Вероятность мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, но может иметь плохие последствия - Цензор.НЕТ 1653
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10.11.2020 13:08
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Ждем заявление Степанова по этому поводу. Это очень важно Ляшко о последствиях коронавируса у норок: Вероятность мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, но может иметь плохие последствия - Цензор.НЕТ 4790
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10.11.2020 13:05 Відповісти
...по вирусу в норке меньдель? Ляшко о последствиях коронавируса у норок: Вероятность мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, но может иметь плохие последствия - Цензор.НЕТ 3918 Так эта хня, которая припизедент, сама на всю страну призналась Ляшко о последствиях коронавируса у норок: Вероятность мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, но может иметь плохие последствия - Цензор.НЕТ 1653
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10.11.2020 13:08 Відповісти
Вы щас про какую норку говорите? Я что-то про шубу подумал аж в самом конце Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки - Цензор.НЕТ 8486
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10.11.2020 13:15 Відповісти
Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки - Цензор.НЕТ 3924
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10.11.2020 13:17 Відповісти
киска або коні(норки) не винні Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки - Цензор.НЕТ 7525 Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки - Цензор.НЕТ 7525 Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки - Цензор.НЕТ 3147
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10.11.2020 13:24 Відповісти
Степанова потрібно відправити в тюрму за ідіотизм і провал в боротьбі з коронавірусом. Заява Ляшко показує що кандидати в вакцини які сьогодні є головними кандидатами на визнання, можуть в один момент стати неефективними і вся робота дослідницьких груп буде помножена на нуль - вірус буде мутувати скорше ніж людство буде знаходити вакцини. В цьому плані зростає роль вітчизняних науковців та дослідницьких центрів, які мають допомагати Україні реагувати на різноманітну біологічну небезпеку. В бюджеті 2021 року потрібно заклати значні видатки на посилення вітчизняних наукових та дослідницьких центрів з розробки біологічних засобів захисту населення та діагностування хвороб. Проблема стає більш складною ніж очікувалось і це може мати наслідки більш катастрофічні ніж прогнозувалось в самих чорних прогнозах.
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10.11.2020 13:12 Відповісти
Виробництво критично важливого медичного обладнання має бути профінансоване вже в 2021 році.
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10.11.2020 13:13 Відповісти
...ляшенко, давай не будем уточнять, куда надо отправить лично тебя Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки - Цензор.НЕТ 8114 Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки - Цензор.НЕТ 9536
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10.11.2020 13:18 Відповісти
Как страшно жить. Мы все умрём.
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10.11.2020 13:06 Відповісти
Точніше частина помре, частина стане інвалідами, зате мед корпорації просто озолотяться, і як вони вже попереджують це не останній вірус і пандемія, будуть нові й нові, так сказати контроль численності популяцій.
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10.11.2020 13:11 Відповісти
Вірус який не був розповсюдженим до 21 століття раптово розноситься по світу і починає заражати всіх і людей і тварин, і авжеж що він природній, ніким не підкорегований, натурпродукт.
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10.11.2020 13:08 Відповісти
схожі на Гєпу
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10.11.2020 13:18 Відповісти
Как разводить зверьков и убивать ради того шоб самки визжали от новой шубки - гуд-гуд.
Как вирус заразил неск. миллионов человек - хоспадеспасси, са што это намъ(и опять убивают зверьков)???77
Ну так, вирус тоже может.... собирает урожай для "кого-то"? Ляшко про наслідки коронавірусу у норок: Імовірність мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але може мати погані наслідки - Цензор.НЕТ 7042
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10.11.2020 13:21 Відповісти
Сейчас генная инженерия хорошо развита, модифицировать вирус не сложно. Я еще год назад подумал что потом (через год) будет новая версия вируса, вот она и есть, а людей понемногу к ней подготавливают.
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10.11.2020 14:09 Відповісти
 
 