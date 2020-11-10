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Новини СуспільствоЗдоров'я Боротьба з коронавірусом
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COVID-19 (18064) коронавірус (16711) Голубовська (71)

Перебіг COVID-19 змінився в гіршу сторону: дедалі більше дуже важких пацієнтів до 50-60 років, спостерігаються повторні хвилі лихоманки, - Голубовська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Перебіг COVID-19 змінився в гіршу сторону: дедалі більше дуже важких пацієнтів до 50-60 років, спостерігаються повторні хвилі лихоманки, - Голубовська

Зараз стає дедалі більше і більше людей до 50-60 років, які переносять COVID-19 у важкій формі. Перебіг хвороби став більш тривалим, затягується температурний і лихоманковий період.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" розповіла лікарка-інфекціоністка, професорка, членка оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська.

За словами інфекціоністки, за останній час перебіг коронавірусної інфекції в Україні помітно змінився, до того ж, у гіршу сторону.

"Змінився спектр важких пацієнтів. У нас зараз все більше і більше людей до 50-60 років дуже важких. А літні люди можуть спокійно одужати. Не обов'язково всі літні повинні померти. Перебіг хвороби став тривалішим, затягується температурний, лихоманковий період. Ми виписуємо хворих зі стаціонару як годиться: витримуємо всі терміни, тримаємо їх кілька днів без жарознижуючих, щоб виписати. Вони приїжджають додому - і починаються повторні хвилі лихоманки під 39. Ми їх змушені знову госпіталізувати ... Ми ніколи з таким не стикалися", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовська про COVID-19: Це дозозалежний процес. Чим більше вірусу потрапляє в організм, тим агресивніше реакція імунної системи

Крім того, як зазначила Голубовська, саме захворювання дуже виснажливе, важке.

"Пацієнт хворіє довго, особливо, коли потрібна важка респіраторна підтримка. Для лікарів теж морально і фізично виснажливо. Я вже порівнювала: це як на фронті, під час бойових дій. Дивитися на це дуже важко ... Я писала в Facebook: люди знімають [кисневі ] маски з себе, щоб померти. Вони хочуть померти ... Дуже часто суїцидальні думки їх не залишають. І це пов'язано не тільки з тривалістю хвороби. Це пов'язано в тому числі і з дією самого вірусу на нервову систему. Це, ймовірно, пов'язано з гіпоксією. Ще можуть додавати деякі лікарські препарати. У деяких людей вони викликають навіть щось на зразок психозів ... через це дуже складно. Тому доводиться персоніфікувати лікування і дивитися, кому яке лікування більше підійде. Наша тактика залежить навіть від характеру хворого, від його темпераменту. Все дуже сильно взаємопов'язане", - додала лікарка.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 8462 Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9581
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10.11.2020 13:30
+13
Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 7983 Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 2556
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10.11.2020 13:33
+6
Люди в більшості безграмотні. Вони розуміють тільки коли по тв бачать кучу трупів яки виносять з інфекціонки. І то не до всіх доходить.
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10.11.2020 13:37
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Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9347
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10.11.2020 13:26 Відповісти
кстати зачотный фильмец, если кто не смотрел
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10.11.2020 13:29 Відповісти
Який?
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10.11.2020 13:32 Відповісти
Лікування ведеться неправильно, останні дослідження по всьому світу показують що температура та лихоманка це відкладена імунна відповідь організму на коронавірус, якого в організмі вже немає. Потрібно не лікувати коронавірус, а боротись з надлишковою імунною відповіддю організму на хворобу якої вже немає.
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10.11.2020 13:35 Відповісти
"Я иду искать" (2019)
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10.11.2020 13:36 Відповісти
коли люди роблять підьом на восьмитисячники також буває кисневе голодування, це страшна річ. Людина в 40 градусів морозу при вітрі більше ніж 45 метрів за секунду зриває з себе одяг. З мозком відбуваються страшні речі.
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10.11.2020 13:29 Відповісти
Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 8462 Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9581
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10.11.2020 13:30 Відповісти
#такосьякимчиномрошенковилікувався
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10.11.2020 17:35 Відповісти
Так от! Висновок єдиний. Не можна закривати розважальні і жратва-бухальні заклади! Де хворі будуть знімати суіцидально-депресивний синдром?! Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9717
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10.11.2020 13:31 Відповісти
Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 7983 Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 2556
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10.11.2020 13:33 Відповісти
Течение COVID-19 изменилось в худшую сторону: все больше очень тяжелых пациентов до 50–60 лет, наблюдаются повторные волны лихорадки, - Голубовская - Цензор.НЕТ 2283
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10.11.2020 13:39 Відповісти
Дак и Филарет переболел же)))
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10.11.2020 13:53 Відповісти
Перебіг COVID-19 змінився в гіршу сторону: дедалі більше дуже важких пацієнтів до 50-60 років, спостерігаються повторні хвилі лихоманки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 5267
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10.11.2020 13:56 Відповісти
Сам ти садоміт і повір мені пофіг на зелених і всякіх ватанів, просто коли хворіють твої близькі це дуже страшно.
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10.11.2020 20:09 Відповісти
нахера вот эта врач вещает? у нее статистика по всем больницам Украины или она делает вывод о происходящем в стране на основании своего реанимационного отделения?
Тищенко у вас там в больничке фоткался недавно?
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10.11.2020 13:32 Відповісти
у нее есть вся статистика потому как она врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.
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10.11.2020 16:17 Відповісти
Люди в більшості безграмотні. Вони розуміють тільки коли по тв бачать кучу трупів яки виносять з інфекціонки. І то не до всіх доходить.
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10.11.2020 13:37 Відповісти
скоріше легковажні, а не безграмотні, безвідповідальні. Якщо ці "люди" наважились проголосувати за клоуна під час війни в країні, то що їм той ковід ((. І це дуже прикро.
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10.11.2020 16:23 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=GH6fsio-VTU
Интересный взгляд специалиста.
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10.11.2020 13:39 Відповісти
Больницы забиты, врачи просят усилить карантин: как коронавирус "душит" Киев и что будет дальше

В последние дни в 4-миллионном Киеве фиксируют около тысячи заражений коронавирусом. И волонтеры, и врачи не скрывают: койко-мест для госпитализации практически нет, больницы забиты на 100%, а с кислородом, который жизненно необходим пациентам с коронавирусом, в столице сложилась просто катастрофическая ситуация.

БОЛЬШЕ ТУТ:
https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/bolnitsyi-zabityi-mest-net-za-kilorodom-ocheredi-kak-lechat-koronavirus-v-stolitse.htm
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10.11.2020 13:46 Відповісти
Перебіг COVID-19 змінився в гіршу сторону: дедалі більше дуже важких пацієнтів до 50-60 років, спостерігаються повторні хвилі лихоманки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 8595 Перебіг COVID-19 змінився в гіршу сторону: дедалі більше дуже важких пацієнтів до 50-60 років, спостерігаються повторні хвилі лихоманки, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6019
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10.11.2020 13:56 Відповісти
а чтобы места были, нехер забивать больницы такими обосравшимися слугами как Тищенко, который с 37 градусами поперся в больничку лег для успокоения своей зеленой душенки, так никаких больниц не хватит с такими слугами
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10.11.2020 13:56 Відповісти
хай ті тіщенки стають в чергу до Феофанії. Нічого пхатись в лікарні для пересічних !
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10.11.2020 16:24 Відповісти
Чудо-ВаЩе@compdemon· 2 ч

Пропоную створити Тристоронню Лікувальну Групу на чолі з Кравчуком і Сцивухою.
Те, що в них немає досвіду в лікуванні, не проблема - дамо їм сто днів, вони научацця.
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10.11.2020 13:59 Відповісти
Голубовская - толковый врач!
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10.11.2020 14:00 Відповісти
голубовская - толковый провокатор
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10.11.2020 14:04 Відповісти
нет
это не так!
Я год у неё лечилась и видела её в работе - чётко и ясно сопровождает больного...
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10.11.2020 14:10 Відповісти
вона сіє паніку. І це погано. Паніка ще ніколи і нікому не допомагала.
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10.11.2020 16:25 Відповісти
я бы хотела что бы хотя бы паника заставила быдло носить маски!
я бы хотела что бы паника заставила людей бить палками безмасочников!
я бы хотела что бы паника погнала людей в Раду лупить депутатов...
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10.11.2020 20:45 Відповісти
напевно. ви праві. Наш мудрий нарід лише паніка може привести до тями.
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12.11.2020 09:28 Відповісти
Голубовская, тебе шо, терять уже нечего?
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10.11.2020 14:14 Відповісти
А барани не носять маски і не вірять в існування коронавірусу. Вгадайте, за кого такі голосували?
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10.11.2020 14:27 Відповісти
Не провокуй! Барани не мають політичного окрасу, бо вони БАРАНИ!!!!
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10.11.2020 14:43 Відповісти
наші мають.
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10.11.2020 16:26 Відповісти
А де ці тисячі коментаторів під "викриваючими" відео в ютьюбах, що то все Біл Гейтс хоче вакцину продати, і маски ніяк не захищають, і "які всі недолугі, вірять всьому"?
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10.11.2020 15:10 Відповісти
ей терять нечего!
я об этом знала еще 5 дней назад!вирус коварен! у больных с развивающейся острой дыхательной недостаточностью..гипоксия...!
если она об этом говорит!!..а вы и дальше бросайтесь дерьмом в мой адрес!
все намного хуже!
а бараны не хотят закрывать рестораны..сравнивают с метро..идиоты..в чем разница

разница в том что в метро у вас рот закрыт и вы в маске
а в ресторанах вы чвакаете с открытым ртом..а рот..это слизистая..но зачем идиотам азы биологии.......
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10.11.2020 15:14 Відповісти
 
 