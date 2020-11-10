Перебіг COVID-19 змінився в гіршу сторону: дедалі більше дуже важких пацієнтів до 50-60 років, спостерігаються повторні хвилі лихоманки, - Голубовська

Зараз стає дедалі більше і більше людей до 50-60 років, які переносять COVID-19 у важкій формі. Перебіг хвороби став більш тривалим, затягується температурний і лихоманковий період.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" розповіла лікарка-інфекціоністка, професорка, членка оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська.

За словами інфекціоністки, за останній час перебіг коронавірусної інфекції в Україні помітно змінився, до того ж, у гіршу сторону.

"Змінився спектр важких пацієнтів. У нас зараз все більше і більше людей до 50-60 років дуже важких. А літні люди можуть спокійно одужати. Не обов'язково всі літні повинні померти. Перебіг хвороби став тривалішим, затягується температурний, лихоманковий період. Ми виписуємо хворих зі стаціонару як годиться: витримуємо всі терміни, тримаємо їх кілька днів без жарознижуючих, щоб виписати. Вони приїжджають додому - і починаються повторні хвилі лихоманки під 39. Ми їх змушені знову госпіталізувати ... Ми ніколи з таким не стикалися", - сказала вона.

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Крім того, як зазначила Голубовська, саме захворювання дуже виснажливе, важке.

"Пацієнт хворіє довго, особливо, коли потрібна важка респіраторна підтримка. Для лікарів теж морально і фізично виснажливо. Я вже порівнювала: це як на фронті, під час бойових дій. Дивитися на це дуже важко ... Я писала в Facebook: люди знімають [кисневі ] маски з себе, щоб померти. Вони хочуть померти ... Дуже часто суїцидальні думки їх не залишають. І це пов'язано не тільки з тривалістю хвороби. Це пов'язано в тому числі і з дією самого вірусу на нервову систему. Це, ймовірно, пов'язано з гіпоксією. Ще можуть додавати деякі лікарські препарати. У деяких людей вони викликають навіть щось на зразок психозів ... через це дуже складно. Тому доводиться персоніфікувати лікування і дивитися, кому яке лікування більше підійде. Наша тактика залежить навіть від характеру хворого, від його темпераменту. Все дуже сильно взаємопов'язане", - додала лікарка.