Утримання одного судді КС від початку року коштувало Держбюджету 2,5 млн грн
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У Конституційному Суді України назвали некоректною заяву депутата від "Слуги народу" Галини Янченко про те, що утримання одного судді цього органу коштує державі 21 млн гривень на рік. Державний бюджет на 2020 рік передбачає фінансування Конституційного Суду України в розмірі 314 500 000 гривень, однак не можна просто розділити цю суму на 15 суддів.
Про це йдеться у відповіді КС на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Видатки Конституційного Суду України – це не лише винагорода суддів, а й видатки на забезпечення організаційного, аналітичного, юридичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, тобто здійснення конституційної юрисдикції в Україні", – зазначено у відповіді на запит.
За 10 місяців 2020 року на виплату зарплати одного судді Конституційного суду України витрачено майже 2,5 мільйона гривень, повідомили в КСУ. Середній розмір винагороди судді Конституційного Суду України – 254 тисячі гривень на місяць.
Зарплати суддів різняться, а на суму впливають стаж роботи, науковий ступінь, перебування на адміністративній посаді в суді та робота, що передбачає доступ до державної таємниці, уточнили у відповіді на запит. Окрім того, суддя Конституційного Суду має право на виплату вихідної допомоги в разі відставки.
Фінансування Конституційного Суду України за 10 місяців 2020 року коштувало державі 211 000 000 гривень, а за весь 2019 рік – 254 000 000 гривень.
Галина Янченко 3 листопада внесла у Верховну Раду законопроєкт про позбавлення КСУ державного фінансування до оновлення його складу. Вона заявила, що утримання одного судді коштує бюджету, а саме платникам податків, 21 000 000 гривень на рік.
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А кто принял этот бюджет? Зеленое стадо ничтожеств.
Расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 год увеличили на 40%.
Лично мне она не по карману .
то може вже давно пора піднімати це питання до громадського обговорення і зясувати які козли нараховують їм ту зарплатню і за який ...ер!
а чому ці зажирівші і запливші упирі-трутні не розглянуть в тому сраному суді неконстуційність 24 годинного робочого дня(за царя був більш як у два рази менший)??????!!
і ще сотні подібних антилюдських і неконституційних ляпів яких настругали продажні горе-депутати на замовлення найнікчемніших у світі, доморощених олігархів-покидьків(писати українських, язик не повертається)?
они тоже станут гражданами раши ?
А ВЕСЬ СОСТАВ 95 квартала имеет один многоквартирный дом в Крыму около Никитского ботанического вроде
Они тоже станут гражданами раши? Банкиры , вкл Приват банк, тоже имеют квартиры в Крыму
Если владельцы недвижимости не имеют кацапского гражданства , с марта 21 года эта недвижимость отбирается в собственность раши
Зато кожен суддя приносить незлічегі здобутки для держави.
*****, там 15 мавп посадити і то буде більше користі.
То-то СН так хотел сделать двойное гражданство 😀😀😀
Также средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
С другой стороны у нас 15 жирных боровов и свиней в пурпурных императорских мантиях, с золотыми цепурами на шеях, которые получают по 250 тысяч гривен, работают в мраморном дворце в центре Киева, имеют кучу привилегий, включая служебное жилье лакшери, которое можно приватизировать, не могут быть уволены никаким органом власти кроме самих себя. И при этом явно за огромные взятки выносят антигосударственные решения.
Ребята, каждый думающий человек увидев такое должен задать себе вопросы. А зачем мне служить этому государству? Зачем мне платить ему налоги если эти налоги идут на содержание вот таких проституционных свинарников? Гоу всеми правдами и неправдами пробивать дорогу в Польшу, Потугалию, Италию - да куда угодно, где нас примут и где государство не ****** вконец.
Попробуй , попробуй все , но Украина это курорт , это сказка- а тостомордые судьи это хреново, но мелочи!!! Удачи!
Что же мы имеем за эти налоги? Медицина де факто платная, дороги разваливаються, пенсии мизерные, госуслуги как в Зимбабве - коррупция и бюрократия зашкаливают, даже армию государство почти просрало и только после отжатия Крыма и Донбасса принялось лихорадочно восстанавливать. Зато у нас 300-тысячная армия ментов - гораздо больше чем численность ВСУ.
Да, в Польше или Германии те же 50% налогов, а то и больше. Но зато государство их не просирает а таки возвращает налогоплательщикам в виде инфраструктуры, медицины, образования, пенсий. А у нас их тупо отбирают на красивую жизнь 200 тысяч высших силовиков и бюрократов. Что это как не феодализм, подогнанный под 21-й век?
Надоест - возвращайся и живи!!!! А у нас тут дел куча!!!!
https://twitter.com/sashkof2/status/1326086246389719041