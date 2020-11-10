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заробітна плата (1019) КС (1154) суддя (1423) Янченко Галина (62)

Утримання одного судді КС від початку року коштувало Держбюджету 2,5 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Утримання одного судді КС від початку року коштувало Держбюджету 2,5 млн грн

У Конституційному Суді України назвали некоректною заяву депутата від "Слуги народу" Галини Янченко про те, що утримання одного судді цього органу коштує державі 21 млн гривень на рік. Державний бюджет на 2020 рік передбачає фінансування Конституційного Суду України в розмірі 314 500 000 гривень, однак не можна просто розділити цю суму на 15 суддів.

Про це йдеться у відповіді КС на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Видатки Конституційного Суду України – це не лише винагорода суддів, а й видатки на забезпечення організаційного, аналітичного, юридичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, тобто здійснення конституційної юрисдикції в Україні", – зазначено у відповіді на запит.

За 10 місяців 2020 року на виплату зарплати одного судді Конституційного суду України витрачено майже 2,5 мільйона гривень, повідомили в КСУ. Середній розмір винагороди судді Конституційного Суду України – 254 тисячі гривень на місяць.

Зарплати суддів різняться, а на суму впливають стаж роботи, науковий ступінь, перебування на адміністративній посаді в суді та робота, що передбачає доступ до державної таємниці, уточнили у відповіді на запит. Окрім того, суддя Конституційного Суду має право на виплату вихідної допомоги в разі відставки.

Фінансування Конституційного Суду України за 10 місяців 2020 року коштувало державі 211 000 000 гривень, а за весь 2019 рік – 254 000 000 гривень.

Також читайте: Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко

Галина Янченко 3 листопада внесла у Верховну Раду законопроєкт про позбавлення КСУ державного фінансування до оновлення його складу. Вона заявила, що утримання одного судді коштує бюджету, а саме платникам податків, 21 000 000 гривень на рік.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Боец на передовой получает 21 тысячу гривен со всеми фронтовыми доплатами и надбавками. За эти деньги он переносит жару и холод, рискует своей жизнью под обстрелами, отказывается от кучи гражданских прав и свобод, фактически продавая себя в рабство военной бюрократии. Если его пошлют на смерть, он вынужден будет только взять под козырек.
С другой стороны у нас 15 жирных боровов и свиней в пурпурных императорских мантиях, с золотыми цепурами на шеях, которые получают по 250 тысяч гривен, работают в мраморном дворце в центре Киева, имеют кучу привилегий, включая служебное жилье лакшери, которое можно приватизировать, не могут быть уволены никаким органом власти кроме самих себя. И при этом явно за огромные взятки выносят антигосударственные решения.
Ребята, каждый думающий человек увидев такое должен задать себе вопросы. А зачем мне служить этому государству? Зачем мне платить ему налоги если эти налоги идут на содержание вот таких проституционных свинарников? Гоу всеми правдами и неправдами пробивать дорогу в Польшу, Потугалию, Италию - да куда угодно, где нас примут и где государство не ****** вконец.
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10.11.2020 14:15
+4
Нихуя себе жируют судьишки ******.
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10.11.2020 13:45
+4
В цій країні тільки суд Лінча має свою актуальність
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10.11.2020 13:49
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Нихуя себе жируют судьишки ******.
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10.11.2020 13:45 Відповісти
"Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование Конституционного Суда Украины в размере 314 500 000 гривен."

А кто принял этот бюджет? Зеленое стадо ничтожеств.
Расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 год увеличили на 40%.

Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 1681
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10.11.2020 13:54 Відповісти
потому они и не хотят в отставку. А почему так много? Это неправда, высокооплачиваемые люди не берут взятки. Взятку ведь не только деньгами можно дать. Совесть должна быть, а не зарплаты высокие. Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 4207
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10.11.2020 13:46 Відповісти
А потом цыпляются к тупницкому откуда уйого тещи дача за 5 лямов. ТАм все чесно!!!!! Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 4321
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10.11.2020 13:47 Відповісти
Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 9196
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10.11.2020 13:48 Відповісти
Очень , очень дорогая власть .
Лично мне она не по карману .
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10.11.2020 13:48 Відповісти
і мені не по карману, і 90% населення країни не по карману .
то може вже давно пора піднімати це питання до громадського обговорення і зясувати які козли нараховують їм ту зарплатню і за який ...ер!
а чому ці зажирівші і запливші упирі-трутні не розглянуть в тому сраному суді неконстуційність 24 годинного робочого дня(за царя був більш як у два рази менший)??????!!
і ще сотні подібних антилюдських і неконституційних ляпів яких настругали продажні горе-депутати на замовлення найнікчемніших у світі, доморощених олігархів-покидьків(писати українських, язик не повертається)?
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10.11.2020 14:58 Відповісти
В цій країні тільки суд Лінча має свою актуальність
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10.11.2020 13:49 Відповісти
НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ЖУРНАЛИСТЫ МОЛЧАТ - с марта 2021 года все владельцы недвижимости в Крыму должны иметь РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
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10.11.2020 13:56 Відповісти
А как поступит Тупицкий? На кого оформит свою недвижимость
Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 3945
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10.11.2020 13:57 Відповісти
В Крыму имеет недвижимость половина ВЛАСТНОЙ ЭЛИТЫ КИЕВА
они тоже станут гражданами раши ?

А ВЕСЬ СОСТАВ 95 квартала имеет один многоквартирный дом в Крыму около Никитского ботанического вроде
Они тоже станут гражданами раши? Банкиры , вкл Приват банк, тоже имеют квартиры в Крыму
Если владельцы недвижимости не имеют кацапского гражданства , с марта 21 года эта недвижимость отбирается в собственность раши
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10.11.2020 14:01 Відповісти
получит российский паспорт, да и все.
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10.11.2020 14:07 Відповісти
А МОЖЕТ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ? То-то они так нагло себя ведут
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10.11.2020 14:12 Відповісти
Так и про Бубу криворожского с его недвижимостью в Крыму молчат борцуны с рос. паспортами, надрывавшиеся месяцами, годами о паспорте жены Семочко.
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10.11.2020 14:13 Відповісти
Ну Вы поняли ситуацию ? Половина Киева имеет недвижимость в Крыму и их всех заставят принять кацапское гражданство . Представляете ситуацию ? Ведь патриотизма у власти нет , когда касается их имущества
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10.11.2020 14:16 Відповісти
чому мовчать? так команди з кремля не було. і потім, чому ви холуїв і прислужників називаєте журналістами?
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10.11.2020 15:01 Відповісти
То є мєлочь), всього в 25 разів більше, ніж середня зарплата по країні і МАЙЖЕ в 100 разів більше середньої пенсії.
Зато кожен суддя приносить незлічегі здобутки для держави.
*****, там 15 мавп посадити і то буде більше користі.
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10.11.2020 14:01 Відповісти
Вот жти все имеют недвижимость в Крыму , потому они и подали в КС ЗАПРОС ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВДИВОСТЬ
Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 632
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10.11.2020 14:04 Відповісти
та половина Киева имеет недвижимость в Крыму
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10.11.2020 14:08 Відповісти
Значит все с 1 марта 2021 года владельцы должны получить рашкино гражданство
То-то СН так хотел сделать двойное гражданство 😀😀😀
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10.11.2020 14:11 Відповісти
смедюче шобло України(дууууже скорочений варіант)
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10.11.2020 15:03 Відповісти
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
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10.11.2020 14:08 Відповісти
Как сообщали Українськi Новини, глава КС Тупицкий за два месяца получил почти 100 тыс. гривен отпускных в то время как зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили на период карантина.
Также средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
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10.11.2020 14:09 Відповісти
Так это же "мелкое" вознагрождение. У коболева ещё круче. Плюс бронированное супер авто, а то народ очень зол, как бы и не "укатал" туда... Очень нравится опция всех судей- похороны и венки за счет наших налогов. Бедные какие, все судьи и их семьи. Принесу цветочек на могилку. Не обеднею. Очень хочется... А что там говорили, типа, прощай ссср? Всё, что там было, так и осталось: премии, за фиг знает, что; комуналка- минус 50%, улучшение жилища, авто под ж^пой, госдачи,прислуга и личные садовники и охрана, тоже личная, пресс-секретурки пожизненно. Не понятно за какие-таки заслуги народ им все это оплачивает.
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10.11.2020 14:33 Відповісти
Боец на передовой получает 21 тысячу гривен со всеми фронтовыми доплатами и надбавками. За эти деньги он переносит жару и холод, рискует своей жизнью под обстрелами, отказывается от кучи гражданских прав и свобод, фактически продавая себя в рабство военной бюрократии. Если его пошлют на смерть, он вынужден будет только взять под козырек.
С другой стороны у нас 15 жирных боровов и свиней в пурпурных императорских мантиях, с золотыми цепурами на шеях, которые получают по 250 тысяч гривен, работают в мраморном дворце в центре Киева, имеют кучу привилегий, включая служебное жилье лакшери, которое можно приватизировать, не могут быть уволены никаким органом власти кроме самих себя. И при этом явно за огромные взятки выносят антигосударственные решения.
Ребята, каждый думающий человек увидев такое должен задать себе вопросы. А зачем мне служить этому государству? Зачем мне платить ему налоги если эти налоги идут на содержание вот таких проституционных свинарников? Гоу всеми правдами и неправдами пробивать дорогу в Польшу, Потугалию, Италию - да куда угодно, где нас примут и где государство не ****** вконец.
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10.11.2020 14:15 Відповісти
Ярослав - мир это только то , что ты видишь внутри своей головы!!! Если в Украине гос. во ох...ло в конец, то в Польше конец тебе меньше не покажется!!!!
Попробуй , попробуй все , но Украина это курорт , это сказка- а тостомордые судьи это хреново, но мелочи!!! Удачи!
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10.11.2020 14:48 Відповісти
Каким боком тут курорт? Ну вот возьмем хоть по налогам. Даже работяга, который получает полностью черную зарплату, отдает ежемесячно около 25% от нее через НДС, акцизы и пошлины в цене товаров и услуг. Ну а работяга на белой з/п платит все 50% налогов и сборов. То есть из 21 рабочего дня в месяц 11 дней он пашет на государство.
Что же мы имеем за эти налоги? Медицина де факто платная, дороги разваливаються, пенсии мизерные, госуслуги как в Зимбабве - коррупция и бюрократия зашкаливают, даже армию государство почти просрало и только после отжатия Крыма и Донбасса принялось лихорадочно восстанавливать. Зато у нас 300-тысячная армия ментов - гораздо больше чем численность ВСУ.
Да, в Польше или Германии те же 50% налогов, а то и больше. Но зато государство их не просирает а таки возвращает налогоплательщикам в виде инфраструктуры, медицины, образования, пенсий. А у нас их тупо отбирают на красивую жизнь 200 тысяч высших силовиков и бюрократов. Что это как не феодализм, подогнанный под 21-й век?
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10.11.2020 15:07 Відповісти
Все правильно ты говоришь!!!! И цифры верные!! Ищи там где этого нет!!! Ищи!!!!
Надоест - возвращайся и живи!!!! А у нас тут дел куча!!!!
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10.11.2020 15:16 Відповісти
Да, у нас денег - куры не клюют... Потому что клевать нечего...
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10.11.2020 15:30 Відповісти
А такой преЗедент, как нынешний, обходится налогоплательщикам в миллиард.

https://twitter.com/sashkof2/status/1326086246389719041
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10.11.2020 14:16 Відповісти
Вот поменяться бы с ними доходами. Пусть они поживут хотя бы 3 мес. на мою пенсию 1746 гр., может хоть тогда поймут, как живется обычным людям и у них совесть проснется. Хоть чему там просыпаться? Ведь у них вместо совести денежные знаки и все их помыслы в одном направлении: "Мало денег, дайте больше"... Хапуги...
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10.11.2020 14:18 Відповісти
 
 