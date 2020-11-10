"Слуга народу" виграла місцеві вибори за кількістю мандатів по країні, - Корнієнко. ІНФОГРАФІКА
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Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія перемогла на місцевих виборах за кількістю отриманих депутатських мандатів.
Про це повідомив Корнієнко під час брифінгу 10 листопада, передає Цензор.НЕТ
"Партія "Слуга народу" виграла ці вибори за кількістю депутатських мандатів по країні. На карті ви можете бачити, які регіони більш зелені - там більше наших депутатів, які менш зелені - там менше, але в середньому менше 100 депутатів у нас лише в Луганській області", - сказав Корнієнко.
За його словами, ці дані базуються на приблизно 90-95% порахованих результатів виборів.
Корнієнко зазначив, що рекордсменом стала Дніпропетровська область, де партія матиме 651 депутата місцевих рад, або приблизно 23-24% від усіх обраних депутатів.
Загалом по країні на цей момент партія має 6093 депутати (14% від усіх обраних) місцевих рад і 223 голови сільських, селищних і міських голів.
Будь ласка, зачекайте...
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
По цифирям так и есть.
Но.
служки "везде третьи" - они и правда везде есть, но "везде третьи", и ни на что влиять не могут.
разве только будучи в коалиции.
Небритый бы лучше назвал кол-во советов, где служки В БОЛЬШИНСТВЕ...
У служек же нет ни одного такого.
А отсюда следует:
2. служки найдут себе таки "без труда" - но не партнеров, а *******.
Все прекрасно видят, что их хайповая звезда закатилась.
Они - еще год назад всесильные - катятся вниз как лавина.
И потому их шкуру надо делить и делить, пока другие не поделили.
Их депов будут перекупать и переманывать.
На них просто перестанут обращать внимание - как уже перестают обращать внимание на обосранного бубачкую
ЕС же - самостоятельная сила, за год нарастили поддержку в 2-3 раза, и продолжают расти.
Кто умный - пойдет на союз именно с ЕС.
=====
Хайповый успех служек 19 года - это как велосипедист.
Он держится и даже мчится вперед - но только пока крутит педали БЕЗ ОСТАНОВКИ.
Малейшая остановка, сбой - и он в кювете.
Ибо он неустойчив по природе, он может держаться, пока крутит, крутит и крутит.
Но крутить вечно невозможно - надо что-то уметь и делать.
В Киеве надо еще посмотреть. Кличку явно выгодней коалиция без ЕС. Тогда он будет главный.
У нас в городе тоже как бы формально победил ЕС, хоть мэр и пролетел.
Но у них 7 голосов из 34. И я точно знаю, что всё будут решашь без них.
"Мы хотим на местных выборах продолжить наше политическое цунами" глава фракции Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина"
Нечто подобное и зелёные трут на уши. Так ну если сравнить с 2010, 2012 ,2015 то прогресс ....
а реально ЖОППА или ДУППА
Запретить он стих не смог
Если был бы Христос богом
Изменил мою б дорогу
Выслал Вам бы шоколада
Шоколад - вот что Вам надо?
Конечно. это был нокаут
Кроме того, по Киеву , вроде, Кличко Удар выиграл? Не помню просто