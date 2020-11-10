"Слуга народу" виграла місцеві вибори за кількістю мандатів по країні, - Корнієнко. ІНФОГРАФІКА

Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія перемогла на місцевих виборах за кількістю отриманих депутатських мандатів.

Про це повідомив Корнієнко під час брифінгу 10 листопада, передає Цензор.НЕТ

"Партія "Слуга народу" виграла ці вибори за кількістю депутатських мандатів по країні. На карті ви можете бачити, які регіони більш зелені - там більше наших депутатів, які менш зелені - там менше, але в середньому менше 100 депутатів у нас лише в Луганській області", - сказав Корнієнко.

За його словами, ці дані базуються на приблизно 90-95% порахованих результатів виборів.

Корнієнко зазначив, що рекордсменом стала Дніпропетровська область, де партія матиме 651 депутата місцевих рад, або приблизно 23-24% від усіх обраних депутатів.

Загалом по країні на цей момент партія має 6093 депутати (14% від усіх обраних) місцевих рад і 223 голови сільських, селищних і міських голів.

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