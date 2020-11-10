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Європарламент розкритикував Україну за нереформовану судову систему і відсутність боротьби з олігархами

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Європарламент розкритикував Україну за нереформовану судову систему і відсутність боротьби з олігархами

Комітет Європейського парламенту із закордонних справ розкритикував Україну за недостатні зусилля з реформування судової влади та слабку боротьбу з олігархами.

Про це йдеться в прийнятому в середу звіті про імплементацію Угоди про асоціацію України та ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Звіт був затверджений 53 голосами "за", 7 "проти", 8 членів комітету утрималися.

Євродепутати похвалили Україну за прогрес у виконанні зобов'язань, взятих на себе Угодою про асоціацію з ЄС, особливо у сферах сільського господарства, енергетики, банківської справи, децентралізації, цифрової економіки, довкілля та виборчих процедур.

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Однак, вони попередили, що необхідно провести низку реформ, аби уникнути відкату.

Євродепутати виділили судову систему як один з інститутів, що користується найменшою довірою в Україні.

У звіті вони також розкритикували спроби української влади чинити політичний тиск на незалежні економічні інститути і правоохоронні органи, та висловили розчарування відсутністю прогресу в ліквідації олігархії в країні.

За словами депутатів Європарламенту, істотні результати в боротьбі з корупцією вкрай необхідні для збереження підтримки реформ серед громадян.

"Шлях, яким країна йшла з часів Революції гідності, вражає. Величезні виклики залишаються: агресія Росії, пандемія COVID-19 і діяльність тих, хто продовжує ігнорувати верховенство права і зусилля по боротьбі з корупцією. Справжні реформатори в Україні заслуговують нашої постійної підтримки, щоб виправдати очікування своїх громадян", - заявив доповідач Європарламенту, німецький депутат Міхаель Галер.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и отсутствие борьбы с олигархами - Цензор.НЕТ 8208
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10.11.2020 14:19
+8
В Словакии сейчас идёт операция ОЧИЩЕНИЕ, чистят коррупционеров в полиции 😀😀😀
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10.11.2020 14:14
+7
зновупорох. а де зелена тварюка з коломойшей та ахметкой?
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10.11.2020 14:19
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В Словакии сейчас идёт операция ОЧИЩЕНИЕ, чистят коррупционеров в полиции 😀😀😀
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10.11.2020 14:14 Відповісти
Куди зливають нечистоти?
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10.11.2020 14:15 Відповісти
Это к сантехникам
В Словакии идут аресты среди руководства полиции УЖЕ НЕДЕЛЮ В НОВОСТЯХ
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10.11.2020 14:21 Відповісти
Значить в СИЗО
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10.11.2020 14:28 Відповісти
Щас канабіс приймуть і всьо буде гут.
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10.11.2020 14:14 Відповісти
алигархов раскулачить и поделить между всеми....
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10.11.2020 14:15 Відповісти
...Шаріков, ти?
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10.11.2020 14:16 Відповісти
Не, Бобиков, я Лена....
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10.11.2020 14:18 Відповісти
Так Пэцька вроде уже давно реХВормировал....
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10.11.2020 14:15 Відповісти
...ся в пЄтріоти.
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10.11.2020 14:17 Відповісти
Дурак? Не отвечай. Это риторический вопрос.
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10.11.2020 14:18 Відповісти
Наверно недореформировал-бабла не хватило.
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10.11.2020 14:18 Відповісти
зновупорох. а де зелена тварюка з коломойшей та ахметкой?
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10.11.2020 14:19 Відповісти
Зєля на лікарняному, памперси екологічні готує - зеленого кольору.
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10.11.2020 14:36 Відповісти
Зебил, Порох очень поздно понял, что начинать надо было в 2014 году судебную реформу. За это (и не только за это) и поплатился. Но, несмотря на все его ошибки он в 100500 раз лучше вашего Вавы, Рабиновича с Шарием и Жулькой.
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10.11.2020 15:12 Відповісти
Порошенко в большой политике и в системе с конца 90-х. Я не думаю, что он такой уж умственно отсталый, чтобы за 15 лет не понять, что представляет из себя эта система.
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10.11.2020 15:28 Відповісти
Порошенко образца 2014 года и 2018 - 2019 - это два разных человека. Как в фильме "Матрица" Нео поверил, что он избранный, так и Порох. Он поверил в свою "избранность" и теперь его партия "ЕС" кардинально отличается от "БПП". Он сделал выводы. Если в "БПП" находилось много всяких уродов, то сейчас одни патриоты и настоящие профи. Люди это заметили и поэтому партия "ЕС" и выросла в 2,5 раза по сравнению с выборами 2019 года.
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10.11.2020 15:52 Відповісти
Мне сложно поверить, что люди в таком возрасте меняются. Я бы сказал, что он окончательно выбрал "прозападную" роль в нашей политике (до этого он и с рыгами сотрудничал, и если бы ветер в свое время подул с другой стороны, мог бы стать и "провосточным" политиком; и это не значит, что он стал действительно западным политиком, просто выбрал такую роль). А по поводу поддержки: ну так это характерная черта нашей политики, что каждая приходящая к власти партия делает только хуже, поэтому они все эти годы чередовались в поддержке избирателями: "прозападные", потом "провосточные" и т.д. Хотя в действительности они в первую очередь "прокарманные". На этот раз отличие только в том, что Зеленский и его партия - центристы, но не справились со своими обязанностями, поэтому сейчас одновременно растет поддержка и "прозападных" (ЕС) и "провосточных" (ОПЗЖ), опять происходит поляризация страны. Следующие выборы будут очень тяжелыми.
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10.11.2020 16:30 Відповісти
Сложно тебе верить, или нет, но факт налицо. И Порошенко и его партия сильно изменились. Это факт. И еще один факт. Ни один президент не сделал для Украины столько хорошего, как Порошенко. Нет желания все хорошее перечислять, т.к. я и другие "порохоботы" уже 100500 раз это уже делали. Да и свои мозги надо иметь, чтобы видеть очевидные вещи, а не жрать оливье и смотреть "Сваты".
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10.11.2020 18:02 Відповісти
"""И Порошенко и его партия сильно изменились."""" Хамелеоны тоже Сильно меняются в зависимости от обстановки. В его возрасте не меняются, только перекрашиваются! Попробу увидеть очевидные вещи.....
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10.11.2020 18:45 Відповісти
Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и отсутствие борьбы с олигархами - Цензор.НЕТ 8872 Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и отсутствие борьбы с олигархами - Цензор.НЕТ 9012
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10.11.2020 14:18 Відповісти
А украинци тут есть?
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10.11.2020 14:22 Відповісти
Обидно за нас украинцев и позор,что мы позволяли и позволяем этой мрази обворовывать нашу страну!!!
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10.11.2020 15:05 Відповісти
А хто з них українці?
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10.11.2020 14:23 Відповісти
Отож !
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10.11.2020 14:24 Відповісти
Тимошонко и Вава точно украинцы, хоть и не олигархи Європарламент розкритикував Україну за нереформовану судову систему і відсутність боротьби з олігархами - Цензор.НЕТ 7207
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10.11.2020 15:15 Відповісти
А с каких пор армяне и евреи стали украинцами?
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10.11.2020 15:49 Відповісти
Вот и я о том же Європарламент розкритикував Україну за нереформовану судову систему і відсутність боротьби з олігархами - Цензор.НЕТ 5011
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10.11.2020 18:04 Відповісти
Отож !/ Пропагандист пять лет по 16 часов в сутки перепечатывая сайты РФ и ДНР был уверен что воевал за счастье трудящихся. А оказалось-за Коломойского.Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов.05.07.19
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10.11.2020 15:25 Відповісти
З 10 топових олігархів тільки один не підтримав Зеленського. Думай.те. Хоча, що це я?
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10.11.2020 14:33 Відповісти
Ото б була ржака,якби Порошенко на виборах підтримав би Зелю))Як ти взагалі такі висновки робеш?
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10.11.2020 14:44 Відповісти
А мені ржачно, що ви до цих пір вважаєте, що Зе буде боротись проти олігархів, які знайшли компроміс у лялці надітій на руку через дупу. Ржіть далі.
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10.11.2020 15:17 Відповісти
Він не робить, йому нарошені так кажуть.
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10.11.2020 15:20 Відповісти
Не розводьте тут зелені шмарклі з бульками. Європарламент розкритикував Україну за нереформовану судову систему і відсутність боротьби з олігархами - Цензор.НЕТ 2465
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10.11.2020 15:25 Відповісти
Правильно! мажте рожи шЫколадой!
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10.11.2020 16:29 Відповісти
А де Юлька?Ну та шо всі гроші вкрала?
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10.11.2020 14:43 Відповісти
Вона бидна нещаслива. Лабутены в рабочий кредит покупает.
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10.11.2020 16:00 Відповісти
У какой честный списочек, учитывая, что только за приват, бородатая бабушка, которая аж на 8-ом месяце в нем, 5 лярдов бакинских прикарманил, а с приходом какаду их удвоил легким движением молотка судьи вовка.
А Петя-марадеро-барыга опять на войне нажился, клонировал брата и снова его убил.
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10.11.2020 16:01 Відповісти
Неееееееееее! Он честно нажил, непосильным трудом!
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10.11.2020 16:30 Відповісти
неудобно на бутылке кнопать?
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10.11.2020 16:54 Відповісти
У кого чего болит... тот о том и говорит.
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10.11.2020 18:41 Відповісти
Димочка , данные за каой год, напомни ?
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10.11.2020 20:20 Відповісти
Как всегда ,димочка парит ватные фейки)

Данные за 2020 год Форбс .
Минус $3,6 млрд. Ахметов потерял 600 позиций в рейтинге Forbes
07.04.2020, 17:40

Ринат Ахметов (Фото: Robert Ghement/EPA)
В 2020 году Forbes насчитал в Украине шесть долларовых миллиардеров. Выбыл Новинский
Владелец СКМ Ринат Ахметов за год потерял $3,6 млрд и 600 позиций в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Выбыл из списка основатель Смарт-холдинга Вадим Новинский, чье состояние, по подсчетам журнала, не дотянуло в этом году до $1 млрд.

Ахметов остается самым богатым украинцем с состоянием в $2,4 млрд. Он опустился на 875 строчку в рейтинге с 272, которую занимал годом ранее.

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В список также традиционно вошли: основатель EastOne Виктор Пинчук ($1,3 млрд, 1613 место), участники группы Приват Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд, 1730 место) и Игорь Коломойский ($1 млрд, 1990 место), владелец МХП Юрий Косюк ($1,1 млрд, 1851 место) и основатель Ferrexpo Константин Жеваго ($1 млрд, 1990 место). По сравнению с прошлогодней оценкой, каждый из них, кроме Боголюбова, потерял от $0,1 млрд до $0,5 млрд.
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10.11.2020 20:29 Відповісти
Клоун на "больничном". Занят он. Решают, шо делать с Байденом: памперсы уже доставать или немного погодя?
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10.11.2020 14:19 Відповісти
Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и отсутствие борьбы с олигархами - Цензор.НЕТ 8208
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10.11.2020 14:19 Відповісти
Поки народ не почне думати своєю головою, перемін на краще не буде
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10.11.2020 14:21 Відповісти
Нарід думає телевізором.
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10.11.2020 14:23 Відповісти
Поки півень не клюне в дупу ..."! Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и отсутствие борьбы с олигархами - Цензор.НЕТ 4938
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10.11.2020 14:24 Відповісти
Тебе півень вже покусав в дупу за все те, що ти наробив? Європарламент розкритикував Україну за нереформовану судову систему і відсутність боротьби з олігархами - Цензор.НЕТ 6601
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10.11.2020 15:16 Відповісти
а де ты видел, той "народ" ? имени В.Стуса, или В.Цоя ....
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10.11.2020 14:26 Відповісти
Пока работают ТВ Пропаганда медведчука, толку не будет.
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10.11.2020 14:39 Відповісти
Бене нравится, как его Буратина с ним борется.

Окружение Коломойского получило 1 миллиард из коронавирусного фонда на ремонт дорог в Прикарпатье.



https://biz.censor.net/news/3230095/okrujenie_kolomoyiskogo_poluchilo_1_milliard_iz_koronavirusnogo_fonda_na_remont_dorog_v_prikarpate
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10.11.2020 14:26 Відповісти
За то у нас кассовые аппараты для упрощенки!!! И ОПЗЖ на третьем месте!
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10.11.2020 14:27 Відповісти
...і більше всього товстих генералів
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10.11.2020 14:32 Відповісти
скоро будут на первом....и Петро Алексеич будет к ним в оппозиции...
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10.11.2020 14:38 Відповісти
Если олигархи не реформируют страну - то кто??? Ну не мы же!!!
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10.11.2020 14:29 Відповісти
Зє олігофреноф, чи як їх там, знову збере на нараду. Держадміни жеж не справляюца)))
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10.11.2020 14:33 Відповісти
Зе - олігархів френд.))
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10.11.2020 14:39 Відповісти
Здається мені, що ми йдемо до КОЛІЇВЩИНИ
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10.11.2020 14:34 Відповісти
Руки проч от Петра Алесеича, он хоть и олигарх..... но свой..... "патриот"
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10.11.2020 14:36 Відповісти
...сукин син
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10.11.2020 14:37 Відповісти
Зеля уже перепрыгнул Януковича. Отличия между ними только в одном, у яныка в партии таких тупых безголовых неучей не было.
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10.11.2020 14:38 Відповісти
А что европа ожидала от выбранных чернью,совковых хохлов,убогого жлобья.Какая борьба?
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10.11.2020 14:43 Відповісти
Зря что ли Кучма олигархов "нарожал" ? Эту систему не сломать, разве что какой нибудь из них насмерть не рассорится с кем-то другим, да и тогда все закончится очередным "договорняком".
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10.11.2020 14:51 Відповісти
а после критики 16 декабрем запретят безвиз
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10.11.2020 14:55 Відповісти
и правильно сделают...нех шастать по заграницам, в стране работы не початый край...)
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10.11.2020 15:00 Відповісти
,,,ты это мешкам с деньгами скажи,а не украинскому народу,который ищет где заработать кусок хлеба,,,Вован членин ,расею нищими и голодными развалил,по сей день не оклимаюцаааа (правильно сделал,не?) Європарламент розкритикував Україну за нереформовану судову систему і відсутність боротьби з олігархами - Цензор.НЕТ 1806
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10.11.2020 15:16 Відповісти
Ви б краще не крітіковали та висловлювали озабоченость, а повідкривали кримінальні справи та позаарештовували рахунки наших ворів у своїх банках. Хоча правда, воно вам потрібно, це ж наші проблеми, а бабки виведені та вкрадені в Україні, то вони ж у вас і працюють на ваші економіки. Але знайте грязні гроші ще нікого до добра не доводили....
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10.11.2020 14:56 Відповісти
это кто же у нас барыга?
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10.11.2020 15:02 Відповісти
дык все шо до власти приходит в результате оказываецца барыгой
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10.11.2020 15:04 Відповісти
отсутствие борьбы с олигархами/ 73% избрали Коломойского. А он не мальчик нанайский. Борьбу сам с собой изображать не будет.
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10.11.2020 15:03 Відповісти
а вот если бы выбрали Петра Алексеича, он бы этим олигархам надавал бы по справедливости...)
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10.11.2020 15:05 Відповісти
а вот если бы / что Коломойский сбежал в Израиль-факт.
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10.11.2020 15:16 Відповісти
...а Ахметов прибежал...факт..)
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10.11.2020 19:06 Відповісти
Как унтер-офицерская вдова, сам себя бы выпорол... на площади
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10.11.2020 16:36 Відповісти
Яценюк виноват, у него спросите.
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10.11.2020 15:07 Відповісти
валіть все на Порошенко..
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10.11.2020 15:52 Відповісти
Только в письменном виде в трех экземплярах с сурдопереводом на имя Арахамии.
Иначе не считается.
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10.11.2020 15:54 Відповісти
 
 