Європарламент розкритикував Україну за нереформовану судову систему і відсутність боротьби з олігархами
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Комітет Європейського парламенту із закордонних справ розкритикував Україну за недостатні зусилля з реформування судової влади та слабку боротьбу з олігархами.
Про це йдеться в прийнятому в середу звіті про імплементацію Угоди про асоціацію України та ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Звіт був затверджений 53 голосами "за", 7 "проти", 8 членів комітету утрималися.
Євродепутати похвалили Україну за прогрес у виконанні зобов'язань, взятих на себе Угодою про асоціацію з ЄС, особливо у сферах сільського господарства, енергетики, банківської справи, децентралізації, цифрової економіки, довкілля та виборчих процедур.
Однак, вони попередили, що необхідно провести низку реформ, аби уникнути відкату.
Євродепутати виділили судову систему як один з інститутів, що користується найменшою довірою в Україні.
У звіті вони також розкритикували спроби української влади чинити політичний тиск на незалежні економічні інститути і правоохоронні органи, та висловили розчарування відсутністю прогресу в ліквідації олігархії в країні.
За словами депутатів Європарламенту, істотні результати в боротьбі з корупцією вкрай необхідні для збереження підтримки реформ серед громадян.
"Шлях, яким країна йшла з часів Революції гідності, вражає. Величезні виклики залишаються: агресія Росії, пандемія COVID-19 і діяльність тих, хто продовжує ігнорувати верховенство права і зусилля по боротьбі з корупцією. Справжні реформатори в Україні заслуговують нашої постійної підтримки, щоб виправдати очікування своїх громадян", - заявив доповідач Європарламенту, німецький депутат Міхаель Галер.
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Данные за 2020 год Форбс .
Минус $3,6 млрд. Ахметов потерял 600 позиций в рейтинге Forbes
07.04.2020, 17:40
Ринат Ахметов (Фото: Robert Ghement/EPA)
В 2020 году Forbes насчитал в Украине шесть долларовых миллиардеров. Выбыл Новинский
Владелец СКМ Ринат Ахметов за год потерял $3,6 млрд и 600 позиций в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Выбыл из списка основатель Смарт-холдинга Вадим Новинский, чье состояние, по подсчетам журнала, не дотянуло в этом году до $1 млрд.
Ахметов остается самым богатым украинцем с состоянием в $2,4 млрд. Он опустился на 875 строчку в рейтинге с 272, которую занимал годом ранее.
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В список также традиционно вошли: основатель EastOne Виктор Пинчук ($1,3 млрд, 1613 место), участники группы Приват Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд, 1730 место) и Игорь Коломойский ($1 млрд, 1990 место), владелец МХП Юрий Косюк ($1,1 млрд, 1851 место) и основатель Ferrexpo Константин Жеваго ($1 млрд, 1990 место). По сравнению с прошлогодней оценкой, каждый из них, кроме Боголюбова, потерял от $0,1 млрд до $0,5 млрд.
Окружение Коломойского получило 1 миллиард из коронавирусного фонда на ремонт дорог в Прикарпатье.
https://biz.censor.net/news/3230095/okrujenie_kolomoyiskogo_poluchilo_1_milliard_iz_koronavirusnogo_fonda_na_remont_dorog_v_prikarpate
Иначе не считается.