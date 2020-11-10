Прикордонники виявили у вантажному літаку авіаприлади до вертольота "Мі-8", - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники в одному зі столичних аеропортів виявили товари подвійного призначення під час перевірки вантажного рейсу "Кабул-Тбілісі-Гостомель".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Так, під час заходів перевірки вантажного рейсу "Кабул-Тбілісі-Гостомель" було знайдено ящики з двома блоками авіапілота, попередньо до "Мі-8" (МТ, МТВ) та комбінований агрегат управління "КАБ-30В". Знайдені прилади, найімовіпніше, є товарами подвійного призначення", - йдеться в повідомленні.

Авіаприлади вилучено, співробітниками Служби безпеки України ухвалюється рішення щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ст.333 ККУ (орушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

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