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Держприкордонслужба (4337) літак (1986)

Прикордонники виявили у вантажному літаку авіаприлади до вертольота "Мі-8", - Держприкордонслужба. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Прикордонники в одному зі столичних аеропортів виявили товари подвійного призначення під час перевірки вантажного рейсу "Кабул-Тбілісі-Гостомель".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Так, під час заходів перевірки вантажного рейсу "Кабул-Тбілісі-Гостомель" було знайдено ящики з двома блоками авіапілота, попередньо до "Мі-8" (МТ, МТВ) та комбінований агрегат управління "КАБ-30В". Знайдені прилади, найімовіпніше, є товарами подвійного призначення", - йдеться в повідомленні.

Авіаприлади вилучено, співробітниками Служби безпеки України ухвалюється рішення щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ст.333 ККУ (орушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Прикордонники виявили у вантажному літаку авіаприлади до вертольота Мі-8, - Держприкордонслужба 01

Прикордонники виявили у вантажному літаку авіаприлади до вертольота Мі-8, - Держприкордонслужба 02

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Автор: Наталя Джума
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Все бы продали!!!! ВСЕ!
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10.11.2020 14:25 Відповісти
Кацапы ничего не умеют делать сами, а только крадут. Вплоть до атомной бомбы. Отсюда и любовь кацапов к цыганским песням. Родство душ.
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10.11.2020 14:51 Відповісти
это же не гвоздь а большой прибор!
Его же надо было откуда то вынести...
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10.11.2020 14:30 Відповісти
І що, ні чиї, ні кому. Ще й міркують вносити-невносити.
Чекають хто прийде і скільки запропонує?
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10.11.2020 14:34 Відповісти
"...під час заходів перевірки вантажного рейсу «Кабул-Тбілісі-Гостомель» було знайдено ящики з двома блоками авіапілота, попередньо до «Мі-8» (МТ, МТВ) та комбінований агрегат управління «КАБ-30В». Знайдені прилади, скоріш за все, є товарами подвійного призначення...".

Якщо судить з маршруту, то прилади в Україну ВВЕЗЛИ... Що тут поганого? Якби вивозили, отоді була-б проблема...
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10.11.2020 14:42 Відповісти
 
 