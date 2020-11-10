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Вірменія (658) Нагірний Карабах (460) Пашинян_Нікол (119)

Пашинян про Карабах: Я несу і нестиму відповідальність за цю ситуацію. Це велика невдача для нас і катастрофа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пашинян про Карабах: Я несу і нестиму відповідальність за цю ситуацію. Це велика невдача для нас і катастрофа

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що несе особисту відповідальність за обставини, що склалися навколо Нагірного Карабаху.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у вівторок в прямому ефірі на своїй сторінці в Facebook.

"Так, я несу відповідальність за цю ситуацію і буду нести. Це велика невдача для нас, велика катастрофа, великий траур за втрачені життя, але я вірю, що Вірменія і Арцах (вірменське назва Нагірного Карабаху. - Ред.) повинні жити, повинні зміцнюватися, посилюватися, повинні переглянути колишні сприйняття з різних питань", - сказав Пашинян

За його словами, необхідно сконцентруватися на економічному, гуманітарному розвитку Вірменії і Карабаху.

Дивіться також: Пашинян, що зі статусом Карабаху? Він пішов до біса! - Алієв висміяв прем'єра Вірменії. ВIДЕО

"Треба зафіксувати, що ми впали, але ми не скотилися в прірву, ми вчасно ухвалили рішення зупинитися. В іншому випадку наш стан був би набагато гірше. Необхідно винести уроки, це може допомогти майбутньому розвитку нашої країни", - зазначив прем'єр Вірменії.

8 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття азербайджанськими військами міста Шуша (арм. Шуші), одного з ключових в Нагірному Карабасі, розташованого за декілька кілометрів від Степанакерта.

9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль прокоментував угоду щодо Карабаху: Статус республіки не уточнюється

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
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К нашим новостям.

3 - Зеленский обиделся на "злопыхателей", которые "радуются" его болезни.

А никто и не радуется, кроме асфальтоукладчиков, которым пошёл ковид-фонд.

"Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала...", "Если митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки..." Продолжать?

Просто в жизни есть Великий Уравнитель, а бумеранг имеет свойство возвращаться. Украина уже занимает 12-е место в мире по скорости распространения вируса, деньги из ковид-фонда идут на дороги и пиар-поездки "слуг", а в больницах запретили все плановые операции. Так что не обижайся, Вова - кто ж виноват, что Ермак тебе врач? Сил тебе, здоровья, комнатной температуры и долгих лет жизни. У тюрме. А мы тут как-нибудь сами, без твоего мудрого руководства. И когда госпожа Мендель в очередной раз напишет: "На жаль...", украинцы ответит: "Нарешті!" Мы не злопамятные - просто злые, и память у нас хорошая.

4 - Владимир Омелян заявил, что ему предлагали "неплохую" должность, если не будет критиковать Зеленского/

Даже я, никогда не будучи министром, дважды получал подобное предложение через посредников. Предлагали платить некую сумму за то, чтобы просто НЕ ПИСАЛ о Зе. И сумму вдвое бОльшую за то, чтобы освещал его деятельность в "нейтральных" тонах. Скрины этих предложений бережно храню - очень скоро они пригодятся.

5 - Арахамия пообещал стране "туристический бум" через два года.

Всё, капец туристической отрасли Украины. 40% роста ВВП, 4000 баксов учителям, мир за три месяца уже были. Теперь решили добить отечественный туризм.

6 - Полиция открыла... и закрыла дело об исчезновении Кернеса.

Кернес давно уже не человек, а мем. Я не собираюсь отрицать его заслуг перед городом - считаю, что просто так харьковчане за него не голосовали бы. Но сейчас они с таким же успехом могли выбрать в мэры карбюратор от ВАЗа, брусок пластилина или герань на окне привокзального буфета. Где Адольфович уже 79 дней? Где? В этом месте представьте себе знаменитую гифку с Траволтой.

7 - Какой-то очередной "эксперт" из телевизора (не запомнил фамилию - имя им легион) предложил Зеленскому сесть за один стол с Порошенко, забыть обиды и просто "поговорить".

Хорошая мысль. Но ответьте мне, о чём государственник, опытный дипломат, бизнесмен, экономист, прекрасный оратор будет говорить с киношным Голобородьком? Просто назовите мне хоть одну тему, которую они могли бы обсудить на равных!

8 - Офицер ВСУ обвинил руководство страны в срыве спецоперации по освобождению украинцев из тюрем ОРДО.

Никакие операции не будут успешными, пока у власти коллаборанты, а страна наводнена агентами Москвы. Но, всему своё время. И обновлённая Америка нам в помощь.

9 - Раньше мы жили в стране, олицетворяющей мировое зло, а сейчас дружим с теми, кого когда-то ненавидели по указке. Так и среди людей - заранее не угадаешь, кто достоин доверия: самые близкие порой предают, а самые чужие неожиданно помогают. Иных не спешите вытаскивать из дерьма - возможно, это их естественная среда обитания, а иных следует просто обнять. Я обнимаю всех своих друзей, хотя сегодня я всего лишь текст.) Але всім нам своє робити... Шануймося, бандерівці! Пашинян о Карабахе: Я несу и буду нести ответственность за эту ситуацию. Это большая неудача для нас и катастрофа - Цензор.НЕТ 9532
Helgi Sharp
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10.11.2020 14:52
+14
"Я несу и буду нести... " - на этом можно и остановицца.
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10.11.2020 14:42
+11
SHARP`s REVIEW

Сегодня начну с международных новостей.

1 - Армения подписала договор о передаче части Нагорного Карабаха Азербайджану - включая город Шушу.

Россия проигрывает там, где противник хоть немного сильнее. В данном случае Анкара в военном отношении переиграла Москву. Утешительный приз для Кремля - размещение его "миротворцев" (1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 БТР, 380 единиц автотехники) на границе НК. Но! Распространяя эту новость, наши агентства умалчивают, что туда будут введены и ТУРЕЦКИЕ миротворцы - об этом заявил Алиев. Так что, в случае чего, вооружённая по последнему слову техники страна НАТО быстренько и, главное, легально, "умиротворит" российских ваньков. Которые даже уничтожение своего вертолёта проглотили с кислой улыбкой.

Подписание соглашения вызвало протесты в Армении - противники "позорного" мира захватили здание правительства, был избит спикер парламента. Ну, это их проблемы - пусть теперь сами разбираются с теми, кто их так эпично подставил.

- Да не согласен я...
- С кем? С Фрейдом или Юнгом?
- Да с обоими... ©

Очевидные уроки для нас: укрепление армии плюс сильные союзники плюс сильный президент плюс умение ждать своего часа = залог успеха. Порошенко и Байден - ваш выход!

2 - Администрация Трампа блокирует процесс передачи дел.

Обама - Трампу: "Мы теперь собираемся сделать всё, чтобы помочь вам добиться успеха. Потому что ваш успех - это успех страны." Эти слова 44-й президент сказал 45-му ровно 4 года назад. Всё познаётся в сравнении.

Вместе с тем, не драматизируйте ситуацию, всё будет норм - это российская пропаганда каждые 4 года кричит о развале США и крахе доллара. И чем хуже живут в России, тем громче кричат об Америке. Хотя у всех русских два сокровенных желания: уничтожить США и получить грин-кард.)

- Друзья-американцы, подскажите, чем нам, русским, победить бедность?
- Economy. Just economy.
- Спасибо. Иконами так иконами.
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10.11.2020 14:51
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"Я несу и буду нести... " - на этом можно и остановицца.
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10.11.2020 14:42 Відповісти
Дружба с рашкованами ВСЕГДА ведет к смерти, разрухе и вырождению коренного населения
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10.11.2020 15:02 Відповісти
Пашинян потужний політик, який не боїться брати на себе відповідальність і не боїться визнавати власну поразку! Капітуляція Вірменії збереже десятки тисяч життів і дозволить вірменам та азербайджанцям спробувати налагодити спільне існування в Нагорному Карабаху та на повернутих Азербайджану азербайджанських територіях. Нарешті є надія на справжній та довгостроковий мир. Азербайджан виграв відносно легко, але саме через цю швидку перемогу не буде етнічних чисток на відвойованих територіях і є надія на повернення вірмен та азербайджанців в місця їх спільного проживання.
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10.11.2020 15:30 Відповісти
Я не уважаю ненаучную фантастику
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10.11.2020 15:41 Відповісти
Вірменія виграє від розрішення цього конфлікту, отримає підряд на будівництво дороги до Нахичеваньського анклава, а поруч з дорогою піде газопровід і ЛЕП і за все це Вірменія буде отримувати гроші за транзит і це дозволить покращити економічне становище і створити додаткові робочі місця. Повномасштабна співпраця Вірменії та Азербайджану дасть в 100 разів більше користі ніж збереження контролю над окупованими територіями!
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10.11.2020 18:15 Відповісти
Млин, а что, этого нельзя было сделать без войны? Без заглядывания в пасть рашке ? Без ослиного упрямства?
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10.11.2020 18:26 Відповісти
Пашиняну дісталась ця ситуація в спадок і він зараз з честю виходить з цієї ситуації, чесно віддаючи без спротиву азербайджанські райони в обмін на збереження вірменського населення в містах Нагорного Карабаху. За це Пашиняну потрібно поставити пам'ятник - це єдиний адекватний політик Вірменії за 30 років! Це і збереже вірмен в своїх домівках і поверне землі Азербайджану і дозволить налагодити нормальні дружні відносини та економічне співробітництво між сусідніми країнами. Але зробити це без військового тиску Пашинян просто не міг, бо відразу втратив би владу і не зміг би завершити почате! Я не знаю чи вважає Пашинян справедливим повернення крадених територій Азербайджану - скорше за все так, бо віддає Азербайдажну без торгівлі все що було вкрадене, крім кількох населених пунктів, але навіть там не ставить жодних умов по особливому статусу Нагорного Карабаха як незалежної держав чи автономної області! Пашинян діє рішуче, сміливо і чесно і за це історія буде славити його як великого лідера та державного діяча!
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10.11.2020 18:36 Відповісти
Я тебе про одно - ты мне черти шо
Фуле твой ************* лидер воевать начал?
Он что, договариватся начинает только после того, как его раком поставят и отымеют в количестве от 200 человек? Если он собирался это сделать,нафейхоа положил столько и своих граждан и соседских А теперь будет в позе вертолет Сзади пристроились рашкованы - спереди азербайджанцы. Наверное ему просто это нравиццо
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10.11.2020 18:51 Відповісти
Сутички на лінії розмежування відбуваються постійно, не думаю що Пашинян якось впливав на їх інтенсивність. Скорше за все до цього ставились як до звичної проблеми, але віддавали на відкуп місцевим керівникам, які і довели ситуацію до катастрофи.
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10.11.2020 19:02 Відповісти
Нащо вам дискусія з невиправним ЗЕленим йолопом Ігорком Л? В нього ж одне багатослів*я без жодної продуктивної думки. Пашинян про Карабах: Я несу і нестиму відповідальність за цю ситуацію. Це велика невдача для нас і катастрофа - Цензор.НЕТ 3631
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10.11.2020 19:05 Відповісти
Що ти мелеш...
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10.11.2020 15:44 Відповісти
І на відміну від тато Алієва, тато Пашиняна був простим вчителем.
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10.11.2020 15:47 Відповісти
Пашинян як політик більш потужна фігура ніж син радянського функціонера Алієва. Пашинян обрався на чесних виборах, зніс путінських друзів і за це путін його ненавидить! Але Пашинян робить сміливі і потужні кроки і вийде з під впливу путіна! Навіть з цієї війни Пашинян вийде з прибутком! Для Вірменії це виглядає як катастрофа - втрата захоплених територій, але насправді це полегшення, коли віддаєш вкрадене і шанс розбудувати з Азербайджаном більш вигідні економічні стосунки, відірвавшись від дикунської росії.
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10.11.2020 15:53 Відповісти
Да политик он потужный ))) Просрал почти все )))
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10.11.2020 17:38 Відповісти
Пашинян здихався від краденої спадщини попередників і тепер Вірменії відкриються принципово нові можливості у співпраці з Азербайджаном та Туреччиною. Розрішення старого конфлікту колись мало наступити і це добре що воно відбулось в результаті короткої війни, без виснажливої та кровопролитної боротьби. Всі навколо були зацікавлені в знищенні цього фурункула і Пашинян і Азербайджан! Тепер можна будувати стосунки з чистого аркушу паперу.
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10.11.2020 17:43 Відповісти
Пашинян проиграет в ближайшее время карабахскому клану. А Армению ждет дефолт думаю. Нужно понимать, что прос...ли они почти все. Включая Карабах. Ну т.е. хуже получится не могло.
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10.11.2020 17:58 Відповісти
Пашинян знайде нові можливості в цій ситуації і отримає більшу вигоду від повернення територій Азербайджану, ніж отримувала Вірменія від росії за збереження захоплених територій.
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10.11.2020 18:09 Відповісти
Ахха. Блажен кто верует. Армения на грани экономического краха. И Ху...ло ее подтолкнет туда, потом к власти придет карабахский клан.
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10.11.2020 18:22 Відповісти
Азербайджан підтримає Вірменію економічно, в цьому немає сумніву. Такий подарунок який зробив Пашинян - збереження десятків тисяч життів азербайджанський солдат, має бути щедро оплачений. До того ж Азербайджан досі постачає газ в Нахічевань з Ірану, віддаючи Ірану газ на своєму кордоні і отримуючи від Ірана газ в Нахічевані. Мир з Вірменією дозволить побудувати газопровід, ЛЕП, залізницю в Нахічевань, поруч з новою автодорогою і за це все Вірменія буде отримувати гроші за транзит, а це величезна допомога вірменській економіці. До того ж Азербайджан буде відбудовувати Нагорний Карабах і вкладати в нього шалені кошти, і тут Вірменія також може отримати частину коштів на реалізацію будівельних проектів. Насправді можливості які відкриваються у Вірменії від співпраці з Азербайджаном величезні, особливо в плані будівництва транзитних нафтопроводів та газопроводів каспійської нафти і газу і там Вірменія може отримувати стабільні інвестиції та стабільні прибутки.
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10.11.2020 18:45 Відповісти
Игорек, ты юморной просто до колик в животе Пашинян про Карабах: Я несу і нестиму відповідальність за цю ситуацію. Це велика невдача для нас і катастрофа - Цензор.НЕТ 7485 Нет сомнений, что Азербайджан ни копейки не даст Армении, с Турцией тоже все ясно, Раисса под большим вопросом. Бабки за транзит с Нахичевалью может быть, но это копейки. И никто пока границы не открывает, это миф. Никогда азеры не будут вкладывать в не совсем свое. Они будут вкладывать в свои районы и в возвращенные района Карабаха, но не в контролируемые Раиссой и арами часть Карабаха. На самом деле ты ничего не понимаешь. Армения от Азербайджана и Турции не получит НИЧЕГО.
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10.11.2020 19:34 Відповісти
Поживемо побачимо. Алієву зараз потрібно буде підтримати Вірменію фінансово, щоб Пашиняна не знесла опозиція. Бо наступна вірменська влада може відмовитись від мирної угоди і продовжити війну.
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10.11.2020 19:41 Відповісти
Да нахер ему не нужен этот лузер Пашинян. Его вынос вопрос времени. Он не опирается на реальные элиты, плюс полный провал экономики, плюс катастрофа в войне.
Да никогда армяне не победят азеров и турков. Это миф. Даже с Раиссой. Большой вопрос вообще что останется в итоге Армянии от Нагорного Карабаха. Может и вообще ничего.
Алиев будет массово заселять азеров в освобожденные районы как свои, так и Карабаха. Вот под это будут бабки идти, в т.ч. турецкие.
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10.11.2020 20:04 Відповісти
ЄС (Франція) та США нададуть потужну фінансову допомогу Вірменії, навіть якщо Азербайджан відмовиться підтримати уряд Пашиняна фінансовою допомогою.
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10.11.2020 20:13 Відповісти
Мухаа. Да, да, стопудово. Авторитарной стране со срусскими военными базами дадут бабки ЕС и США ))) Надежда она такая, умирает последней )))
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10.11.2020 20:18 Відповісти
Я навіть не сумніваюсь в тім що Вірменію підтримають потужною фінансовою допомогою вже зараз. МВФ, Міжнародний банк, ****, пряма фінансова допомога ЄС та США, це неповний перелік міжнародних організацій які можуть надати Вірменії потужне фінансування на найближчі роки. Пашинян фактично витягнув щасливий квиток і якщо вірмени його не знесуть, вони будуть в шоколаді.
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10.11.2020 20:22 Відповісти
Це вже почалось, вчора ЄС виділив Вірменії 35 млн. євро допомоги.
Европейским Союзом выделен Армении грант в размере 35,6 миллионов евро.
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10.11.2020 20:27 Відповісти
Великобритания выделит миллион фунтов стерлингов на гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе.
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10.11.2020 20:28 Відповісти
Из которых купят пару-тройку мерсов. На том и закончится тот лимон )))
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10.11.2020 20:32 Відповісти
Думаю що Пашинян не дасть розікрасти кредити і допомогу. За це його путін і не любить.
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10.11.2020 20:52 Відповісти
Честный политик в Армении. Это юмор такой Пашинян про Карабах: Я несу і нестиму відповідальність за цю ситуацію. Це велика невдача для нас і катастрофа - Цензор.НЕТ 2423 Думаю, его и спрашивать не будут Пашинян про Карабах: Я несу і нестиму відповідальність за цю ситуацію. Це велика невдача для нас і катастрофа - Цензор.НЕТ 6547 Коля сейчас по функциям выполняет роль префекта центрального района Еревана Пашинян про Карабах: Я несу і нестиму відповідальність за цю ситуацію. Це велика невдача для нас і катастрофа - Цензор.НЕТ 6547
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10.11.2020 21:15 Відповісти
Ты вообще разницу в цифрах ощущаешь? Потеряны МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ, а дали 35 лямов на коронавирус ))) Армения потреряла 1/3 ВВП.
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10.11.2020 20:31 Відповісти
Допомогу будуть надавати в найближчі місяці, це будуть мільярди доларів!
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10.11.2020 20:32 Відповісти
Триллионы ))) Тут свои дырки нечем латать ЕС ))
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10.11.2020 20:35 Відповісти
Да мы видим миллиарды баксов в их дырявой экономике сейчас ))) Да, да, МВФ будет давать кредиты без реформ ))) А реформы это 300% повышение тарифов для начала ))) Пашиняна за это народ будет любить еще больше. Юморной, ты просто меня не перестаешь веселить )))
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10.11.2020 20:28 Відповісти
Тарифи на електрику в Вірменії і так найбільші в СНГ, через монополію російських олігархів. Співпраця з Азербайджаном в енергетичній сфері дозволить Вірменії зменшити тарифи на електрику.
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10.11.2020 20:31 Відповісти
Не смеши меня. Я был в Армении многократно. Там за коммуналку платят ВТРОЕ МЕНЬШЕ,чем у нас.
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10.11.2020 20:34 Відповісти
Вірменія купляє на зовнішніх ринках 95% енергетичних ресурсів, газ та бензин, поставки з Азербайджану зможуть зменшити ціни на ці види палива і зменшити тарифи.
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10.11.2020 20:53 Відповісти
Пашинян про Карабах: Я несу і нестиму відповідальність за цю ситуацію. Це велика невдача для нас і катастрофа - Цензор.НЕТ 30 Опять ты юморишь. А бесплатные поставки с Раиссы дадут возможность раздавать бензин бесплатно Пашинян про Карабах: Я несу і нестиму відповідальність за цю ситуацію. Це велика невдача для нас і катастрофа - Цензор.НЕТ 2421
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10.11.2020 21:06 Відповісти
Тариф за электрику от 19 до 29 драмм. Т.е. 1,1-1,7 грн. Ну т.е. по них...я не выше нашего. В Грузии куда выше.
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10.11.2020 20:47 Відповісти
- Скажите Марк Савелович, я сильно интересуюсь за вопрос, а вот горных козлов судят в городе Гаага?
- Таки да, Соломон Маркович, особенно если козёл из Армении.
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10.11.2020 14:44 Відповісти
)) так за горного козла вспомнилось
"вторая половина прошлого века.
Спустился с гор ГОРНЫЙ КОЗЕЛ. Травки ему свеженькой захотелось. На
равнинах травка как-то мягче, приятней… Смена впечатлений тоже… Заходит
он в ресторан
- Мне бы травки…
- А нету травки-то
- Как же нет? Вот же я вижу, два козла сидят, травку свежую кушают.
- Вы, простите, кто?
- Я - горный козел!!!
- Так вот, вы - козел горный, а вот тот - Подгорный, а второй -
Полянский…"
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10.11.2020 14:50 Відповісти
"Я несу и буду нести"
- І як, донесеш ... до Гааги, чи кинеш десь у ростовах?
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10.11.2020 14:46 Відповісти
Ну лично я так и не понял что и куда он будет нести?
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10.11.2020 14:46 Відповісти
У нас 6 лет несут и поживают не плохо. Сильно не переживай.
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10.11.2020 14:47 Відповісти
- только верните часы, духи и комп........ 3 компа!
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10.11.2020 14:47 Відповісти
Пашинян про Карабах: Я несу і нестиму відповідальність за цю ситуацію. Це велика невдача для нас і катастрофа - Цензор.НЕТ 5481
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10.11.2020 15:37 Відповісти
жаль твою попу Пашинян о Карабахе: Я несу и буду нести ответственность за эту ситуацию. Это большая неудача для нас и катастрофа - Цензор.НЕТ 6828
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10.11.2020 14:50 Відповісти
Покажи как несешь???? Конкретно как ???? А То как путин на галерах упахался так и ты несешь!
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10.11.2020 14:50 Відповісти
SHARP`s REVIEW

Сегодня начну с международных новостей.

1 - Армения подписала договор о передаче части Нагорного Карабаха Азербайджану - включая город Шушу.

Россия проигрывает там, где противник хоть немного сильнее. В данном случае Анкара в военном отношении переиграла Москву. Утешительный приз для Кремля - размещение его "миротворцев" (1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 БТР, 380 единиц автотехники) на границе НК. Но! Распространяя эту новость, наши агентства умалчивают, что туда будут введены и ТУРЕЦКИЕ миротворцы - об этом заявил Алиев. Так что, в случае чего, вооружённая по последнему слову техники страна НАТО быстренько и, главное, легально, "умиротворит" российских ваньков. Которые даже уничтожение своего вертолёта проглотили с кислой улыбкой.

Подписание соглашения вызвало протесты в Армении - противники "позорного" мира захватили здание правительства, был избит спикер парламента. Ну, это их проблемы - пусть теперь сами разбираются с теми, кто их так эпично подставил.

- Да не согласен я...
- С кем? С Фрейдом или Юнгом?
- Да с обоими... ©

Очевидные уроки для нас: укрепление армии плюс сильные союзники плюс сильный президент плюс умение ждать своего часа = залог успеха. Порошенко и Байден - ваш выход!

2 - Администрация Трампа блокирует процесс передачи дел.

Обама - Трампу: "Мы теперь собираемся сделать всё, чтобы помочь вам добиться успеха. Потому что ваш успех - это успех страны." Эти слова 44-й президент сказал 45-му ровно 4 года назад. Всё познаётся в сравнении.

Вместе с тем, не драматизируйте ситуацию, всё будет норм - это российская пропаганда каждые 4 года кричит о развале США и крахе доллара. И чем хуже живут в России, тем громче кричат об Америке. Хотя у всех русских два сокровенных желания: уничтожить США и получить грин-кард.)

- Друзья-американцы, подскажите, чем нам, русским, победить бедность?
- Economy. Just economy.
- Спасибо. Иконами так иконами.
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10.11.2020 14:51 Відповісти
К нашим новостям.

3 - Зеленский обиделся на "злопыхателей", которые "радуются" его болезни.

А никто и не радуется, кроме асфальтоукладчиков, которым пошёл ковид-фонд.

"Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала...", "Если митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки..." Продолжать?

Просто в жизни есть Великий Уравнитель, а бумеранг имеет свойство возвращаться. Украина уже занимает 12-е место в мире по скорости распространения вируса, деньги из ковид-фонда идут на дороги и пиар-поездки "слуг", а в больницах запретили все плановые операции. Так что не обижайся, Вова - кто ж виноват, что Ермак тебе врач? Сил тебе, здоровья, комнатной температуры и долгих лет жизни. У тюрме. А мы тут как-нибудь сами, без твоего мудрого руководства. И когда госпожа Мендель в очередной раз напишет: "На жаль...", украинцы ответит: "Нарешті!" Мы не злопамятные - просто злые, и память у нас хорошая.

4 - Владимир Омелян заявил, что ему предлагали "неплохую" должность, если не будет критиковать Зеленского/

Даже я, никогда не будучи министром, дважды получал подобное предложение через посредников. Предлагали платить некую сумму за то, чтобы просто НЕ ПИСАЛ о Зе. И сумму вдвое бОльшую за то, чтобы освещал его деятельность в "нейтральных" тонах. Скрины этих предложений бережно храню - очень скоро они пригодятся.

5 - Арахамия пообещал стране "туристический бум" через два года.

Всё, капец туристической отрасли Украины. 40% роста ВВП, 4000 баксов учителям, мир за три месяца уже были. Теперь решили добить отечественный туризм.

6 - Полиция открыла... и закрыла дело об исчезновении Кернеса.

Кернес давно уже не человек, а мем. Я не собираюсь отрицать его заслуг перед городом - считаю, что просто так харьковчане за него не голосовали бы. Но сейчас они с таким же успехом могли выбрать в мэры карбюратор от ВАЗа, брусок пластилина или герань на окне привокзального буфета. Где Адольфович уже 79 дней? Где? В этом месте представьте себе знаменитую гифку с Траволтой.

7 - Какой-то очередной "эксперт" из телевизора (не запомнил фамилию - имя им легион) предложил Зеленскому сесть за один стол с Порошенко, забыть обиды и просто "поговорить".

Хорошая мысль. Но ответьте мне, о чём государственник, опытный дипломат, бизнесмен, экономист, прекрасный оратор будет говорить с киношным Голобородьком? Просто назовите мне хоть одну тему, которую они могли бы обсудить на равных!

8 - Офицер ВСУ обвинил руководство страны в срыве спецоперации по освобождению украинцев из тюрем ОРДО.

Никакие операции не будут успешными, пока у власти коллаборанты, а страна наводнена агентами Москвы. Но, всему своё время. И обновлённая Америка нам в помощь.

9 - Раньше мы жили в стране, олицетворяющей мировое зло, а сейчас дружим с теми, кого когда-то ненавидели по указке. Так и среди людей - заранее не угадаешь, кто достоин доверия: самые близкие порой предают, а самые чужие неожиданно помогают. Иных не спешите вытаскивать из дерьма - возможно, это их естественная среда обитания, а иных следует просто обнять. Я обнимаю всех своих друзей, хотя сегодня я всего лишь текст.) Але всім нам своє робити... Шануймося, бандерівці! Пашинян о Карабахе: Я несу и буду нести ответственность за эту ситуацию. Это большая неудача для нас и катастрофа - Цензор.НЕТ 9532
Helgi Sharp
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10.11.2020 14:52 Відповісти
Господин президент, твой народ не понял, что ты взял передышку, а потом, как дашь, как дашь.Правда может не хватить срока.
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10.11.2020 14:59 Відповісти
аналогичные армянские изречения "зе" изречения в Украине,что указывает на одного и того же мацковского режисера...
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10.11.2020 15:01 Відповісти
Беги, Микола! Тикай!
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10.11.2020 15:03 Відповісти
Как понять "сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Карабаха. " В Карабахе ничего не производилось, это с/хоз район и центр производства ковров

ручной работы частниками -- ценимые в мире. Армяне ковры не ткут. А что они

за 30 лет соорудили ?
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10.11.2020 15:04 Відповісти
Не расстраивайся Никол. Просто теперь армяне будут жить в Армении, а не в Азербайджане.
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10.11.2020 15:10 Відповісти
Ти можеш зараз тільки .....
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10.11.2020 15:10 Відповісти
При всех своих делах, в данный момент Пашинян ведет себя очень мужественно. До тотального военного разгрома армении и почти полного занятия армией Аззербайджана всего Карабаха оставалось недели 3-4. карлик сидел в бункере всю войну, но наконец выполз. Результат - большая часть территорий освобождена военным путем и туда не лезут ни рашисты ни всякие международные мюнхенцы. А не освобожденные передаются Азербайджану без армении, но с козломордыми. Сам Карабах никакой автономии не имеет. В целом победа Азербайджана.
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10.11.2020 15:25 Відповісти
Вірмени, на біса вам було в 90-их покладатися на кацапів та захоплювати чуже?

Я розумію, що з союзниками у вас там катма, але ж не кацапи, хай йому!
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10.11.2020 15:38 Відповісти
Можно считать что он уже политический труп.
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10.11.2020 15:41 Відповісти
участь оккупантов одна -вас всех вынесут. всему своё время.
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10.11.2020 16:05 Відповісти
Бредит.
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10.11.2020 16:31 Відповісти
Не знаю , может ошибаюсь , но это моё личное мнение : - Путин-***** , выждал паузу между выборами в США и ввёл " миротворцев " в Армению . Вопрос , кто выиграл в войне за свою территорию Азербайджан или ( путинармения ) . И вообще , как и куда теперь пойдут энергоресурсы по " турецкому потоку '' . ))
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10.11.2020 18:53 Відповісти
Я крайне разочарован в Пашиняне. Повоевал бы ещё немного и миротворцы не нужны были бы. Непонятно почему такое важное решение он принимал после полуночи, почему не посоветовался с женой, которая кстати не покинула позицию и продолжает успешно отбиваться от сирийских боевиков. BBC ОНЛАЙНВойна в Карабахе: "

4:32

Жена премьера Армении Пашиняна: "мы все еще на позициях"

Анна Хакобян, жена премьера Армении Никола Пашиняна, написала на своей странице в Фейсбуке, что она вместе со своим подразделением все еще находится на позициях.
"Примерно час назад к нам пришли "срочные" новости, что мне и моему отряду нужно покинуть позиции и вернуться в Ереван. Я ответила, что пока не поговорю с мужем, никуда не перееду. Я переехала в место, где была связь, и, как я и думала, премьер-министр Армении сказал мне никуда не ездить".
По словам жены Пашиняна, на видео - молитва подразделения перед выходом на позиции."
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10.11.2020 20:01 Відповісти
 
 