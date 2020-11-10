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Україна готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі з окупованим Кримом через COVID-19, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі з окупованим Кримом через COVID-19, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що Україна готова розгорнути гуманітарні табори на кордоні з Кримом через ситуацію з COVID-19.

Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції), Резніков і комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчич під час онлайн-зустрічі обговорили ситуацію з COVID-19, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Резніков повідомив про готовність України розгорнути гуманітарні табори біля адмінмежі з тимчасово окупованою АР Крим.

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Також сторони обговорили питання пенсійного забезпечення людей: єврокомісар висловив спдівання, що пенсії українським громадянам збережені.

"Уряд скасував обов'язкову верифікацію протягом 60 діб, а також робить усі необхідні кроки для того, щоб громадяни могли отримати пенсії максимально комфортно. З 10 листопада, наприклад, відкрито два нові КПВВ у Луганській області. На одному з них - у Щасті - відкрито багатофункціональний сервісний центр, де люди можуть отримати всі адміністративні та соціальні послуги, зокрема - вирішити питання пенсійного забезпечення та зняти готівку", - зазначив Резніков.

Крім того, міністр та єврокомісар обговорили Донбас, де окупаційна влада утримує в полоні українських громадян, зокрема в так званій "Ізоляції".

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"Журналіст, герой - Стас Асєєв, який 28 місяців перебував у цій тортурні, знайшов сили вижити і був звільнений з полону у грудні минулого року. Боляче і страшно говорити про те, що там роблять з нашими громадянами. Я дуже прошу вас зустрітися із Стасом і з перших вуст почути про всі звірства, що відбуваються в "Ізоляції". Ми разом маємо домогтися того, аби до всіх українських полонених громадян було забезпечено доступ МКЧХ. Це стосується не тільки Донбасу, але й окупованого Криму", - наголосив Резніков.

Серед іншого, було порушено тему гуманітарного розмінування, яке може потребувати щонайменше 25 років. Ленарчич заявив про готовність ЄС допомагати Україні і в цьому напряму.

Наприкінці зустрічі Резніков запросив комісара ЄС відвідати Україну з офіційним візитом.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Очень интересно, это за какие заслуги? Я сам оплачиваю своё лечение, а этим КРЫСчанам за мой счёт лечение? Пускай камнями с неба лечаться.
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10.11.2020 14:46
+16
Вы своих людей хоть чем то обеспечьте, кроме трепа ничего...
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10.11.2020 14:48
+16
В сухому залишку: допомагаємо будь кому, аби не власним громадянам, що не втекли з України.
Таке враження, що діє принцип - хто втік, той молодець. А хто залишився, сам собі дурень і нікуди вже не дінеться.
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10.11.2020 14:52
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10.11.2020 14:44 Відповісти
тролить всегда правильно Україна готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі з окупованим Кримом через COVID-19, - Резніков - Цензор.НЕТ 1860
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10.11.2020 15:08 Відповісти
и воду пустить надо обязательно
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10.11.2020 15:32 Відповісти
а може ще й нам їздити туди прибирати їхнє житло,копати городи безкоштовно.Ми ж багаті та добрі.
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10.11.2020 15:40 Відповісти
у вас богатая фантазия,можно идти записываться в Зе слугу.
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10.11.2020 15:47 Відповісти
Для кого?
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10.11.2020 14:45 Відповісти
для бурятов
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10.11.2020 14:59 Відповісти
Очень интересно, это за какие заслуги? Я сам оплачиваю своё лечение, а этим КРЫСчанам за мой счёт лечение? Пускай камнями с неба лечаться.
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10.11.2020 14:46 Відповісти
себе разверните мастера по ковиду Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с оккупированным Крымом из-за COVID-19, - Резников - Цензор.НЕТ 448
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10.11.2020 14:48 Відповісти
Вы своих людей хоть чем то обеспечьте, кроме трепа ничего...
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10.11.2020 14:48 Відповісти
В виннице разверните
В городе мест нет, тестя повезли куда то в район
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10.11.2020 14:48 Відповісти
но для украинских граждан плановые операции отменяем...занавес
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10.11.2020 14:51 Відповісти
Тому що влада вочевидь не українська.
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10.11.2020 15:21 Відповісти
там развернуть... а тут свернуть все лечение у кого не ковид
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10.11.2020 14:51 Відповісти
В сухому залишку: допомагаємо будь кому, аби не власним громадянам, що не втекли з України.
Таке враження, що діє принцип - хто втік, той молодець. А хто залишився, сам собі дурень і нікуди вже не дінеться.
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10.11.2020 14:52 Відповісти
Ахха, а давайте ще приймем миллионов пять на лечение из Африки
У нас же просто баблосов девать некуда?
Как говорила Леся Украинка в "Лісовой пісні":
У мужички руки чорні - тридварасам смерть собача
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10.11.2020 14:55 Відповісти
идиоты!вы в киеве больным не можете оказать помощь!
чтоб вас пидняло да гепнуло!
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10.11.2020 15:01 Відповісти
Крим територія двух пенсій (слоган для реклами).
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10.11.2020 15:02 Відповісти
Тогда Украина признает что Крым это другая страна и признает границу.
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10.11.2020 15:12 Відповісти
Ага, давайте розгортайте. Росія нам теж скоро в якості подяки розгорне лагеря. Концентраційні. На Колимі.
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10.11.2020 15:14 Відповісти
В першу чергу забезпечте лікарні України всім необхідним, а вже потім можете зайве поставляти...
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10.11.2020 16:23 Відповісти
Чото не понял, нахера это? Какой в этом хитрый смысл? Для кого гум. лагеря? Для крымских врагов Украины?
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10.11.2020 16:49 Відповісти
Аби щось сказанути, сколотити народ як раніше балачками про воду в Крим.
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10.11.2020 17:57 Відповісти
Влада "тамженашилюди". Переживають, турбуються, забезпечують, ордло та іншу сепарню. Вибрали, "кінець епохи гідності".
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10.11.2020 16:57 Відповісти
Резников, ну как так можно? Девять ошибок в слове "гуманитарные"! Правильно - "концентрационные"!!!
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10.11.2020 17:47 Відповісти
 
 