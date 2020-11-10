Україна готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі з окупованим Кримом через COVID-19, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що Україна готова розгорнути гуманітарні табори на кордоні з Кримом через ситуацію з COVID-19.

Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції), Резніков і комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчич під час онлайн-зустрічі обговорили ситуацію з COVID-19, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Резніков повідомив про готовність України розгорнути гуманітарні табори біля адмінмежі з тимчасово окупованою АР Крим.

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Також сторони обговорили питання пенсійного забезпечення людей: єврокомісар висловив спдівання, що пенсії українським громадянам збережені.

"Уряд скасував обов'язкову верифікацію протягом 60 діб, а також робить усі необхідні кроки для того, щоб громадяни могли отримати пенсії максимально комфортно. З 10 листопада, наприклад, відкрито два нові КПВВ у Луганській області. На одному з них - у Щасті - відкрито багатофункціональний сервісний центр, де люди можуть отримати всі адміністративні та соціальні послуги, зокрема - вирішити питання пенсійного забезпечення та зняти готівку", - зазначив Резніков.

Крім того, міністр та єврокомісар обговорили Донбас, де окупаційна влада утримує в полоні українських громадян, зокрема в так званій "Ізоляції".

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"Журналіст, герой - Стас Асєєв, який 28 місяців перебував у цій тортурні, знайшов сили вижити і був звільнений з полону у грудні минулого року. Боляче і страшно говорити про те, що там роблять з нашими громадянами. Я дуже прошу вас зустрітися із Стасом і з перших вуст почути про всі звірства, що відбуваються в "Ізоляції". Ми разом маємо домогтися того, аби до всіх українських полонених громадян було забезпечено доступ МКЧХ. Це стосується не тільки Донбасу, але й окупованого Криму", - наголосив Резніков.

Серед іншого, було порушено тему гуманітарного розмінування, яке може потребувати щонайменше 25 років. Ленарчич заявив про готовність ЄС допомагати Україні і в цьому напряму.

Наприкінці зустрічі Резніков запросив комісара ЄС відвідати Україну з офіційним візитом.