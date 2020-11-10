Урочисто відкрита Лукашенком три дні тому перша білоруська АЕС призупинила вироблення енергії через аварію
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруська атомна станція (БелАЕС) тимчасово призупинила виробництво електроенергії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Интерфаксу" заявили на БелАЕС.
Коли вироблення буде відновлено, на станції сказати не змогли, пояснивши, що зараз триває налагодження устаткування.
Інформація про те, що БелАЕС припинила вироблення енергії, з'явилася ще в неділю, 8 листопада. За неофіційними даними, причиною цього став вихід з ладу трансформаторів напруги на одному з агрегатів, пов'язаних з генератором. Підкреслювалося, що небезпеки з точки зору витоку радіації інцидент не становив.
Агентство BNS у понеділок з посиланням на литовського оператора системи електропередачі Litgrid повідомило, що з полудня неділі БелАЕС перестала виробляти електроенергію.
Нагадаємо, що "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, урочисто відкрив БелАЕС в місті Островець в суботу, 7 листопада.
"Історичний момент: країна стає ядерною державою", - заявив він на церемонії відкриття.
Зараз потужність першого енергоблоку БелАЕС становить 400 мегават, в майбутньому вона зросте до 1190 мегават; таку ж потужність буде видавати другий, ще не побудований блок. Введення АЕС в промислову експлуатацію передбачається в першому кварталі 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
ну хоть временно
Я розумію, що срати на маскалів потрібно, але в даному випадку технологія відпрацьована, пускові хроби будуть усунені і станція буде нормально працювати.
От, чи потрібні ці ДВА блоки білорусам, без можливості експорту в європу, це ВЕЛИКЕ питання)
А от най більшою залишається Фукусімв,і найменшою за наслідками.
Дочитай!
Казати, що фукусіма найменша за наслідками, це зовім нічого не знати про аварію.
Як дістали ділетанти від вікіпедії, вони все знають, все розуміють, вони ***...
Ніколи не коментував про бізнес, мистецтво, літературу, я там ділетант, а ви, вікою напхані, вже всьо про все знаєте..
"Електростанція в Гродненській області будувалася з 2011 року за російським проєктом і за кошти з російської позики.
Будівництво електростанції супроводжувалось критикою з боку екологічних активістів.
Вони наголошували на тому, що велика частина території країни і так заражена радіоактивними викидами після катастрофи в Чорнобилі.
Проти будівництва також виступала Литва, оскільки електростанція розташована приблизно за 50 кілометрів від Вільнюса. У результаті 3 листопада литовська компанія Litgrid припинила закупівлю електроенергії у Білорусі."
Як фахівець, вам скажу, що воно буде працювати.
І не треба переводити рейки на ТИ МОСКАЛЬ, це буде безглудо та не конструктивно)
"С Советским Союзом - на вечные времены
И ни секундой больше!"
Чье оборудование на АЭС?
А теперь самое смешное, в том месте, где её построили, такое количество электроэнергии беларусам не нужно. Кацапы строили её с прицелом привязать ей к себе энергетически Прибалтику. Но прибалты хором наконец то отдуплились и решили перейти на синхронизацию энергосетей с евросоюзом, до сих пор у них энергосети были, как впрочем и у нас, синхронизированы с кацапской ЕЭС. И теперь, чтобы экспортировать электроэнергию прибалтам, Беларуси придется тащить линию электропередач с частотой как в евросоюзе, и делать вставку постоянного тока, что весьма недешево. Короче Лука попал...
От і все.
Вставки постіного струму дорого і не надійно.
Чередування фаз виконане АПРІОРІ.
Може ти мав на увазі зсув частоти і фаз при синхронізації?
Ні? Ти про таке не чув?
Розумітися на речах, в котрих забов^язаний розумітися ща фахом, це є добре.
Ви прцюєте в енергетиці? Прибиральником? Чи каву розносите?
Стальной гігант зрозумів. А ви й надалі амбітній ділетант. Хоч дорожні знаки всі вивчили?
Слово стабільність тобі вже ні про що не каже?
І не пиши про те, в чому не розуміешься, про безліч знаків після коми і т.д.
І співпадіння фаз засунь собі подалі в... такі речі виконані апріорі.
Що таке синхронізація потужних генераторів та систем я мабуть трохи більше знаю. 1000 мвт турбіну 35 років вмикаю в систему.
Не розумієшся, не пиши.
PS Но нет, гражданин практик, стабильность частоты в больших энергосистемах обеспечивается перетоками электроэнергии. Резервные мощности нужны, да, но только для того, чтобы эти перетоки не выходили за пределы возможного в техническом, а главное в финансовом плане.
PPS Турбины я не включал, и даже вживую не видел никогда, но зато я делал бизнес-план переподключения двух районов Львовской области от ЕЭС к UCTE и пришлось залезать глубоко в технические дебри. А то, о чем ты пишешь, это больше проблемы отдельной электростанции, а не энергосети в целом.
Или если 1000 мвт, это на самом деле 1000 МВт, как это принято писать в энергетике, я тебя прошу, урежь осетра, богом клянусь (с) анекдот. Где ты такую турбину нашел?
Ви унікальний ідіот!
Не пишіть про перетоки, про кола, про реактори (електричні), бо ви в цьому баран.
В мене ДВА профільних - автоматизація виробництва, та розподілу електроенергії та атомні станції.
Іди в/на ... школу.
Стабільність частоти підтримується (окрім запасу потужнестей в системі) якістю систем регулювання турбін, котрі працюють в режимі регулювання частоти.
Що таке базовий, напів базовий, та піковий режим пояснювати не збираюся.
Також ж не буду пояснювати принципи регулювання перетоків та напруги, реактивну потужність, зсув фаз між током та напругою, про слабкі зв^язки в системі і БАГАТО, БАГАТО чого іншого
Пишіть бізнес плани
Не лізь бовдуре, ти нахватався верхів і рахуєш себе спецом широкого профілю.
Для тупорилих повторюю - виробництво та розподіл електроенергії, готували на диспетчера СИСТЕМИ, в себе спецура включала базові - мережі та системи, електричні станціі, елелектропостачання міст.
(с) "Пикник"
Ускоренье - важный фактор,
Но не выдержал реактор,
И теперь наш мирный атом
Вся Европа кроет матом!