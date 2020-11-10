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Новини Політика України
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Байден (2322) Арахамія (1000) Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

Співпраця України й Америки буде позитивною та активною у всіх галузях, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Співпраця України й Америки буде позитивною та активною у всіх галузях, -

У фракції "Слуга народу" очікують активізації українсько-американського парламентського співробітництва після перемоги кандидата в президенти США від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції Давид Арахамія.

"Дуже оптимістичні прогнози ... Мені здається, процес інтенсифікується в інтересах України ... Новий президент дуже добре знайомий з Україною, добре розуміє політичну ситуацію в нашій країні, чудово розуміє нашу позицію з точки зору збереження двопартійної підтримки", - зазначив глава фракції.

Арахамія підкреслив, що українські парламентарі будуть комунікувати з обома партіями США (Демократичною і Республіканською. – Ред.), з обома палатами Конгресу, дотримуючись максимального нейтралітету і працюючи в інтересах України.

"Для нас це дуже важливо, Конгрес і Сенат ухвалює рішення про військову допомогу, яку ми отримуємо, про програми, про макроекономічну допомогу ... Звісно, дочекаємося оголошення фінальних результатів виборів, інавгурації, і після цього можемо вже планувати робочі візити і налагоджувати міжпарламентські зв'язки", - зазначив Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом: "Він привнесе досвід десятиліть у внутрішню й зовнішню політику"

Відповідаючи на запитання, чи знайомий він із Байденом, Арахамія сказав: "Я особисто з Байденом бачився двічі, але я не знаю, чи пам'ятає він мене чи не пам'ятає. Я тоді був активним представником волонтерської спільноти. Останній раз, коли ми його проводжали з України, подарували йому шолом, розписаний військовослужбовцями ... він у нього в кабінеті, як мені казали".

Як сказав у коментарі агентству перший заступник керівника фракції "Слуга народу" і лідер однойменної партії Олександр Корнієнко, його політична сила завжди виходила з принципу двопартійної підтримки США.

"Наш президент привітав уже пана Байдена. І ми, як партія, будемо чекати результатів партійних виборів, в принципі, вони йдуть врівень, у нас з обома партіями є контакти і ми будемо продовжувати з ними взаємодіяти за партійною лінією", - наголосив Корнієнко.

Він висловив сподівання, що після відкриття кордонів, пересування через які обмежено у зв'язку з епідемією коронавірусу, будуть відновлені обміни поїздками народних депутатів і конгресменів.

"Упевнений, що співпраця з американським народом буде позитивною й активною в усіх галузях, і в економічній, і в антикорупційній, і в соціальній, і в гуманітарній", - зазначив народний депутат.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Когда Алкарик начинает делать заявления на международные темы, мне становится стыдно за Украину.
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10.11.2020 15:19
+5
Идиот.
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10.11.2020 15:26
+4
Абы не пассивным...
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10.11.2020 15:16
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Абы не пассивным...
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10.11.2020 15:16 Відповісти
Ніякого співробітництва не буде поки Зеленський буде Президентом. Байден не забуде що проти нього за наказом Зеленського з подачі Трампа відкрили і досі не закрили кримінальне провадження і буде давити Зеленського та всю зелену команду всіма засобами і в першу чергу Байден буде виставляти Зеленського як нікчемного неадекватного Президента який порушив закон і примусив Генпрокурорку незаконно відкрити кримінальне провадження проти Байдена! Тому Зеленському зараз краще достроково скласти повноваження, щоб відносини з США лишались добрими і союзницькими.
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10.11.2020 15:23 Відповісти
Якщо буде якесь співробітництво то хіба що з депутатами від "ЄС".
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10.11.2020 18:01 Відповісти
Что-то Остапа сегодня понесло.
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10.11.2020 15:17 Відповісти
Когда Алкарик начинает делать заявления на международные темы, мне становится стыдно за Украину.
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10.11.2020 15:19 Відповісти
Конечно будет- если вам это нужно!!!! Не уверен ,что вам это нужно!!!
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10.11.2020 15:19 Відповісти
"зеленое деркачество" о позитивных отношениях мечтает, обгадив перед этим эти отношения негативным дерьмом
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10.11.2020 15:22 Відповісти
Сотрудничество Украины и Америки будет позитивным и активным во всех отраслях, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 344
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10.11.2020 15:22 Відповісти
Санкции снимут с Ведмедчука и Коломойского и будет всем счастье.А 450 миллиардов долларов Коломоского украденных у украинцев через Приватбанк Омерика Байдена отдаст РАБссии Сотрудничество Украины и Америки будет позитивным и активным во всех отраслях, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 734
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10.11.2020 15:23 Відповісти
А этот продолжает зесрань сечей поливать -то фейковые результаты выборов вытащит,то рассказывает,шо им уголовное дело против президента США просто так пройдет)))))))
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10.11.2020 15:24 Відповісти
Сотрудничество Украины и Америки будет позитивным и активным во всех отраслях, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 8199 Понять и простить,каждый Зелемойский имеет право на ошибку....)))
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10.11.2020 15:26 Відповісти
Идиот.
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10.11.2020 15:26 Відповісти
А у них спросили? Вроде не вы командуете парадом.
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10.11.2020 15:31 Відповісти
Коломойский купил в США несколько Небоскребов в нескольких штатах,Байден подарит пару щтук Украине,для налаживания взаимоотношений со слугами Путлера... Співпраця України й Америки буде позитивною та активною у всіх галузях, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8822
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10.11.2020 15:34 Відповісти
Конечно будет. Но уже без слуг Коломойского.
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10.11.2020 15:44 Відповісти
корнієнка, напиши адресу, куди вам надіслати ящик вазеліну, щоб майбутнє "співробітницвто" не було таким болючим))
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10.11.2020 15:46 Відповісти
И это естественно!
У Байдена младшего есть схема отмывания украинского бюджета.
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10.11.2020 15:46 Відповісти
Ну що, троляки, переміг ваш Байден?
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10.11.2020 15:59 Відповісти
Какое-то недоношенное чмо возомнило себя великим политиком. А что если у США другой взг ляд по этому вопросу?
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10.11.2020 16:48 Відповісти
69
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10.11.2020 16:55 Відповісти
но...не при вас....вам лучше сблызнуть с Банковой ...хоть Байдену и 77 лет, но у него хорошая память.....и вам, жополизам обнуленного, не поможет то, что вы сегодня закрыли против него уголовное дело, открытое по заявлению коррупционера -путиниста Шокина.....а чего закрыли то ?...что,после поражения рыжего клоуна на выборах в Америке подонок Шокин стал у вас не в моде?....опоздали переобуться, клоуны....
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10.11.2020 20:34 Відповісти
 
 