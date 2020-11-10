Співпраця України й Америки буде позитивною та активною у всіх галузях, - "слуга народу" Корнієнко

У фракції "Слуга народу" очікують активізації українсько-американського парламентського співробітництва після перемоги кандидата в президенти США від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції Давид Арахамія.

"Дуже оптимістичні прогнози ... Мені здається, процес інтенсифікується в інтересах України ... Новий президент дуже добре знайомий з Україною, добре розуміє політичну ситуацію в нашій країні, чудово розуміє нашу позицію з точки зору збереження двопартійної підтримки", - зазначив глава фракції.

Арахамія підкреслив, що українські парламентарі будуть комунікувати з обома партіями США (Демократичною і Республіканською. – Ред.), з обома палатами Конгресу, дотримуючись максимального нейтралітету і працюючи в інтересах України.

"Для нас це дуже важливо, Конгрес і Сенат ухвалює рішення про військову допомогу, яку ми отримуємо, про програми, про макроекономічну допомогу ... Звісно, дочекаємося оголошення фінальних результатів виборів, інавгурації, і після цього можемо вже планувати робочі візити і налагоджувати міжпарламентські зв'язки", - зазначив Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом: "Він привнесе досвід десятиліть у внутрішню й зовнішню політику"

Відповідаючи на запитання, чи знайомий він із Байденом, Арахамія сказав: "Я особисто з Байденом бачився двічі, але я не знаю, чи пам'ятає він мене чи не пам'ятає. Я тоді був активним представником волонтерської спільноти. Останній раз, коли ми його проводжали з України, подарували йому шолом, розписаний військовослужбовцями ... він у нього в кабінеті, як мені казали".

Як сказав у коментарі агентству перший заступник керівника фракції "Слуга народу" і лідер однойменної партії Олександр Корнієнко, його політична сила завжди виходила з принципу двопартійної підтримки США.

"Наш президент привітав уже пана Байдена. І ми, як партія, будемо чекати результатів партійних виборів, в принципі, вони йдуть врівень, у нас з обома партіями є контакти і ми будемо продовжувати з ними взаємодіяти за партійною лінією", - наголосив Корнієнко.

Він висловив сподівання, що після відкриття кордонів, пересування через які обмежено у зв'язку з епідемією коронавірусу, будуть відновлені обміни поїздками народних депутатів і конгресменів.

"Упевнений, що співпраця з американським народом буде позитивною й активною в усіх галузях, і в економічній, і в антикорупційній, і в соціальній, і в гуманітарній", - зазначив народний депутат.