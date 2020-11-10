У кожного п'ятого COVID-пацієнта протягом трьох місяців після хвороби діагностували психічні захворювання, - британські вчені

Майже удвічі більше психічних розладів за останні три місяці діагностовано серед тих, хто мав позитивний результат COVID-19.

У 18% пацієнтів, у яких був позитивний тест на COVID-19, діагностується психічне захворювання, таке як тривога, депресія або безсоння протягом трьох місяців після позитивного тестування на вірус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Дослідники дійшли висновків, що треба вживати конкретних заходів для пом'якшення впливу пандемії на психічне здоров'я. Аналіз, проведений дослідниками Центру біомедичних досліджень охорони здоров'я Оксфорда та Національний інститут медичних досліджень, також виявив, що у людей з раніше існуючим діагнозом психічного здоров'я на 65% більше шансів діагностувати COVID-19, навіть з урахуванням відомого ризику такі фактори, як вік, стать, раса та основні фізичні умови.

"Ця знахідка була несподіваною і потребує розслідування.

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Тим часом наявність психічного розладу слід додати до переліку факторів ризику для COVID-19", – вважає доктор Макс Таке, один із авторів аналізу.

Розрахунки були проведені на основі приблизно 70 мільйонів медичних карт США, включаючи понад 62 000 випадків захворювання на COVID-19, які не вимагали перебування в лікарні або екстреного відвідування відділення.

Частота будь-якого діагнозу психічного захворювання за 14-90 днів після діагностики коронавірусу становила 18,1%, у тому числі 5,8% – першим діагнозом.

Для того, щоб вивчити, чи надмірний ризик безпосередньо пов’язаний з COVID-19, дослідники порівняли дані із шістьма іншими станами за той самий період: грип; інші інфекції дихальних шляхів; шкірна інфекція; жовчнокам’яна хвороба; камені в сечовивідних шляхах..

За три місяці після діагностики коронавірусу у 5,8% пацієнтів вперше було зафіксовано діагноз психічного захворювання, порівняно з 2,5% до 3,% пацієнтів у групах порівняння – майже подвоєння ризику, за даними статті опубліковано в журналі Lancet Psychiatry.

Пол Харрісон, професор психіатрії з Оксфордського університету, заявив, що потрібні додаткові дослідження, щоб встановити, чи може діагноз психічного розладу бути безпосередньо пов'язаний із зараженням коронавірусом.

Не були враховані в аналізованих записах загальні фактори, що впливають на фізичне здоров'я, такі як соціально-економічне походження, куріння або вживання наркотиків. Він також зазначив, що загальне стресове середовище пандемії відіграє роль.

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Дослідження показують, що люди з біднішим соціально-економічним середовищем частіше страждають психічним захворюванням. Бідність також збільшує вплив коронавірусу через такі фактори, як перенаселеність житла та небезпечні умови праці.

"Так само, малоймовірно, що COVID-19 може мати прямий вплив на ваш мозок та ваше психічне здоров’я. Але я думаю, що це знову-таки має бути науково продемонстровано", – сказав Гаррісон.

Особливо стурбованим виявилось подвоєння діагнозу хвороби Альцгеймера, яке, як правило, незворотне: через три місяці після позитивного тесту на COVID-19 порівняно з іншими станами здоров'я.

Проводяться дослідження з вивчення впливу вірусу на головний мозок та центральну нервову систему, в тому числі дослідження вчених з Великої Британії, які створили партнерство для вивчення неврологічних та нервово-психічних ускладнень COVID-19.

У липні неврологи опублікували деталі понад 40 британських пацієнтів з COVID-19, ускладнення яких варіювали від запалення мозку та марення до пошкодження нервів та інсульту.

Лише час покаже, чи випадки психічних захворювань після коронавірусу продовжуватимуть зростати або зберігатись і після тримісячного періоду, йдеться у дослідженні.

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"Важко судити про важливість цих висновків, можливо, не дивно, що це трапляється дещо частіше у людей із коронавірусом, які, зрозуміло, переживали, що їм може стати серйозно погано, і яким також доведеться пережити період ізоляції", – сказав Девід Кертіс, почесний професор Лондонського університету королеви Мері, який не брав участі у дослідженні.