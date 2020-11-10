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У кожного п'ятого COVID-пацієнта протягом трьох місяців після хвороби діагностували психічні захворювання, - британські вчені

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У кожного п'ятого COVID-пацієнта протягом трьох місяців після хвороби діагностували психічні захворювання, - британські вчені

Майже удвічі більше психічних розладів за останні три місяці діагностовано серед тих, хто мав позитивний результат COVID-19.

У 18% пацієнтів, у яких був позитивний тест на COVID-19, діагностується психічне захворювання, таке як тривога, депресія або безсоння протягом трьох місяців після позитивного тестування на вірус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Дослідники дійшли висновків, що треба вживати конкретних заходів для пом'якшення впливу пандемії на психічне здоров'я. Аналіз, проведений дослідниками Центру біомедичних досліджень охорони здоров'я Оксфорда та Національний інститут медичних досліджень, також виявив, що у людей з раніше існуючим діагнозом психічного здоров'я на 65% більше шансів діагностувати COVID-19, навіть з урахуванням відомого ризику такі фактори, як вік, стать, раса та основні фізичні умови.

"Ця знахідка була несподіваною і потребує розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перебіг COVID-19 змінився в гіршу сторону: дедалі більше дуже важких пацієнтів до 50-60 років, спостерігаються повторні хвилі лихоманки, - Голубовська

Тим часом наявність психічного розладу слід додати до переліку факторів ризику для COVID-19", – вважає доктор Макс Таке, один із авторів аналізу.

Розрахунки були проведені на основі приблизно 70 мільйонів медичних карт США, включаючи понад 62 000 випадків захворювання на COVID-19, які не вимагали перебування в лікарні або екстреного відвідування відділення.

Частота будь-якого діагнозу психічного захворювання за 14-90 днів після діагностики коронавірусу становила 18,1%, у тому числі 5,8% – першим діагнозом.

Для того, щоб вивчити, чи надмірний ризик безпосередньо пов’язаний з COVID-19, дослідники порівняли дані із шістьма іншими станами за той самий період: грип; інші інфекції дихальних шляхів; шкірна інфекція; жовчнокам’яна хвороба; камені в сечовивідних шляхах..

За три місяці після діагностики коронавірусу у 5,8% пацієнтів вперше було зафіксовано діагноз психічного захворювання, порівняно з 2,5% до 3,% пацієнтів у групах порівняння – майже подвоєння ризику, за даними статті опубліковано в журналі Lancet Psychiatry.

Пол Харрісон, професор психіатрії з Оксфордського університету, заявив, що потрібні додаткові дослідження, щоб встановити, чи може діагноз психічного розладу бути безпосередньо пов'язаний із зараженням коронавірусом.

Не були враховані в аналізованих записах загальні фактори, що впливають на фізичне здоров'я, такі як соціально-економічне походження, куріння або вживання наркотиків. Він також зазначив, що загальне стресове середовище пандемії відіграє роль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США вперше схвалили лікування COVID-19 антитілами

Дослідження показують, що люди з біднішим соціально-економічним середовищем частіше страждають психічним захворюванням. Бідність також збільшує вплив коронавірусу через такі фактори, як перенаселеність житла та небезпечні умови праці.

"Так само, малоймовірно, що COVID-19 може мати прямий вплив на ваш мозок та ваше психічне здоров’я. Але я думаю, що це знову-таки має бути науково продемонстровано", – сказав Гаррісон.

Особливо стурбованим виявилось подвоєння діагнозу хвороби Альцгеймера, яке, як правило, незворотне: через три місяці після позитивного тесту на COVID-19 порівняно з іншими станами здоров'я.

Проводяться дослідження з вивчення впливу вірусу на головний мозок та центральну нервову систему, в тому числі дослідження вчених з Великої Британії, які створили партнерство для вивчення неврологічних та нервово-психічних ускладнень COVID-19.

У липні неврологи опублікували деталі понад 40 британських пацієнтів з COVID-19, ускладнення яких варіювали від запалення мозку та марення до пошкодження нервів та інсульту.

Лише час покаже, чи випадки психічних захворювань після коронавірусу продовжуватимуть зростати або зберігатись і після тримісячного періоду, йдеться у дослідженні.

Також читайте: Голубовська про COVID-19: Це дозозалежний процес. Чим більше вірусу потрапляє в організм, тим агресивніше реакція імунної системи

"Важко судити про важливість цих висновків, можливо, не дивно, що це трапляється дещо частіше у людей із коронавірусом, які, зрозуміло, переживали, що їм може стати серйозно погано, і яким також доведеться пережити період ізоляції", – сказав Девід Кертіс, почесний професор Лондонського університету королеви Мері, який не брав участі у дослідженні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Українцям це не грозить.Ми вже давно несповна розуму. І без ковіду. Особливо 73% У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 4573
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10.11.2020 15:16
+23
господи, я и не знала, что тревога, депрессия и бессонница - это психические заболевания, и их можно лечить, я с ними живу с 2014 года..., а с выборами нового президента, так вообще накрыло...
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10.11.2020 15:20
+18
У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 7005
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10.11.2020 15:22
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Українцям це не грозить.Ми вже давно несповна розуму. І без ковіду. Особливо 73% У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 4573
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10.11.2020 15:16 Відповісти
В Україні психічні розлади бувають за 3 місяці до виборів у 3/4. Є навіть відповідна статистика, затверджена ЦВК.
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10.11.2020 15:21 Відповісти
Судячи з статистики місцевих виборів, хвороба не виліковна, чим ближче до параші, тим прояви хвороби все тяжчі, аж до 146%)
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10.11.2020 16:08 Відповісти
ужас какой,чтоб только лексеич не повредился, не стал пятым
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10.11.2020 15:34 Відповісти
скоріше ЗЄнаркалига обнюхаєтья
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10.11.2020 15:41 Відповісти
Та йому не страшно - воно і так .....................
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10.11.2020 15:54 Відповісти
переживаю, какой-то он уже видно болеет
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10.11.2020 16:51 Відповісти
100%
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10.11.2020 19:22 Відповісти
А в Украине один поциент чеканулся до ковид)
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10.11.2020 15:16 Відповісти
Та при чому тут ковід? Він по життю довбанутий.
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10.11.2020 15:25 Відповісти
думаєш, - "хуже нє будєт"? У кожного п'ятого COVID-пацієнта протягом трьох місяців після хвороби діагностували психічні захворювання, - британські вчені - Цензор.НЕТ 3638
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10.11.2020 15:45 Відповісти
Та куда вже "хужє". Хоча... блін, аж страшно стає.
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10.11.2020 15:48 Відповісти
Як казав один мій викладач. - Не буває настільки погано щоб не могло стати ще гірше)
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10.11.2020 15:53 Відповісти
Точно, тут межі нема. Ну нічого, прорвемось. Хіба нам звикати?
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10.11.2020 15:56 Відповісти
Песиміст: «О, ну як же воно все погано....»
Оптиміст: «А буде ще гірше !!!!!! »
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10.11.2020 16:19 Відповісти
Реаліст: Здається мені , хлопчики, що буде зовсім ........єць
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10.11.2020 16:37 Відповісти
Зеленский может не опасаться, у него психическое заболевание с рождения.
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10.11.2020 15:17 Відповісти
в палату №6 его, там Наполеоны
У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 5293
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10.11.2020 15:20 Відповісти
вот это и опасно минус плюс минус равно плюс как бы Вова не стал Эзопом Цицероном Цезарем Бонапартом Черчилем Лениным Марксом во тогда нам будет весело...
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10.11.2020 15:21 Відповісти
Он как был член(ом), так им и пребудет "на вечныя врямена".
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10.11.2020 16:40 Відповісти
У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 7005
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10.11.2020 15:22 Відповісти
нашего полку прибывает...
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10.11.2020 15:18 Відповісти
И все молчат ОТКУДА эта хрень!!!! Просто молчат!!!
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10.11.2020 15:18 Відповісти
не психуй!
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10.11.2020 15:22 Відповісти
ну тогда уже можно и попсиховать
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10.11.2020 15:29 Відповісти
У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 9472
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10.11.2020 15:29 Відповісти
господи, я и не знала, что тревога, депрессия и бессонница - это психические заболевания, и их можно лечить, я с ними живу с 2014 года..., а с выборами нового президента, так вообще накрыло...
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10.11.2020 15:20 Відповісти
Я підкажу рецепт - ставтесь до своїх опонентів, як до хворих. У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 3138
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10.11.2020 15:23 Відповісти
То фігня, у нас на голову ОТГ вибрали донецького мєнта- переселенця, а він першим заступником призначив ще бувшого одного донецького мєнта з переселенців, котрого поперли за наркотики. Так що я взагалі офігєваю.
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10.11.2020 15:23 Відповісти
Інколи мені здається, що цю ідіотію можуть спинити тільки небесні сили, бо все схоже на суцільні чортовщину. У каждого пятого COVID-пациента в течение трех месяцев после болезни диагностировали психические заболевания, - британские ученые - Цензор.НЕТ 4812
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10.11.2020 15:30 Відповісти
нуууу, у них наверняка окажутся скрытые таланты по управлению громадой..., а в милиции они были не нужны )))
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10.11.2020 15:56 Відповісти
Є гарний рецепт очищення шлунку - включаєш відосік Бубочки і виходять шлаки. ))
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10.11.2020 15:31 Відповісти
Потерпіть.
На щастя ми тут не на завжди. У кожного п'ятого COVID-пацієнта протягом трьох місяців після хвороби діагностували психічні захворювання, - британські вчені - Цензор.НЕТ 4943
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10.11.2020 16:16 Відповісти
лять...вот сто пудов зелупа,с нашим везением, в их число попадет ...и будет у нас в презах уже шизанутый тупой клоун
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10.11.2020 15:21 Відповісти
А до этого клоун был при уме ?)))
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10.11.2020 15:23 Відповісти
Так еще ж хуже будет,как в фильме ужасов-клоун псих))))
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10.11.2020 15:27 Відповісти
до этого у него справки не было
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10.11.2020 15:30 Відповісти
😁👺😁
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10.11.2020 19:50 Відповісти
а до болезни их тестили? ото ж! ведь возможно всё обстоит по другому, - каждый пятый имеющий психические заболевания, склонен к заболеванию ковидом ))
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10.11.2020 15:25 Відповісти
Ну ось. Ви не фізик, випадково? Тут у них вже майже відкриття було, а ви своїм питанням все їм зіпсували. У кожного п'ятого COVID-пацієнта протягом трьох місяців після хвороби діагностували психічні захворювання, - британські вчені - Цензор.НЕТ 9931
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10.11.2020 17:01 Відповісти
А Вова у нас ШЕСТОЙ. Не всем так повезло.
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10.11.2020 15:28 Відповісти
...Вова-полшестого У кожного п'ятого COVID-пацієнта протягом трьох місяців після хвороби діагностували психічні захворювання, - британські вчені - Цензор.НЕТ 4460
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10.11.2020 15:40 Відповісти
Сначала нагнетание истерики, паники, слухов и домыслов о вирусе. Потом идёт сам вирус. И бах, британские учёные: мы фиксирует психические заболевания. Протестируйте людей на психоз - вирусу, такой успех, и не снился.
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10.11.2020 15:30 Відповісти
Тут інше.
Відмічено, що ті хто заперечує взагалі пандемію коронавірусу роблять це з жаху.
Як діти, що закривають очі, коли їх щось налякало.
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10.11.2020 16:22 Відповісти
Пригласить британцев протестировать нашу ВР, КМ, АП.
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10.11.2020 15:37 Відповісти
так и знал, что зе-псих
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10.11.2020 15:41 Відповісти
Ага, значит пятый к январю окончательно сдуреет
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10.11.2020 15:46 Відповісти
А тот, который полшестого, когда по твоим расчётам?
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10.11.2020 15:53 Відповісти
У тебя в матне полшестого, вот ты и должен знать когда
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10.11.2020 16:05 Відповісти
Каломойского ЗЕбариги??
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10.11.2020 15:53 Відповісти
не стоит так веселиться. Просто пообщайтесь с медиками, что работают в ковид-отделениях. Это действительно страшно
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10.11.2020 15:50 Відповісти
Просто в кожного п"ятого дах не зовсім на місці, що з короною, що без
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10.11.2020 16:07 Відповісти
Доктор Барик і Білл Гейтс кожному дарують свою частинку корони.
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10.11.2020 16:09 Відповісти
не считаю верующих обладателями устойчивой психики. А пропаганда короны дает свои плоды. Этакая всемирная религия с оттенком сталинских " английских шпионов , врагов народа (те кто старше 60лет... ну и прочие ньансы- каждая смерть от короны,мировой кризис тоже от нее генетический груз стареющего населения итд итп. Для гуманизма места не осталось... Всемирный театра вроли Карабаса- ТНК.
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10.11.2020 16:28 Відповісти
Обычный грипп, ага.

Тут по поведению Дидовика давно было видно, что он кукухой от ковида поехал, а сколько заболевших еще в окна сигануло...
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10.11.2020 16:35 Відповісти
У МЕНЯ НА РАБОТЕ ВСЕ ДОЛБАНУТЫЕ И БЕЗ КОВИД-19
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10.11.2020 16:53 Відповісти
ТВАЮ МАТЬ!
Заразился вирусом - и возникла тревога!
Кто бы мог подумать?
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10.11.2020 16:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AQMSleXbc1k&fbclid=IwAR3wKVDDs8NPQOh73SEbEXyLfxvfy4tQFutgNGuTaAaAgsVdahiu5I2a2Ow
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10.11.2020 17:54 Відповісти
Ну то, что грузит психику вирус это точно. Ибо выздоровление идет волнами. Попустило-ухудшилось и так достаточно долгий период времени.
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10.11.2020 18:10 Відповісти
У кожного п'ятого COVID-пацієнта протягом трьох місяців після хвороби діагностували психічні захворювання

**********ї
Тобто, ковід-ідіотизм таки точно існує. )))
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10.11.2020 22:25 Відповісти
 
 