УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11209 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
9 819 77
Крим (12755) водопостачання (611) вода (910)

29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується

Новини Цензор.НЕТ Політика України

29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується

На сьогодні 29 населених пунктів в окупованому Криму переведено або на графік, або на режимне водопостачання, або на підвезення води.

Про це повідомив керівник підконтрольного Росії підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Дебіт у свердловинах падає. На сьогодні 29 населених пунктів переведені або на графік, або на режимне водопостачання, або на підвезення води. Зношення мереж приблизно скрізь однакове, тому, природно, проблеми "в середньому по палаті" одні й ті самі", - сказав він в ефірі радіо "Супутник в Криму".

За його словами, в цьому немає "нічого несподіваного", оскільки "проблема вододефіциту через посуху так чи інакше стосується всього Криму".

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі з окупованим Кримом через COVID-19, - Резніков

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

Також читайте: Нехтування обслуговування водосховищ призведе до катастрофи і численних жертв, - екоактивісти

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 2450
показати весь коментар
10.11.2020 16:23
+27
29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 8979
показати весь коментар
10.11.2020 15:42
+26
Как практикующий врач, предлагаю крымчанам заместительную уринотерапию.
показати весь коментар
10.11.2020 15:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как практикующий врач, предлагаю крымчанам заместительную уринотерапию.
показати весь коментар
10.11.2020 15:38 Відповісти
29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 8979
показати весь коментар
10.11.2020 15:42 Відповісти
Цікаво, як склалася доля морячка?
показати весь коментар
10.11.2020 16:16 Відповісти
Була інфа,що помер років три тому старпер.
показати весь коментар
10.11.2020 16:22 Відповісти
29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 2450
показати весь коментар
10.11.2020 16:23 Відповісти
Опять мы виноваты )))
показати весь коментар
10.11.2020 20:56 Відповісти
Нет уж, мы сотрудничаем с терапевтами. Очень положительно влияет как успокоительное.
показати весь коментар
10.11.2020 15:49 Відповісти
Срочно отправить из Москвы партию соковыжималок - и попробовать добывать воду из камней с неба, которых теперь в Крыму навалом!!!!
показати весь коментар
10.11.2020 15:44 Відповісти
Можна ще спітнілі шибки лизать - у мене кіт так робив.
показати весь коментар
10.11.2020 16:13 Відповісти
и что бы не проливали сосать друг у друга
показати весь коментар
10.11.2020 16:18 Відповісти
Яка сумна новина29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 3928...
показати весь коментар
10.11.2020 15:38 Відповісти
29...в сумме 11,типа 2+9=11....все что в инете появляется с цифрой 11 ...это Фейк...
показати весь коментар
10.11.2020 15:40 Відповісти
Баран,читай Таблицу Пифагора...Там для таких как ты много интересного.. 29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 8813
показати весь коментар
10.11.2020 15:51 Відповісти
Хочу процитувати Г.Г.Москаля, але не буду.
показати весь коментар
10.11.2020 15:40 Відповісти
Та ми ітак пам'ятаємо... 29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 737
показати весь коментар
10.11.2020 16:04 Відповісти
Пробачте " і так".
показати весь коментар
10.11.2020 16:05 Відповісти
камни с неба не падают и хорошо....
показати весь коментар
10.11.2020 15:41 Відповісти
Меньше всего этот вопрос парит россиян.
показати весь коментар
10.11.2020 15:42 Відповісти
29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 774
показати весь коментар
10.11.2020 15:43 Відповісти
- Кто это?\
- А это мой друг Коля..
- Я спрашиваю КТО это??
- как твоя фамилия?
- ..забыл..
показати весь коментар
10.11.2020 15:45 Відповісти
речка Колима.Води хватит всем.

29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 5156
показати весь коментар
10.11.2020 15:43 Відповісти
начавшееся перераспределения масс в этом районе, по любому приведёт к знаменитому крымскому землетрясению 202Х го года )).
показати весь коментар
10.11.2020 15:43 Відповісти
Пусть начатся пить камни
Теперь их у них в достатке и с неба падают
показати весь коментар
10.11.2020 15:46 Відповісти
Камень хотеть прокрутки падающего в реку столовых требований.Без низвержения водоносных глыб урочищ ответит невозможность поступи русскоязычного зеркального карпа.
показати весь коментар
10.11.2020 15:53 Відповісти
Любовно и прельстиво
показати весь коментар
10.11.2020 15:59 Відповісти
В Крым заехало 900 000 РАБссиянцев которые там никогда не жили...точно так было в 1944 году когда за сутки паковали крымских татар и отправляли на Сибирь и Казахстан...
Крысы позорные...
показати весь коментар
10.11.2020 15:47 Відповісти
29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 2876
показати весь коментар
10.11.2020 15:50 Відповісти
29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 2950 29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 2950
показати весь коментар
10.11.2020 15:52 Відповісти
Странно с этой горячей водой. Идите и купите себе бойлер не будете тогда ничего ждать. Это так просто
показати весь коментар
10.11.2020 15:55 Відповісти
Сходил, проверил. Есть вода. И вчера была, и весь прошлый и позапрошлый и поза-позапрошлый месяц была. Что не так?
показати весь коментар
10.11.2020 15:55 Відповісти
Просто чєлу Віталік нє нравіцца.))
показати весь коментар
10.11.2020 16:10 Відповісти
Думаю что это просто заблудившийся запоребрик с нулём читателей и читаемых.
показати весь коментар
10.11.2020 16:15 Відповісти
Только дебил может покупать горячую воду после рэформ по 100 грн за куб
показати весь коментар
10.11.2020 15:56 Відповісти
Тільки дебіл не може поставити бойлер в квартирі і мати гарячу воду в 4-5 разів дешевше.Ці ж дебіли також не знають,що в Парижі і Берліні немає централізованого постачання гарячої води.
показати весь коментар
10.11.2020 16:28 Відповісти
'А в селе гадюкино дожди', так и тут -на оккупированном крыму нет воды. Ничего страшного, главное, что люди не пострадали. Можно ещё по примеру Армении подписать капитуляцию , и тогда Украина подаст воду.
показати весь коментар
10.11.2020 15:53 Відповісти
Фашисты, атдайте воду!
показати весь коментар
10.11.2020 15:55 Відповісти
А хуху не хохо?
Или
Кто вы такие? ...
показати весь коментар
10.11.2020 16:01 Відповісти
Меняю евротрусики с кружевами..на воду.
показати весь коментар
10.11.2020 16:04 Відповісти
😁
показати весь коментар
10.11.2020 16:06 Відповісти
Браво!!! 29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 8499
показати весь коментар
10.11.2020 22:16 Відповісти
" Днепр - огромная река, которая течет через 3 страны и потом впадает в Черное море. Если крысчане хотят днепровской воды, то они могут пить ее прямо в Черном море. Пойти на пляж, и, как говорится, наслаждаться " (с)
показати весь коментар
10.11.2020 15:54 Відповісти
Крысы Мавзолейные демонтируют Северный и Турецкий потоки и уложат их на трассу водовода Байкал-Крым.... 29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 665 29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается - Цензор.НЕТ 665
показати весь коментар
10.11.2020 15:57 Відповісти
Мыться и какаться по расписанию. Привыкайте.
показати весь коментар
10.11.2020 15:58 Відповісти
Одновременно
показати весь коментар
10.11.2020 17:25 Відповісти
З Байкалу трубу х%йло протягне,
коли ноги не протягне.
показати весь коментар
10.11.2020 16:00 Відповісти
Владимир Ибрагимович, когда же ми будем делить нашу воду?
показати весь коментар
10.11.2020 16:00 Відповісти
нехай щастить
29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 6107
показати весь коментар
10.11.2020 16:01 Відповісти
Исторический факт.
На Потсдамской конференции Сралин спросил Гарри Трумэна,тогдашнего президента США...,как Луну делить будем? Трумэн не моргнув глазом ответил..мы там будем совсем скоро... 29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 5075
показати весь коментар
10.11.2020 16:05 Відповісти
Теперь осталось получить сухую и холодную зиму.
Вода из теплосетей будет "выпита", и как следствие - крымский Алчевск.
показати весь коментар
10.11.2020 16:09 Відповісти
Кто-то думал что скважены ведут в бесконечный пресный океан?
показати весь коментар
10.11.2020 16:14 Відповісти
Боже мой!
"скважены" - какой позор!
показати весь коментар
10.11.2020 17:16 Відповісти
Айзиров, тебе не привікать.
показати весь коментар
10.11.2020 20:51 Відповісти
В случае проблем с теплосетями будут массово включаться обогреватели - это энергетический коллапс. Ни воды ни электричества.
показати весь коментар
10.11.2020 16:15 Відповісти
Не розумію навіщо стільки уваги Криму: то переживаємо, що бідняги не мають води і дехто хоче щоб українці носили її туди пляшками (правда самі не дуже хочуть це робити), то сльози ріками течуть з приводу корони в Криму, то біднягам роблять сприятливий режим для отримання біометричних паспортів. Повна бредятина. В нас мусить бути зараз одна ціль:робити все щоб Крим був гирею на нозі РосіЇ. Так як вони хочуть зробити це з Донбасом по відношенню до України. А тому всіх тих, хто лише заікнеться про воду для Криму або гуманітарні табори на границі потрібно відразу відправляти на нари в інші табори.
показати весь коментар
10.11.2020 16:19 Відповісти
Дефицит воды компенсирует ,,божья роса,, Пуйла29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 4718
показати весь коментар
10.11.2020 16:21 Відповісти
Интересные наступают времена. Реки, ручейки, лужи уже высохли. Уже кончается вода в водохранилищах. Скоро будет выпита вода со скважин, из систем теплоносителей. В Кремле рисуют фантастические проекты добычи воды, от которых становится еще хуже. А хуже уже настает. Вывод один. Крым без Украины не может быть. Только в составе Украины он может развиваться. Поэтому громко кричите, что Зеленский помоги и спаси.
показати весь коментар
10.11.2020 16:22 Відповісти
29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 1196
показати весь коментар
10.11.2020 16:24 Відповісти
В Криму присланих кацапів, зрадників, солдатні та матросні багато - розбити їх на трійки, дати упряж, візки з бочками і гайда до Волги в Кримнаш прісну воду тягати.

29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 9328
показати весь коментар
10.11.2020 18:09 Відповісти
От невдячні! Ми, українці і Чорне море їм викопали і стільки припасів наготували... Собі сала засолили, а їм он, води скільки... Теж засолили... 29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 8738
показати весь коментар
10.11.2020 16:58 Відповісти
Это все мелочи, Крым должен стать солончаковой пустыней, каким был исконно.
показати весь коментар
10.11.2020 17:01 Відповісти
І тоді постане питання варто його повертати, щоб замість подальшого розвитку держави затратити гігантськи кошти на цей "убитий" півострів. Чогось фіни не ставлять питання про поверненя Карелії.
показати весь коментар
10.11.2020 17:29 Відповісти
Його й зараз не варто повертати, від нього проблем багато, а користі 0.
показати весь коментар
10.11.2020 17:39 Відповісти
Одні затрати, дотаціонний регіон.
показати весь коментар
10.11.2020 17:43 Відповісти
Колись при Совку був проект по розвороту течії великих північних рік (Обь, Єнісей) на південь в середньоазійські пустелі. Мабуть Кацапія скоро повернеться до цього проекту. А якже, міст побудували і ріки повернуть.
показати весь коментар
10.11.2020 18:05 Відповісти
а камни с неба, тоже по графику?
показати весь коментар
10.11.2020 19:15 Відповісти
Нет. Там уже сталагмиты растут сольные.
показати весь коментар
10.11.2020 20:53 Відповісти
От смешные! Трагеедия у них!
А если б туда зашли солдаты НАТО?! Да они ж всю ту воду по графику и выпили!!!
А так вы всё-таки в родной говени, ценить надо!!!😈👹
показати весь коментар
10.11.2020 20:28 Відповісти
Зато без биндер!
показати весь коментар
10.11.2020 20:59 Відповісти
Здравствуй пустеля 29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 5007
Руцкій мір це або пустеля або болото - третього немає.
показати весь коментар
10.11.2020 21:27 Відповісти
Хоть и дефицит водички, но за то вы теперь - россия, радуйтесь, вы же сами этого хотели. 29 населених пунктів окупованого Криму отримують воду за графіком, ресурс свердловин знижується - Цензор.НЕТ 6093
показати весь коментар
10.11.2020 22:28 Відповісти
 
 