"Ми очікуємо "поправковий спам" від тих колег, які вносять подання до Конституційного Суду", - "слуга народу" Корнієнко

"Слуги народу" очікують " поправковий спам" до законопроєктів щодо врегулювання ситуації навколо Конституційного Суду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Є кілька законів. Я думаю, що один з тих законів, які більш правильно виписані з точки зору юридичної техніки і більш загальні, такі як закон Совгир і Веніславського (проєкт закону про внесення змін до закону України "Про Конституційний Суд України"(щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України), №4319. - Ред.), - у нього теж є шанси на прийняття. Єдине що, на жаль, можливо, не вийде прийняти в цілому. І буде між першим і другим читанням ... Ми чекаємо "поправковий спам" від тих колег, які вносять подання до Конституційного Суду. Я думаю, що вони будуть "поправковим спамом" теж, на жаль, займатися", - сказав Корнієнко.

У свою чергу глава фракції "СН" Давид Арахамія припустив, що профільний комітет прийме рішення про підтримку якогось доопрацьованого законопроєкту.

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"Це може бути якась сублімація кількох законопроєктів ... І у нас буде новий законопроєкт. Це теж такий ймовірний сценарій", - сказав він.