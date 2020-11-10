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Росія (47196) Донбас (21733) Резніков (1386) КПВВ (320)

Не відкривши КПВВ на Донбасі, Росія продемонструвала своє ставлення до громадян та домовленостей "нормандської четвірки", - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не відкривши КПВВ на Донбасі, Росія продемонструвала своє ставлення до громадян та домовленостей

Росія зірвала відновлення роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. Такі дії знову демонструють ставлення Росії до громадян і домовленостей.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, передає пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що досягнуті домовленості були порушені. Люди чекали цього відкриття і воно повинно було бути синхронним, але РФ знову продемонструвала своє ставлення і до громадян, і домовленостей нормандської четвірки і Тристоронньої контактної групи", - зазначив Рєзніков.

Віцепрем'єр зазначив, що з боку підконтрольної території сьогодні були відкриті не тільки КПВВ, але і сервісний центр у Щасті, де люди могли отримати пенсії і соцвиплати.

Нагадаємо, сьогодні Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, незважаючи на відмову найманців РФ відкрити пункти зі свого боку.

Читайте також: Підгрупа ТКГ розпочала обговорення плану Кравчука щодо досягнення миру на Донбасі

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
як це несподівано!
виявляється хутєн не хоче миру!
а що ж тоді побачив в його очах бубочка?
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10.11.2020 16:03
+6
Спрашиваю членов секты Голобородько в третий раз - зачем Украине эти КПВВ?
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10.11.2020 16:10
+4
чтоб удобней было платить пенсии и соцвыплаты населению ОТСОСа.
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10.11.2020 16:07
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"своё отношение к гражданам".
К чьим гражданам, красавец? К гражданам Украины? Так это нормально, что кацапы срут на граждан Украины. К гражданам ОТСОСа? Так нету такой страны. Или ты их уже к гражданам рашки приписал?
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10.11.2020 16:02 Відповісти
як це несподівано!
виявляється хутєн не хоче миру!
а що ж тоді побачив в його очах бубочка?
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10.11.2020 16:03 Відповісти
то було очко
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10.11.2020 16:04 Відповісти
И увидел он там свою копию в миниатюре
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10.11.2020 16:06 Відповісти
а руцький мозок не може ідентифікувати собі подібного, вважає себе завжди не таким, я к той у дзеркалі.
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10.11.2020 23:09 Відповісти
Рашисты в своем стиле плюют и на граждан, и на все договоренности.
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10.11.2020 16:05 Відповісти
А наши коллаборанты🤢🤡💩🎪, продолжают рашистюгам пятки лизать 👅
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10.11.2020 16:16 Відповісти
И зачем нам очередная дыра в жопу рюського мира??

«На данный момент гражданство Российской Федерации получили 170 759 жителей Донецкой Народной Республики», - говорится в заявлении Пушилина.
В августе Пушилин заявлял о 130 тыс. жителей ДНР,
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10.11.2020 16:05 Відповісти
резникав, а ти б бажав, щоб через КПВВ до нас пішли ковідні колаборанти, додаючи до хворих на підконтрольній території додаткові цифри епідемії?
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10.11.2020 16:05 Відповісти
А на шиша Украина открывала КПВВ? Это что денег не стоит? Или мы уже занимаем деньги МВФ ?
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10.11.2020 16:05 Відповісти
чтоб удобней было платить пенсии и соцвыплаты населению ОТСОСа.
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10.11.2020 16:07 Відповісти
Не открыв КПВВ на Донбассе, Россия продемонстрировала свое отношение к гражданам и договоренностям "нормандской четверки", - Резников - Цензор.НЕТ 4801 Помочь оккупанту содержать эту помойку.
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10.11.2020 16:11 Відповісти
Москва торопит-впихнуть эту заразу в тело Украины.Понимают силы у рашки-на исходе.
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10.11.2020 16:13 Відповісти
а може вирішила травить не своїми силами, а самоотравлєнієм. тягти це заболочене бидло стоїть не аби яки зусиль. а вони будуть з попкорном наблюдать та ще ацінки давать, як виборам у сша
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10.11.2020 23:13 Відповісти
Спрашиваю членов секты Голобородько в третий раз - зачем Украине эти КПВВ?
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10.11.2020 16:10 Відповісти
Показать бурную деятельность, больше все одно ничего не могут...
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10.11.2020 16:20 Відповісти
а відвід військ щось дав?
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10.11.2020 23:14 Відповісти
У него их все меньше и меньше 😜 И это есть хорошо 👌
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10.11.2020 16:19 Відповісти
Если бы даже россосиянские бандюки,пардон,впопучленцы,постреляли всех пришедших на кппв жителей младонедореспублик,все равно для лугандонцев виноваты были бы украинцы.Противотанковые рвы и минные поля - единственно правильные кппв на данный момент.
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10.11.2020 16:20 Відповісти
ха, а вони б не стріляли просто так, а за сценарієм.
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10.11.2020 23:15 Відповісти
Та хоть лопніть, для "кормільцев" України раша всерівно найкраща.
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10.11.2020 16:25 Відповісти
Ну и замечательно!
Пусть пенсы там пошебуршатся!
Хотя им всё равно найдут вину Украины....
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10.11.2020 16:41 Відповісти
 
 