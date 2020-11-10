Не відкривши КПВВ на Донбасі, Росія продемонструвала своє ставлення до громадян та домовленостей "нормандської четвірки", - Резніков
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Росія зірвала відновлення роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі. Такі дії знову демонструють ставлення Росії до громадян і домовленостей.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, передає пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо, що досягнуті домовленості були порушені. Люди чекали цього відкриття і воно повинно було бути синхронним, але РФ знову продемонструвала своє ставлення і до громадян, і домовленостей нормандської четвірки і Тристоронньої контактної групи", - зазначив Рєзніков.
Віцепрем'єр зазначив, що з боку підконтрольної території сьогодні були відкриті не тільки КПВВ, але і сервісний центр у Щасті, де люди могли отримати пенсії і соцвиплати.
Нагадаємо, сьогодні Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, незважаючи на відмову найманців РФ відкрити пункти зі свого боку.
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К чьим гражданам, красавец? К гражданам Украины? Так это нормально, что кацапы срут на граждан Украины. К гражданам ОТСОСа? Так нету такой страны. Или ты их уже к гражданам рашки приписал?
виявляється хутєн не хоче миру!
а що ж тоді побачив в його очах бубочка?
«На данный момент гражданство Российской Федерации получили 170 759 жителей Донецкой Народной Республики», - говорится в заявлении Пушилина.
В августе Пушилин заявлял о 130 тыс. жителей ДНР,
Пусть пенсы там пошебуршатся!
Хотя им всё равно найдут вину Украины....