"Є сенс зробити на два тижні повний локдаун, а не розтягувати на невідомо який період половинчастий режим", - "слуга народу" Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Зупинити поширення коронавірусу COVID-19 в Україні може запровадження жорсткого карантину терміном на два тижні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Кравчук прокоментувала, зокрема, можливе введення карантину вихідного дня.
"Я і так максимально намагаюся зменшити соціальні контакти, тому я можу витримати карантин вихідного дня, але я себе ставлю на місце малих підприємців, власників закладів харчування, працівників кінотеатрів, театрів, і тут відкривається інша картина. Якщо говорити про заклади харчування, то кафе, ресторани 2/3 своєї виручки отримують на вихідні. Якщо говорити про заклади культури, то половину свого прибутку вони отримують в суботу та неділю", - зазначила Кравчук.
З цього попередньою постановою, карантин вихідного дня починається з півночі суботи.
"Тобто в п'ятницю біля магазинів буде подвійне навантаження. Люди після роботи будуть намагатися зробити те, що вони могли б зробити в суботу та неділю", - заявила Кравчук.
"Можливо, є сенс зробити на два тижні повний локдаун з компенсацією втрат підприємцям, а не розтягувати на невідомо який період половинчастий режим, який ставить підприємців у нерівні умови, оскільки великі супермаркети працюватимуть, і з такою кількістю відвідувачів буде більший шанс заразитися. Також буде працювати громадський транспорт, і якщо подивитися на метро, часто картина, що маска під носом, і там обмежень менше, ніж в театрі", - додала "слуга народу".
Будь ласка, зачекайте...
Дві неділі не врятують, а неповний складає враження що влада працює.
Беда в том, что когдато бить всё равно начнут.
І, ні, я нікого не вважаю ні за кого. Висновки роблю в контексті розмови, і перепрошую в разі сумніву.
Гаразд, проїхали це непорозуміння.
Сразу так и пишите - "кравчук (но не тот шо ви подумали) предложила..."
НО и это не даст остановки распространения! Например, в достаточно большой семье, совместно проживающей, вирус может передаваться по цепочке от одного к другому (там и месяца изоляции может не хватить)
Так что это полный идиотизм
Да и это только начало. Эпидемия наберет основную силу к январю-февралю. Дальше пойдет спад. Следующий сезон уже будет намного легче и летом вирус может фактически исчезнуть.
Но этой зимой локдаун неизбежен. Рано или поздно его нужно будет вводить.
Все равно нормального локдауна вы НЕ СДЕЛАЕТЕ!
Будет как весной:
Во всю работающие церкви РПЦ, рестораны и супермаркеты "слуг", ломбарды Юли, ...
А вводить все равно придется. Если не на две сейчас то на месяц ближе к Новому году.
Когда появился спид , невозможно было запретить людям заниматься сексом , нашли другие решения- презервативы стали нормой жизни, стали использовать одноразовые шприцы и тд. То есть с этой заразой научились соседствовать. Так и тут . Как можно остановить жизнь? И кому такая жизнь интересна? Сидя дома и пожирая гречку.
Чем дальше, тем понятней, что коронавирус пришёл , если не навсегда, то надолго. Нужно прививать людям новые правила поведения в социуме. Кстати, находиться в маске в общественном транспорте или в другом большом скоплении незнакомых людей давно нужно было начинать. Даже обычный грипп может дать афигенные осложнения на сердце и оставить инвалидом на всю жизнь.
Вся суть нашего народа.
Объясняю, у меня, например, есть ипотека , взятая заграницей. Так вот: я написала заявление он лайн, мне прислали 'перо', я это заявление подписала и ипотека остановлена , уже с февраля месяца я ничего не плачу. При этом я вообще гражданка Украины. Это какой подвиг нужно совершить в Украине, чтобы получить такие условия?
Поэтому, не можете кормить, не мешайте работать.
Я так думаю. При этом школы у нас работают, супермаркеты работают, так как принадлежат эти супермаркеты богатым людям, а лоудаун , если разобраться, опять все для тех же - которые никогда на шее государства не сидели, сами еле выживают - для мелкого бизнеса.
Law Essay Writers
Какой "локдаун" ? Половина пенсионеров думают, что это новый вирус или теряются в догадках.
Скажите нормально, что это - КАРАНТИН !!
Тем более, что оно пишется одинаково и по украински и по кацапски.....
Стоп! Значит, таки нельзя будет выйти из дома при выходном карантине?
А при ЛОКДАУНЕ тоже? Так магазины люди разорвут и разберут на кусочки вместе с полками, если карантин введут НА ДВЕ НЕДЕЛИ! Или НА ЭТО И рассчитано?
Я опять ищу логику и не нахожу!
Если ОНА имеет желание отдохнуть от "работы" пару недель, то так бы и сказала...
Отпустите уже тётку в отпуск, пусть подлечится.