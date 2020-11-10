"Є сенс зробити на два тижні повний локдаун, а не розтягувати на невідомо який період половинчастий режим", - "слуга народу" Кравчук

Зупинити поширення коронавірусу COVID-19 в Україні може запровадження жорсткого карантину терміном на два тижні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Кравчук прокоментувала, зокрема, можливе введення карантину вихідного дня.

"Я і так максимально намагаюся зменшити соціальні контакти, тому я можу витримати карантин вихідного дня, але я себе ставлю на місце малих підприємців, власників закладів харчування, працівників кінотеатрів, театрів, і тут відкривається інша картина. Якщо говорити про заклади харчування, то кафе, ресторани 2/3 своєї виручки отримують на вихідні. Якщо говорити про заклади культури, то половину свого прибутку вони отримують в суботу та неділю", - зазначила Кравчук.

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З цього попередньою постановою, карантин вихідного дня починається з півночі суботи.

"Тобто в п'ятницю біля магазинів буде подвійне навантаження. Люди після роботи будуть намагатися зробити те, що вони могли б зробити в суботу та неділю", - заявила Кравчук.

"Можливо, є сенс зробити на два тижні повний локдаун з компенсацією втрат підприємцям, а не розтягувати на невідомо який період половинчастий режим, який ставить підприємців у нерівні умови, оскільки великі супермаркети працюватимуть, і з такою кількістю відвідувачів буде більший шанс заразитися. Також буде працювати громадський транспорт, і якщо подивитися на метро, ​​часто картина, що маска під носом, і там обмежень менше, ніж в театрі", - додала "слуга народу".