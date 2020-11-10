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НАБУ (3426) незаконне збагачення (81) Ільяшенко (10)

НАБУ повідомило про підозру у незаконному збагаченні фігуранту справи про рекордний хабар $6 млн Ільяшенку

Новини Цензор.НЕТ Події

НАБУ повідомило про підозру у незаконному збагаченні фігуранту справи про рекордний хабар $6 млн Ільяшенку

Антикорупційні органи повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишнього першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Миколу Ільяшенка, який повинен був передати керівникам НАБУ і САП хабар за закриття кримінального провадження в інтересах ексміністра екології Миколи Злочевського.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На початку жовтня колишнього першого заступника начальника ГУ ДПС Києва повідомлено про нову підозру - вчинення злочину, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України", - сказали в Бюро.

При цьому в пресслужбі додали: "Слідство розцінило дії колишнього чиновника, який вирішив залишити у себе $1 млн з $6 млн неправомірної вигоди, які призначалися керівникам НАБУ і САП, як незаконне збагачення".

Таким чином, як пояснили в Бюро, в даний час дії колишнього чиновника кваліфікуються за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 і ст. 368-5 КК.

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Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

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За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

14 червня фігуранта справи Миколу Ільяшенка відсторонили від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві

ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, з можливістю внесення застави в 40,3 мільйона гривень Андрія Кічу, якого називають директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича Микола Злочевський .

 
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....незаконное обогащени чиновника, который решил оставить у себя $1 млн из $6 млн неправомерной выгоды, которые предназначались руководителям НАБУ и САП
ржу вголосину НАБУ сообщило о подозрении в незаконном обогащении фигуранту дела о рекордной взятке в $6 млн Ильяшенко - Цензор.НЕТ 2168
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10.11.2020 16:17 Відповісти
посмотрите на эту довольную харю
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10.11.2020 16:17 Відповісти
Єта.Палєтіч"єськкає прі сьлєдаваньїє.
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10.11.2020 23:00 Відповісти
НАБУ сообщило о подозрении в незаконном обогащении фигуранту дела о рекордной взятке в $6 млн Ильяшенко - Цензор.НЕТ 8193 Незаконне збагачення КС відмінив. А 6 лямів - не рекорд, Що ви таке пишете НАБУ сообщило о подозрении в незаконном обогащении фигуранту дела о рекордной взятке в $6 млн Ильяшенко - Цензор.НЕТ 7929
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10.11.2020 16:21 Відповісти
Как говорится, не прошло и полгода. Наверное, ждали нужного решения КС . Блин, как вы все надоели
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10.11.2020 16:25 Відповісти
 
 