Повне завершення розмінування на Донбасі може зайняти не менше 25 років, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що повне завершення розмінування на Донбасі може зайняти не менше 25 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Резніков і комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчич провели онлайн-зустріч.

Зазначено, що з 2014 року Євросоюз направив понад 1 млрд євро гуманітарної допомоги Донбасу. Сторони обговорили питання гуманітарного розмінування.

"Я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, а це, в тому числі і завершення розмінування, займе не менше 25 років", - зазначив Резніков.

Зі свого боку Ленарчич заявив про готовність Євросоюзу допомагати Україні і в цьому напрямку.

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