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Повне завершення розмінування на Донбасі може зайняти не менше 25 років, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Повне завершення розмінування на Донбасі може зайняти не менше 25 років, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що повне завершення розмінування на Донбасі може зайняти не менше 25 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Резніков і комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчич провели онлайн-зустріч.

Зазначено, що з 2014 року Євросоюз направив понад 1 млрд євро гуманітарної допомоги Донбасу. Сторони обговорили питання гуманітарного розмінування.

"Я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, а це, в тому числі і завершення розмінування, займе не менше 25 років", - зазначив Резніков.

Зі свого боку Ленарчич заявив про готовність Євросоюзу допомагати Україні і в цьому напрямку.

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Топ коментарі
+4
с 2014 года Евросоюз направил более 1 млрд евро гуманитарной помощи Донбассу

Полное завершение разминирования на Донбассе может занять не менее 25 лет, - Резников - Цензор.НЕТ 1200
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10.11.2020 16:19
+4
Резников, проснись! Пока только минируют, глядя на вас, *********...
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10.11.2020 16:22
+3
Может, для начала, пусть прекратят его минировать?
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10.11.2020 16:20
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с 2014 года Евросоюз направил более 1 млрд евро гуманитарной помощи Донбассу

Полное завершение разминирования на Донбассе может занять не менее 25 лет, - Резников - Цензор.НЕТ 1200
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10.11.2020 16:19 Відповісти
Пусть кормят нахлебников из паРашки, раз им это нравицца
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10.11.2020 16:20 Відповісти
Коврові бомбардування позицій терористів це найбільш швидкий спосіб розмінування окупованих територій!
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10.11.2020 16:22 Відповісти
а тут совісім інше співають і на колінах https://youtu.be/KvvRY7YzVes
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10.11.2020 16:34 Відповісти
Та какой нафиг!
Тут еще со Второй мировой не все выкопали, а теперь еще пластиковые мины пояаились
Я в леса и поля не ходок...
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10.11.2020 16:19 Відповісти
наловить впопочленцев і нехай ідуть у поле сплошною полосою.
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10.11.2020 16:20 Відповісти
Может, для начала, пусть прекратят его минировать?
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10.11.2020 16:20 Відповісти
Один рік війни - п'ть років розмінування, так що там вже термін виходить за межі 25 років...
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10.11.2020 16:20 Відповісти
А если тех кто минировал отправить -разминировать, то быстро получится, и удобрения прибавится. Вот где понадобятся все, кто орал "*****-помоги".
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10.11.2020 16:21 Відповісти
Думаешь повстанцы делали карты минных полей? Я тя умоляю. Они пошли по стопам партизан дедоввоевателей, те тоже минировали хрен знает где и как, в отличие от хфошиздов, которые составляли карты грамотно и педантично Полное завершение разминирования на Донбассе может занять не менее 25 лет, - Резников - Цензор.НЕТ 5045
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10.11.2020 16:28 Відповісти
я думаю нет. потомушта и русня и дамбасня в основной массе ни читать ни писать не умеют.
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10.11.2020 16:36 Відповісти
зачем там на дамбвсе чтото разминировать?
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10.11.2020 16:22 Відповісти
Резников, проснись! Пока только минируют, глядя на вас, *********...
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10.11.2020 16:22 Відповісти
...Окупанти на Донбасі встановлюють міни та інженерне обладнання - розвідка
Полное завершение разминирования на Донбассе может занять не менее 25 лет, - Резников - Цензор.НЕТ 9824Cьогодні, 14:51
Бойовики застосовують диверсійно-розвідувальні групи та саперні підрозділи для перевірки мінних загороджень...
https://tyzhden.ua/News/249667
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10.11.2020 16:25 Відповісти
Спешить и не надо.Сознание у них-раньше не восстановится.Пусть сами-разминируют,с помощью РФ.Потом и о восстановлении-можно говорить.Шесть лет жили без них- и еще проживем.Пусть радуются-без "фашистов" и "бендер". Полное завершение разминирования на Донбассе может занять не менее 25 лет, - Резников - Цензор.НЕТ 7590
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10.11.2020 16:36 Відповісти
Ну? Нашулюдю домой? Украину на Донбасс, Донбасс на Украину? И 25 лет разминирования????
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10.11.2020 16:37 Відповісти
И параллельно "рзминировать" мозги народу Донбасса. 25 лет вполне достаточно, а после этого можно сразу проводить там выборы.
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10.11.2020 16:43 Відповісти
Не будет этого.
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10.11.2020 16:46 Відповісти
да не спешите вы там всё разминировать тратить средства силы и даже кто подорвался уже.... ато ********* переклинит признать донбасяо ********** и что, воевать не будем ясно...так пусть тогда сами себя разминируют за свои бабки.... что за спешка такая не могу понять....свою территорию да уже нужно. тоесть на линии разграничения... а что за ней пусть вас не волнует даже....((
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10.11.2020 16:56 Відповісти
"Я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, а це, в тому числі і завершення розмінування, займе не менше 25 років", - зазначив Резніков. Джерело: https://censor.net/ua/n3230182

Ось і відповідь на "ініціативи" Кравчука про вибори в ордло в березні 2021р. Тому, що без "розмінування" мозків тамтешніх мешканців ніякий мир та реінтеграція Донбаса в Україну не можлива. Повне завершення розмінування на Донбасі може зайняти не менше 25 років, - Резніков - Цензор.НЕТ 4999
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10.11.2020 23:18 Відповісти
 
 