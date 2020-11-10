Повне завершення розмінування на Донбасі може зайняти не менше 25 років, - Резніков
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Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що повне завершення розмінування на Донбасі може зайняти не менше 25 років.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Резніков і комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими явищами Янез Ленарчич провели онлайн-зустріч.
Зазначено, що з 2014 року Євросоюз направив понад 1 млрд євро гуманітарної допомоги Донбасу. Сторони обговорили питання гуманітарного розмінування.
"Я не боюся визнати, що повна безпечна реінтеграція в Україні, а це, в тому числі і завершення розмінування, займе не менше 25 років", - зазначив Резніков.
Зі свого боку Ленарчич заявив про готовність Євросоюзу допомагати Україні і в цьому напрямку.
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Ось і відповідь на "ініціативи" Кравчука про вибори в ордло в березні 2021р. Тому, що без "розмінування" мозків тамтешніх мешканців ніякий мир та реінтеграція Донбаса в Україну не можлива.