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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Байден (2324) Фірташ (304) Burisma (32) Байден Хантер (25)

Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times

Українського бізнесмена сирійського походження Хареса Юссефа попросили збрехати про бізнес-угоди Хантера Байдена для заподіяння шкоди репутації його батькові. Натомість йому обіцяли юридичні гарантії і візу в США.

Про це він заявив у подкасті The Stories of our Times  британської газети The Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

Юссеф стверджує, що його попросили збрехати про зв’язки між Хантером Байденом і з одним з його колишніх соратників в угоді, яка, за його словами, пішла не так, як треба.

За даними The Times, Юссеф вклав трохи менше 3 млн доларів в mbloom, фонд технологічних стартапів, який підтримував Девон Арчер, колишній діловий партнер Хантера Байдена.

Видання повідомляє, що Юссеф втратив більшу частину своїх інвестицій, коли фонд закрили в 2016 році після того, як Арчера звинуватили в шахрайстві у іншій справі.

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Бізнесмен каже – думав, що інвестиції будуть використані для створення забезпеченої золотом віртуальної валюти під назвою Golden Hearts. Проте менеджери mbloom використовували фонд для інвестування в свої власні стартапи.

Байден-молодший раніше разом з Арчером входив до ради директорів Burisma, української газової компанії, а також брав участь в його інвестиційній фірмі Rosemont Seneca Technology Partners, одного з основних спонсорів mbloom.

Хантер припинив будь-які зв’язки з компанією до того, як Юссеф інвестував в фонд.

Проте в 2019 році бізнесмен розповів журналістам про зв’язки Хантера з нині неіснуючим фондом mbloom і стверджував, що той обіцяв бізнесменам доступ до свого батька в 2015 році, коли Байден був віцепрезидентом за Барака Обами.

У той час у Юссефа не було доказів на підтримку його тверджень, а тепер він визнав, що все це неправда.

Юссеф оселився в Україні після того, як закінчив вчитися в Росії в 1980-х і розбагатів, працюючи в українській сталеливарній промисловості. Він є близьким другом і сусідом українського олігарха Дмитра Фірташа, якого хочуть екстрадувати в США за звинуваченнями у відмиванні грошей. Сам Фірташ це заперечує.

Бізнесмен заявив, що до нього звернулися члени команди Фірташа і запропонували угоду: Юссеф знаходить достатньо доказів проти Хантера Байдена, а за це скасовують наказ про екстрадицію Фірташа.

Юссеф розповів виданню, що команда Фірташа попросила його вигадати історію про зв’язок Хантера Байдена з фондом.

Проте, за словами бізнесмена, Фірташ не був залучений в цю справу, і немає ніяких припущень, що він знав про дії, які здійснювала імовірно його команда.

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"Хтось із команди Фірташа запитав мене, чи хочу я повернути свою візу і мати можливість знову поїхати до Сполучених Штатів. Вони сказали, що якщо ми вирішимо проблему в США, ми зможемо вирішити проблему з вашої візою, ви навіть зможете отримати імунітет, якщо ми зможемо використовувати ваші інвестиції в mbloom в цій справі Хантера Байдена", – заявив Юссеф.

Команді Фірташа пред’явили звинувачення, але там знову заперечили, що він не збирав ніякої інформації, не фінансував нікого, хто збирав цю інформацію, і було б великою помилкою, якби Юссеф вирішив вплутатися в таку битву.

Видання нагадує, що нападки на бізнес-угоди Хантера Байдена зайняли центральне місце в кампанії з переобрання Дональда Трампа.

Проте, за словами Юссефа, на його рішення розповісти про його власний досвід збору доказів проти Хантера в Україні вплинула доповідь, опублікована цього тижня Проєктом з розслідування організованої злочинності та корупції, який містив докази з банківських рахунків, що свідчать про інвестиції Юссефа в mbloom.

"Я не знаю, як показати людям, що в цьому немає правди", – резюмував Юссеф.

Нагадаємо, одне з основних питань в ході передвиборчих перегонів у США - діяльність в Україні батька і сина Байденів. Чинний президент Трамп пообіцяв говорити про це весь час, тому що Байден не можуть відповісти на ці звинувачення. Син Джо Байдена займав високу посаду в компанії Burisma.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
Дуже скоро штати оголосять Коломойського в міжнародний розшук і поставлять перед Україною вимогу видати його.
І це ще не все. Прилетить і тим, через кого Бєня виводив гроші.
Так що... Запасаємося попкорном.
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10.11.2020 16:29
+46
Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9518
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10.11.2020 16:34
+36
Интересно в какой момент ЗЕ со "своим 100% прокурором" начнет жрать говно и каяться...
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10.11.2020 16:30
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легковерные.. вам все ясно?
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10.11.2020 16:24 Відповісти
а тебе, тролль вонючий?.. вопрос риторический - не требует ответа
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10.11.2020 16:33 Відповісти
не обожрись...
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10.11.2020 16:37 Відповісти
Юссеф це гроші сирійського диктатора Асада, крім Юсефа ще є інший сирійський супербізнесмен Аднан Ківан, який є найбільшим забудовником Одеси (Кадор групп побудували більше 50 елітних хмарочосів в Одесі та Києві) і який також розпоряджається грошима сирійського диктатора Асада. Юссеф та Ківан разом раптом розбагатіли на експорті металобрухту за кордон, а фактично на відшкодуванні ПДВ за участі російської мафії, Фірташа та путіна. Тому путін відмазував Фірташа від екстрадиції, надаючи фальшиві докази ротом Юссефа і наказував Юссефу давати неправдиві свідчення саме путін. Хоча що в тих свідченнях неправдивого я не розумію. Старий друг та махінатор Байдена молодшого кинув всіх на кілька мільйонів доларів, а фактично це російська мафія кинула інвесторів і Юссеф не постраждалий а частина схеми.
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10.11.2020 16:41 Відповісти
Па ч"їмусь та у тих "украєнскєхь" бізьнєсммєнафь --адні ні українскєє хвамільєя.
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10.11.2020 22:37 Відповісти
попросили Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 8009

"просителям" приготовить смену белья.....
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10.11.2020 17:06 Відповісти
Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 7037
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10.11.2020 17:27 Відповісти
Що це, підлизування чи покаяння аби уникнути покарання.
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10.11.2020 16:25 Відповісти
Пусть льёт воду на нашу мельницу , против зегнид и венедиктовой прокладки портновско-подхуйловной
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10.11.2020 16:46 Відповісти
Та я ж не проти. Мене його мотивація зацікавила. Ну дуже своєчасно він виліз з заявою.
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10.11.2020 16:51 Відповісти
Так вось ано чйо,Мєхалічь!!
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10.11.2020 22:38 Відповісти
Какой позор.
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10.11.2020 16:26 Відповісти
Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 1547
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10.11.2020 17:24 Відповісти
Не кошерно.
Мацу и сладкий цимес по субботам.
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10.11.2020 17:41 Відповісти
подякуєш 100% прокурору)
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10.11.2020 16:29 Відповісти
Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 2265
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10.11.2020 16:26 Відповісти
Наивный зелебобик Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 3569 Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 3569 Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 3569
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10.11.2020 16:30 Відповісти
УЖЕ СМЕЮТЬСЯ
Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 5113
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10.11.2020 16:36 Відповісти
Ага, зелебобики уже 1,5 года смеются от своего выбора))))))
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10.11.2020 16:36 Відповісти
Сміються всі,хто знають.
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10.11.2020 22:39 Відповісти
Не удивительно, что Трамп считал себя другом рашки, у него менталитет явно русский. Подкупать, запугивать и проигравши не уходить красиво, а быковать
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10.11.2020 16:27 Відповісти
Ещё Ющенко в своё время быковал, вместо того, чтобы уйти красиво.
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10.11.2020 16:33 Відповісти
Дуже скоро штати оголосять Коломойського в міжнародний розшук і поставлять перед Україною вимогу видати його.
І це ще не все. Прилетить і тим, через кого Бєня виводив гроші.
Так що... Запасаємося попкорном.
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10.11.2020 16:29 Відповісти
А там не только Беня. Там все его холуи замазались.
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10.11.2020 17:28 Відповісти
Интересно в какой момент ЗЕ со "своим 100% прокурором" начнет жрать говно и каяться...
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10.11.2020 16:30 Відповісти
Он его жрать не прекращал никогда
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10.11.2020 16:34 Відповісти
Уже начал. Пока только жрать.
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10.11.2020 16:34 Відповісти
Нашли кому верить! Хитрожопый с востока и при победе того кого он сдал! Победил бы Трамп , "раскаяния " не было бы...
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10.11.2020 16:30 Відповісти
Секта байденовцев сейчас тебя заспамит а очевидно логичный комментарий.
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10.11.2020 16:32 Відповісти
Это не вопрос веры.
Это открыто скомпрометированные источники инфы про коррупцию Байдена.
Т.е., если кому не понятно, все что несли до выборов сторонники Трампа про Байдена - вранье и фальсификации.
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10.11.2020 16:33 Відповісти
Поправка. Не "фальсификации", а інсинуації. Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 1810
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10.11.2020 16:54 Відповісти
"Кака я разьньєдца??" Слішалє тако є?
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10.11.2020 22:41 Відповісти
Слішаль, та не не з таких Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 3325
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10.11.2020 23:05 Відповісти
Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9231
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10.11.2020 16:31 Відповісти
Короче господа дерьмаки, дерькачи и прочие зеленские.
Никто не забыт, ничто не забыто Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9005
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10.11.2020 16:31 Відповісти
А ты думаешь чего ЗЕ и Ермак после избрания Байдена резко больными сказались?

Пригласили его в Украину и, видимо, получили от Байдена абсолютно недвусмысленный ответ. Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 4674
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10.11.2020 16:35 Відповісти
+100%
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10.11.2020 19:09 Відповісти
Фирташа за шкирку и в Штаты из Австрии. Следующим на выход приготовиться Коломойше. И вот так начнется деолигархизация. Потом амеры возьмутся и за остальных.
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10.11.2020 16:32 Відповісти
преЗеденту явно на больничном подтребуется много льда к пылающему анусу
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10.11.2020 16:33 Відповісти
Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9518
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10.11.2020 16:34 Відповісти
Всяка погань гадить Україні. Видать цього півня Байдену, нехай його вихолостить. Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9395
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10.11.2020 16:34 Відповісти
фирташ теперь будет отвечать в США ,а скоро и каломойский с клоуном 👏👏👏
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10.11.2020 16:35 Відповісти
Понеслось гімно по трубах.
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10.11.2020 16:36 Відповісти
Что, страшно стало? Надо было или не врать, или до выборов в США все рассказать. А теперь готовь вазелин.
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10.11.2020 16:37 Відповісти
Продажні покидьки!!!
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10.11.2020 16:38 Відповісти
Начелос ))) я не виноватая )))Байден сам позванил уже начелос шоу в УКРАИНЕ - тежи ХАМЕЛЕНЫ меняютса цветами перед нашими ГЛАЗАМИ!но постепенно (интересно почему) болше не споменят про НОЯБР 2013 ?? ВСЕ тут забыли про дату РЕВАЛУЦИЯ ГИДНОСТИ-ДАСТОНСТВО (для москалей перевод)
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10.11.2020 16:39 Відповісти
Та Ви й так по-кацапськи гавкнули...
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10.11.2020 22:42 Відповісти
Как-то все валится вокруг Вовки ,и на него, а он успел еще втык притык и на 150 лет тюряги заработать..Повезло Нелоху так турборежимно расправиться с собой
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10.11.2020 16:41 Відповісти
А теперь кто попросил?
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10.11.2020 16:41 Відповісти
Чувство самосохранения в пятой точке.
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10.11.2020 17:26 Відповісти
Україна повинна екстрадувати в США цього Юссефа нехай відповідає по їх законам бо у нас проблема з судовою системою.
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10.11.2020 16:43 Відповісти
Все что нужно знать об американской "демократии". А сейчас ему что обещали? Украинский бизнесмен Юссеф признался, что его попросили соврать о Хантере Байдене в обмен на юридические гарантии и визу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 2227
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10.11.2020 16:45 Відповісти
Эх,начинается)зебильо,а вы в курсах,что с посадкой Пороха у вас даже теперь и 0,001%, нет...зебоба с сто процентным прокурором даже вспомнить об этом лишний раз засцут)))
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10.11.2020 16:46 Відповісти
ПРОЧИТАЛ СТАТЬЮ.... НАКРУТИЛ....НАПЛЁЛ...ИЗВИВАЛСЯ..... на месте БАЙДЕНА, я их напару с фирташом за клевету и подрыв авторитета ...автоматом выборов избирателей за него посадил бы ,и требовал бы экстрадиции его в америку к прокурору....и пусть забудет где находится АМЕРИКА как минимум...((
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10.11.2020 16:50 Відповісти
Виза, виза Карл. Разводят отсталых туземцев на бусы.)
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10.11.2020 16:51 Відповісти
Самый смак.Фруман и Парнас пацаки Фирташа-Обвинения исходят от Хареса Юссефа,бизнесмена из Украины и близкого друга Фирташа.
Его попросили солгать о бизнес-сделках Хантера Байдена, чтобы нанести ущерб репутации Джо Байдена.
Взамен ему пообещали визу в США и юридический иммунитет».
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10.11.2020 16:54 Відповісти
А з чого ж це таке покаяння? Нічого особистого - преференція бізнесу?
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10.11.2020 16:56 Відповісти
Фрумана и Парнаса сняли с самолета,когда они удирали в Вену к Фирташу
.Эти жы 2 типа вели переговоры об покупке нашей ГТС и внесли крупные пожертвования в республиканскую казну на выборы.
Два нищеброда.
Откуда деньги?.Это шоб было понятно как глубоко гебня влезла в политику США !!!
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10.11.2020 16:58 Відповісти
Юссеф сам мошенник, коррупционер и лжец, ему верить невозможно. Кроме того, есть факты коррупции Байдена, нравится нам это или нет. ФАКТЫ. Против домыслов Юссефа, который то врет, что врал, то врет, что раньше говорил правду, то говорит правду о том, что раньше врал. Это же балаган.
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10.11.2020 17:02 Відповісти
один презЕдент уже вазилин готовит из за этих "фактов",так что не удивительно,что остальные спрыгнуть хотят)
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10.11.2020 17:15 Відповісти
что-то Вы такое сморозили, что хрен Вас поймешь
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10.11.2020 17:32 Відповісти
Різниця між Юссефом і тобою - вже в тому, що він виступив офіційно і під власним ім'ям, а ти - у коментах на Цензорі анонімно.Щось ще хочеш сказати про віру і довіру? Валяй! Твоя клавіатура, певно, й не таке терпіла.
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11.11.2020 10:20 Відповісти
Что за чушь, ни происхождение, ни настоящая фамилия того "Ермака", которого пришили якуты, так и не установлены, но, судя по внешности - черный, кучерявый, бородатый - украинцем он быть не может по определению.
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10.11.2020 17:36 Відповісти
Такіх украЬІнцєфь у нас любють.Очінь.
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10.11.2020 22:45 Відповісти
Йой, а хто попросив збрехати самого джуніора в інтерв'ю про Бурісма де він сам признався, що йому платили тільки за те, що в нього татко віце президент?
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10.11.2020 17:09 Відповісти
НОЯБР. 21 .2013
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10.11.2020 17:10 Відповісти
Серьезно?)а полиция наша сегодня закрыла дело против Байдена по заяве Шокина...
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10.11.2020 17:31 Відповісти
Пора эту лживую свору которая пошла на поводу у рыжого мудака и оклеветала друга Украины Джо Байдена наказать!! Опубликовать фамилии всех причасных !!Есть у нас уголовные статьи за обман и клевету-примените и посадите !!Всех!!Начиная с самого верха!!
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10.11.2020 17:43 Відповісти
Ось воно, випливає Фірташ, а за Фірташом звичайно Беня, а за Бенею його слуга. Думаю всі знають призьвіще слуги? То мабуть вже ДБР від "ДНР" порушило справу? А їх спецназ викрав картини, ой документи, які підтверждують брехнб наших олігархів? Чи тільки можна картини і документи на їх легалізацію із виставок тирити?
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10.11.2020 17:49 Відповісти
Юсеф украинский бизнесмен говорите? Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9329 Ну, тогда Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9098 Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9098 Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times - Цензор.НЕТ 9098
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10.11.2020 17:52 Відповісти
А чому ні, якщо він українськими бюджетними грошима розпоряджається на користь окремих олігархів, які мають ізраїльські паспорти, крім українських.
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10.11.2020 17:55 Відповісти
И шо характерно: тем, кто гонит на США, зачем-то нужна туда виза.
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10.11.2020 18:13 Відповісти
Украинский бизнесмен??? Это серьезно?
Не украинский и не бизнесмен, а обычный чернож@пый жучило.
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10.11.2020 18:51 Відповісти
Зелупку пста.
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10.11.2020 21:43 Відповісти
Наші трампісти так гнали на сина Байдена, аж усіралися. Бидло прокацапське, горіти вам у пеклі разом з ху#лом, за те, що ведетеся на його брехню та пропаганду.
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10.11.2020 22:49 Відповісти
 
 