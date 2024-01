Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times

Українського бізнесмена сирійського походження Хареса Юссефа попросили збрехати про бізнес-угоди Хантера Байдена для заподіяння шкоди репутації його батькові. Натомість йому обіцяли юридичні гарантії і візу в США.

Про це він заявив у подкасті The Stories of our Times британської газети The Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

Юссеф стверджує, що його попросили збрехати про зв’язки між Хантером Байденом і з одним з його колишніх соратників в угоді, яка, за його словами, пішла не так, як треба.

За даними The Times, Юссеф вклав трохи менше 3 млн доларів в mbloom, фонд технологічних стартапів, який підтримував Девон Арчер, колишній діловий партнер Хантера Байдена.

Видання повідомляє, що Юссеф втратив більшу частину своїх інвестицій, коли фонд закрили в 2016 році після того, як Арчера звинуватили в шахрайстві у іншій справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Не було адміністрації більш корумпованої, ніж адміністрація Обами і Байдена

Бізнесмен каже – думав, що інвестиції будуть використані для створення забезпеченої золотом віртуальної валюти під назвою Golden Hearts. Проте менеджери mbloom використовували фонд для інвестування в свої власні стартапи.

Байден-молодший раніше разом з Арчером входив до ради директорів Burisma, української газової компанії, а також брав участь в його інвестиційній фірмі Rosemont Seneca Technology Partners, одного з основних спонсорів mbloom.

Хантер припинив будь-які зв’язки з компанією до того, як Юссеф інвестував в фонд.

Проте в 2019 році бізнесмен розповів журналістам про зв’язки Хантера з нині неіснуючим фондом mbloom і стверджував, що той обіцяв бізнесменам доступ до свого батька в 2015 році, коли Байден був віцепрезидентом за Барака Обами.

У той час у Юссефа не було доказів на підтримку його тверджень, а тепер він визнав, що все це неправда.

Юссеф оселився в Україні після того, як закінчив вчитися в Росії в 1980-х і розбагатів, працюючи в українській сталеливарній промисловості. Він є близьким другом і сусідом українського олігарха Дмитра Фірташа, якого хочуть екстрадувати в США за звинуваченнями у відмиванні грошей. Сам Фірташ це заперечує.

Бізнесмен заявив, що до нього звернулися члени команди Фірташа і запропонували угоду: Юссеф знаходить достатньо доказів проти Хантера Байдена, а за це скасовують наказ про екстрадицію Фірташа.

Юссеф розповів виданню, що команда Фірташа попросила його вигадати історію про зв’язок Хантера Байдена з фондом.

Проте, за словами бізнесмена, Фірташ не був залучений в цю справу, і немає ніяких припущень, що він знав про дії, які здійснювала імовірно його команда.

Також читайте: 50 млн доларів, - Кулик назвав початкову суму хабаря за закриття справи проти "Burisma" і сім'ї Байденів

"Хтось із команди Фірташа запитав мене, чи хочу я повернути свою візу і мати можливість знову поїхати до Сполучених Штатів. Вони сказали, що якщо ми вирішимо проблему в США, ми зможемо вирішити проблему з вашої візою, ви навіть зможете отримати імунітет, якщо ми зможемо використовувати ваші інвестиції в mbloom в цій справі Хантера Байдена", – заявив Юссеф.

Команді Фірташа пред’явили звинувачення, але там знову заперечили, що він не збирав ніякої інформації, не фінансував нікого, хто збирав цю інформацію, і було б великою помилкою, якби Юссеф вирішив вплутатися в таку битву.

Видання нагадує, що нападки на бізнес-угоди Хантера Байдена зайняли центральне місце в кампанії з переобрання Дональда Трампа.

Проте, за словами Юссефа, на його рішення розповісти про його власний досвід збору доказів проти Хантера в Україні вплинула доповідь, опублікована цього тижня Проєктом з розслідування організованої злочинності та корупції, який містив докази з банківських рахунків, що свідчать про інвестиції Юссефа в mbloom.

"Я не знаю, як показати людям, що в цьому немає правди", – резюмував Юссеф.

Нагадаємо, одне з основних питань в ході передвиборчих перегонів у США - діяльність в Україні батька і сина Байденів. Чинний президент Трамп пообіцяв говорити про це весь час, тому що Байден не можуть відповісти на ці звинувачення. Син Джо Байдена займав високу посаду в компанії Burisma.