Український бізнесмен Юссеф зізнався, що його попросили збрехати про Хантера Байдена в обмін на юридичні гарантії і візу в США, - The Times
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Українського бізнесмена сирійського походження Хареса Юссефа попросили збрехати про бізнес-угоди Хантера Байдена для заподіяння шкоди репутації його батькові. Натомість йому обіцяли юридичні гарантії і візу в США.
Про це він заявив у подкасті The Stories of our Times британської газети The Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.
Юссеф стверджує, що його попросили збрехати про зв’язки між Хантером Байденом і з одним з його колишніх соратників в угоді, яка, за його словами, пішла не так, як треба.
За даними The Times, Юссеф вклав трохи менше 3 млн доларів в mbloom, фонд технологічних стартапів, який підтримував Девон Арчер, колишній діловий партнер Хантера Байдена.
Видання повідомляє, що Юссеф втратив більшу частину своїх інвестицій, коли фонд закрили в 2016 році після того, як Арчера звинуватили в шахрайстві у іншій справі.
Бізнесмен каже – думав, що інвестиції будуть використані для створення забезпеченої золотом віртуальної валюти під назвою Golden Hearts. Проте менеджери mbloom використовували фонд для інвестування в свої власні стартапи.
Байден-молодший раніше разом з Арчером входив до ради директорів Burisma, української газової компанії, а також брав участь в його інвестиційній фірмі Rosemont Seneca Technology Partners, одного з основних спонсорів mbloom.
Хантер припинив будь-які зв’язки з компанією до того, як Юссеф інвестував в фонд.
Проте в 2019 році бізнесмен розповів журналістам про зв’язки Хантера з нині неіснуючим фондом mbloom і стверджував, що той обіцяв бізнесменам доступ до свого батька в 2015 році, коли Байден був віцепрезидентом за Барака Обами.
У той час у Юссефа не було доказів на підтримку його тверджень, а тепер він визнав, що все це неправда.
Юссеф оселився в Україні після того, як закінчив вчитися в Росії в 1980-х і розбагатів, працюючи в українській сталеливарній промисловості. Він є близьким другом і сусідом українського олігарха Дмитра Фірташа, якого хочуть екстрадувати в США за звинуваченнями у відмиванні грошей. Сам Фірташ це заперечує.
Бізнесмен заявив, що до нього звернулися члени команди Фірташа і запропонували угоду: Юссеф знаходить достатньо доказів проти Хантера Байдена, а за це скасовують наказ про екстрадицію Фірташа.
Юссеф розповів виданню, що команда Фірташа попросила його вигадати історію про зв’язок Хантера Байдена з фондом.
Проте, за словами бізнесмена, Фірташ не був залучений в цю справу, і немає ніяких припущень, що він знав про дії, які здійснювала імовірно його команда.
"Хтось із команди Фірташа запитав мене, чи хочу я повернути свою візу і мати можливість знову поїхати до Сполучених Штатів. Вони сказали, що якщо ми вирішимо проблему в США, ми зможемо вирішити проблему з вашої візою, ви навіть зможете отримати імунітет, якщо ми зможемо використовувати ваші інвестиції в mbloom в цій справі Хантера Байдена", – заявив Юссеф.
Команді Фірташа пред’явили звинувачення, але там знову заперечили, що він не збирав ніякої інформації, не фінансував нікого, хто збирав цю інформацію, і було б великою помилкою, якби Юссеф вирішив вплутатися в таку битву.
Видання нагадує, що нападки на бізнес-угоди Хантера Байдена зайняли центральне місце в кампанії з переобрання Дональда Трампа.
Проте, за словами Юссефа, на його рішення розповісти про його власний досвід збору доказів проти Хантера в Україні вплинула доповідь, опублікована цього тижня Проєктом з розслідування організованої злочинності та корупції, який містив докази з банківських рахунків, що свідчать про інвестиції Юссефа в mbloom.
"Я не знаю, як показати людям, що в цьому немає правди", – резюмував Юссеф.
Нагадаємо, одне з основних питань в ході передвиборчих перегонів у США - діяльність в Україні батька і сина Байденів. Чинний президент Трамп пообіцяв говорити про це весь час, тому що Байден не можуть відповісти на ці звинувачення. Син Джо Байдена займав високу посаду в компанії Burisma.
Будь ласка, зачекайте...
"просителям" приготовить смену белья.....
Мацу и сладкий цимес по субботам.
І це ще не все. Прилетить і тим, через кого Бєня виводив гроші.
Так що... Запасаємося попкорном.
Это открыто скомпрометированные источники инфы про коррупцию Байдена.
Т.е., если кому не понятно, все что несли до выборов сторонники Трампа про Байдена - вранье и фальсификации.
Никто не забыт, ничто не забыто
Пригласили его в Украину и, видимо, получили от Байдена абсолютно недвусмысленный ответ.
Его попросили солгать о бизнес-сделках Хантера Байдена, чтобы нанести ущерб репутации Джо Байдена.
Взамен ему пообещали визу в США и юридический иммунитет».
.Эти жы 2 типа вели переговоры об покупке нашей ГТС и внесли крупные пожертвования в республиканскую казну на выборы.
Два нищеброда.
Откуда деньги?.Это шоб было понятно как глубоко гебня влезла в политику США !!!
Не украинский и не бизнесмен, а обычный чернож@пый жучило.