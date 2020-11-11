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Зеленський (17428) енергетика (1649) Енергоатом (446) атомна енергетика (170) Герус (180) Ковалів Юлія (55) Денис Шмигаль (2699) Буславець Ольга (67) Петро Котін (62)

Зеленський провів нараду щодо вирішення проблем "Енергоатому": доручив невідкладно врегулювати питання заборгованості перед компанією

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Зеленський провів нараду щодо вирішення проблем

Президент України Володимир Зеленський провів першу селекторну нараду, перебуваючи на самоізоляції після того, як дізнався про позитивний тест на коронавірусну інфекцію. Нарада була присвячена питанням роботи НАЕК "Енергоатом".

У ній взяли участь Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, в. о. міністра енергетики України Ольга Буславець, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, т. в. о. президента "Енергоатому" Петро Котін та його заступники, а також представники органів безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави ознайомився з перебігом виконання Указу президента України №406 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики" від 22 вересня 2020 року.

За результатами обговорення поточного стану НАЕК "Енергоатом" Володимир Зеленський наголосив на необхідності невідкладно врегулювати питання заборгованості перед компанією за поставлену електроенергію, що дасть змогу забезпечити її подальшу стабільну роботу та повною мірою фінансувати програми капітальних інвестицій, спрямованих на розвиток та підтримання безпеки експлуатації АЕС.

Також було наголошено на потребі посилення урядом виконання функцій з управління НАЕК "Енергоатом" відповідно до зазначеного указу та пришвидшення розробки та ухвалення необхідних законодавчих змін.

Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів вживає заходів щодо врегулювання питання погашення заборгованості перед НАЕК "Енергоатом", корпоратизації та передачі функцій з управління компанією уряду України, що має на меті покращення її фінансового становища та підвищення якості управління.

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О чем, в сфере атомной энергетики, может совещаться полудурк с плохим среднеи криворожским образованием?
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10.11.2020 16:38 Відповісти
Этот полудурок уже пожары тушил, быстро и без жертв.
Ждем результаты по атомной энергетике! Быстро и безопасно)
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10.11.2020 16:40 Відповісти
В фасебуці Зеленский провел совещание по решению проблем "Энергоатома": поручил безотлагательно урегулировать вопрос задолженности перед компанией - Цензор.НЕТ 9569
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10.11.2020 16:42 Відповісти
Сплюньте. Нам, что ЧАЭС не достаточно?
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10.11.2020 16:44 Відповісти
АлЁ гараж!
Зеленський провів нараду щодо вирішення проблем "Енергоатому": доручив невідкладно врегулювати питання заборгованості перед компанією - Цензор.НЕТ 2871
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10.11.2020 17:20 Відповісти
Если взял на контроль, то хана Энергоатому. Если нет, то еще побарахтается, не все потеряно.
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10.11.2020 17:22 Відповісти
Загрузить гос. АЭС по полной. Нефиг кормить ахметку по завышенным ценам за электричество.
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10.11.2020 17:23 Відповісти
Яку годувати Ахметку? АЕС не запускаються на всю потужність, бо Беня закупляє вугілля і електроенергію в расеюшке, а також білоруську електроенергію. Кочегарить бюджетними грошима ТЕЦИ. Хоча там і є Ахметки інтереси.
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10.11.2020 17:45 Відповісти
раз рядом юлия ковалив значит продадут
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10.11.2020 17:37 Відповісти
Негайно всім дати те, що вони хочуть. Це так просто бути преЗедентом, головне давати команди "негайно", а потім взяти "на контроль". А виконають чи ні, вас це турбує. Вам ********** розповість про пів вареника і "баригу" і Вам полегчає.
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10.11.2020 17:43 Відповісти
Какого хрена он лезет не в свои дела,он по конституции должен заниматься армией и внешней политикой,дороожник-сантехник-электрик хренов.
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10.11.2020 18:07 Відповісти
еще один террорист, мирный
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11.11.2020 00:52 Відповісти
это дырка в бюджете побольше военных расходов, консервация на носу
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11.11.2020 00:56 Відповісти
 
 