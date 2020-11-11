Зеленський провів нараду щодо вирішення проблем "Енергоатому": доручив невідкладно врегулювати питання заборгованості перед компанією

Президент України Володимир Зеленський провів першу селекторну нараду, перебуваючи на самоізоляції після того, як дізнався про позитивний тест на коронавірусну інфекцію. Нарада була присвячена питанням роботи НАЕК "Енергоатом".

У ній взяли участь Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, в. о. міністра енергетики України Ольга Буславець, голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, т. в. о. президента "Енергоатому" Петро Котін та його заступники, а також представники органів безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави ознайомився з перебігом виконання Указу президента України №406 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики" від 22 вересня 2020 року.

За результатами обговорення поточного стану НАЕК "Енергоатом" Володимир Зеленський наголосив на необхідності невідкладно врегулювати питання заборгованості перед компанією за поставлену електроенергію, що дасть змогу забезпечити її подальшу стабільну роботу та повною мірою фінансувати програми капітальних інвестицій, спрямованих на розвиток та підтримання безпеки експлуатації АЕС.

Також було наголошено на потребі посилення урядом виконання функцій з управління НАЕК "Енергоатом" відповідно до зазначеного указу та пришвидшення розробки та ухвалення необхідних законодавчих змін.

Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів вживає заходів щодо врегулювання питання погашення заборгованості перед НАЕК "Енергоатом", корпоратизації та передачі функцій з управління компанією уряду України, що має на меті покращення її фінансового становища та підвищення якості управління.

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