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ЄС закупить 300 млн доз антиковідної вакцини Pfizer і BioNTech, яка показала 90-відсоткову ефективність

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

ЄС закупить 300 млн доз антиковідної вакцини Pfizer і BioNTech, яка показала 90-відсоткову ефективність

Влада ЄС у середу укладе угоду з компаніями Pfizer і BioNTech на купівлю до 300 млн доз розробляється цими фірмами вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє FT з посиланням на представників ЄС.

Євросоюз перебуває на завершальній стадії переговорів щодо угоди на 300 мільйонів доз, заявила в понеділок президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вартість вакцини в США на цей момент - приблизно 19,50 доларів за дозу для курсу з двох доз.

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Раніше ЄК вже підписала контракт з AstraZeneca, Sanofi-GSK і Johnson & Johnson з приводу їхніх вакцин і завершила успішні попередні переговори з CureVac і Moderna.

Напередодні американська компанія Pfizer, яка співпрацює в розробці вакцини з німецькою BioNTech, повідомила, що їхня потенційна вакцина проти коронавірусу під час випробувань показала більш ніж 90% ефективність.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Вот это распил!
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10.11.2020 16:37
+5
А россияне путинскую колоть будут!!!!
Миротворцы херовы!!!
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10.11.2020 16:39
+5
Він її продавати буде,у крамницях Рошен))
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10.11.2020 16:49
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Интересно, какая побочка вылезет у столь быстро разработанной вакцины.
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10.11.2020 16:36 Відповісти
Из побочек основная - кацапы и их прихлебатели будут вопеть о побочках. Тихо промолчав про еще более быстро разработанную рашенскую вакцину "Спутник"...
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10.11.2020 17:06 Відповісти
Интересно, какая побочка вылезет у столь быстро разработанной вакцины.

Абигроші- гріха не буде!
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10.11.2020 17:08 Відповісти
Вот это распил!
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10.11.2020 16:37 Відповісти
А россияне путинскую колоть будут!!!!
Миротворцы херовы!!!
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10.11.2020 16:39 Відповісти
Хмм...
https://de.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-distribut/why-pfizers-ultra-cold-covid-19-vaccine-will-not-be-at-the-local-pharmacy-any-time-soon-idUSKBN27P2VI

И прям-таки будут соблюдаться условия хранения в -70, что даже для США (как указано в статье) не то чтобы легко выполнимо.
Ну-ну...
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10.11.2020 16:39 Відповісти
ЕС закупит 300 млн доз антиковидной вакцины Pfizer и BioNTech, показавшей 90% эффективность - Цензор.НЕТ 4385
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10.11.2020 16:40 Відповісти
Тю, а я вже подумав що то Петролексіїч закупить вакцину )
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10.11.2020 16:44 Відповісти
Він її продавати буде,у крамницях Рошен))
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10.11.2020 16:49 Відповісти
как добавка в шоколад...
но кацапне и вате не стоит беспокоиться-у них стойкая аллергия к чоколаду.
говорили же,что шоколад нельзя кушать одновременно смотря кацаптиви ЄС закупить 300 млн доз антиковідної вакцини Pfizer і BioNTech, яка показала 90-відсоткову ефективність - Цензор.НЕТ 8051
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10.11.2020 16:58 Відповісти
РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ - чистопородні боти з охвістя ЗЕ-подоляка
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10.11.2020 18:06 Відповісти
ПЄС своє не відає!
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10.11.2020 17:10 Відповісти
це якою мовою? ЄС закупить 300 млн доз антиковідної вакцини Pfizer і BioNTech, яка показала 90-відсоткову ефективність - Цензор.НЕТ 2114
шож вы палитесь,кацаплята?ай кью хватает только шоб ник с вяличием придумать?
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10.11.2020 18:17 Відповісти
Вакцина зберігає свої властивості лише при -75 -100, так що ціна на ню буде дуже і дуже високою
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10.11.2020 16:52 Відповісти
но при должной организации все можно сделать.чай там не бубочка руководит асфальтной санитарией ЄС закупить 300 млн доз антиковідної вакцини Pfizer і BioNTech, яка показала 90-відсоткову ефективність - Цензор.НЕТ 5988
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10.11.2020 16:59 Відповісти
Вангую що в якийсь момент нам завезуть партію як гумдопомогу і на наступний день її вже будуть перепродувати закордоном, все буде як завжди, українці заплатять подвійну ціну.
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10.11.2020 17:03 Відповісти
дотура кажуть,що для запобігання захворюванню ковідкой треба три речі
1.мити руки
2.носити маску
3.бути завжди в доброму гуморі,бо чим гірше настрій-тим нижче імунітет ЄС закупить 300 млн доз антиковідної вакцини Pfizer і BioNTech, яка показала 90-відсоткову ефективність - Цензор.НЕТ 6026
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10.11.2020 17:11 Відповісти
Вангую що в якийсь момент нам завезуть партію як гумдопомогу

Та просто физ раствор будут продавать как "заграничую" вакцину!
А то еще транспортные расходы- и так на пропаганду пандемии в СМИ растратились!
Надо же свои деньги отбить!...
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10.11.2020 17:14 Відповісти
А чому не росіянську? Вони ж так її хвалили, навіть Мертвенчук вкольнувся. Які ненависники расеюшки, одним словом фашизди.
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10.11.2020 17:41 Відповісти
Я прочиав "ЄС закупить вакцину", і подумав, що це Порох купуватиме... Хоча, з нього станеться...
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10.11.2020 18:05 Відповісти
Расфасованный глюконат и бабло полетело в штаты и германию, думаете почему они поддерживают панику. Та было уже это, было в 1997 г
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10.11.2020 20:25 Відповісти
300 млн доз антиковидной вакцины Pfizer и BioNTech, показавшей 90% -ную эффективность??????????????????

Ви що з глузду з"ихали!? Какая 90% эффективность, если болеет 3 от силы 5%. А здесь получается заболевает 10%. 100-90=10%
Люююди караул! Вас не только дурят но и заражают. После вакционирования болеет больше чем без вакцинирования!
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10.01.2021 00:30 Відповісти
 
 