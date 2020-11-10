ЄС закупить 300 млн доз антиковідної вакцини Pfizer і BioNTech, яка показала 90-відсоткову ефективність
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Влада ЄС у середу укладе угоду з компаніями Pfizer і BioNTech на купівлю до 300 млн доз розробляється цими фірмами вакцини проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє FT з посиланням на представників ЄС.
Євросоюз перебуває на завершальній стадії переговорів щодо угоди на 300 мільйонів доз, заявила в понеділок президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Вартість вакцини в США на цей момент - приблизно 19,50 доларів за дозу для курсу з двох доз.
Раніше ЄК вже підписала контракт з AstraZeneca, Sanofi-GSK і Johnson & Johnson з приводу їхніх вакцин і завершила успішні попередні переговори з CureVac і Moderna.
Напередодні американська компанія Pfizer, яка співпрацює в розробці вакцини з німецькою BioNTech, повідомила, що їхня потенційна вакцина проти коронавірусу під час випробувань показала більш ніж 90% ефективність.
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Абигроші- гріха не буде!
Миротворцы херовы!!!
https://de.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-distribut/why-pfizers-ultra-cold-covid-19-vaccine-will-not-be-at-the-local-pharmacy-any-time-soon-idUSKBN27P2VI
И прям-таки будут соблюдаться условия хранения в -70, что даже для США (как указано в статье) не то чтобы легко выполнимо.
Ну-ну...
но кацапне и вате не стоит беспокоиться-у них стойкая аллергия к чоколаду.
говорили же,что шоколад нельзя кушать одновременно смотря кацаптиви
шож вы палитесь,кацаплята?ай кью хватает только шоб ник с вяличием придумать?
1.мити руки
2.носити маску
3.бути завжди в доброму гуморі,бо чим гірше настрій-тим нижче імунітет
Та просто физ раствор будут продавать как "заграничую" вакцину!
А то еще транспортные расходы- и так на пропаганду пандемии в СМИ растратились!
Надо же свои деньги отбить!...
Ви що з глузду з"ихали!? Какая 90% эффективность, если болеет 3 от силы 5%. А здесь получается заболевает 10%. 100-90=10%
Люююди караул! Вас не только дурят но и заражают. После вакционирования болеет больше чем без вакцинирования!