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Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Зеленський ініціював розробку програми

У зв'язку з несприятливою епідемічною ситуацією, яка склалася в усьому світі, Президент України Володимир Зеленський ініціює розробку програми "Здорова нація", яка міститиме практичні рекомендації громадянам щодо зміцнення здоров'я, профілактики захворювань і подолання їх наслідків, щоб люди не залишалися наодинці зі своїми недугами, в тому числі викликаними коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За словами Зеленського, пандемія показала, що люди, які мають сильний імунітет, регулярно займаються спортом, - мають легкий перебіг коронавірусної хвороби й одужують швидше. Тому акцент потрібно робити на профілактиці, а не тільки на лікуванні.

"Коли людина захворіє на COVID-19, лікарі їй прописують профілактичні ліки різного характеру. Ми говоримо зараз про той стан хворого, коли не йдеться про обов’язкове лікування в лікарні й застосування антибіотиків. Тобто у більшості випадків COVID-19 потрібна самоізоляція та профілактичні ліки, які підтримують нормальний стан здоров’я людини", – зауважив Зеленський.

Також читайте: Арахамія розповів, як хворий Зеленський працює на самоізоляції: "Він має спеціальний захищений онлайн-термінал"

Тому, на думку Президента, потрібно, щоб іще до інфікування людина знала, як зміцнити свій організм, щоб він був готовий побороти вірус.

У зв'язку з цим було запропоновано створити програму "Здорова нація", у межах якої надавати громадянам інформацію про переваги здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень і тренувань, а також про "Кошик здоров’я" – перелік вітамінів, необхідних для підтримки здорового організму, зміцнення імунітету тощо.

"Час займатися зарядкою чи тренуванням, пити вітаміни. Це час, коли можна зараз зробити таку спортивну оздоровчу програму для нації, покращити здоров'я нації", – зазначив Зеленський.

Окремо необхідно поліпшувати умови для занять спортом, наголосив Глава держави.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у відповідь запропонував долучити до програми спортсменів, які перехворіли на COVID-19, – щоб вони розповідали людям про свій досвід боротьби з хворобою.

Читайте: Степанов пояснив, за яких умов можна припинити самоізоляцію після COVID-19: Є три критерії

"Ковід нам підказує, що національна ідея – це здорова нація. Цей сьогоднішній час може об’єднати людей на заході й на сході. Сьогодні проблема ковід, проблема здоров’я є для всіх пріоритетною та важливою. Тому сьогодні, у цей час, люди, які є лідерами, спортсмени, які пройшли через випробування, вони могли б дати надію, розповісти конкретні рекомендації", – наголосив керівник Офісу Президента.

Прем'єр-міністр Шмигаль підтримав ідею створення програми "Здорова нація".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
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Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 3719
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10.11.2020 16:39
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Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 2758
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10.11.2020 16:42
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Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 7246
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10.11.2020 16:45
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Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 3719
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10.11.2020 16:39 Відповісти
какаяразница
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10.11.2020 16:50 Відповісти
Українські лікарі не знають як лікувати коронавірус, в світі тільки збирають інформацію про дію цього вірусу. Тому програму можна створити але що вона буде радити пацієнтам, якщо ніхто не знає що потрібно робити? Програма одужання від невідомих хвороб існує і сьогодні - церква, сповідь, причастя, активна участь в християнських благодійних програмах. Це дає впевненість хоча б в тім що навіть якщо помреш, в пекло не потрапиш і психічне здоров'я поправляється.
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10.11.2020 16:52 Відповісти
Хватит пургу нести.
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10.11.2020 17:45 Відповісти
Дмитро Обухов

4 листопада о 08:12 ·

ВАЖЛИВО! Особливо тим, хто ще не хворів.

Вчера, 17 октября, всемирно известный американский реаниматолог и ученый Пол Марик (Paul E. Marik) сделал подробный доклад о коронавирусе, подытожив все знания об этой болезни, известные человечеству на сегодняшний день (видео на английском и тезисный перевод на русский).

Ковид - болезнь, подобной которой еще не было. Это беда. В день у нас семьдесят тысяч заболевших и идет рост. Зимой будет плохо. Готовьтесь.

Количество неправильной информации в интернете зашкаливает. Соцсети распространяют неверную информацию. Мы должны опровергать ерунду типа, что пить отбеливатель спасет от ковида!

Ковид - не грипп, т.е. совсем не похож на грипп. (Показывает график смертности по возрастам: грипп и ковид). При гриппе происходит стимуляция синтеза интерферона, при ковиде - его подавление со всей иммунной системой. Ковид не похож ни на одну другую болезнь, тк вызывает цитокиновый шторм, это опасный и коварный вирус. Сложный и запутанный механизм.

Скорее всего, вирус от летучей мыши, где промежуточный носитель, не вполне понятно, перескочил на человека.

Ковид связывается с АСЕ-2 рецептром в носоглотке и включает протеолиз для проникновения в клетку хозяина. В геноме 28 белков, 4 структурных, 8 вспомогательных, остальные - неструктурные белки, первичный транскрипт подвергается протеолизу.

РТ-ПЦР для обнаружения вируса использует небольшой участок вирусного генома (не весь вирус), в америке это один участок, в европе - другой. Отсюда могут быть расхождения.

Неструктурные белки ковида подавляют синтез белков в клетке хозяина, в основном блокируя иммунный ответ: ингибирование трансляции человеческой рнк, инактивация НК (NK) клеток, блокада синтеза интерферона, ингибирование синтеза МНС-1, мешает автофагии и апоптозу и тд. Иммуный ответ в клеткax хозяина подавлен. Hеструктурные белки защищают вирус от человеческой иммунной системы.

Как распространяется: Главный способ - капельный. Также аэрозоль, это дальше шести футов, особенно зависает внутри помещений. С поверхности (фомиты) видимо, не очень важный, если вы не находитесь в эпицентре ковида, сюда же вопрос стабильности вируса в среде.

Позиция Сидиси (CDC) по этому вопросу - их перевертыши "да,нет, да, нет, да" внесли дополнительную сумятицу.

При разговoре с каждым (!) выдохом выходит примерно миллион вирусных частиц (вирионов). Вирус с вдыхаемым воздухом попадает в носоглотку к случайному бедолаге и там бурно реплицируется в защищенной от иммунитета среде.

Таким образом, самая бурная репликация вируса с наращиванием вирусной нагрузки происходит в носоглотке. Далее вирус попадает в легкие аспирационным путем.

Заразившийся ковидом наиболее заразен в инкубационном периоде до появления симптомов, и (меньше) в первые дни симптомов. В этом основная засада. САРС и МЕРС наиболее заразны с момента пoявления симптомов. Повторить: ковид ниболее заразен с огромной вирусной нагрузкой в пресимптоматичных людях. Вирусная репликация в нососглотке дотигает пика до начала симптомов. Наиболее заразны те, кто об этом не знает.

Наиболее эффективный способ борьбы с ковидом: маски. Обязательно и всем. Маски защищают и себя, и окружающих (Показывет хирургическую маску). Надев маску, человек не распространяет вирусы, и одновременно уменьшaется количество вирусных частиц, которые человек вдыхает если вдыхает (инокулюм, inoclum). Важно: тяжесть заболевания завиcит от размера инокулюма, те ктo вдохнул меньше вируса - заболел легче или перенес асимптоматично. Сам доктор Марик тому доказательство: полгода уже среди интубируемых реанимационых ковидных больных, в маске и ППЕ, тьфу-тьфу, как огурчик.

Итак. Репликационная фаза вируса максимальна до появления симптомов. В легочной фазе у человека уже нет живого вируса, но есть циркулирующие ошметки вируса (viral debri). Иммунный ответ на эти ошметки убивает хозяина. Живой вирус не убивает.

Температура держится 12 дней. Человек чувствует себя лучше на 6-8 день, но в этом коварство вируса: появляются респираторные симптомы. У некоторых бывет молчаливая гипоксемия, т.наз счастливые гипоксики, сатурация кислорода 43%, а он не чувствует - 3-4 дня такого прогресса, реанимация, интубация, смерть.

Положительный ПЦР не означает, что человек заразен. Ошметки вируса дают положительный ПЦР. Чувствительность ПЦР 80%. Можно быть негативным по ПЦР и иметь ковид.

Живой вирус и вирусная нагрузка: после восьмого дня с момента появления смптомов живой вирус не выделяется, а ПЦР может быть положительным до семидесяти дней. Можно быть положительным по ПЦР и не быть заразным. После шестого дня инфекционность падает. Считается что с десятого дня больной человек не заразен даже если ПЦР положительный.

После 6-8 дня лавинообразно нарастает отложенный иммунный ответ на вирусные ошметки с выделением цитокинов (стимуляторов иммунных клеток). Нарастает эдотелит, проницаемость сосудов, активация свертываемости. Цитокиновый шторм убивает хозяина.

Цитокиновые сигнальные пути избыточны и увеличение цитокинов скорее всего вызвано освобождением из дохлого вируса большого колицества одноцепочечной РНК (сс рнк, ss rna). Одноцепочечная рнк очень иммуногенна, ничто не сравнится. Предстоит выяснить, почему.

На анaлизе крови снижение B, Т (СД4, СД8), и НК клеток. Биомаркеры воспaления повышены (д-димер, феррритин, итд).

В умерших находят очень мало вируса, но обширное повреждение эндотелия, активацию макрофагов, тромбоз.

Итого. Три фактора ведущие к полиорганной недостаточности и смерти: гипоксия, цитокиновый шторм, гипер-коагуляция.

Hеоднородность течения болезни. Количество попавшего в организм вируса имеет зачение! Носите маску!

У некoторых есть кpоcс-реактивность к другим коронавирусам. Возраст, мужской пол и лишний вес - факторы риска ведущие к смерти.

Как лечить: зависит от фазы.

В репликационной фазе вируса - антивирусные. Анивирусные не помогают в поздней стадии. Ремдесивир надо давать рано. Возможно, ивермектин имеет активность.

В легочной фазе - противовоспалительные. В лeгочной фазе падает сaтурация кислорода. Некотрые люди даже не имеют симптомов гипоксии, потому что вирус нейротоксичен.

Pемдесивир показывает очень слабое улучшение (11 дней против 15 дней), обсуждается как сделаны трайлы, кое-где натянуто за уши. Ремдесивир помогает в мягких случаях до начала цитокинового шторма.

Вышло только что европейское WHO Solidarity study, ремдесивир там провалился. Если у вас есть акции Гилеада, производителя ремдесивира, продайте их сейчас! Так же провалились интерферон и хлороквин. Хороших антивирусных нет. Антивирусные работают только в начале!

Чтo работает? Стероиды. Медрол. Противовоспалительные стероиды в поздней, легочной фазе. Чем тяжелее больной, тем выраженнее эффект стероидов. Eсли больной еще не получает кислорода, стероиды не нужны, они вредят. (Зачем Трампу давали стероиды? Значит он был на кислороде?)

Стероиды надо давать достаточно долго, десять дней. Быстрое снятие со стероидов - ни-ни.

Дают Витамин Ц (внутривенно в выской дозе) и Витамин Д.

Антикоагуляция. Чем тяжелее пациент, тем более полезна антикоагуляция.
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10.11.2020 17:55 Відповісти
Как говорил мой лечащий врач : "У меня есть один знакомый психиатр".
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10.11.2020 20:39 Відповісти
О какой здоровой нации может он говорить?
Безоплатные лекарства стали платными кто не в курсе.
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10.11.2020 21:33 Відповісти


Аптечні спостереження@pharmazzzevt





А коли по г+г розкажуть, де і за скільки лікується від корони потерпілий?
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10.11.2020 16:53 Відповісти
Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 4943 пигулькой его по гугульке
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10.11.2020 22:10 Відповісти
Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 6940
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10.11.2020 22:41 Відповісти
виділять з Ковідфонду пору млн для 95 кварталу щоб ті нікому не потрібний відосік зняли ???.
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10.11.2020 16:40 Відповісти
иуда 🤢🤡потерпевший тебе верить - себя не уважать !
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10.11.2020 16:51 Відповісти
Безденежная нация не может быть здоровой
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10.11.2020 16:40 Відповісти
Здоров'я - це відсутність хвороби. Хвороба - це присутність в організмі чужорідних тіл. Які тіла ти вважаєш чужорідними в організмі української нації?
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10.11.2020 16:48 Відповісти
странно читать такой вопрос от виктора фёдоровича)
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10.11.2020 16:52 Відповісти
можиш апісать вираженіє сваєво ліца какда прачітал етат вапрос?
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10.11.2020 17:11 Відповісти
Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 7129
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10.11.2020 17:56 Відповісти
Зваважючи на Ваш нік та запитання російскою, написане українською згадався Кіля Янович Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 7706 Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 7624
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10.11.2020 18:10 Відповісти
очередной цирк за наши деньги
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10.11.2020 16:41 Відповісти
Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 2758
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10.11.2020 16:42 Відповісти
У того, шо він в очі дивився паркинсон приключився ...
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10.11.2020 16:44 Відповісти
Доречі, а Бідоська Трмапу в очі дивився?
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10.11.2020 16:45 Відповісти
Знаю одне, що після зустрічі Трампа і сцикуна- Трамп програв вибори, совпадєніє.... Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 9823
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10.11.2020 16:52 Відповісти
стільки совпадєній.. що вже переросли у закономірність...
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10.11.2020 16:56 Відповісти
А після прильоту в ОМАН - "двинув коней" шейх та був збитий літак МАУ.
В Турції - землетрус
У Меркель поряд з ним - "паркінсон"
Дуда після зустрічи - захворів на КОВІД
Пожежа зруйнувала Нотр Дам де Парі
І цей список можна ще довго продовжувати...
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10.11.2020 18:54 Відповісти
Из предварительного результата Джо Байдена вычли 20 голосов выборщиков и «отобрали» у него победу на президентских выборах в США. По данным агрегатора политических опросов RealClearPolitics, Може краще не виходити з лікарняного бубі і ермі.
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10.11.2020 22:10 Відповісти
Вице-президент США Джо Байден рассказал, как он в 2011 г. смотрел в глаза Владимиру Путину, сообщает Reuters. В интервью New Yorker он вспомнил, как встречался с Путиным, тогда премьер-министром в Москве. Путин показывал ему свой кабинет, они говорили через переводчика. Байден похвалил обстановку и пошутил: "Изумительно, на что только способен капитализм". В этот момент они оказались совсем рядом, и, по словам Байдена, он сказал: "Господин премьер-министр, я смотрю в ваши глаза и думаю, что у вас нет души". На это Путин глянул на него, улыбнулся и сказал: "Мы понимаем друг друга".
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11.11.2020 09:11 Відповісти
Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 8307
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10.11.2020 16:42 Відповісти
сначала штаб же и перезагрузка фотографами
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10.11.2020 16:42 Відповісти
например, попадает человек в больницу, ему нужна свободная койка (лучше не в коридоре), кислород, лекарства (тысч на 20-30), а ему тыц в нос программу здоровье нации и все, свободен...
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10.11.2020 16:42 Відповісти
Главное под свой контроль возьмите не забудь , Бедосик!
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10.11.2020 16:42 Відповісти
Своевременно. Очень своевременно. Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 9720
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10.11.2020 16:42 Відповісти
Твари
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10.11.2020 16:43 Відповісти
Его в могилу провожал насмешек шквал,
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 6606 Я так мечтал узреть его повешенным.
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10.11.2020 16:44 Відповісти
Янелох42 плутає опонентів з ворогами.
А щодо зло повертається - брехня, бо він ще живий. Хіба що у дууууже віддаленій перспективі.
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10.11.2020 16:48 Відповісти
Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 7246
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10.11.2020 16:45 Відповісти
Напевно й труселя так само носить, придурок.
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10.11.2020 16:55 Відповісти
Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 1850
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10.11.2020 18:13 Відповісти
Маска для того щоб не розносити інфекцію на іньших як що Ви хворі, Вас вона майже не рятує.
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10.11.2020 19:24 Відповісти
Творчій свербіж, і пох на результат. От що ковід животворящий робить Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 2196
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10.11.2020 16:45 Відповісти
вот-вот, у нас спасение утопающих (далее - по тексту). Сами-сами защищаемся от корона-вируса, осваиваем школьную программу, защищаемся от преступников и судов( Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 3600)....Вопрос: ну, и нафига все эти минздравы и прочие миносвиты?!
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10.11.2020 16:54 Відповісти
..Вопрос: ну, и нафига все эти минздравы и прочие миносвиты?!

Один лишь Бацька разум не терял-
И самогонки выпмв, всех послал!...
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10.11.2020 17:05 Відповісти
У Львові Галицький суд сьогодні, 10 листопада, розглядає справу за позовом президента України Володимира Зеленського до волонтера, учасниці АТО Марусі Звіробій та народного депутата з «Євросолідарності» Софії Федини.
Підтримати Федину та Звіробій прибули, зокрема, п'ятий президент України Петро Порошенко та активісти, котрі привезли з собою виготовлене з картону піаніно. Автомобіль активістів зупинили для перевірки правоохоронці після отримання повідомлення про нібито закладену в це піаніно вибухівку, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 5382

...
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10.11.2020 16:54 Відповісти
сделайте ему ведерную клизму...
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10.11.2020 16:56 Відповісти
И дайте селёдки
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10.11.2020 19:03 Відповісти
Да ничего сложного. Ложишься в Феофанию и тебя лечат.
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10.11.2020 16:57 Відповісти
Подключай своих подельников из "Картеля-95" - пусть со сцены и экрана ТВ ведут разъяснительную работу!
Ленка будет медсестрой, Юзик санитаром, а ты больным..... Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 5928
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10.11.2020 17:01 Відповісти
А Лысый - фармацевтом
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10.11.2020 19:06 Відповісти
В здоровом Зеле здоровый лох!
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10.11.2020 17:02 Відповісти
В маленьком Зеле - большой Лох..... Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": Человек еще до инфицирования должен знать, как побороть коронавирус - Цензор.НЕТ 2617
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10.11.2020 17:04 Відповісти
Вова, у нас и без тебя здоровая нация, благодаря твоему дешевому газу, +15 хожу в трусах, +12 лезу на жену, довольная такая. Газ экономлю и здоровею, если сил не хватает, занимаюсь бегом с угла в угол. За лекарства забыл, все равно не купишь. Тут главное не отощать.
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10.11.2020 17:04 Відповісти
Особенно хорошо про жену.🙂
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10.11.2020 17:29 Відповісти
балалайка а перед рождением еще рассказывать что прийдеться ласты клеить
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10.11.2020 17:06 Відповісти
Придумав ковідну накопичувальну систему? По принципу пенсійної
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10.11.2020 17:09 Відповісти
Пандемия уже вызвала эпидемию псих расстройств. Мерзкие зеленые человечки закрыли половину пнд. Все через задницу!
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10.11.2020 17:13 Відповісти
Коли вже гроші з коронофонду всі просрані і розкрадені,то залишається одне - "зарядка і трєніровка"...
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10.11.2020 17:15 Відповісти
Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 1123
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10.11.2020 17:17 Відповісти
Зачем в колено??? Сразу в сердечко, чтоб и не мучился.
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10.11.2020 18:19 Відповісти
яка там корона, воно у відпусці. воно за все життя стіко не працювало як а ОСТАННІ місяці)))
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10.11.2020 17:20 Відповісти
Вова покупай у Вовы вакцину,иначе и того что есть в Украине неостанется.
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10.11.2020 17:23 Відповісти
Проснулся, ***... вянваре нужно было этим заниматься, а не госрезервы воровать и фонд в асфальт закапывать. Уродище.
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10.11.2020 17:27 Відповісти
Владимир Зеленский инициирует разработку программы "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий - вот это забота о народе Вам рекомендации а себе любимому бабло от программы - это по принципу патологоанатом спрашивает родственников "Покойный перед смертью потел" родственники отвечают "Потел" в ответ "Ну это уже хорошо"
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10.11.2020 17:32 Відповісти
Что, клюнул жаренный петушок? Раньше был мастером по борьбе с ковидом, а сейчас: "Спасайте меня все! Я тоже люди!".
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10.11.2020 17:55 Відповісти
Понты, понты, понты...
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10.11.2020 18:06 Відповісти
В связи с тем, что я заболел КОВИД, прошу для поправки здоровья выдать мне из "Фонда КОВИД" полкилометра асфальта. В. Зеленский
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10.11.2020 18:11 Відповісти
Значит оставшиеся деньги из ковид-фонда пойдут на строительство беговых дорожек. Все кто выживут будут бегать.
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10.11.2020 18:17 Відповісти
интересно чем же зеленые долбайобы занимались пока ситуация не стала критической? дербинали коронавирусный фонд
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10.11.2020 18:19 Відповісти
Это после "дорожки" оно решило "завязать"?!
А лысый все квартальные?! Они ж проклянут!
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10.11.2020 18:38 Відповісти
Напрасно Зеленский думает что я радуюсь его болезни, ведь я прекрасно знаю что он не сдохнет.
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10.11.2020 18:40 Відповісти
Нельзя быть таким пессимистом!😎
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10.11.2020 19:16 Відповісти
Зеленый шут продолжает насмехаться над нищим народом - политолог Ноябрь 10, 2020Без рубрикиКомментарии: 1
Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус - Цензор.НЕТ 6368Главное, чтобы не оказалось в итоге, что «коронавирусный» Зеленский поехал на недельку на Мальдивы поплавать.
Зеленский, который по его словам якобы болеет коронавирусом (верить Зеленскому - себя не уважать), продолжает ржать над нищим народом во время эпидемии и кризиса.
Так считает и об этом сообщил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему - COVID-19 у Зеленского и Ермака: пусть эти клоуны побудут в шкуре простых людей - Бродский
Голобородько предложил создать программу «Здоровье нации», где людей будут учить, как не заболеть коронавирусом, какими витаминами укреплять здоровье, как спортом заниматься.
Кто-нибудь, скажите зелёному шуту, что нищий народ не может себе позволить купить витамины и лекарства, оплатить коммуналку.
А также передайте шуту, что хватить воровать на дорогах - и пускай деньги направит на больницы, бесплатные тесты и медикаменты для людей. Хотя Голобородько, похоже, нашёл ещё одну кормушку для воровства из бюджета - программу «Здоровье нации».
Честно - ещё ни один наш политик не вызывал у меня такое омерзение, как Голобородько…

Главное, чтобы не оказалось в итоге, что «коронавирусный» Зеленский поехал на недельку на Мальдивы поплавать.
А то мы помним балаган зимой. Когда лохам наврали, что Зеленский в «Буковеле», а он в это время купался в Омане и жил там в самой дорогой гостинице.
Зеленский не обманет)))))
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10.11.2020 18:54 Відповісти
Цирк голобородька отыграл и всех развёл, цирк с конституционным судом отыграл, цирк зеленский и ирмак заболели отыграет, закрыт вопрос о власти которая ни чего не делает по защите людей, скоро следующая серия отвлечения внимания от тарифов и т.д.
Задача зеленского устраивать балаган и досидеть на должности, прикрывая воровство.
Увольнять виноватых фунтов зеленского будут долго, это шоу.
Лишь бы не тронуть зеленского.
Не обсуждайте вбросы от зеленского, это шоу разводил.

Циничнее власти не было, у всех раньше была полуправда, а здесь одно враньё.
Он устраивает олигархов, они грабят народ.
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10.11.2020 19:05 Відповісти
так беня мохнорылый и усадил шимпан-зе в кресло чтобы и дальше доить УКРАИНУ-- А 73 ПРОЦ ДУМАЛИ ЧТО БУДЕТ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИ ПОРОХЕ И ПОВЕЛИСЬ КАК ПОСЛЕДНИЕ ЛОХИ НА ГОЛОБОРОДЬКА В ЯЩИКЕ
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11.11.2020 06:23 Відповісти
Тут ставлять дивні питання - чи не запізно. навіщо і т.п. Все, що зеленський говорить - все заради власного піару. І поки українці будуть'' куплятись'' на це, доти він і буде це робити. Нічого іншого він не вміє як президент.
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10.11.2020 19:07 Відповісти
Лучше бы он с реформированием судов начал и закончил, а не как в прошлый раз.
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10.11.2020 19:17 Відповісти
а шо оно может реформировать . если оно на пианино не руками а писюном по клавишам тыкает . да на СОФИЮ И МАРУСЮ в суд иск настрогал --- ПРОСТО ПОЗОРИТ ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ---- вова не пора тебе к е....й матери чемойдан собирать
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11.11.2020 06:16 Відповісти
Ещё одной финансовой "инициаьтивы" зеленых страна может просто не выдержать.
"АСТАНАВИТЕСЬ!!!" и свалите к вашей маме, пока не поздно.
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10.11.2020 19:25 Відповісти
Как, как!? Как получится (или не получится), знать тут особо нечего, это биологический и эволюционный отбор вида (на уровне генов и имунитета)!
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10.11.2020 20:03 Відповісти
О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет.
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10.11.2020 22:15 Відповісти
дебил!нация больна когда выбрала тебя!
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10.11.2020 22:19 Відповісти
Шо там Зеленский в коронавирусном бреду придумал? Зимой шапка, а летом трусы думать мешают? Оздоровление в них? Или жрать вредно, а курить нет, и конопля спасет мир?
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11.11.2020 01:00 Відповісти
Нет покоя долбо...бам.
Сначала растащить реальное бабло из реального фонда. Потом забрать бабло у онкобольных.

А потом заявить о создании какой-то липовой программы.
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11.11.2020 01:14 Відповісти
если зельц взял пид особыстый контроль наше здоровье ---- ТО НАМ ПОЛНЫЙ ******
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11.11.2020 06:03 Відповісти
Лікування Зе президента проходить у важкій атмосфері.
Ми прописали Володимиру Сцяничу вітаміни, антибіотики.
Але він замість пити таблетки, їх розтирає, формує в доріжки і вдихає.
На наші зауваження реагує словами "я же не лох какойта" - заявив головлікар клініки Шмаріте 🤣😃
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11.11.2020 08:03 Відповісти
Це означає, що знову вкрадуть, а для здоров'я ніц не зміниться
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11.11.2020 08:23 Відповісти
Для цього люди повинні добре харчуватися, не тліти від того, що їм нема чим заплатити за компослуги чи у що вдягнути дітей, а потім щось купувати з продуктів на ті копійки, що лишаться. Впевненість у майбутньому повинна бути.
Бо фізичне здоров*я і самопочуття залежить / пов*язане з емоційним / психічним станом.
І ти можеш бігати-стрибати-віджиматися, але, як на душі тоскно і обсідають голову важкі думки, бо, наприклад, втратив роботу, а допомоги нема звідки чекати - не допоможе, навпаки - швидше захворієш.

І чого ти тоді, тля, підхапила вірус, га ? Ти ж відосики, блін, зі спортзалу показувало.
Шо, не допомогло ? Бо відчуваєш, зараза, що уже стільки накрутив, лоскоче воно нерви, правда ? Мовчав би вже.
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11.11.2020 08:46 Відповісти
малоПИД...роский, бенин нарко-Дегенерат и здоровая Нация))))
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11.11.2020 10:01 Відповісти
Грошей на вас нема,тому займайтеся загортуванням.Ваш Зепрез.)
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11.11.2020 10:25 Відповісти
а програми по розвитку промисловості немає????? Треба стровити ще міністерство по вивченню вливу місячного сяйва на зростання бурьянів
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11.11.2020 10:43 Відповісти
 
 