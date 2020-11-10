Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус

У зв'язку з несприятливою епідемічною ситуацією, яка склалася в усьому світі, Президент України Володимир Зеленський ініціює розробку програми "Здорова нація", яка міститиме практичні рекомендації громадянам щодо зміцнення здоров'я, профілактики захворювань і подолання їх наслідків, щоб люди не залишалися наодинці зі своїми недугами, в тому числі викликаними коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За словами Зеленського, пандемія показала, що люди, які мають сильний імунітет, регулярно займаються спортом, - мають легкий перебіг коронавірусної хвороби й одужують швидше. Тому акцент потрібно робити на профілактиці, а не тільки на лікуванні.

"Коли людина захворіє на COVID-19, лікарі їй прописують профілактичні ліки різного характеру. Ми говоримо зараз про той стан хворого, коли не йдеться про обов’язкове лікування в лікарні й застосування антибіотиків. Тобто у більшості випадків COVID-19 потрібна самоізоляція та профілактичні ліки, які підтримують нормальний стан здоров’я людини", – зауважив Зеленський.

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Тому, на думку Президента, потрібно, щоб іще до інфікування людина знала, як зміцнити свій організм, щоб він був готовий побороти вірус.

У зв'язку з цим було запропоновано створити програму "Здорова нація", у межах якої надавати громадянам інформацію про переваги здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень і тренувань, а також про "Кошик здоров’я" – перелік вітамінів, необхідних для підтримки здорового організму, зміцнення імунітету тощо.

"Час займатися зарядкою чи тренуванням, пити вітаміни. Це час, коли можна зараз зробити таку спортивну оздоровчу програму для нації, покращити здоров'я нації", – зазначив Зеленський.

Окремо необхідно поліпшувати умови для занять спортом, наголосив Глава держави.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у відповідь запропонував долучити до програми спортсменів, які перехворіли на COVID-19, – щоб вони розповідали людям про свій досвід боротьби з хворобою.

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"Ковід нам підказує, що національна ідея – це здорова нація. Цей сьогоднішній час може об’єднати людей на заході й на сході. Сьогодні проблема ковід, проблема здоров’я є для всіх пріоритетною та важливою. Тому сьогодні, у цей час, люди, які є лідерами, спортсмени, які пройшли через випробування, вони могли б дати надію, розповісти конкретні рекомендації", – наголосив керівник Офісу Президента.

Прем'єр-міністр Шмигаль підтримав ідею створення програми "Здорова нація".