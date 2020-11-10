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Вакцина проти COVID-19 з'явиться в Україні в травні-червні 2021 року - представник МОЗ Литовка

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцина проти COVID-19 з'явиться в Україні в травні-червні 2021 року - представник МОЗ Литовка

Вакціна проти коронавірусу буде масово поставлятися в країни, в тому числі і в Україні, в кінці весни або на початку літа 2021 року.

Про це керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ Сергій Литовка розповів в коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"За найбільш оптимістичними прогнозами ВООЗ, масово вакцина зможе поставлятися в інші країни десь у травені-червні 2021 року", - сказав Литовка.

За його словами, нині у світі є близько 150 потенційних вакцин, але жодна з них офіційно не зареєстрована.

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"Вакцин, які дійшли до третьої стадії випробовування, є близько десяти. Частина цих вакцин майже готова до виробництва. Певні виробники заявлять про потенційно високу ефективність своїх вакцин. Але станом на сьогодні жодна вакцина не зареєстрована і не готова для застосування", - уточнив він.

Литовка пояснив, що Україні вигідніше отримати вакцину в межах програми COVAX. Тоді її вартість буде суттєво нижчою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Готовьте зелень для зелени
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10.11.2020 16:49
+1
Скорей бы уже привиться и начать нормально передвигаться по миру
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10.11.2020 16:50
+1
Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021

Ну если стрептоцид изменив название подоражал в три раза то на вакцину лохов наберут с избытком.
Лично у меня лозунг такой- ближе к природе - больше здоровья.
Любое умеренное заболевание рассматриваю как природную вакцинацию
Будте здоровы!
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10.11.2020 16:54
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Готовьте зелень для зелени
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10.11.2020 16:49 Відповісти
Скорей бы уже привиться и начать нормально передвигаться по миру
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10.11.2020 16:50 Відповісти
До Евро-2021 успеют, как думаете?
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10.11.2020 16:59 Відповісти
Скажем так, это одна из самых ожидаемых вакцин в мире. Хотелось бы, чтобы эта вакцина была эффективной. Это главное. Второе, поскорее.
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10.11.2020 17:07 Відповісти
До Евро (июнь) Европа успеет вакцинировать 40-50 млн человек. По теории этого недостаточно. Но и откладывать дальше некуда. Поэтому, думаю, что будут выкручиваться по ситуации и впопыхах. Скорее всего без зрителей. А это попандос как для УЕФА, так и для простых болельщиков.
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10.11.2020 20:32 Відповісти
Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021

Ну если стрептоцид изменив название подоражал в три раза то на вакцину лохов наберут с избытком.
Лично у меня лозунг такой- ближе к природе - больше здоровья.
Любое умеренное заболевание рассматриваю как природную вакцинацию
Будте здоровы!
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10.11.2020 16:54 Відповісти
Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021

Ну если стрептоцид изменив название подоражал в три раза то на вакцину лохов наберут с избытком.
Лично у меня лозунг такой- ближе к природе - больше здоровья.
Любое умеренное заболевание рассматриваю как природную вакцинацию
Будте здоровы!
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10.11.2020 17:00 Відповісти
обіцяного три роки чекають..
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10.11.2020 17:08 Відповісти
Угу, появится у зебилов вакцина, тысячи по три на лицо. у кого денег нет, улыбаемся и машем.
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10.11.2020 17:26 Відповісти
Ще ніколи не була так швидко створена вакцина,яка пройшла всі дослідження і випробовування.
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10.11.2020 17:31 Відповісти
Иными словами Украина будет последней страной закупившей вакцину.
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10.11.2020 18:09 Відповісти
их если и закупят то чтобы продать в другую страну. А в наших аптеках, будут флаконы подельные, от них умрут больше чем от короновируса.
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10.11.2020 18:31 Відповісти
спочатку її отримає золотий мільярд.
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10.11.2020 19:11 Відповісти
Коліть її собі самі, якщо це буде не російська вакцина!
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10.11.2020 19:04 Відповісти
 
 