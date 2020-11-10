При COVID-19 не потрібно поспішати робити КТ, пити антибіотики і збивати невисоку температуру, - лікар-пульмонолог Гук
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Людям із симптомами COVID-19 не слід поспішати і при температурі трохи вище 37 градусів приймати антибіотики, а також завчасно робити КТ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла в інтерв'ю "Укрінформу" лікар-пульмонолог, завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук.
"Антибіотики не повинні бути у вільному продажу, як і інші сильнодіючі препарати типу гормональних або кроворозріджувальних ... Але якщо лікар клінічно відчуває, що вже пора давати антибіотик або гормон, то мав би виписати препарат і спостерігати пацієнта або відправити в лікарню. А у нас все у вільному доступі, і спробуй сьогодні щось купи - цілу низку препаратів не дістати, все розкупили про запас, щоб приймати, ледь температура перевалить за 37 ... Перші 5-7 днів слід ставитися до хвороби як до звичайного вірусного процесу, який ми у своєму житті переживали не один раз. Далі, якщо зберігається висока температура (понад 39°), вона погано реагує або зовсім не реагує на жарознижувальні, - це вже привід здати аналізи і розбиратися, чи не розвиваються ускладнення", - розповіла Гук.
Вона зазначила, щоб визначитися, як лікувати пацієнта з ковідом, важливі три обставини. Перше - рівень температури і її керованість (особливо після 5-7 дня захворювання). Друге - сатурація, вона повинна бути не нижче ніж 94%. Третє - 6 аналізів крові (загальний, СРБ (ц-реактивний) білок кількісно, D-димер, прокальцитонін і феритин, ЛДГ). З урахуванням цих трьох компонентів визначається обсяг лікування.
Лікар додала, що хворим не слід завчасно робити і КТ, оскільки відсоток ураження легень не є об'єктивним показником.
"Якщо пацієнт позитивний по ПЛР, ми знаємо діагноз чи немає сумнівів, чим людина хворіє, тому що є втрата смаку, нюху і т.д., то КТ не має жодного значення. Його взагалі не треба призначати - він не несе інформації щодо тактики лікування пацієнта з ковідом", - зазначила Гук.
За її словами, на 5-7 день від початку перших симптомів (ломота, температура) не слід збивати температуру нижче 38,5, якщо немає супутніх ускладнюючих чинників (судомний синдром тощо).
"Дайте організму попрацювати, не заважайте йому, він зробить всю роботу без ускладнень... Пийте 2-3 літри за день рідини - трав'яні чаї, воду, приймайте вітаміни С і Д, цинк (схем уже багато опубліковано). Висока температура після 5-7 дня - це вже привід, але ще не ознака, що все погано. Ми бачили випадки, коли і 2 тижні висока температура трималася без ускладнень. Але якщо пацієнт на телефонному супроводі, всім буде спокійніше, якщо здасть аналізи після 7-го дня. Єдиний виняток - якщо в перші 5 днів симптоми, що не вкладаються у ваш досвід вірусної інфекції, такі як кровохаркання, сильна задишка, набряки ніг. Тоді треба здати раніше", - радить Гук.
Будь ласка, зачекайте...
Дмитро Обухов
4 листопада о 08:12 ·
ВАЖЛИВО! Особливо тим, хто ще не хворів.
Вчера, 17 октября, всемирно известный американский реаниматолог и ученый Пол Марик (Paul E. Marik) сделал подробный доклад о коронавирусе, подытожив все знания об этой болезни, известные человечеству на сегодняшний день (видео на английском и тезисный перевод на русский).
Ковид - болезнь, подобной которой еще не было. Это беда. В день у нас семьдесят тысяч заболевших и идет рост. Зимой будет плохо. Готовьтесь.
Количество неправильной информации в интернете зашкаливает. Соцсети распространяют неверную информацию. Мы должны опровергать ерунду типа, что пить отбеливатель спасет от ковида!
Ковид - не грипп, т.е. совсем не похож на грипп. (Показывает график смертности по возрастам: грипп и ковид). При гриппе происходит стимуляция синтеза интерферона, при ковиде - его подавление со всей иммунной системой. Ковид не похож ни на одну другую болезнь, тк вызывает цитокиновый шторм, это опасный и коварный вирус. Сложный и запутанный механизм.
Скорее всего, вирус от летучей мыши, где промежуточный носитель, не вполне понятно, перескочил на человека.
Ковид связывается с АСЕ-2 рецептром в носоглотке и включает протеолиз для проникновения в клетку хозяина. В геноме 28 белков, 4 структурных, 8 вспомогательных, остальные - неструктурные белки, первичный транскрипт подвергается протеолизу.
РТ-ПЦР для обнаружения вируса использует небольшой участок вирусного генома (не весь вирус), в америке это один участок, в европе - другой. Отсюда могут быть расхождения.
Неструктурные белки ковида подавляют синтез белков в клетке хозяина, в основном блокируя иммунный ответ: ингибирование трансляции человеческой рнк, инактивация НК (NK) клеток, блокада синтеза интерферона, ингибирование синтеза МНС-1, мешает автофагии и апоптозу и тд. Иммуный ответ в клеткax хозяина подавлен. Hеструктурные белки защищают вирус от человеческой иммунной системы.
Как распространяется: Главный способ - капельный. Также аэрозоль, это дальше шести футов, особенно зависает внутри помещений. С поверхности (фомиты) видимо, не очень важный, если вы не находитесь в эпицентре ковида, сюда же вопрос стабильности вируса в среде.
Позиция Сидиси (CDC) по этому вопросу - их перевертыши "да,нет, да, нет, да" внесли дополнительную сумятицу.
При разговoре с каждым (!) выдохом выходит примерно миллион вирусных частиц (вирионов). Вирус с вдыхаемым воздухом попадает в носоглотку к случайному бедолаге и там бурно реплицируется в защищенной от иммунитета среде.
Таким образом, самая бурная репликация вируса с наращиванием вирусной нагрузки происходит в носоглотке. Далее вирус попадает в легкие аспирационным путем.
Заразившийся ковидом наиболее заразен в инкубационном периоде до появления симптомов, и (меньше) в первые дни симптомов. В этом основная засада. САРС и МЕРС наиболее заразны с момента пoявления симптомов. Повторить: ковид ниболее заразен с огромной вирусной нагрузкой в пресимптоматичных людях. Вирусная репликация в нососглотке дотигает пика до начала симптомов. Наиболее заразны те, кто об этом не знает.
Наиболее эффективный способ борьбы с ковидом: маски. Обязательно и всем. Маски защищают и себя, и окружающих (Показывет хирургическую маску). Надев маску, человек не распространяет вирусы, и одновременно уменьшaется количество вирусных частиц, которые человек вдыхает если вдыхает (инокулюм, inoclum). Важно: тяжесть заболевания завиcит от размера инокулюма, те ктo вдохнул меньше вируса - заболел легче или перенес асимптоматично. Сам доктор Марик тому доказательство: полгода уже среди интубируемых реанимационых ковидных больных, в маске и ППЕ, тьфу-тьфу, как огурчик.
Итак. Репликационная фаза вируса максимальна до появления симптомов. В легочной фазе у человека уже нет живого вируса, но есть циркулирующие ошметки вируса (viral debri). Иммунный ответ на эти ошметки убивает хозяина. Живой вирус не убивает.
Температура держится 12 дней. Человек чувствует себя лучше на 6-8 день, но в этом коварство вируса: появляются респираторные симптомы. У некоторых бывет молчаливая гипоксемия, т.наз счастливые гипоксики, сатурация кислорода 43%, а он не чувствует - 3-4 дня такого прогресса, реанимация, интубация, смерть.
Положительный ПЦР не означает, что человек заразен. Ошметки вируса дают положительный ПЦР. Чувствительность ПЦР 80%. Можно быть негативным по ПЦР и иметь ковид.
Живой вирус и вирусная нагрузка: после восьмого дня с момента появления смптомов живой вирус не выделяется, а ПЦР может быть положительным до семидесяти дней. Можно быть положительным по ПЦР и не быть заразным. После шестого дня инфекционность падает. Считается что с десятого дня больной человек не заразен даже если ПЦР положительный.
После 6-8 дня лавинообразно нарастает отложенный иммунный ответ на вирусные ошметки с выделением цитокинов (стимуляторов иммунных клеток). Нарастает эдотелит, проницаемость сосудов, активация свертываемости. Цитокиновый шторм убивает хозяина.
Цитокиновые сигнальные пути избыточны и увеличение цитокинов скорее всего вызвано освобождением из дохлого вируса большого колицества одноцепочечной РНК (сс рнк, ss rna). Одноцепочечная рнк очень иммуногенна, ничто не сравнится. Предстоит выяснить, почему.
На анaлизе крови снижение B, Т (СД4, СД8), и НК клеток. Биомаркеры воспaления повышены (д-димер, феррритин, итд).
В умерших находят очень мало вируса, но обширное повреждение эндотелия, активацию макрофагов, тромбоз.
Итого. Три фактора ведущие к полиорганной недостаточности и смерти: гипоксия, цитокиновый шторм, гипер-коагуляция.
Hеоднородность течения болезни. Количество попавшего в организм вируса имеет зачение! Носите маску!
У некoторых есть кpоcс-реактивность к другим коронавирусам. Возраст, мужской пол и лишний вес - факторы риска ведущие к смерти.
Как лечить: зависит от фазы.
В репликационной фазе вируса - антивирусные. Анивирусные не помогают в поздней стадии. Ремдесивир надо давать рано. Возможно, ивермектин имеет активность.
В легочной фазе - противовоспалительные. В лeгочной фазе падает сaтурация кислорода. Некотрые люди даже не имеют симптомов гипоксии, потому что вирус нейротоксичен.
Pемдесивир показывает очень слабое улучшение (11 дней против 15 дней), обсуждается как сделаны трайлы, кое-где натянуто за уши. Ремдесивир помогает в мягких случаях до начала цитокинового шторма.
Вышло только что европейское WHO Solidarity study, ремдесивир там провалился. Если у вас есть акции Гилеада, производителя ремдесивира, продайте их сейчас! Так же провалились интерферон и хлороквин. Хороших антивирусных нет. Антивирусные работают только в начале!
Чтo работает? Стероиды. Медрол. Противовоспалительные стероиды в поздней, легочной фазе. Чем тяжелее больной, тем выраженнее эффект стероидов. Eсли больной еще не получает кислорода, стероиды не нужны, они вредят. (Зачем Трампу давали стероиды? Значит он был на кислороде?)
Стероиды надо давать достаточно долго, десять дней. Быстрое снятие со стероидов - ни-ни.
Дают Витамин Ц (внутривенно в выской дозе) и Витамин Д.
Антикоагуляция. Чем тяжелее пациент, тем более полезна антикоагуляция.
https://www.obozrevatel.com/society/mer-cherkass-otritsavshij-neobhodimost-karantina-zabolel-koronavirusom.htm
Сильно помогает диафрагмальное дыхание.
Вот почитайте. Пишет профессор, специалист своего дела, который консультирует реальных пациентов, перелопачивает кучу зарубежной научной литературы и уточняет свои рекомендации в зависимости от последних данных - как своих наблюдений, так и наблюдений других специалистов. https://www.facebook.com/profalexkukharchuk/posts/1265843320475331
Толку!
Що падлюки, не по вашому виходить?! Люди не зважаючи на "рехформи доктор смерть" - дохнуть не так масово як було заплановано?!