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акциз (166) цигарки (622) тютюн (206) електронні сигарети (43)

Стрімке підвищення акцизів на ТВЕН відразу в 4,2 раза призведе до зростання рівня куріння контрабандних сигарет, що матиме негативні наслідки

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Стрімке підвищення акцизів на ТВЕН відразу в 4,2 раза призведе до зростання рівня куріння контрабандних сигарет, що матиме негативні наслідки

Про це пише економіст, доктор наук Валерій Воротін.

"За останні 3-4 роки майже 1 млн українців перейшли з сигарет на ТВЕНи. Але при цьому майже кожен четвертий українець досі продовжує курити сигарети, причому не завжди легального походження. Не складно здогадатися, що різке подорожчання ТВЕНів призведе до того, що згаданий 1 млн українців переключитися на переважно контрабандні сигарети", - вважає експерт.

За його словами, саме куріння сигарет із фільтром вважається одним з основних факторів, що впливають на катастрофічний рівень смертності в Україні - поряд з поганою профілактикою, низьким охопленням періодичних медичних обстежень і нерозвиненою системою оперативного надання допомоги.

"Саме це вносить свій вклад в дві основні причини смертності українців - хвороби систем кровообігу (інфаркти, інсульти) і онкологію (причому серед "лідерів" - рак легенів). Саме куріння в тому числі нелегальних сигарет є одним з факторів, чому українські чоловіки (серед яких рівень куріння сигарет в рази більше) в основному не доживають до 70 років, а різниця в тривалості життя чоловіків і жінок в Україні (на відміну від країн ЄС) становить фактично 10 років", - констатує експерт.

Воротін переконаний, що з точки зору громадського здоров’я такий крок з боку влади абсолютно позбавлений логіки і здорового глузду. За його словами, податки це не тільки інструмент фіскальної політики, це і величезний важіль, яким можна управляти економікою та впливати на поведінку людей.

"У всіх країнах Євросоюзу акцизи на т.зв. ТВЕНи - тютюнові вироби електронного нагрівання - в 3-4 рази нижчі, ніж на звичайні сигарети. І тут діє логіка: нижча потенційна шкода - нижчий акциз", - додає фахівець.

Окрім того, за словами експерта, повернення "до старих добрих сигарет" несе ще один потенційний ризик: на відміну від традиційних сигарет, на ТВЕНи набагато менше підсаджуються підлітки.

"Згідно з результатами минулорічного дослідження UNICEF серед підлітків у віці 15-19 років в Україні, 21,8% зізналися, що за попередній місяць викурили хоча б одну сигарету. При цьому лише 2,2% заявили, що за останній місяць хоча б раз використовували тютюнові вироби для електронного нагрівання. Тобто різниця залучення підлітків в куріння сигарет в 10 разів (!) вища, ніж в використання ТВЕНів", - констатує Воротін.

Нагадаємо, US Food and Drug Agency - Управління з безпеки продовольчих і фармацевтичних товарів США - один з найавторитетніших контролюючих державних органів у світі, в цьому році офіційно визнав, що шкода від використання ТВЕНів суттєво менша порівняно з сигаретами.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
именно курение сигарет с фильтром считается одним из основных факторов, влияющих на катастрофический уровень смертности в Украине
Стрімке підвищення акцизів на ТВЕН відразу в 4,2 раза призведе до зростання рівня куріння контрабандних сигарет, що матиме негативні наслідки - Цензор.НЕТ 6392

Нужно курить Беломор?
Выбросы от автомобилей не влияют? 20-30 кг. газов на 100 км пробега.
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10.11.2020 17:26
+2
Я тоже заметил , что почти исчезли вопли прикольных : "порохоботы!"
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10.11.2020 17:16
+1
Мерзкие зелепутики подсадили украинцев на самосад и махорку, уничтожили здоровье нации падлы!
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10.11.2020 17:37
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Таки точно бюджет пустий, слюги не тільки розгребли все надбане Порошенком, а і вигребли не слабу яму.
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10.11.2020 17:13 Відповісти
Я тоже заметил , что почти исчезли вопли прикольных : "порохоботы!"
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10.11.2020 17:16 Відповісти
Не бачу різниці між електронними та звичайними цигарками. Чому за пачку звичайних цигарок чи мають сплачувати шалені акцизи, а за ароматизовану рідина для вейпа акцизи не беруть? В чому принципова різниця для держави? Хай беруть акцизи і з рідини для вейпів і з самих вейпів і з айкосів і з стіків для них. Зі всього потрібно брати акциз, а поліція має жорстко присікати роздрібну торгівлю безакцизними тютюновими виробами! В той же час потрібно зняти ліцензування на виробництво тютюнових виробів. Будь який бізнесмен має мати право виробляти тютюнові вироби без ліцензі, сплачуючи тільки акциз і продавати їх споживачам - це багатократно збільшить кількість виробників тютюнових виробів і зменшить кількість нелегальних цигарок на ринку.
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10.11.2020 17:40 Відповісти
опять попытка у власти мыролюбно отреформировать карманы граждан?
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10.11.2020 17:14 Відповісти
Просрали украинскую табачку. Теперь контрабас прут из Рашки, Беларуси, Молдовы, ОРДЛО и сами украинцы левак шпилят. А бюджет получает болт с Петровского завода.
Стремительное повышение акцизов на ТИЭН сразу в 4,2 раза приведет к росту уровня курения контрабандных сигарет, что будет иметь негативные последствия - Цензор.НЕТ 7119
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10.11.2020 17:19 Відповісти
Вот только непонятно, если сигареты дорогие из-за акциза, то почему ТИЭН дороже сигарет если акциз на них существенно ниже? Может табачным компаниям стоит немного уменьшить аппетит?
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10.11.2020 17:22 Відповісти
именно курение сигарет с фильтром считается одним из основных факторов, влияющих на катастрофический уровень смертности в Украине
Стрімке підвищення акцизів на ТВЕН відразу в 4,2 раза призведе до зростання рівня куріння контрабандних сигарет, що матиме негативні наслідки - Цензор.НЕТ 6392

Нужно курить Беломор?
Выбросы от автомобилей не влияют? 20-30 кг. газов на 100 км пробега.
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10.11.2020 17:26 Відповісти
именно курение сигарет с фильтром считается одним из основных факторов, влияющих на катастрофический уровень смертности в Украине

Ну считать можно что угодно. Некоторые вон до сих пор считают что Земля плоская.
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11.11.2020 01:18 Відповісти
С землей всё понятно. В семимерной системе координат она действительно плоская, а в девятимерной системе координат галлактики, вообще точка.
Стрімке підвищення акцизів на ТВЕН відразу в 4,2 раза призведе до зростання рівня куріння контрабандних сигарет, що матиме негативні наслідки - Цензор.НЕТ 8844
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11.11.2020 09:26 Відповісти
Мерзкие зелепутики подсадили украинцев на самосад и махорку, уничтожили здоровье нации падлы!
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10.11.2020 17:37 Відповісти
а гнойный ося и бакайцынюк цены на сигареты только понижали?
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10.11.2020 18:39 Відповісти
Там такое бабло!!!!!! Доить не передоить!!!
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10.11.2020 17:43 Відповісти
Ці падли не за здоров'я наше переживають, а за те Шо бабла менше з курців візьмуть Стрімке підвищення акцизів на ТВЕН відразу в 4,2 раза призведе до зростання рівня куріння контрабандних сигарет, що матиме негативні наслідки - Цензор.НЕТ 7308
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10.11.2020 18:55 Відповісти
Уже несколько месяцев я не покупаю сигарет. Перешел на самостоятельную забивку табака в гильзы. Килограмма табака (от 185 до 700 грн.) и 1000 гильз (90-160 грн.) мне более чем хватает на месяц. Для пенсионера самое то. Но особо радует что ни одной копейки зелебобики с этих денег не получают кроме 20% НДС за услуги "Новой почты". Вот так. А до этого на сигареты я тратил от 3 до 3,6 тысяч в месяц. Кроме того я теперь курю настоящий табак, а не переработанную в пыль жижу высушенную на термических барабанах и пропитанную химическим дерьмом. Начинаю разбираться в сортах табака. Забивка гильз на день у меня забирает пол часа времени. Стрімке підвищення акцизів на ТВЕН відразу в 4,2 раза призведе до зростання рівня куріння контрабандних сигарет, що матиме негативні наслідки - Цензор.НЕТ 8927
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11.11.2020 03:02 Відповісти
Вроде бы учёный человек а несёт бредятину.
Как одни сигареты могут быть вредными а другие менее вредными??????
Не стоит выбирать между говном и дерьмом и устраивать полемику что меньше воняет и приятнее на ощупь. Сигареты любые это отвратительно, вредно и совершенно безцельно для употребления.

Человек отрабатывает заказную статью
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11.11.2020 05:25 Відповісти
 
 