Стрімке підвищення акцизів на ТВЕН відразу в 4,2 раза призведе до зростання рівня куріння контрабандних сигарет, що матиме негативні наслідки

Про це пише економіст, доктор наук Валерій Воротін.

"За останні 3-4 роки майже 1 млн українців перейшли з сигарет на ТВЕНи. Але при цьому майже кожен четвертий українець досі продовжує курити сигарети, причому не завжди легального походження. Не складно здогадатися, що різке подорожчання ТВЕНів призведе до того, що згаданий 1 млн українців переключитися на переважно контрабандні сигарети", - вважає експерт.

За його словами, саме куріння сигарет із фільтром вважається одним з основних факторів, що впливають на катастрофічний рівень смертності в Україні - поряд з поганою профілактикою, низьким охопленням періодичних медичних обстежень і нерозвиненою системою оперативного надання допомоги.

"Саме це вносить свій вклад в дві основні причини смертності українців - хвороби систем кровообігу (інфаркти, інсульти) і онкологію (причому серед "лідерів" - рак легенів). Саме куріння в тому числі нелегальних сигарет є одним з факторів, чому українські чоловіки (серед яких рівень куріння сигарет в рази більше) в основному не доживають до 70 років, а різниця в тривалості життя чоловіків і жінок в Україні (на відміну від країн ЄС) становить фактично 10 років", - констатує експерт.

Воротін переконаний, що з точки зору громадського здоров’я такий крок з боку влади абсолютно позбавлений логіки і здорового глузду. За його словами, податки це не тільки інструмент фіскальної політики, це і величезний важіль, яким можна управляти економікою та впливати на поведінку людей.

"У всіх країнах Євросоюзу акцизи на т.зв. ТВЕНи - тютюнові вироби електронного нагрівання - в 3-4 рази нижчі, ніж на звичайні сигарети. І тут діє логіка: нижча потенційна шкода - нижчий акциз", - додає фахівець.

Окрім того, за словами експерта, повернення "до старих добрих сигарет" несе ще один потенційний ризик: на відміну від традиційних сигарет, на ТВЕНи набагато менше підсаджуються підлітки.

"Згідно з результатами минулорічного дослідження UNICEF серед підлітків у віці 15-19 років в Україні, 21,8% зізналися, що за попередній місяць викурили хоча б одну сигарету. При цьому лише 2,2% заявили, що за останній місяць хоча б раз використовували тютюнові вироби для електронного нагрівання. Тобто різниця залучення підлітків в куріння сигарет в 10 разів (!) вища, ніж в використання ТВЕНів", - констатує Воротін.

Нагадаємо, US Food and Drug Agency - Управління з безпеки продовольчих і фармацевтичних товарів США - один з найавторитетніших контролюючих державних органів у світі, в цьому році офіційно визнав, що шкода від використання ТВЕНів суттєво менша порівняно з сигаретами.