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З Фонду боротьби з COVID-19 вже використали 39 млрд грн, - Мінфін

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З Фонду боротьби з COVID-19 вже використали 39 млрд грн, - Мінфін

Станом на 6 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 39 млрд грн, або 59% виділених коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

З них на охорону здоров'я використано 6,6 млрд грн з 16,3 млрд грн передбачених коштів, або 40%. У сфері охорони здоров'я з Фонду передбачено виділення 100 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ, з яких використано 42 млн грн коштів. Майже 3 млрд грн передбачені на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я, з яких поки використано 709,7 млн ​​грн. На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем направлено 571 млн грн. Також на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витрачено 3,2 млрд грн з передбачених 6 млрд грн.

Важливо, що крім коштів Фонду, заходи з протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій, Національна служба здоров'я вже здійснила оплати установам охорони здоров'я на суму понад 8 млрд грн за послуги, пов'язані з лікуванням COVID-19.

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Крім того, на 5 листопада 2020 з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,8 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.
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Топ коментарі
+7
Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 473
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10.11.2020 17:15
+7
Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6409
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10.11.2020 17:17
+6
Банкет продолжается , господа
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10.11.2020 17:12
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Банкет продолжается , господа
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10.11.2020 17:12 Відповісти
потом это приравняют к умышленному массовому убийству..
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10.11.2020 17:14 Відповісти
Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 473
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10.11.2020 17:15 Відповісти
Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6409
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10.11.2020 17:17 Відповісти
лизати буде,ефект звичайно не той,але також вставляе.
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10.11.2020 19:42 Відповісти
А скільки коронавірусних лаве закатали в асфальт , де інфа .? Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6919 .
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10.11.2020 17:22 Відповісти
А касса уже все ближе и ближе. Скоро придется держать ответ.
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10.11.2020 17:29 Відповісти
Ви в це вірите, що в нашій країні топ корупціонери хоч за щось або перед кимось понесуть відповідальність?
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10.11.2020 19:45 Відповісти
Деньги на фонд давал МВФ. И они требуют полного аудита использования переданных средств. И на Западе с барыгой Зелей и его холуями церемониться не будут, как бы Зеля сейчас не врал.
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10.11.2020 20:02 Відповісти
Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 7483
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10.11.2020 17:30 Відповісти
красавцы! и бабло потратили и ни одного аппарата ивл не купили...
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10.11.2020 17:44 Відповісти
зебобики, суд будет страшный Из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовали 39 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 9293
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10.11.2020 18:32 Відповісти
Золотий час для ворів! Тепер такі "пандемії" будуть проходити регулярно раз в 5-6 років.
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10.11.2020 18:55 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·3 ч

Во время встречи главы НБУ Шевченко с главой миссии МВФ в Украине Иванной Голлар.снова акцентировался вопрос проведения международного аудита использования бюджетного фонда для борьбы с COVID-19.





Было высказано удивление фактом использования средств фонда на не относящиеся к медицине расходы.
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10.11.2020 19:07 Відповісти
И МВФ послало Шевченко НХЙ?
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10.11.2020 19:44 Відповісти
 
 