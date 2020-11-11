Очільником ДЕЦ МОЗ нишком призначили бізнесмена Бабенка, який вигравав мільйонні тендери, коли Одеську ОДА очолював Степанов, - Устінова. ДОКУМЕНТ

Державний експертний центр МОЗ очолив Михайло Бабенко, який під час перебування губернатором Одещини Максима Степанова вигравав тендери на мільйони гривень.

Про це повідомила нардеп "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Знайомтеся, це Михайло Бабенко, новий виконуючий обов'язки одного з ключових фармрегуляторів країни - "Державного експертного центру МОЗ України". Без цієї установи, вірніше його висновку, продати будь-які ліки в країні, будь то аспірин чи хіміотерапія, ви не зможете. Ну як кажуть, хлібне місце", - написала Устінова.

Устінова підкреслила, що Бабенко раніше керував компанією, яка вигравала тендери в Одесі на сотні мільйонів гривень за часів керівництва там нинішнього глави МОЗ Максима Степанова.

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