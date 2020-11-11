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МОЗ (3881) Устінова (110) фармацевтика (34)

Очільником ДЕЦ МОЗ нишком призначили бізнесмена Бабенка, який вигравав мільйонні тендери, коли Одеську ОДА очолював Степанов, - Устінова. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Очільником ДЕЦ МОЗ нишком призначили бізнесмена Бабенка, який вигравав мільйонні тендери, коли Одеську ОДА очолював Степанов, - Устінова. ДОКУМЕНТ

Державний експертний центр МОЗ очолив Михайло Бабенко, який під час перебування губернатором Одещини Максима Степанова вигравав тендери на мільйони гривень.

Про це повідомила нардеп "Голосу" Олександра Устінова, передає Цензор.НЕТ.

"Знайомтеся, це Михайло Бабенко, новий виконуючий обов'язки одного з ключових фармрегуляторів країни - "Державного експертного центру МОЗ України". Без цієї установи, вірніше його висновку, продати будь-які ліки в країні, будь то аспірин чи хіміотерапія, ви не зможете. Ну як кажуть, хлібне місце", - написала Устінова.

Устінова підкреслила, що Бабенко раніше керував компанією, яка вигравала тендери в Одесі на сотні мільйонів гривень за часів керівництва там нинішнього глави МОЗ Максима Степанова.

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Очільником ДЕЦ МОЗ нишком призначили бізнесмена Бабенка, який вигравав мільйонні тендери, коли Одеську ОДА очолював Степанов, - Устінова 01

Очільником ДЕЦ МОЗ нишком призначили бізнесмена Бабенка, який вигравав мільйонні тендери, коли Одеську ОДА очолював Степанов, - Устінова 02
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Топ коментарі
+10
Воруют по черному. Степанов уже и Богатыреву переплюнул
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10.11.2020 17:23
+6
яке ти вальтонуте створіння. жах!
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10.11.2020 17:32
+5
оо!. НАБУ не хочет послушать кабинет Степанова с фразами: тонну масок туда, тесты покупаем у Ку Ван Ю.. ?! ?! ?!.. там будет много интересное инфы!
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10.11.2020 17:23
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оо!. НАБУ не хочет послушать кабинет Степанова с фразами: тонну масок туда, тесты покупаем у Ку Ван Ю.. ?! ?! ?!.. там будет много интересное инфы!
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10.11.2020 17:23 Відповісти
Воруют по черному. Степанов уже и Богатыреву переплюнул
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10.11.2020 17:23 Відповісти
у степанова хорошая работа - он работает диктором на центральных каналах, где он сообщает населению важную, с его точки зрения, инфу, в перерывах он подрабатывает министром ЗО, ну а самое главное в его деятельности - удачно пристроить на хлебные должности своих лучших друзей...
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10.11.2020 17:23 Відповісти
Для цього мафія і поставила Степанова міністром МОЗ, а не для того щоб боротись з коронавірусом і проводити медичні реформи! Потрібно негайно повертати Супрун та її попередню команду!
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10.11.2020 17:24 Відповісти
А навіщо ви зєбілоїди зєлєнського і його недоумкуватих слуг вибрали?
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10.11.2020 17:26 Відповісти
тому що порошенко провалив медичну реформу, не дав фінансування, постійно ставив палки в колеса Супрун і намагався її звільнити. Тепер Зеленський хоч і критикує медичну реформу, але змушений її впроваджувати і фінансувати краще за порошенка, бо розуміє її безальтернативність.
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10.11.2020 17:29 Відповісти
яке ти вальтонуте створіння. жах!
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10.11.2020 17:32 Відповісти
Так тама почалось з дружини, яка відразу, з призначенням чоловіка міністром, зробилась медичним бізнєсвуменом...
Чому досі кисень не купляють в одеського кисневого завода???
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10.11.2020 18:42 Відповісти
Что то я не понял, какие тендеры он выигрывал? Что он продавал?
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10.11.2020 19:09 Відповісти
Степанов так таки буде миллиардером. Будучи руководящим работником налоговой инспекции он уже сделал хороший задел, а сейчас минЗдравом в такой звёздный час нарубит капусту. А где все те, кто говорил. что Супрун была санитаркой в США ? Диплом американского университета не устраивал её оппонентов. Зато все дипломы Степанова их устраивают. Вместе все воруют.
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10.11.2020 19:26 Відповісти
бабенко?ломка стереотипов...гэц и моз ассоциируется с хайфоитянами....
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10.11.2020 19:38 Відповісти
Сношала зеленая жаба соевую гадюку 😷
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10.11.2020 21:52 Відповісти
 
 