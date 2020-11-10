УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9840 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 294 9
Німеччина (4527) Зеленський (17428) Меркель (1027) нормандська четвірка (1523)

Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: торкнулися теми "нормандської четвірки"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: торкнулися теми

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Про це президент повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Був радий чути канцлерку Меркель. Україна вдячна Німеччини і Франції за підтримку наших мирних ініціатив. Важливо продовжити переговори в "нормандській четвірці". Бажаю німецькому народові сил для подолання COVID-19", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Меркель заявила про "драматичну ситуацію" в Німеччині через COVID-19: Лікарні працюють на межі можливостей

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От интересно -- будут Зелю судить за призыв к вооружённому свержению собственной власти? *)
показати весь коментар
10.11.2020 17:25 Відповісти
А Меркель знает ,что оно ей звонило,а то масштаб зеленой брехни уже перешел все немыслимые границы)
показати весь коментар
10.11.2020 17:26 Відповісти
Фрау только чуть окрепла после того, что начало твориться с ее здоровьем после встреч с Вовкой . Оставь ее в покое, Пострадавший!
показати весь коментар
10.11.2020 17:29 Відповісти
Азербайджан решил проблему Карабаха за три недели , а наш вождь по прошествии 7-ми лет у фрау совета просит .
показати весь коментар
10.11.2020 17:30 Відповісти
Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: торкнулися теми "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 5290
показати весь коментар
10.11.2020 18:19 Відповісти
 
 