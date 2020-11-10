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Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: торкнулися теми "нормандської четвірки"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
Про це президент повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Був радий чути канцлерку Меркель. Україна вдячна Німеччини і Франції за підтримку наших мирних ініціатив. Важливо продовжити переговори в "нормандській четвірці". Бажаю німецькому народові сил для подолання COVID-19", - зазначив Зеленський.
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