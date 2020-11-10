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Окупанти на Донбасі від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти на Донбасі від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, - штаб ОС

Упродовж поточної доби, 10 листопада, російсько-окупаційні один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Водяного.

Неприцільно ворожі постріли не являли загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь вони не відкривали.

Серед військовослужбовців Об'єднаних сил бойових втрат і поранень в результаті ворожого вогню немає.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновані майже 7 гектарів території в прифронтовому районі і передані на знищення 69 знайдених вибухонебезпечних предметів.

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Українські захисники не втрачають пильності і готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ.

Автор: Анастасія Потіха
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10.11.2020 18:22 Відповісти
 
 