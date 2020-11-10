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Бразилія зупинила третій етап випробування китайської вакцини від COVID-19 Coronavac

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Бразилія зупинила третій етап випробування китайської вакцини від COVID-19 Coronavac

У Бразилії зупинено завершальний етап випробувань китайської вакцини-кандидата від COVID-19 Coronavac після "серйозної несприятливої події".

Як пише Bloomberg, йдеться про вакцину Coronavac, інформує Цензор.НЕТ. Агентство охорони здоров'я Бразилії не уточнює, що за "несприятлива подія", але уточнює, що зупинка передбачена правилами, проводиться аналіз доцільності продовження досліджень.

В Інституті Бутантан у Сан-Паулу, який разом із китайською компанією Sinovac брав участь у розробці вакцини на місцевому рівні, повідомили, що один із добровольців помер, але це не пов'язано з вакциною. Там здивовані рішенням зупинити випробування і вивчають подробиці того, що сталося.

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Тим часом Китай вже почав випробування своїх вакцин від COVID-19, зокрема Coronavac, на сотнях тисяч своїх добровольців. Розробники вакцини заявили, що впевнені в її безпеці і сказали, що смерть людини не має стосунку до нового препарату. Зазначається, що Китай виступає за надання експериментальних вакцин тисячам людей.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Бразилії помер доброволець, який брав участь у клінічних тестах вакцини проти COVID-19, розробленої британською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.
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Топ коментарі
+6
А лучший китайский футболист будет зваться Пе Ле?
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10.11.2020 18:04
+4
а в тайгу не хотять... Бразилія зупинила третій етап випробування китайської вакцини від COVID-19 Coronavac - Цензор.НЕТ 6147
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10.11.2020 18:05
+3
патамушта, китайцы с удовольствием готовы заселить Бразилию и назвать её Бра Зинь Ю..
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10.11.2020 17:52
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Маоїсти вірус зробили, а зараз на вакцині бабло рубят
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10.11.2020 17:49 Відповісти
Вспомнился мне плакат кажись тридцатых годов двадцатого века , где руский красноармеец впивается зубами в губы китайского сборщика риса . И подпись , ниже : - руский с китайцем -- братья навек . ))
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10.11.2020 18:24 Відповісти
Ну сотня тысяч добровольцев в Китае - это как капля в океане .
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10.11.2020 17:50 Відповісти
100 000 уйгурів-добровольців
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10.11.2020 17:52 Відповісти
😀😀😀

Сообщение китайского агенства Синьхуа:
Вчера ХХ.ХХ.19ХХ запущен китайский спутник ``Большой Поход-15``.
При запуске спутника погибло сто миллионов китайцев.
95 миллионов умерли на стартовой площадке от грыжи.
5 миллионов улетели в космос вместе с резинкой.
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10.11.2020 18:14 Відповісти
Смишно. Вообще Китай в этом году уже провёл 29 успешных запусков, Рашка - 12, ЕС - ...4 Бразилія зупинила третій етап випробування китайської вакцини від COVID-19 Coronavac - Цензор.НЕТ 7114
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10.11.2020 19:30 Відповісти
Неужто умер кто?
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10.11.2020 17:51 Відповісти
патамушта, китайцы с удовольствием готовы заселить Бразилию и назвать её Бра Зинь Ю..
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10.11.2020 17:52 Відповісти
А лучший китайский футболист будет зваться Пе Ле?
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10.11.2020 18:04 Відповісти
а в тайгу не хотять... Бразилія зупинила третій етап випробування китайської вакцини від COVID-19 Coronavac - Цензор.НЕТ 6147
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10.11.2020 18:05 Відповісти
Они с кацапами в спарке . Кацапы жгут , а китайцы вывозят .
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10.11.2020 19:07 Відповісти
сомневаюсь, что они добровольцы
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10.11.2020 18:11 Відповісти
им надо было украинскую покупать - договорились с зелей, ударили по рукам и бразилия сразу здоровее всех здоровых
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10.11.2020 19:06 Відповісти
В Китае, захолустный городок -- 2 миллиона жителей... ....а в Бразилии очень много диких обезьян. ...но всё-таки меньше, чем китайцев.
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10.11.2020 19:36 Відповісти
 
 