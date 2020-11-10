Український план з досягнення миру на Донбасі взято за основу, але поки рано говорити про конкретні результати, - делегація в ТКГ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Делегація України в Тристоронній контактній групі заявила, що запропонований українською стороною "План дій" стосовно Донбасу взято за основу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення делегації в Facebook.
"На засіданні політичної підгрупи головною новиною стало обговорення українського "Плану дій". Деяке здивування нашої делегації викликало твердження російської сторони, що нібито українська делегація обіцяла затвердження "Плану" українським парламентом. Однак після нагадування російським представникам, що в Україні діє демократія і парламентський суверенітет, і делегація може лише давати рекомендації, а не гарантувати ті чи інші законодавчі ініціативи, розмова швидко повернулася в конструктивне русло. Ще рано говорити про результати, але, принаймні, можна сказати, що український "План" взято за основу", - повідомляє делегація.
Будь ласка, зачекайте...
"-У вас єсть план...!?"
Зе, за планом в Чуйську долину!
Про припинення вогню, розброєння, виведення окупаційний військ та український контроль над окупованою територією і кордоном кравчук вимог не ставив, бо кацапів ці пункти бісять, як і розмови про український крим.
первій раз я согласен с москалями - ну, ок, давайте рассмотрим єту филькину грамоту, которая ничего не сотит и не значит))
Задача зеленского устраивать балаган и досидеть на должности, прикрывая воровство.
Увольнять виноватых фунтов зеленского будут долго, это шоу.
Лишь бы не тронуть зеленского.
Не обсуждайте вбросы от зеленского, это шоу разводил.
Циничнее власти не было, у всех раньше была полуправда, а здесь одно враньё.
Он устраивает олигархов, они грабят народ.
Он устраивает россиян, у него план устраивающий россиян, они требуют, что бы этот план утвердила ВР.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·1 чКравчук заговорив про Військові Злочини з боку України на Донбасі
"Україна має нести відповідальність за військові злочини на рівні з "ЛДНР" НЕ буде поділу на ОРДЛО і Україну Такі дії не мають терміну давності." -сказав Кравчук
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@mzvaleriy
·1 ч
мразо...та
надання законного статусу колаборантам та покидькам, їхня присутність в місцевих органах влади це "невелика ціна"?
у нас діаметрально протилежні погляди на те, як країна має поводитись із злочинцями та як має долати наслідки окупації..
маячню про супутники та аеророзвідку "нормандського формату" я не коментуватиму.
ЯКЩО ВИБОРИ В ЛНДР БУДУТЬ В БЕРЕЗНІ БЕЗ ЛЮСТРАЦІЇ ТО ВСІ БАНДЮГИ БУДУТЬ НЕ ТІЛЬКИ РЕАБІЛЕТОВАНІ А Й ОТРИМАЮТЬ ВЛАДУ ТОБТО ПЛАН РФ ВТИСНУТИ В УКРАЇНУ ТРОЯНСЬКОГО КОНЯ БУДЕ РЕАЛІЗОВАНИЙ З ПОДАЧІ КРАВЧУКА