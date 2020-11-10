УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9840 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 877 30
Кравчук (545) план (87) Тристороння контактна група (826)

Український план з досягнення миру на Донбасі взято за основу, але поки рано говорити про конкретні результати, - делегація в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Український план з досягнення миру на Донбасі взято за основу, але поки рано говорити про конкретні результати, - делегація в ТКГ

Делегація України в Тристоронній контактній групі заявила, що запропонований українською стороною "План дій" стосовно Донбасу взято за основу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення делегації в Facebook.

"На засіданні політичної підгрупи головною новиною стало обговорення українського "Плану дій". Деяке здивування нашої делегації викликало твердження російської сторони, що нібито українська делегація обіцяла затвердження "Плану" українським парламентом. Однак після нагадування російським представникам, що в Україні діє демократія і парламентський суверенітет, і делегація може лише давати рекомендації, а не гарантувати ті чи інші законодавчі ініціативи, розмова швидко повернулася в конструктивне русло. Ще рано говорити про результати, але, принаймні, можна сказати, що український "План" взято за основу", - повідомляє делегація.

Читайте також: Підгрупа ТКГ розпочала обговорення плану Кравчука щодо досягнення миру на Донбасі
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Украинский план по достижению мира на Донбассе взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 6355
показати весь коментар
10.11.2020 17:53
+9
Мир на Донбассе . русский ...
показати весь коментар
10.11.2020 17:51
+7
В маніпуляціях вони спеціалісти.
показати весь коментар
10.11.2020 18:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А план який?
показати весь коментар
10.11.2020 17:50 Відповісти
Мир на Донбассе . русский ...
показати весь коментар
10.11.2020 17:51 Відповісти
Рузькому мир - українцю мор.
показати весь коментар
10.11.2020 17:53 Відповісти
До речі, які "гарні" обтічні формулювання узеленського - "...Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу", - сообщает делегация. Источник: https://censor.net/ru/n3230214 Украинский план по достижению мира на Донбассе взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 7266
показати весь коментар
10.11.2020 17:55 Відповісти
В маніпуляціях вони спеціалісти.
показати весь коментар
10.11.2020 18:01 Відповісти
Для русні більш підходить аргентінський.
показати весь коментар
10.11.2020 19:15 Відповісти
Украинский план по достижению мира на Донбассе взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 6355
показати весь коментар
10.11.2020 17:53 Відповісти
Згадую мультик "Слідство ведуть колобки".
"-У вас єсть план...!?"
Зе, за планом в Чуйську долину!
показати весь коментар
10.11.2020 17:59 Відповісти
Ось КПП потрібно прибрати, щоб не заважали терористам, вільно проходити на територію України.
Про припинення вогню, розброєння, виведення окупаційний військ та український контроль над окупованою територією і кордоном кравчук вимог не ставив, бо кацапів ці пункти бісять, як і розмови про український крим.
показати весь коментар
10.11.2020 18:00 Відповісти
Не чекаю нічого хорошого
показати весь коментар
10.11.2020 18:02 Відповісти
На смітник. Український план з досягнення миру на Донбасі взято за основу, але поки рано говорити про конкретні результати, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 8970 Разом з розробниками.
показати весь коментар
10.11.2020 18:05 Відповісти
Выборы в марте, а с выводом войск кацапы кинут.
показати весь коментар
10.11.2020 18:19 Відповісти
Полтора года правления Зеленского, но говорить о результатах попрежнему рано.
показати весь коментар
10.11.2020 18:22 Відповісти
Український план з досягнення миру на Донбасі взято за основу, але поки рано говорити про конкретні результати, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 4822
показати весь коментар
10.11.2020 18:23 Відповісти
а все что надо было сделать, это что бы кремлевский план предлагала украинская сторона.
показати весь коментар
10.11.2020 18:25 Відповісти
кем План взя за основу? нашей ТКГ, которая єтот план даже через парламент не провела?
первій раз я согласен с москалями - ну, ок, давайте рассмотрим єту филькину грамоту, которая ничего не сотит и не значит))
показати весь коментар
10.11.2020 18:28 Відповісти
Ой впихнёт нам Путин ОРДЛО на своих условиях, ой впихнёт!
показати весь коментар
10.11.2020 18:30 Відповісти
Спокійно. "Пихалка" вже не та, не "впихується" навіть з допомогою наших "гнид".
показати весь коментар
10.11.2020 19:19 Відповісти
то, шо взят за основу це неоспоримо...для пипифакса и прочих гигиенических надобностей
показати весь коментар
10.11.2020 19:02 Відповісти
У азербайджанцев поучились бы землю свою освобождать от кацапов.
показати весь коментар
10.11.2020 19:06 Відповісти
Цирк голобородька отыграл и всех развёл, цирк с конституционным судом отыграл, цирк зеленский и ирмак заболели отыграет и закрыт вопрос о власти которая ни чего не делает по защите людей, скоро следующая серия отвлечения внимания от тарифов и т.д.
Задача зеленского устраивать балаган и досидеть на должности, прикрывая воровство.
Увольнять виноватых фунтов зеленского будут долго, это шоу.
Лишь бы не тронуть зеленского.
Не обсуждайте вбросы от зеленского, это шоу разводил.
Циничнее власти не было, у всех раньше была полуправда, а здесь одно враньё.
Он устраивает олигархов, они грабят народ.
Он устраивает россиян, у него план устраивающий россиян, они требуют, что бы этот план утвердила ВР.
показати весь коментар
10.11.2020 19:11 Відповісти








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·1 чКравчук заговорив про Військові Злочини з боку України на Донбасі
"Україна має нести відповідальність за військові злочини на рівні з "ЛДНР" НЕ буде поділу на ОРДЛО і Україну Такі дії не мають терміну давності." -сказав Кравчук





ⓝⓐⓜⓟⓘⓞⓜ


@mzvaleriy

·1 ч

мразо...та
показати весь коментар
10.11.2020 19:17 Відповісти
ну а чому б росії не "брати за основу"? вибори в березні 2021 це ж дарунок.
показати весь коментар
10.11.2020 19:24 Відповісти
Вьіборьі - небольшая цена за вьвод российских "добровольцев" и вооружений с Донбасса. Кинуть с вьіводом войск не получится , иначе РФ своими руками похоронит весь Минский процесс. Нормандский формат внимательно отследит - со спутников и авиаразведкой , ведь танки и пр. тяжельіе вооружения давно пересчитаньі и постоянно мониторятся.
показати весь коментар
10.11.2020 19:46 Відповісти
направду?
надання законного статусу колаборантам та покидькам, їхня присутність в місцевих органах влади це "невелика ціна"?
у нас діаметрально протилежні погляди на те, як країна має поводитись із злочинцями та як має долати наслідки окупації..
маячню про супутники та аеророзвідку "нормандського формату" я не коментуватиму.
показати весь коментар
10.11.2020 20:17 Відповісти
А кем по этому плану будут границу закрывать?ОБСЕ?Тогда это будет такой же проходной двор как и сейчас.
показати весь коментар
10.11.2020 20:05 Відповісти
Дебилы,дебилы и ещё раз дебилы.Это все те кто озвучивает план и пытаются или будут пытаться идти по этому плану.Как-то всё равно, кто его разрабатывал:то ли ОП.то ли Зеленский и его консультанты,то ли русня-ответ очивиден,если по нему идти-ВСЁ БУДЕТ СДЕЛАНО В ИНТЕРЕСАХ РОССИИ.И в этом главным виновником будут виноваты только президент и +73% народа.
показати весь коментар
10.11.2020 20:16 Відповісти
НА ПІДКОНТРОЛЬНОМУ УКРАЇНІ ДОНБАСІ НА ВИБОРАХ ЩО ПРОЙШЛИ ДО ВЛАДИ ПРИЙШЛИ ОПЗЖ . ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК. НАШ КРАЙ . ЗА МАЙБУТНЄ ТОБТО ПРОРОСІЙСЬКІ СИЛИ

ЯКЩО ВИБОРИ В ЛНДР БУДУТЬ В БЕРЕЗНІ БЕЗ ЛЮСТРАЦІЇ ТО ВСІ БАНДЮГИ БУДУТЬ НЕ ТІЛЬКИ РЕАБІЛЕТОВАНІ А Й ОТРИМАЮТЬ ВЛАДУ ТОБТО ПЛАН РФ ВТИСНУТИ В УКРАЇНУ ТРОЯНСЬКОГО КОНЯ БУДЕ РЕАЛІЗОВАНИЙ З ПОДАЧІ КРАВЧУКА
показати весь коментар
10.11.2020 20:46 Відповісти
ЗГІДНО ПЛАНУ кравчука КОНТРОЛЬ КОРДОНУ ПЕРЕДАЕТЬСЯ ОБСЕ!!!!
показати весь коментар
10.11.2020 21:09 Відповісти
вы сами знаете ответ..
показати весь коментар
10.11.2020 21:36 Відповісти
 
 