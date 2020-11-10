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Держнагляд над послугами поштового зв'язку призведе до адміністративного тиску на операторів ринку і корупційних зловживань, - Хомич

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Держнагляд над послугами поштового зв'язку призведе до адміністративного тиску на операторів ринку і корупційних зловживань, - Хомич

Задекларований державою курс на спрощення ведення бізнесу остаточно перетворено на фарс.

Зареєстрований у парламенті законопроєкт №4066 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру надання послуг поштового зв'язку України" має на меті посилити адміністративний тиск на поштових операторів, заклавши правовий фундамент для корупційного втручання чиновників у бізнес, який найбільш динамічно розвивається.

Про це, ц своєму блозі на порталі "Новий Час", написала директор з правових питань групи компаній "Нова пошта" Інна Хомич. За її словами, історично ринок послуг поштового зв’язку розвивався в Україні в доволі ліберальному та сприятливому з точки зору державного регулювання середовищі. З’являлися нові оператори доставки, ринок розвивався та квітнув буйним цвітом без будь-якої участі чи допомоги з боку НКРЗІ як регулятора.

"Ринок поштового зв’язку є прикладом того, як без активного втручання держави побудувати ринок, орієнтований на споживача, сплачувати податки, створювати робочі місця та перетворюватися на драйвери росту для інших суб'єктів господарювання, як-от е-ком. Але ж тут рученята нарешті дійшли — держава активно зацікавилася — і почалося!", - пише Хомич.

На її думку, спроба поставити послуги поштовиків під жорсткий нагляд одного державного органу, який сам буде встановлювати нормативні правила гри і сам же їх контролюватиме, породжує потужного корупційного егрегора, який буде спеціально створювати ринку всілякі адміністративні перешкоди.

"Стандарти надання послуг поштового зв’язку є одними із найбільш високих серед ринків інших послуг. Факти порушення прав споживачів чи інтересів держави, які мали хоча б мінімально поширений та системний характер, невідомі. За таких умов запровадження окремого державного нагляду та контролю з боку спеціального регулятора (Національна комісія) за всіма послугами поштового зв’язку є необґрунтованим, невиправданим та спрямованими на створення можливостей для значного посилення адміністративного тиску на операторів поштового зв’язку та зловживань", - стверджує юрист "Нової Пошти".

Хомич наголосила, що положення законопроєкту в корені суперечать як українському, так і європейському законодавству. У разі ухвалення закону НКРЗІ отримає повноваження здійснювати нагляд за дотриманням операторами показників якості послуг, видавати обов'язкові розпорядження та приписи про усунення порушень законодавства, накладати адміністративні стягнення, ініціювати судові процеси з операторами, встановлювати порядок отримання звітності, зокрема інформації про фінансово-економічні показники діяльності. Разом з тим, всі ці вимоги, в Україні, як і в Європі, забезпечуються наглядом з боку інших державних органів: уповноваженого з прав людини, Держпродспоживслужби, Держслужби з питань праці, Нацполіції, ДПС, Держекоінспекції та інших, перед якими регулярно звітують поштовики.

одібний підхід до регуляції порушує принципи державного нагляду, що передбачені Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Так, абз.9 ч.1 ст. 3 вказаного Закону вважає неприпустимим дублювання повноважень органів державного нагляду та неприпустимим здійснення заходів державного нагляду (контролю) різними державними органами з одного й того самого питання", - резюмувала Інна Хомич.
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Топ коментарі
+4
Так всегда НП отдельные деньги за наложку брали.
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10.11.2020 18:07
+3
сколько можно плодить комиссий раньше это были смотрящие сходняки малины...
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10.11.2020 17:55
+3
Турборежим, это когда не разбираясь не в чём, Зеля лезет в абсолютно всё. Страна так может не дожить до конца каденции шмаркли.
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10.11.2020 18:40
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сколько можно плодить комиссий раньше это были смотрящие сходняки малины...
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10.11.2020 17:55 Відповісти
Ну комиссий может и не надо, но если идет речь о Новой почте, то этих зажравшихся, без конкуренции почтальенов надо привести в адекватное состояние. К примеру автомобильный коврик, с Запорожья в Одессу-услуга 800 гр. Стол кухонный, не разборной, с Винницы в Одессу 11 000 гр.Так что пани Хомич не нойте.
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10.11.2020 19:47 Відповісти
да согласен на беспредел Новой почты а почему нет конкуренции как то они подозрительно поделили рынок Интайм..Девельри..а почему то Укрпошта вообще молчок Смилянский... и может вправду во всех структурах по итогу один хозяин который типа сам с собой конкрирует???
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10.11.2020 20:03 Відповісти
без конкуренции? Есть укр почта, есть Джастин как минимум
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10.11.2020 20:20 Відповісти
Инвестиционная няня с большими, пустыми чемоданами спешит к тебе, чтобы помочь твоему бизнесу.
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10.11.2020 17:58 Відповісти
Окружение Коломойского получило 1 миллиард из коронавирусного фонда на ремонт дорог в Прикарпатье
https://biz.censor.net/news/3230095/okrujenie_kolomoyiskogo_poluchilo_1_milliard_iz_koronavirusnogo_fonda_na_remont_dorog_v_prikarpate

Могу заверить всех, каждого и всякого, шо пока "окружение Коломойского" имеет доход с Украины -- можно не волноваться -- дефолта не будет!
...держим за Беню кулачки... ...и дули в кармане...
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10.11.2020 18:00 Відповісти
Мне вот интересно, когда была введена комиссия за наложенный платеж.
Год назад ее кабы не было.
Месяц назад был приятно удивлен.
Хочешь убедиться, что тебе прислали то, что заказал - плати
Оригинально в попу х, как говорят армяне.
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10.11.2020 18:03 Відповісти
Так всегда НП отдельные деньги за наложку брали.
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10.11.2020 18:07 Відповісти
Та нет.
Во всяком случае в смс новой почты значилась вся сумма к оплате.
Теперь берут сверх этой суммы, причем совсем не мало.
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10.11.2020 18:13 Відповісти
всегда брали процент с наложки
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10.11.2020 18:19 Відповісти
Комісію стягують завжди. Але інколи, великі ритейлери мають особливі умови, і тому Ви не бачите цієї комісії. Також була акція з оплатою тіла післяплати в їхній мобільній апці, то комісію не стягували. Також інколи під свята була акція - комісія 1%
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10.11.2020 19:59 Відповісти
Ты рамсы попутал - комиссия и % от суммы перевода Новая Почта брала всегда. И год назад была и раньше. Лечи склероз.
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10.11.2020 18:21 Відповісти
была уже 5 лет тому точно
При этом не менялась. 20 гривен и 2%

В смысле? открыл посылку, посмотрел что там, Потом плати
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10.11.2020 20:23 Відповісти
Турборежим, это когда не разбираясь не в чём, Зеля лезет в абсолютно всё. Страна так может не дожить до конца каденции шмаркли.
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10.11.2020 18:40 Відповісти
инвестиционная няня катерина желает оказать каждому инвестору услуги интимно-инвестиционного характера
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10.11.2020 19:01 Відповісти
За НП порву. Бізнес реально живе та розвивається завдяки Новій Пошті. Не у кожній країні є такий перевізник. Це реальний двигун прогресу.
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10.11.2020 19:04 Відповісти
Бюрократы создают новые кормушки....
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10.11.2020 20:08 Відповісти
 
 