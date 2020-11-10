Держнагляд над послугами поштового зв'язку призведе до адміністративного тиску на операторів ринку і корупційних зловживань, - Хомич

Задекларований державою курс на спрощення ведення бізнесу остаточно перетворено на фарс.

Зареєстрований у парламенті законопроєкт №4066 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру надання послуг поштового зв'язку України" має на меті посилити адміністративний тиск на поштових операторів, заклавши правовий фундамент для корупційного втручання чиновників у бізнес, який найбільш динамічно розвивається.

Про це, ц своєму блозі на порталі "Новий Час", написала директор з правових питань групи компаній "Нова пошта" Інна Хомич. За її словами, історично ринок послуг поштового зв’язку розвивався в Україні в доволі ліберальному та сприятливому з точки зору державного регулювання середовищі. З’являлися нові оператори доставки, ринок розвивався та квітнув буйним цвітом без будь-якої участі чи допомоги з боку НКРЗІ як регулятора.

"Ринок поштового зв’язку є прикладом того, як без активного втручання держави побудувати ринок, орієнтований на споживача, сплачувати податки, створювати робочі місця та перетворюватися на драйвери росту для інших суб'єктів господарювання, як-от е-ком. Але ж тут рученята нарешті дійшли — держава активно зацікавилася — і почалося!", - пише Хомич.

На її думку, спроба поставити послуги поштовиків під жорсткий нагляд одного державного органу, який сам буде встановлювати нормативні правила гри і сам же їх контролюватиме, породжує потужного корупційного егрегора, який буде спеціально створювати ринку всілякі адміністративні перешкоди.

"Стандарти надання послуг поштового зв’язку є одними із найбільш високих серед ринків інших послуг. Факти порушення прав споживачів чи інтересів держави, які мали хоча б мінімально поширений та системний характер, невідомі. За таких умов запровадження окремого державного нагляду та контролю з боку спеціального регулятора (Національна комісія) за всіма послугами поштового зв’язку є необґрунтованим, невиправданим та спрямованими на створення можливостей для значного посилення адміністративного тиску на операторів поштового зв’язку та зловживань", - стверджує юрист "Нової Пошти".

Хомич наголосила, що положення законопроєкту в корені суперечать як українському, так і європейському законодавству. У разі ухвалення закону НКРЗІ отримає повноваження здійснювати нагляд за дотриманням операторами показників якості послуг, видавати обов'язкові розпорядження та приписи про усунення порушень законодавства, накладати адміністративні стягнення, ініціювати судові процеси з операторами, встановлювати порядок отримання звітності, зокрема інформації про фінансово-економічні показники діяльності. Разом з тим, всі ці вимоги, в Україні, як і в Європі, забезпечуються наглядом з боку інших державних органів: уповноваженого з прав людини, Держпродспоживслужби, Держслужби з питань праці, Нацполіції, ДПС, Держекоінспекції та інших, перед якими регулярно звітують поштовики.

"Подібний підхід до регуляції порушує принципи державного нагляду, що передбачені Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Так, абз.9 ч.1 ст. 3 вказаного Закону вважає неприпустимим дублювання повноважень органів державного нагляду та неприпустимим здійснення заходів державного нагляду (контролю) різними державними органами з одного й того самого питання", - резюмувала Інна Хомич.