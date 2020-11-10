Заробітчани переслали в країну $8 млрд за 8 місяців поточного року, - Нацбанк
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З січня по вересень 2020 року в Україну надійшли грошові перекази на більш ніж 8 млрд доларів. Національний банк України прогнозує, що за рік працівники перекажуть близько 10 млрд доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Найпопулярніші "коридори" для переказу коштів в Україну не змінилися. Найбільше грошей працівники пересилали зі США, Італії, Ізраїлю, РФ та Німеччини.
Водночас з України за кордон переказали 575 млн доларів. Найбільше переказів було відправлено в РФ, Грузію, Азербайджан, Туреччину і Польщу.
У Нацбанку зазначили, що цього року значно збільшилися відправки через системи переказу коштів (без врахування переказів, через карткові платіжні системи, поштові відділення та неформальні канали). Так, за 9 місяців в Україну переказали понад 1,9 мільярда доларів, що на 16% більше, ніж за той же період минулого року.
З України через системи переказу коштів відправили 387 млн доларів, що на 41% більше, ніж було раніше.
До того ж українці почали відправляти великі суми: сума одного переказу з України збільшилася на 33% і становить у середньому 510 доларів.
Також цього року майже на третину збільшився обсяг переказів через системи переказу коштів у межах України. У період з січня по вересень в країні здійснили переказів на 178,5 мільярда гривень або 6,75 мільярда доларів.
Торік, за розрахунками Світового банку, обсяг грошових переказів українських заробітчан становив 16 млрд доларів. Національний банк нарахував трохи менше - 12 мільярдів доларів.
А цього року Нацбанк очікує близько 10 млрд доларів переказів з-за кордону. Через коронавірус і карантин значна частина працівників (за розрахунками НБУ - близько 10%) повернулися в Україну, ще близько 10% скасували свої поїздки на сезонні роботи за кордон. Водночас доходи тих, хто залишився за кордоном, зменшаться через погіршення стану економіки в країні.
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Она только мешает и нихрена не решает .
Она лишь понижает уровень жизни народа , не сохраняет территориальную целостность страны , плодит аллигархат и живёт только для себя .
Нахрена они нам ???
Срочно ввести налог в 15% на переводы и деньги направить в фонд борьбы с коронавирусом, т.к. на "строительство" дорог ЗЕленым бабла не хватает.
Ты причину этому знаешь ?
Это не от того что их кто то выгоняет .
Польша вообще(и не только Польша) приняла закон (можешь найти в интернете) , все кто заехал до 15 или 14 ( не помню точно) мая, может находится в стране пока не закончится карантин( а это не понятно когда) + 30 дней на выезд. Продлевается все даже права если прошло больше пол года.
Ни кто людей не выгонял, не пиши ахинею, уехали те у кого сроки заканчивались (визы , безвизы и контракты) , так как новые не открывали, и если производство встало.
Кто въезжал уже после , на тех закон уже не распространялся.
А их бабушки пенсии в Украине получают, и лечиться от короны они тоже в Украину едут.
Тут или заработки, или нах обратно в Польшу.
Так, украинцы в Польше имеют право на:бесплатный тест на выявление коронавируса;
бесплатное лечение этого недуга.
Это касается всех наших граждан, даже тех, которые не имеют медицинского страхования в Польше, или оно не покрывает длительного лечения в медучреждении.