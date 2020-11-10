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Заробітчани переслали в країну $8 млрд за 8 місяців поточного року, - Нацбанк

Новини Цензор.НЕТ Економіка

З січня по вересень 2020 року в Україну надійшли грошові перекази на більш ніж 8 млрд доларів. Національний банк України прогнозує, що за рік працівники перекажуть близько 10 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Найпопулярніші "коридори" для переказу коштів в Україну не змінилися. Найбільше грошей працівники пересилали зі США, Італії, Ізраїлю, РФ та Німеччини.

Водночас з України за кордон переказали 575 млн доларів. Найбільше переказів було відправлено в РФ, Грузію, Азербайджан, Туреччину і Польщу.

У Нацбанку зазначили, що цього року значно збільшилися відправки через системи переказу коштів (без врахування переказів, через карткові платіжні системи, поштові відділення та неформальні канали). Так, за 9 місяців в Україну переказали понад 1,9 мільярда доларів, що на 16% більше, ніж за той же період минулого року.

З України через системи переказу коштів відправили 387 млн ​​доларів, що на 41% більше, ніж було раніше.

Читайте також: "Розкриття банківської таємниці": Стало відомо, як податкова хоче змусити заробітчан платити податки

До того ж українці почали відправляти великі суми: сума одного переказу з України збільшилася на 33% і становить у середньому 510 доларів.

Також цього року майже на третину збільшився обсяг переказів через системи переказу коштів у межах України. У період з січня по вересень в країні здійснили переказів на 178,5 мільярда гривень або 6,75 мільярда доларів.

Торік, за розрахунками Світового банку, обсяг грошових переказів українських заробітчан становив 16 млрд доларів. Національний банк нарахував трохи менше - 12 мільярдів доларів.

А цього року Нацбанк очікує близько 10 млрд доларів переказів з-за кордону. Через коронавірус і карантин значна частина працівників (за розрахунками НБУ - близько 10%) повернулися в Україну, ще близько 10% скасували свої поїздки на сезонні роботи за кордон. Водночас доходи тих, хто залишився за кордоном, зменшаться через погіршення стану економіки в країні.

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Заробітчани переслали в країну $8 млрд за 8 місяців поточного року, - Нацбанк 01
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Топ коментарі
+15
Обложите это налогом и вместо 8 млрд долларов, будут посылать на ..уй.
Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев текущего года, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9134
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10.11.2020 19:18
+14
В кацабію більше грошей виводять з України, чим заводять. А це свідчить про те, що з росії гроші завозять прості трудяги, а везуть з України на кацабію гроші всякі судді продажного конституційного суду, які купують нерухомість в окупованому Криму. Також туди гроші виводять всякі Медведчуки і Добкін з Ахметовими...
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10.11.2020 19:18
+13
Вершина айсбергу. Налом більше приходить.
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10.11.2020 19:11
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с Польши и Чехии наличку везут?
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10.11.2020 19:08 Відповісти
Саме так! Мабуть налом, який не входить в статистику, привезли більше ще більше.
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10.11.2020 19:10 Відповісти
Oleksandr Boiko Тих,що я знаю всі везуть.Я ні разу не чув.що з цих країн хтось пересилає гроші.Ну хіба що передають знайомими.
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10.11.2020 19:18 Відповісти
а экономику украинскую подпитывают как бы не шли дела...
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10.11.2020 19:08 Відповісти
"***! Скільки бабла, не обкладеного подохідним податком!" - подумав **** Гетманцев.
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10.11.2020 19:42 Відповісти
С этих денег уплачены налоги где они зарабатывают
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10.11.2020 22:34 Відповісти
Я знаю. І взагалі я категорично проти втручання держави у пересилання/декларування/оподаткування зароьітчанських грошей. Не вмієш створити достойних робочих мість з гідною зарплатню - за ери руки від грошей тих, кого з усив ви'хати на роботу за кордон.
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11.11.2020 01:33 Відповісти
Вершина айсбергу. Налом більше приходить.
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10.11.2020 19:11 Відповісти
непорядок... надо бы постричь овец)
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10.11.2020 19:12 Відповісти
детишкам на папиросы...
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10.11.2020 19:12 Відповісти
нашли свое место в мировой экономике!
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10.11.2020 19:13 Відповісти
Так зебилы говорят шо заробитчане это плохо,лучше на полставки менеждером в Украине Ермаку взятки в кибинет заносить.
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10.11.2020 19:15 Відповісти
Ну и нахрена нам государственная надстройка ?
Она только мешает и нихрена не решает .
Она лишь понижает уровень жизни народа , не сохраняет территориальную целостность страны , плодит аллигархат и живёт только для себя .
Нахрена они нам ???
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10.11.2020 19:16 Відповісти
А где же шариковы и швондеры харчеваться будут?
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10.11.2020 19:20 Відповісти
А по мне , так пусть они здохнут от бескормицы ...
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10.11.2020 19:23 Відповісти
Заробітчани переслали в країну $8 млрд за 8 місяців поточного року, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 2632
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10.11.2020 21:13 Відповісти
на этом построена вся пенсионная система, а еще есть страховая система, система кредитования, все сделано чтоб человека превратить в батарейку, вот и бегаем как хомяки в колесе
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11.11.2020 18:27 Відповісти
Ай яй яй, какие деньги мимо ЗЕлёного кошелька проходят!
Срочно ввести налог в 15% на переводы и деньги направить в фонд борьбы с коронавирусом, т.к. на "строительство" дорог ЗЕленым бабла не хватает.
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10.11.2020 19:17 Відповісти
Ни кто ни кого не просил домой
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10.11.2020 19:58 Відповісти
Что ты мне тут суёшь ?
Ты причину этому знаешь ?
Это не от того что их кто то выгоняет .
Польша вообще(и не только Польша) приняла закон (можешь найти в интернете) , все кто заехал до 15 или 14 ( не помню точно) мая, может находится в стране пока не закончится карантин( а это не понятно когда) + 30 дней на выезд. Продлевается все даже права если прошло больше пол года.
Ни кто людей не выгонял, не пиши ахинею, уехали те у кого сроки заканчивались (визы , безвизы и контракты) , так как новые не открывали, и если производство встало.
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10.11.2020 20:13 Відповісти
Звиздеж 100%
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10.11.2020 21:03 Відповісти
Ошибся, с марта
Кто въезжал уже после , на тех закон уже не распространялся.
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10.11.2020 21:39 Відповісти
У меня дети уехали в Польшу в феврале. По сей день там. И сейчас люди едут туда и ездили. А то что ты показал - именно паника первых месяцев карантина с непоняткой полной. Многие сами уезжали. Никто никого не выгонял.
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11.11.2020 00:37 Відповісти
Обложите это налогом и вместо 8 млрд долларов, будут посылать на ..уй.
Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев текущего года, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9134
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10.11.2020 19:18 Відповісти
В кацабію більше грошей виводять з України, чим заводять. А це свідчить про те, що з росії гроші завозять прості трудяги, а везуть з України на кацабію гроші всякі судді продажного конституційного суду, які купують нерухомість в окупованому Криму. Також туди гроші виводять всякі Медведчуки і Добкін з Ахметовими...
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10.11.2020 19:18 Відповісти
Ты явно не дружишь с математикой. Всего ввозят 8 000 000 000$, а вывозят только 575 000 000$ То есть в кацабию вывозят только 175 000 000$ а ввозят из кацабии 565 000 000$ То есть ввозят из кацабии в украину, в три раза больше чем вывозят. И это только официальная статистика.
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11.11.2020 22:21 Відповісти
Надо с этим что-то делать.
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10.11.2020 19:19 Відповісти
одночасно країна агресор-росія очолила топ країн куди українці пересилають найбільше переказів з України..
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10.11.2020 19:19 Відповісти
Там чучело с налоговой уже согласно наложить на эти переводы свою лапу.Что бы он с выводком мог на мозолях заробитчан получше харчеваться.В очереди за этим козлом,с ложками,стоят ещё несколько сот тысяч таких же гельминтов,гордо именующихся украинскими чиновниками,из за которых собственно и подались украинцы,бросив семьи,по всему шарику зарабатывать деньги.
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10.11.2020 19:36 Відповісти
закон процветания украины: чем больше заробитчан уедут, тем больше грошей пришлют
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10.11.2020 19:39 Відповісти
Так привезут они в Украину валюту. Ну и что? Обменяют на гривны и в магазины. А там все товары импортные. А владельцы магазинов понесут гривны в обменник и махнут за новыми партиями товара, который иногда даже и произведён руками Украинских заробитчан, но за бугром. Какая польза Украине от тех денег? Это как сахар через стекло лизать.
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11.11.2020 22:41 Відповісти
А сколько олигархи вывели в офшоры!?
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10.11.2020 19:42 Відповісти
Деньги слуг не считаются
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10.11.2020 20:00 Відповісти
8 миллиардов зелёных!!! Такие бабки и проходят мимо киевской бюрократии. Надо срочно обложить налогами.
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10.11.2020 19:43 Відповісти
Тарифы быстрее поднимут.
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10.11.2020 21:52 Відповісти
Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев текущего года, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 6407
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10.11.2020 19:46 Відповісти
Как отлично вы считаете чужие деньги )))
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10.11.2020 19:48 Відповісти
В кишенях ще десь приблизно стільки привозять.
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10.11.2020 20:52 Відповісти
З яким це присмаком цей підрахунок ? Може акцент підрахунку краще змінити в бік офшорів ?
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10.11.2020 21:58 Відповісти
Давайте посчитаем. Для них даже НДС и прибыль считать не будем. Только ЕСВ, НДФЛ, ВС. Живём...
А их бабушки пенсии в Украине получают, и лечиться от короны они тоже в Украину едут.
Тут или заработки, или нах обратно в Польшу.
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10.11.2020 22:44 Відповісти
Те бабушки, что работали в Украине естественно получают украинские пенсии. Они же здесь платили налоги и отчисления в пенсионный фонд. Что не так? Бабушки свое отплатили. Теперь как бы и получают свое от государства. Те бабушки, которые ездили на заработки в ту же Польшу и там официально работали получают здесь в Украине польскую пенсию. Есть соответствующий договор. И эта пенсия повыше будет той, что получают те бабушки что в Украине работали. Так что все справедливо. Те что заболели короной там - лечатся на месте. Никто никуда больным не едет.

Так, украинцы в Польше имеют право на:бесплатный тест на выявление коронавируса;
бесплатное лечение этого недуга.
Это касается всех наших граждан, даже тех, которые не имеют медицинского страхования в Польше, или оно не покрывает длительного лечения в медучреждении.
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11.11.2020 00:56 Відповісти
цікаво скільки грошей в Україну переслала квартально-коломойшинська ...здота від зеленої шмарклі за 8 місяців, і скільки вивела з України за 1,5 року?
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11.11.2020 07:54 Відповісти
 
 