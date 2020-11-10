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Російська сторона зірвала переговори гуманітарної підгрупи ТКГ щодо обміну полоненими

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Російська сторона зірвала переговори гуманітарної підгрупи ТКГ щодо обміну полоненими

Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи з урегулюванню конфлікту на Донбасі через позицію російської сторони не обговорювала питання обміну взаємно утримуваними особами.

Про це йдеться в повідомленні в Фейсбук Української делегації в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російська сторона, попри раніше укладені домовленості, відмовилася пропустити мешканців Луганщини в обидва боки за лінію розмежування, щоб вони могли скористатися послугами Центру надання адміністративних послуг, відділення "Ощадбанку" і банкомати на КПВВ в Щастя, пояснюючи відмову дрібними технічними деталями.

"Через демарш російських представників Україна не змогла домогтися обговорення двох інших важливих питань, перемовини щодо яких були узгоджені для вирішення сьогодні: питання обміну взаємно утримуваних осіб і питання пошуку безвісти зниклих осіб", - говориться в повідомленні.

Читайте також: Український план з досягнення миру на Донбасі взято за основу, але поки рано говорити про конкретні результати, - делегація в ТКГ

Зазначається, що завдяки твердій позиції керівника гуманітарної підгрупи народного депутата України Галини Третьякової та сприянню координатора підгрупи пана Тоні Фріша на переговорах вдалося досягнути певного просування в обговорені умов розблокування російською стороною роботи КПВВ.

"Конкретні умови будуть обговорені завтра, під час загального засідання ТКГ на рівні глав делегацій", - повідомив представник української делегації.
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Топ коментарі
+14
Российская сторона сорвала переговоры по обмену пленными гуманитарной подгруппы ТКГ - Цензор.НЕТ 1799
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10.11.2020 19:16
+12
потому шо русня делает только то что ей выгодно. А все остальное она делает исключительно вследствие пистюлей, а не смотрения в глаза.
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10.11.2020 19:21
+9
Вова Зименский - штанишки постирай Российская сторона сорвала переговоры по обмену пленными гуманитарной подгруппы ТКГ - Цензор.НЕТ 3997
Российская сторона сорвала переговоры по обмену пленными гуманитарной подгруппы ТКГ - Цензор.НЕТ 3848
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10.11.2020 19:24
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СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ! Российская сторона сорвала переговоры по обмену пленными гуманитарной подгруппы ТКГ - Цензор.НЕТ 8779
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10.11.2020 19:15 Відповісти
Никто не сомневается .
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10.11.2020 19:19 Відповісти
почему не написать - "россия в очередной раз послала Украину" ? может так некоторым понятнее будет
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10.11.2020 19:15 Відповісти
Так. І що Зєлєнскій попри підігрування кацапам і пуцину за півтори року звільнив аж 136 заручників (можу трішки помилитися), відруствши вдвічі більше кацапів і колаборантів, деякі з яких були дуже цінними для Гааги. Раджу зебілам погуглити, скільки заручників звільнили при Порошенку. А може Володька ставить метою звільнення не українців, а кацапів?
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10.11.2020 19:36 Відповісти
Российская сторона сорвала переговоры по обмену пленными гуманитарной подгруппы ТКГ - Цензор.НЕТ 1799
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10.11.2020 19:16 Відповісти
не могут простить гыноцид банкоматофф в горловках...
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10.11.2020 19:17 Відповісти
Нужно ещё Порошенко подключить . Он точно бы добился .
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10.11.2020 19:17 Відповісти
Вова Зименский - штанишки постирай Российская сторона сорвала переговоры по обмену пленными гуманитарной подгруппы ТКГ - Цензор.НЕТ 3997
Российская сторона сорвала переговоры по обмену пленными гуманитарной подгруппы ТКГ - Цензор.НЕТ 3848
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10.11.2020 19:24 Відповісти
Тому лапті і бились так за туалет в Краснодарі, а в результаті такий конфуз.
Російська сторона зірвала переговори гуманітарної підгрупи ТКГ щодо обміну полоненими - Цензор.НЕТ 4082
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10.11.2020 19:40 Відповісти
Аlex Firman , тебя видать трахали не только в ж...пу , а ещё и морально и после этого заставляли говорить , что росия -- это чечня .
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10.11.2020 19:57 Відповісти
Вава після дальнобійників на цензор зайшов????
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11.11.2020 14:15 Відповісти
Ти не хочеш самостійно погуглити, скільки кацапських бранців було звільнено при Порошенку? А заодно і скільки при Зєлєнскому у за більше як півтори року.
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10.11.2020 19:39 Відповісти
Обменять пленных не могут,а планов по продаже Родины Московии -громадьё. Уже бы капитулировали но цены хорошей не дали.
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10.11.2020 19:19 Відповісти
"несмотря на ранее заключенные договоренности" - так какого хрена вы вцепились в тот Минск и смиренно исполняете когда "тасторона" все нарушает а только жалуетесь и оправдываете кацапов мол стреляли нарушили но не попали ничего страшного неприцельно когда ранили наших была более глубокая озабоченность с нашей стороны и рассказы ОБСЕ какие они наглые и бессовестные
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10.11.2020 19:20 Відповісти
потому шо русня делает только то что ей выгодно. А все остальное она делает исключительно вследствие пистюлей, а не смотрения в глаза.
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10.11.2020 19:21 Відповісти
только кнут кацапам и хороший надсмотрщик с плантаций (типа Камалы Харрис)
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10.11.2020 19:26 Відповісти
Та ви шо? Невже? І вікриття всіх КПП не допомогло? І поза "зЕ", в яку ви ставите всю країну?
То може не варто було зривати спецоперацію по звільенню наших полонених?
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10.11.2020 19:22 Відповісти
От пригадай , коли і скільки було звільнено наших полонених з чотирнадцятого року ? . )) ... . Моє особисте бачення , - не треба і не потрібно наразі відкривати ці " пропускні пунтки '' .
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10.11.2020 19:35 Відповісти
«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает». - Н. В. Гоголь
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10.11.2020 19:27 Відповісти
А операция по силовому освобождению сорвана.
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10.11.2020 19:33 Відповісти
А де ж хвалькувате обміняю всіх на всіх оманського брехуна?
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10.11.2020 19:34 Відповісти
та фигня, прям завтра рашка рзвалица, сгынут наши вороженьки, як роса на сонце, запануем и мы, браття, ей своей сторонце
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10.11.2020 19:37 Відповісти
Какая неожиданность! Пусть Кравчук лучше старается, у ЗЕ на него большие надежды. А что там с тем "шикарным планом", который никто не видел? Торопитесь, в апреле выборы в луганде, там же наши люди, они ждут...
Російська сторона зірвала переговори гуманітарної підгрупи ТКГ щодо обміну полоненими - Цензор.НЕТ 2681
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10.11.2020 20:02 Відповісти
Пленные наши там---конечно основной козырь братов северных. И марионеток на Донбассе. Теоретически конечно---допустим все на всех поменяли и создаётся момент рискнуть с двух сторон закрыть нашу границу и одновременно почти широкомасштабно ворваться на свою землю. Но это для смелой власти, для тех кто в МО рвётся в бой, и тех кто там в наших окопах заждался. Опыт Азербайджана это подсказывает. Это наша земля и чужой нам не надо. В идеале весной ранней, по грязюке. Что бы некоторые там не успели смотаться. легко конечно воевать на диване. Но мы прессуем себе проблему очень затяжную. И решать однажды нужно будет. Но какой ценой? Чем позже---тем дороже.
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10.11.2020 20:10 Відповісти
т.е. нарушены минские договорённости... С этим надо что-то делать...
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10.11.2020 20:19 Відповісти
Т.е. они настолько переймались тем, что какие-то лугандонские пенсы не получат пенсии от Украины и не скупятся продуктами, что на сидящих годами в плену ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТИЛО? Идиоты зеленые, с перевернутыми с головы на ноги приоритетами! Кто бы вас подержал в "изоляции" лет так надцать?
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10.11.2020 23:18 Відповісти
 
 