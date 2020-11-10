Пряма участь турецьких військових у миротворчій місії в Карабасі не планується, - МЗС РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Турецькі військові не будуть безпосередньо брати участь у миротворчій місії в районі Нагірного Карабаху, роль Анкари обмежиться рамками російсько-турецького центру з контролю за припиненням вогню, який перебуватиме на території Азербайджану.
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомив російському Інтерфаксу представник МЗС Росії.
"Роль Туреччини обмежується рамками створюваного російсько-турецького центру з контролю за припиненням вогню і не має прямого відношення до миротворчої операції", - заявив він журналістам.
За словами джерела, цей центр "створюється на азербайджанській території, що не примикає до Нагірного Карабаху".
"Передбачається, що з цього центру російські військові разом із турецькими колегами відстежуватимуть дотримання перемир'я з використанням наявних у їх розпорядженні технічних засобів. Відпрацьовуванням деталей функціонування центру займаються військові відомства", - пояснив він.
8 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття азербайджанськими військами міста Шуша (арм. Шуші), одного з ключових в Нагірному Карабасі, розташованого за декілька кілометрів від Степанакерта.
9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.
Будь ласка, зачекайте...
А по сообщениям расеян они уже месяц воюют в Карабахе.
Или ни армянам ни расеянам не вериш?!
Наблюдатели и всё .
А придётся смириться...
Труп парішії ще ворушиться..треба чекати
без турецьких вiйськ свинособаки сильно знахабнiють у тому коридорi...
але будемо сподiватися, що це лише заява для вати.
Туреччина візьме участь у контролі перемир'я в Нагірному Карабасі, - глава МЗС Чавушоглу
https://censor.net/ua/news/3230105/turechchyna_vizme_uchast_u_kontroli_peremyrya_v_nagirnomu_karabasi_glava_mzs_chavushoglu
https://censor.net/ru/news/3230247/turtsiya_vmeste_s_rossieyi_budet_uchastvovat_v_kontrole_za_peremiriem_v_karabahe_erdogan
https://youtu.be/9VgEkneEpMg
протести в Вiрменii
https://youtu.be/1eRhkOYLmPw
https://youtu.be/VXKEFT95obs
в будинку Пашиняна
https://youtu.be/WF7FMXIlLOk