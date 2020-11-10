Пряма участь турецьких військових у миротворчій місії в Карабасі не планується, - МЗС РФ

Турецькі військові не будуть безпосередньо брати участь у миротворчій місії в районі Нагірного Карабаху, роль Анкари обмежиться рамками російсько-турецького центру з контролю за припиненням вогню, який перебуватиме на території Азербайджану.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомив російському Інтерфаксу представник МЗС Росії.

"Роль Туреччини обмежується рамками створюваного російсько-турецького центру з контролю за припиненням вогню і не має прямого відношення до миротворчої операції", - заявив він журналістам.

За словами джерела, цей центр "створюється на азербайджанській території, що не примикає до Нагірного Карабаху".

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"Передбачається, що з цього центру російські військові разом із турецькими колегами відстежуватимуть дотримання перемир'я з використанням наявних у їх розпорядженні технічних засобів. Відпрацьовуванням деталей функціонування центру займаються військові відомства", - пояснив він.

8 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття азербайджанськими військами міста Шуша (арм. Шуші), одного з ключових в Нагірному Карабасі, розташованого за декілька кілометрів від Степанакерта.

9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.