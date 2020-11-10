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Пряма участь турецьких військових у миротворчій місії в Карабасі не планується, - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пряма участь турецьких військових у миротворчій місії в Карабасі не планується, - МЗС РФ

Турецькі військові не будуть безпосередньо брати участь у миротворчій місії в районі Нагірного Карабаху, роль Анкари обмежиться рамками російсько-турецького центру з контролю за припиненням вогню, який перебуватиме на території Азербайджану.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомив російському Інтерфаксу представник МЗС Росії.

"Роль Туреччини обмежується рамками створюваного російсько-турецького центру з контролю за припиненням вогню і не має прямого відношення до миротворчої операції", - заявив він журналістам.

За словами джерела, цей центр "створюється на азербайджанській території, що не примикає до Нагірного Карабаху".

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"Передбачається, що з цього центру російські військові разом із турецькими колегами відстежуватимуть дотримання перемир'я з використанням наявних у їх розпорядженні технічних засобів. Відпрацьовуванням деталей функціонування центру займаються військові відомства", - пояснив він.

8 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття азербайджанськими військами міста Шуша (арм. Шуші), одного з ключових в Нагірному Карабасі, розташованого за декілька кілометрів від Степанакерта.

9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.
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Топ коментарі
+25
Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1373
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10.11.2020 19:50
+18
а туркам не пофиг,что вы там себе планируете? Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4202
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10.11.2020 19:45
+17
А мне кажется у Чавушоглу совершенно другой взгляд на этот вопрос.
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10.11.2020 19:44
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А мне кажется у Чавушоглу совершенно другой взгляд на этот вопрос.
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10.11.2020 19:44 Відповісти
Турки могут и со своей территории касапов петрушить беспилотниками.
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10.11.2020 19:48 Відповісти
Они уже в Азербайджане.
А по сообщениям расеян они уже месяц воюют в Карабахе.
Или ни армянам ни расеянам не вериш?!
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10.11.2020 22:38 Відповісти
рожу хотят пуйлу сохранить, для внутреннего мокшанского рынка, типа хутинвсехпереиграл......
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10.11.2020 19:48 Відповісти
а туркам не пофиг,что вы там себе планируете? Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4202
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10.11.2020 19:45 Відповісти
Ясно,будут учавствовать)у свинособак попытка сделать хорошую мину при плохой игре
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10.11.2020 19:46 Відповісти
Центр по контролю -- пустое место, аналог миссий на Донбассе.

Наблюдатели и всё .
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10.11.2020 19:46 Відповісти
медленно вводить будут!)))
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10.11.2020 19:47 Відповісти
то мокши просто дистанционное изнасилование отрицают...
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10.11.2020 19:48 Відповісти
миру-мир, войны не нужно! - вот девиз товарища байрактара
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10.11.2020 19:49 Відповісти
Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1373
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10.11.2020 19:50 Відповісти
Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ
А придётся смириться...
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10.11.2020 19:51 Відповісти
Не дотисли азери...ай яй
Труп парішії ще ворушиться..треба чекати
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10.11.2020 19:52 Відповісти
Ишь , как кацапня всполошилась. Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4858
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10.11.2020 19:53 Відповісти
Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9174
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10.11.2020 19:54 Відповісти
це погано, якщо правда.
без турецьких вiйськ свинособаки сильно знахабнiють у тому коридорi...



але будемо сподiватися, що це лише заява для вати.
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10.11.2020 19:56 Відповісти
А от є інфа,що буде десь 2.000-3.000 трків,і они вже в Азербайджані.
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10.11.2020 22:41 Відповісти
Не планується але буде здійснюватися позапланово.
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10.11.2020 19:56 Відповісти
После того как ***** получил от Алиева Степанакерт и Лачинский коридор, ему в принципе без разницы чего там вокруг этих мест будут делать турки.
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10.11.2020 19:57 Відповісти
Как видно по заявлениям, твоим кирзовым соотечественникам, кацап, не все равно вашей *********.
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10.11.2020 20:02 Відповісти
После того как Ердоган оставил ***** только Степанакерт и коридор , так будет вернее. До этого ***** через своих армянских миньонов имел ещё 7 азербайджанских районов.
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10.11.2020 20:05 Відповісти
Плюс получил КОНТРОЛИРУЕМЬІЙ Азербайджаном коридор до Нахичевани,о чем расеяне стьідливо умалчивают,а значение такого коридора для победителей трудно переоценить.
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10.11.2020 22:46 Відповісти
МИД свинособакии должен понять, что как турецкие военные решат,так и будет.
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10.11.2020 19:59 Відповісти
Щось рано закукурікали. Підождем заяв Алієва і Ердогана з цього приводу.
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10.11.2020 19:59 Відповісти
турки вже все сказали:
Туреччина візьме участь у контролі перемир'я в Нагірному Карабасі, - глава МЗС Чавушоглу



https://censor.net/ua/news/3230105/turechchyna_vizme_uchast_u_kontroli_peremyrya_v_nagirnomu_karabasi_glava_mzs_chavushoglu
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10.11.2020 20:08 Відповісти
Хто б сумнівався. Рашка там на бек-вокалі в ролі підсобних робітників. Просто Алієву і Ердогану потрібен ринок збуту помідорів.
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10.11.2020 20:15 Відповісти
Идея с казломордыми так себе выглядит. Тот факт, что это перемирие не надолго уже не оспаривается. Как будут действовать азеры, когда типо армяне не уйдут, увидим скоро. А вот игра в с миротворцами эрефии... скорей все будет по отаботаному сценарию. Сами вальнут пару своих иванов и объявят что это азеровские военные и напихают туда ихтамнетов.
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10.11.2020 20:00 Відповісти
Навряд чи напхають. "Проковтнули" ж збитого гвинтокрила.
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10.11.2020 20:18 Відповісти
Ну такое... кацы много чего глотают.
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11.11.2020 08:48 Відповісти
Мокшанці всралися
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10.11.2020 20:01 Відповісти
После такого примера освободительной войны ***** могут ждать интересные события в исламских регионах ********.
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10.11.2020 20:04 Відповісти
Таваріщ Путєн прєдполагаєт, а таваріщ Ердоган - располагаєт
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10.11.2020 20:04 Відповісти
Прямое не планируется, а с фланга очень даже....))
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10.11.2020 20:09 Відповісти
Ну так запланируйте в своём тупом плане.
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10.11.2020 20:13 Відповісти
Есть суверенная, международно признанная территория Азербайджана. На эту территорию азербайджанцы могу пригласить кого они захотят. Да хоть армию Папуа Новой Гвинеи. (если она у папуасов есть). Прямое участие турецких военных в миротворческой миссии в Карабахе не планируется, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 7620 И никакие кирзовые кацапы, не нарушая в очередной раз международного права, не могут это Азербайджану запретить. Ну, будут стоять турецкие контингенты расстоянии 10 км. от кацапских "миротворцев", для гарантий от кирзовых провокаций и все.
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10.11.2020 20:14 Відповісти
Уже не так...
https://censor.net/ru/news/3230247/turtsiya_vmeste_s_rossieyi_budet_uchastvovat_v_kontrole_za_peremiriem_v_karabahe_erdogan
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10.11.2020 21:01 Відповісти
"Непрямое участие", "ограниченние рамками" Намедни письков вообще отказал туркам в участии в урегулировании. А вот если Султан будет огорчен и раздражен всей этой хренью ? Как насчет того, чтобы от Байрактаров летали над землей не армянские, а рашистские воины-пехотинцы ?
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10.11.2020 21:01 Відповісти
кацапо-ординськi "миротворцi"

https://youtu.be/9VgEkneEpMg

протести в Вiрменii
https://youtu.be/1eRhkOYLmPw

https://youtu.be/VXKEFT95obs

в будинку Пашиняна
https://youtu.be/WF7FMXIlLOk
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10.11.2020 22:22 Відповісти
 
 