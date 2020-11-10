Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду"

Петро Порошенко побажав Володимиру Зеленському швидкого одужання від коронавірусу. Він закликав владу повернути у "коронавірусний фонд" 40 мільярдів гривень, які були витрачені не за призначенням, і забезпечити фінансову допомогу українцям у випадку оголошення локдауну.

Про це Порошенко заявив, перебуваючи у Львові, передає Цензор.НЕТ.

"Попри політичну боротьбу і безліч питань до влади, яка провалила оборону країни від пандемії, я по-людськи бажаю Володимиру Олександровичу якнайшвидшого одужання. Я на собі знаю, що таке важко перехворіти на COVID-19. І дуже сподіваюся, що його молодий 42-річний організм легко впорається з інфекцією. Я щиро цього хочу", - зазначив п’ятий президент України.

Порошенко зауважив, що влада говорить про запровадження так званого "локдауну вихідного дня", але забуває про гроші.

"Люди мають їсти, платити за квартири – люди мають видатки. Рішення мають бути дуже прості: повернути вилучені з коронавірусного фонду 40 мільярдів", - зазначає Порошенко.

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Лідер "Європейської Солідарності" впевнений, що кошти з фонду мають витрачатися не на дороги чи поліцію, а на захист лікарів, підтримку громадян і на медичне оснащення.

"Закупити і обладнати кисневими станціями, кисневими концентраторами кожне ліжко, забезпечити засобами захисту кожного лікаря, вчителя, вихователя", - наголошує п’ятий президент.

Нагадаємо, 9 листопада Зеленський повідомив, що захворів на COVID-19.