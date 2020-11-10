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Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з

Петро Порошенко побажав Володимиру Зеленському швидкого одужання від коронавірусу. Він закликав владу повернути у "коронавірусний фонд" 40 мільярдів гривень, які були витрачені не за призначенням, і забезпечити фінансову допомогу українцям у випадку оголошення локдауну.

Про це Порошенко заявив, перебуваючи у Львові, передає Цензор.НЕТ.

"Попри політичну боротьбу і безліч питань до влади, яка провалила оборону країни від пандемії, я по-людськи бажаю Володимиру Олександровичу якнайшвидшого одужання. Я на собі знаю, що таке важко перехворіти на COVID-19. І дуже сподіваюся, що його молодий 42-річний організм легко впорається з інфекцією. Я щиро цього хочу", - зазначив п’ятий президент України.

Порошенко зауважив, що влада говорить про запровадження так званого "локдауну вихідного дня", але забуває про гроші.

"Люди мають їсти, платити за квартири – люди мають видатки. Рішення мають бути дуже прості: повернути вилучені з коронавірусного фонду 40 мільярдів", - зазначає Порошенко.

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Лідер "Європейської Солідарності" впевнений, що кошти з фонду мають витрачатися не на дороги чи поліцію, а на захист лікарів, підтримку громадян і на медичне оснащення.

"Закупити і обладнати кисневими станціями, кисневими концентраторами кожне ліжко, забезпечити засобами захисту кожного лікаря, вчителя, вихователя", - наголошує п’ятий президент.

Нагадаємо, 9 листопада Зеленський повідомив, що захворів на COVID-19.
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Топ коментарі
+77
Порошенко пожелал выздоровления Зеленскому и вспомнил о 40 миллиардах из "коронавирусного фонда" - Цензор.НЕТ 2477
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10.11.2020 19:57
+61
"ампутированная совесть" виглядає ось так, воваПорошенко пожелал выздоровления Зеленскому и вспомнил о 40 миллиардах из "коронавирусного фонда" - Цензор.НЕТ 830
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10.11.2020 19:58
+55
Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 1788
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10.11.2020 20:12
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Какой же негодяй этот Порошенко Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 1900. так и хочет больного Зелю до инфаркта довести, заикой сделать
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10.11.2020 20:07 Відповісти
як людина яка перехворіла на короновірус бажаю Зе якнайскоршого одужання. і від всього серця бажаю лікуватися в простій районій лікарні якого небудь провінційного містечка. і не біда що то захолустьє, фі спеців немає- в нас найкращі як казав Зе методи лікеування ковід в європі, а ще додайте *щедре* фінансування та забезпечення лікарень Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 5811 і щоб обов*язково шлях до лікарень пролягав через *відремонтовані* з ковід фонду дороги! президент має бути з народом, а не з єрмаком та мендель! тож набирайтеся сил - вам ще до ростова пензлювати, шлях знаєте не близький Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 2086
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10.11.2020 20:08 Відповісти
Межа людяності президента Зеленського. (блогери порвали її на дрантя).
https://www.youtube.com/watch?v=ozF5wughdd0
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10.11.2020 20:09 Відповісти
Порох наверное плохо спит.такое бабло мимо его пролетело. Взяли в асфальт закатали. Можно было в офшоры загнать. Эх,не опытный у нас президент.
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10.11.2020 20:10 Відповісти
Расскажи про пролетевшее мимо них бабло родственикам умерших от ковида,зесрань
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10.11.2020 20:13 Відповісти
Щас ЗЕбил тебе ответит что зато их павезут на кладбище по новой и ровной дороге, поэтому это достижение ЗЕкловуна. А ещё там будут светить фонари
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10.11.2020 20:15 Відповісти
І до чого цей висєр?
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10.11.2020 20:14 Відповісти
ни к чему, поэтому тебя и заспамили.
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10.11.2020 20:16 Відповісти
Видосики от ЗЕкловуна тебе явно лутше заходили, ога Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 1142
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10.11.2020 20:17 Відповісти
Ха, стоимость дороги при ЗЕ в 2,5 раза дороже чем при Порохе. Ваш "не опытный" президент очень удобен для Каломойского и Ахметки. 👿
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10.11.2020 20:17 Відповісти
При Кучме, Ющенко,Порохе может и дешевле было, только почему-то никто не строил. Главное что теперь они есть . Зеленский уйдет дороги останутся.
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10.11.2020 20:25 Відповісти
Даун, при Порохе целые трасы строились, Львов-Тернополь - идеальная дорога.
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10.11.2020 20:42 Відповісти
Я переходил на оскорбления? Про дороги будешь рассказывать дальнобойщику?
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10.11.2020 20:45 Відповісти
Тогда расскажи, пожайлуйста, какие дороги сделали за последний год?
И почему молодой команде не хватает 5-6 грн. сборов с каждой литры бензина и нужно залезть в левый фонд?
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11.11.2020 01:27 Відповісти
Та йому з Лахти Львів не видко...
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10.11.2020 20:51 Відповісти
Ага, при Кучме трасса Киев - Одесса, при Юще Киев - Полтава, при Яныке - Киев - Чоп, при Порохе, - Киев - Винница.
ЗЕ обязательно свалит, а что после него останется это ещё вопрос ?
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10.11.2020 21:56 Відповісти
Я бы таких, как Вы вообще лишил права голоса. Вот как Вы можете выбирать, если даже не знаете чем занимается Презиент? Ну не может он строить дороги! Ни Кучма, ни Ющ, ни Порох, ни Клоун. Нет у них таких полномочий и денег на это нет!
А деньги на строительство дорог (тех ,что не в городах, конечно) выделяются кабмином. Так что правильно будет говорить: "при Овоще, при Юле... , при Гросе,... при Шмыгале.
И если на то пошло, то дорог при Гросе строилось не меньше, но при этом гораздо дешевле. Если не слышал, то его обвиняют в том, что у него собственный асфальтный заводик, поэтому он очень старался расходовать больше денег на строительство дорог. Правда или неправда - судить не берусь, но дорог он строил реально много и гораздо дешевле!
А если Вы говорите о дорогах в населенных пунктах, то даже к кабмину они не имеют никакого отношения. Зато имеют отношение к децентрализации и местным властям. Перестали отправлять часть бюджета на Киев - появились деньги на строительство дорог. И произошло это не в этом году и уж точно не благодаря клоуну.
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10.11.2020 22:52 Відповісти
Несмотря на политическую борьбу и множество вопросов к властям, которые провалили оборону страны от пандемии, я по-человечески желаю Владимиру Александровичу скорейшего выздоровления. Я по себе знаю, что такое тяжело переболеть COVID-19. И очень надеюсь, что его молодой 42-летний организм легко справится с инфекцией. Я искренне этого хочу", - сказал пятый президент Украины..."
Позволю себе "продолжить высказывание Порошенко: "Я искренне этого хочу... чтобы он оказался под судом за всё то паскудство, которое он и его приспешники сотворили с Украиной"...
"Его сопровождал насмешек шквал
Иные хохотали просто бешенно...
И только я, один лишь я рыдал -
Я так мечтал узреть его повешенным..."
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10.11.2020 20:20 Відповісти
Я? Чи Порох?
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10.11.2020 21:02 Відповісти
А з "гнидами" так і треба себе вести...
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10.11.2020 21:14 Відповісти
Это точно. Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 2331
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10.11.2020 20:37 Відповісти
Іди до себе, на "Одноглазники"... Там у тебе буде повна свобода... І ніхто мордою в лайно тикать не буде...
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10.11.2020 21:04 Відповісти
Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 9945
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10.11.2020 20:23 Відповісти
- Некоторым людям, типа Зеленского, не рекомендуют посещать старые общественные туалеты типа "сортир"...
- Почему?...
- Опасно... Вдруг провалятся и растворятся в яме с дерьмом... Консистенция у них - "аналогичная"...
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10.11.2020 22:20 Відповісти
то не бруд,то ліки
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10.11.2020 23:09 Відповісти
Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 497
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10.11.2020 20:24 Відповісти
Артисти- вони такі..... Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 5009
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10.11.2020 20:26 Відповісти
Секс?
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10.11.2020 20:27 Відповісти
Не обов'язково - просто ланч разом.
Їли ротердамську сосіську з майонезом і макали попенгагенську салямі в діжонську гірчицю Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 8682
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10.11.2020 20:35 Відповісти
Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 5560
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10.11.2020 20:37 Відповісти
"Абнімашкі"
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10.11.2020 21:12 Відповісти
-Почему такой грустный?
-Да понимаешь... Не заразился от жены, так заразился от друга.
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10.11.2020 20:29 Відповісти
🤣
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11.11.2020 14:34 Відповісти
Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 8461
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10.11.2020 20:26 Відповісти
Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 1518
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10.11.2020 20:33 Відповісти
Ни один источник не подтверждает болезнь Зеленского. Сигнальных подтверждений ситуации "Президент болен" то же нет.
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10.11.2020 20:40 Відповісти
Дорожній збір, по 5-6 грн. з кожної літри бензину розікрали в першу чергу.
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10.11.2020 20:40 Відповісти
Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 4628
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10.11.2020 20:46 Відповісти
Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 3323
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10.11.2020 20:56 Відповісти
свои деяния вспомни...
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10.11.2020 21:00 Відповісти
Чья бы корова мычала.
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10.11.2020 21:11 Відповісти
Воно вроді не розуміє,що по таким дорогам які він залишив Зеленському не те, що хворих , здорових страшно перевозити. Що дороги в державі це як сосуди в організмі.
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10.11.2020 21:50 Відповісти
А през у нас уже строит дороги? Ты дурак? А больных возят по дорогам местного значения, к которым, ни през, ни кабмин вообще никакого отношения не имеют. Хотя благодаря тому, что часть средств оставляют на местах, местные власти получили возможность ремонтировать дороги. И сделано это было до Шута. Кстати, сейчас дорог строится не больше, чем при Порохе (точнее при Гросе - это его ответственность, но для дебилов это уже высшая материя). Зато благодаря тому, что кастрировали тендеры, сейчас в денежном выражении получается раза в два дороже.
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10.11.2020 23:01 Відповісти
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/10/7273106/
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10.11.2020 21:51 Відповісти
Царство небесне.
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10.11.2020 22:04 Відповісти
..что и требовалось доказать.
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10.11.2020 21:57 Відповісти
Більшого фуфла я не пам"ятаю. Єдине, що тут правдиве - це заряд батареї 41%. Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 8111
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10.11.2020 21:58 Відповісти
Кошмарит страну не хуже Путина! Хотя бы на пороге болезней и смертей - одумайтесь!
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10.11.2020 22:00 Відповісти
Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 7019
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10.11.2020 22:03 Відповісти
Мы в Италии вне дома носим маски - 2 сразу (FFP2 и сверху хирургическую). Толпы избегаем. В супермаркет едем вне часов пик. С работы - домой. У нас уже существует карантин выходного дня. В будни бары - ресторанты - до 18 час.
И вы тоже старайтесь, тогда сэкономите на вентиляторах и будете иметь дороги.
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10.11.2020 22:08 Відповісти
Носите уже и дома - здоровее будете.
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10.11.2020 22:29 Відповісти
Домой в пандемию гости не ходят. Глупые понятия.
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10.11.2020 22:42 Відповісти
А "Италия" твоя - между Мордовией и Чувашией?...
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10.11.2020 22:32 Відповісти
А где эти георафические пункты расположены, если ты так просвещён в географии?
Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 9506

Похоже на упомянутые тобой любимые места?
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10.11.2020 22:41 Відповісти
Я тоже могу качать фоточки из Интернет...
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10.11.2020 22:45 Відповісти
А мені якось однаково... Мене і "Вишняк" зі "Спотикачем" і мед київський влаштовує...
І, запам"ятай одну річ : "Мавпу можна побрить, вимить, одягти в смокінг, навчить користуваться столовими приборами і курить сигари, однак людиною вона від цього, не стане...".
Те саме стосується і кацапів...
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11.11.2020 09:32 Відповісти
В Італії за останню добу зареєстрували більше 35 тисяч нових заражень коронавірусом, а кількість померлих хворих вперше з середини квітня наблизилася до 600. (с)
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10.11.2020 23:15 Відповісти
Да, известно. Люди не просят Бога о здоровье. Обращаются к мадонне и святым. (Или ни к кому вообще).Но эти не помогают, т.к. не имеют власти. Люди устраивают гейпарады,
гейбраки, ненавидят друг друга, обзывают и не любят ближнего, что говорить о *любите врагов своих*. В результате - войны, болезни, землетрясения, смерчи и торнадо, мировое падение экономики. И вот теперь устраивайте гейпарады! Пляшите и бухайте! Но нет, вам придётся в страхе сидеть дома. Вы боитесь один другого, чтоб не заразиться.
А не легче ли обратиться к Богу с вашими печалями? Ведь Бог справедлив и щедр, Он есть любовь и спасение. Бойтесь Его и прославляйте Святое Имя Его! Мы заслужили и худшего, чем имеем. Но Бог милостлив.
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15.11.2020 00:20 Відповісти
для того что бы зеленскому выздороветь достаточно перестать болеть- это ж элементарно!
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10.11.2020 22:41 Відповісти
Как бы там ни было, но кататься сегодня по дорогам действительно приятно там где раньше 60 много сегодня можно даже 120-150 ,но в меру осторожно и с умом и с хорошими реакцией и тормозами Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 2097 Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 9159 дороги действительно перерождаются ,лишь бы ума у водителя хватало ,что бы не наделать горя другим и не отправить на тот свет просто людей
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10.11.2020 23:15 Відповісти
Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 3007
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10.11.2020 23:23 Відповісти
какая разница в морг или в больницу главное по дороге с новьім асфальтом и фанарями. Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 3920
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10.11.2020 23:23 Відповісти
"я по-человечески желаю Владимиру Александровичу скорейшего выздоровления"

Боже, яке ж воно огидне..
Я вже чую як зараз рвуться соєві пєрдаккі Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду" - Цензор.НЕТ 3618
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11.11.2020 00:18 Відповісти
А логически как то такие эмоции можно обьяснить?
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11.11.2020 00:32 Відповісти
кто знает почему у шеколадных рвутся пердаки?
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11.11.2020 20:45 Відповісти
кргда читаеш о зе,мурашки по телу ,от отвращения,такой президент визивает во сне стращний сон ,просто о нем ненадо ничего писать, нерви будут крепче ,он же брехун и предатель,,,,,
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11.11.2020 08:40 Відповісти
ТАК ЕМУ 40 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН НА ЛЕЧЕНИЕ ХВАТИТ )))
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11.11.2020 08:43 Відповісти
пеця за год тырил больше , тролль- хапуга
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11.11.2020 20:36 Відповісти
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