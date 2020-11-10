Порошенко побажав одужання Зеленському і згадав про 40 мільярдів з "коронавірусного фонду"
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Петро Порошенко побажав Володимиру Зеленському швидкого одужання від коронавірусу. Він закликав владу повернути у "коронавірусний фонд" 40 мільярдів гривень, які були витрачені не за призначенням, і забезпечити фінансову допомогу українцям у випадку оголошення локдауну.
Про це Порошенко заявив, перебуваючи у Львові, передає Цензор.НЕТ.
"Попри політичну боротьбу і безліч питань до влади, яка провалила оборону країни від пандемії, я по-людськи бажаю Володимиру Олександровичу якнайшвидшого одужання. Я на собі знаю, що таке важко перехворіти на COVID-19. І дуже сподіваюся, що його молодий 42-річний організм легко впорається з інфекцією. Я щиро цього хочу", - зазначив п’ятий президент України.
Порошенко зауважив, що влада говорить про запровадження так званого "локдауну вихідного дня", але забуває про гроші.
"Люди мають їсти, платити за квартири – люди мають видатки. Рішення мають бути дуже прості: повернути вилучені з коронавірусного фонду 40 мільярдів", - зазначає Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" впевнений, що кошти з фонду мають витрачатися не на дороги чи поліцію, а на захист лікарів, підтримку громадян і на медичне оснащення.
"Закупити і обладнати кисневими станціями, кисневими концентраторами кожне ліжко, забезпечити засобами захисту кожного лікаря, вчителя, вихователя", - наголошує п’ятий президент.
Нагадаємо, 9 листопада Зеленський повідомив, що захворів на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=ozF5wughdd0
И почему молодой команде не хватает 5-6 грн. сборов с каждой литры бензина и нужно залезть в левый фонд?
ЗЕ обязательно свалит, а что после него останется это ещё вопрос ?
А деньги на строительство дорог (тех ,что не в городах, конечно) выделяются кабмином. Так что правильно будет говорить: "при Овоще, при Юле... , при Гросе,... при Шмыгале.
И если на то пошло, то дорог при Гросе строилось не меньше, но при этом гораздо дешевле. Если не слышал, то его обвиняют в том, что у него собственный асфальтный заводик, поэтому он очень старался расходовать больше денег на строительство дорог. Правда или неправда - судить не берусь, но дорог он строил реально много и гораздо дешевле!
А если Вы говорите о дорогах в населенных пунктах, то даже к кабмину они не имеют никакого отношения. Зато имеют отношение к децентрализации и местным властям. Перестали отправлять часть бюджета на Киев - появились деньги на строительство дорог. И произошло это не в этом году и уж точно не благодаря клоуну.
Позволю себе "продолжить высказывание Порошенко: "Я искренне этого хочу... чтобы он оказался под судом за всё то паскудство, которое он и его приспешники сотворили с Украиной"...
"Его сопровождал насмешек шквал
Иные хохотали просто бешенно...
И только я, один лишь я рыдал -
Я так мечтал узреть его повешенным..."
- Почему?...
- Опасно... Вдруг провалятся и растворятся в яме с дерьмом... Консистенция у них - "аналогичная"...
Їли ротердамську сосіську з майонезом і макали попенгагенську салямі в діжонську гірчицю
-Да понимаешь... Не заразился от жены, так заразился от друга.
И вы тоже старайтесь, тогда сэкономите на вентиляторах и будете иметь дороги.
Похоже на упомянутые тобой любимые места?
І, запам"ятай одну річ : "Мавпу можна побрить, вимить, одягти в смокінг, навчить користуваться столовими приборами і курить сигари, однак людиною вона від цього, не стане...".
Те саме стосується і кацапів...
гейбраки, ненавидят друг друга, обзывают и не любят ближнего, что говорить о *любите врагов своих*. В результате - войны, болезни, землетрясения, смерчи и торнадо, мировое падение экономики. И вот теперь устраивайте гейпарады! Пляшите и бухайте! Но нет, вам придётся в страхе сидеть дома. Вы боитесь один другого, чтоб не заразиться.
А не легче ли обратиться к Богу с вашими печалями? Ведь Бог справедлив и щедр, Он есть любовь и спасение. Бойтесь Его и прославляйте Святое Имя Его! Мы заслужили и худшего, чем имеем. Но Бог милостлив.
Боже, яке ж воно огидне..
Я вже чую як зараз рвуться соєві пєрдаккі