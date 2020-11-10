Туреччина разом із Росією братиме участь у контролі за перемир'ям у Карабасі, - Ердоган
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок у розмові з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Анкара візьме участь у роботі місії з контролю за перемир'ям у Карабасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна
"Туреччина разом з Росією візьме участь у роботі місії зі спостереження за припиненням вогню у звільнених районах Карабаху", - цитує Ердогана турецький телеканал TRT Haber.
Зазначається, що спостереження здійснюватиметься за допомогою спільного підприємства, яке буде створено на обумовленій Азербайджаном території.
Ердоган також запропонував застосувати в Сирії механізм, схожий на той, що необхідно застосувати в Карабасі.
"Необхідним є створення коридору між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань, а також повернення переміщених азербайджанців у їхні домівки", - сказав Ердоган.
"Такі ж механізми можуть бути застосовані в Сирії", - сказав турецький лідер.
Будь ласка, зачекайте...
Он временно разрешил ***** охранять коридоры своими войсками, вооруженными лишь легкой бронетехникой, чтобы армяне могли спокойно без резни переехать на родину.
Идеология цехакронизма была разработана Гарегином Нждеи Айком Асатряном в 1930-х годах. Органической частью и продолжением цехакронизма является идеологиятаронизма.Цехакро́н (арм. ցեղակրոն)[6] - сторонник и носитель идеологии цехакронизма. Быть цехакроном, согласно Нжде, означает нести в рамках своего индивидуума также и свой род со всеми его чертами, моралью, нести все те армянские родовые качества, которые проявлялись на протяжении истории армянского народа[7]. Корнем армянского существительного кро́н является глагол кре́л (арм. կրելнести), т.е. тем самым цехакрон несёт в себе традиционные ценности и мировоззренческие взгляды своего рода[2].
Идеология цехакронизма делит армянство на три чувственно-сознательные части:национально-родовую (це́гх),колеблющуюся или неопределившуюся (жохову́рд) и антинациональную (така́нк).
Большинство армян представляют из себя жоховурд, то есть некое количество людей, частично обладающих армянскими качествами. Лишь малая часть армян своим чувственно-сознательным уровне и стилем жизни выступает в качестве цеха (рода, нации). Третью же часть армянства составлют таканки.
Цехамард, принимающий идеологию цехакронизма и живущий согласно её принципам, является цехакроном.
Цехакрон[править | править код]
Цехакрон является идеологизированным вариантом армянина-цехамарда. Цехакрон не подвержен извращённому влиянию окружающей его среды, поскольку знает, что его невозможно победить, если он будет жить в согласии с традиционными родовыми ценностями. Цехакрон ненавидит трусость. Не случайно, в Цехакроновских клятвенных союзах было запрещено выражение «не бойся!» (арм. մի՛ վախնար), поскольку для цехакрона бояться за кого-либо означает унизить его («Ամերիկահայությունը 78»).
Органическими врагами цехакрона являются турки, большевики[8] и их агенты. Цехакрон не принимает все те течения, религии и учения, которые отрицают необходимость существования наций.
Цехакрон исповедует полную готовность погибнуть ради существования своего цеха (рода) и государства. Для цехакрона святы идея независимости Армении. Цехакрон знает, что подлинная независимость Армянского государства достигается кровью и самопожертвованием.
Цехакрон обязан создать семью с представителем своего рода и иметь большое потомство, поскольку знает, что рождением детей обеспечивается продолжительность рода. Цехакрон - не обычный работник какой-либо науки или искусства, но он является неустанным воином, который делает так, чтобы науки и искусства всячески служили его роду.
Цехакрон подчиняется роду, который любит больше своей жизни. Воля рода, которая является волей к победе и существованию, является верховной приказывающей силой для цехакрона.1. Цехамард
Цехамард как представитель це́ха (рода), является лучшей частью армянской нации, цель которой - увековечение своего вида на родине: в Армении. Цехамард несёт в себе армянство и передаёт её потомкам. Для цехамарда незаменима родина, а в её независимости он нуждается как в кислороде. Именно цехамард осознанно воюет и жертвует собой для спасения чести родины («Լալայան, 2001»).2. Жоховурд
Жоховурд является неопределившейся и колеблющейся частью армянства. Жоховурд подвержен эффекту толпы, если находится более под влиянием таканков, нежели цехамардов. Жоховурд живёт повседневной жизнью, а цехамарды − вечными идеалами и целями, памятью о прошлом, а также твёрдой верой в будущее и каждодневной длительной борьбой одновременно.3. Таканк
Таканк является отступническим элементом в армянстве, это - внутренний враг рода, являющийся частью внешнего врага. Как армянин, таканк - бесхребетен и не имеет чувства гордости, а как человек, таканк - эгоцентричен, меркантилен и омерзителен. В своём сознании таканк не имеет никаких обязанностей перед Армянской нацией и государством, но всегда что-либо требует для себя.
По большому счёту, таканк не имеет национальной принадлежности - и то, что он говорит на армянском, является лишь следствием того, что родители передали ему этот язык в качестве средства общения и другого он сам пока не нашёл. Таканк не признаёт родины. Для таканка высшей ценностью являются деньги. Таких людей Айк Асатрян назвал «антиродовыми шайтанами»(арм. ցեղանենգ շեյթան)[9]. Это - наиболее мёртвая часть армянства, навсегда ставшая зловещей толпой.Культы цехакрона[править | править код]
Цехакронизм объявляет высшей ценностью род[10]. Существенной частью цехакронизма является культ рода, то есть поклонение ценностям, святыням и качества своего рода и следование традициям. В рамках культа рода есть 7 отдельных культов:1. Культ Родины
Культом Родины является преданность и поклонение той земле, на которой естественным образом образовалась армянская нация, на которой она строила своё государство и цивилизацию, создавала свою оригинальную культуру. В этой земле покоятся останки её сыновей и дочерей; и за любовь к этой земле, за её свободу сражались храбрые предки.2. Культ крови
Культом крови обусловлены духовно-телесные черты всего рода. Цехакронизм проповедует чистоту армянской крови, в чистоте которой видится будущее армянской нации.3. Культ языка
В вопросе языка цехакронизм неуступчив: от армянина требуется с армянином говорить на армянском, напоминая, что смерть языка ускоряет духовную смерть народа. Исходя из этого, цехакронизм проповедует культ к родному языку, чистотой и осмыслением которого обусловлено будущее народа[11].
С позиций цехакронизма считаетс
Культом павших за армянскую нацию является почтение и глубокое уважение к святым мученикам, «которые своим мужеством уподобились львам, уподобились богам своей преданностью, которые своей кровью обеспечили вечное существование нашего рода и нашей чести»[10].5. Культ предков
Цехакронизм признаёт величайшим злодеянием прерывание духовной связи между предыдущими и следующими поколениями, чем прерывается вчерашняя и завтрашняя органическая связь рода. Нжде пишет:
Если прервалась связь между молодым и предшествующим ему поколениями, значит это поколение отрывается от существовавших до него ценностей и святынь рода… Оторвавшийся от предыдущих поколений становится духовно беспочвенным и ненаправленным. Значимой является та духовная связь между поколениями, благодаря которой последующим передаётся вечное пламя рода…
Оригинальный текст (арм.)
Флаг княжеского рода Мамиконянов
Иметь духовную связь, согласно цехакронизму, означает «пережить исторической памятью жизнь предыдущих поколений, связывая судьбы наших поколений»[3]: В цехакронизме присутствует глубочайшее почтение к воинственному княжескому роду Мамиконянов. Нжде пишет[12]:
Кто более или менее знаком с историей Армении, сразу же поймёт, что движение цехакронизма, как клятвенный союз, уподобляется клятвенным союзам рыцарей рода Мамиконянов. Как иМамиконяны, цехакроны исповедуют бескорыстную преданность нации и решительную готовность с храбростью принять смерть во имя Родины.
Оригинальный текст (арм.)Мамиконянов, Нжде также делал акцент на другом проявлении сущности армянина − культурному духу Багратуни, которые вместе друг с другом необходимо объединить[13].
6. Культ силы
Цехакронизм пропагандариует культ силы, поскольку жизнь даёт дорогу сильным духом, мыслью и телом. Жизнь показала, что побеждает не справедливый, а сильный.7. Культ лидера
В идеологии цехакронизма также необходимо почитать праведного лидера, чья десница вырисовывает судьбы народов и кому народы обязаны своим расцветом и упадком. Цехакронизм требует подчиняться воле рода, в том числе подчиняться воле праведного лидера рода, который является носителем и учителем родовой добродетели[10].
Идеология цехакронизма, созданная Гарегином Нжде, опиралась на работы Гевонда Алишана,Раффи, Рафаэла Патканяна, Даниэла Варужана, Аветиса Агароняна и ряда других национальных армянских мыслителей. Однако это были всего лишь разрозненные идеи, обобщением, систематизацией и дополнением которых впоследствии и занялся Нжде, основав цехакронизм.
Нжде Геворкян, сегодня - "национальный герой Армении"...
А теперь наберите в Гугле "Умберто Эко. Ур-фашизм", и сравните...
https://youtu.be/-8G5l6ALbQ4
https://youtu.be/9VgEkneEpMg
протести в Вiрменii
https://youtu.be/1eRhkOYLmPw
https://youtu.be/VXKEFT95obs
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Эрдоган вас, кацапов, "на х.. вертит...", как хочет, уже который год... Как только "борзонёте" - он вас - по рылу!... "Сушка" влетела, куда не просили - сбили, сирийцы асадовские "борзонули" - "отгребли", то же самое в Ливии... Теперь отгребли очередные ваши прислужники - армяне... Отгребли, вооружённые вашим оружием, от турецкого оружия, вручённого турками азербайджанцам...
"Когда-то "я - русский",
Звучало гордо...
Теперь за "я русский"
Просто бьют в морду...".
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