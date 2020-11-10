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Туреччина разом із Росією братиме участь у контролі за перемир'ям у Карабасі, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Туреччина разом із Росією братиме участь у контролі за перемир'ям у Карабасі, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок у розмові з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Анкара візьме участь у роботі місії з контролю за перемир'ям у Карабасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Туреччина разом з Росією візьме участь у роботі місії зі спостереження за припиненням вогню у звільнених районах Карабаху", - цитує Ердогана турецький телеканал TRT Haber.

Зазначається, що спостереження здійснюватиметься за допомогою спільного підприємства, яке буде створено на обумовленій Азербайджаном території.

Ердоган також запропонував застосувати в Сирії механізм, схожий на той, що необхідно застосувати в Карабасі.

"Необхідним є створення коридору між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань, а також повернення переміщених азербайджанців у їхні домівки", - сказав Ердоган.

"Такі ж механізми можуть бути застосовані в Сирії", - сказав турецький лідер.

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Топ коментарі
+22
Красава.
Простой турецкий президент.
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10.11.2020 20:21
+19
Дистанционно, ударными беспилотниками по касапам и армянам.
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10.11.2020 20:21
+19
А я вот что то не заметил уменьшение армяней в г. Киеве. Что то они не спешили на свою родину для участия в войне за оккупированные ими земли. Впрочем они и Украину не плохо оккупировали.
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10.11.2020 20:24
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Сейчас в этом регионе заправляет Эрдоган.
Он временно разрешил ***** охранять коридоры своими войсками, вооруженными лишь легкой бронетехникой, чтобы армяне могли спокойно без резни переехать на родину.
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10.11.2020 21:18 Відповісти
Подозрительно молчание Ирана.
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10.11.2020 21:48 Відповісти
Исламская Республика Иран приветствует соглашение между Азербайджаном, Арменией и РФ по прекращению боевых действий в зоне карабахского конфликта, говорится в заявлении МИД ИРИ от 10 ноября
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10.11.2020 22:38 Відповісти
Как то нехорошо получаеться.Пашинян вопил-"Спасите,помогите!"когда азера бомбили и отрезали кусок за куском территории.Пуйло не шевелился.А когда потеряли армяне Карабах-тут "союзники" тут как тут,активное участие принимать желают.А где ж вы раньше были то?
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10.11.2020 21:36 Відповісти
Сам то Армянский Карабах остаётся Армянам. Это только по договорённости Путина с Алиевым, захваченные Армянами Азербайджанские районы вернули.
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10.11.2020 22:46 Відповісти
Да пусть остаётся... Главное - Азербайджан вернул равнинную часть своей земли и отрезал НКАО от источников продовольствия... Камни в горах жрать не будут и ничего на камнях не вырастят... И будете вы армян и своих "ихтамнетов" кормить из бюджета России... Мне ребята, из СБУ, "на ушко шепнули", что по нашим сёлам армянские "эмиссары" поехали - подыскивать жильё на покупку, для будущих "беженцев"... Значит, "герои Арцаха" поняли, что, рано или поздно, придётся решать - или дохнуть с голоду на камнях "Чёрного Сада", или искать новое место жительства... О том, чтобы перебраться в Армению, не думают - понимают, что там скоро будет такая же "жопа", как и в Карабахе...
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10.11.2020 23:29 Відповісти
Это да. Тут даже к шепоту ребят из СБУ не надо прислушиваться. Статистика расселения и демографии Армян наглядно говорит о планомерном выдавливании и уничтожении этого народа с его исторической Родины. Одиннадцать миллионов Армян живут по всему миру, а в Армении вместе с Карабахом их осталось меньше трёх миллионов. Мне только не ясно, к чему ты тут рекомендуешь им кучковаться в Армении. Там такие же камни. Или потому, что из Араратской долины видны вершины теперь уже Турецкого Арарата и Масиса?
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11.11.2020 06:12 Відповісти
А кто им мешает жить на их "истарическай Родине"?... Это, по-видимому, "миравой загавар" против "белава и пушистава" народа... Ми такое уже слышали... О народе "богоизбранном", "народе-страстотерпце"... И о "чистоте крови", и о "грязных свиньях", его окружающих... Подожди, "ещё не вечер...". Ну, и вы от них недалеко ушли... О народе-"богоносце", о "факеле славянства" и "носителе духовности", уже давно гавкаете, а когда вас реально погонят с Сибири, Татарстана, перестанут пускать в Европу, и о "стастотерпце" запоёте... Гадить не надо вокруг себя, и считать себя "умнее и лучше всех", и всё будет в порядке... А вы, ещё к тому же, ленивы и глупы - всё стараетесь " на чужом горбу в рай въехать", пользуясь терпеливостью и добродушием соседей......
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11.11.2020 07:28 Відповісти
при совке, во время массовой репатриации армян, по идее в Армению, каким-то боком умудрились немалую часть армян вместо Армении репатриировать на территорию Грузии, в частности в Абхазию. Губа не дура, армяне любят быть патриотами на дистанционке
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11.11.2020 08:16 Відповісти
Ага... Украинцев насильно депортировали в безводный Казахстан, в промороженую Сибирь и Дальний Восток, и они "из говна конфетку делали", а армяне из "солнечной Армении" добровольно "депортировались" на рынки европейской части СССР...
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11.11.2020 08:29 Відповісти
Цехакрони́зм (арм. Ցեղակրոնություն цехакронутю́н) - националистическая идеология, согласно которой высшей ценностью для индивидуума является его нация, вне которой он не может полноценно существовать[1]. Целью цехакронизма является объединение армянского народа на всей территории его исторической родины в рамках единого армянского государства[2].
Идеология цехакронизма была разработана Гарегином Нждеи Айком Асатряном в 1930-х годах. Органической частью и продолжением цехакронизма является идеологиятаронизма.Цехакро́н (арм. ցեղակրոն)[6] - сторонник и носитель идеологии цехакронизма. Быть цехакроном, согласно Нжде, означает нести в рамках своего индивидуума также и свой род со всеми его чертами, моралью, нести все те армянские родовые качества, которые проявлялись на протяжении истории армянского народа[7]. Корнем армянского существительного кро́н является глагол кре́л (арм. կրելнести), т.е. тем самым цехакрон несёт в себе традиционные ценности и мировоззренческие взгляды своего рода[2].

Идеология цехакронизма делит армянство на три чувственно-сознательные части:национально-родовую (це́гх),колеблющуюся или неопределившуюся (жохову́рд) и антинациональную (така́нк).
Большинство армян представляют из себя жоховурд, то есть некое количество людей, частично обладающих армянскими качествами. Лишь малая часть армян своим чувственно-сознательным уровне и стилем жизни выступает в качестве цеха (рода, нации). Третью же часть армянства составлют таканки.
Цехамард, принимающий идеологию цехакронизма и живущий согласно её принципам, является цехакроном.
Цехакрон[править | править код]
Цехакрон является идеологизированным вариантом армянина-цехамарда. Цехакрон не подвержен извращённому влиянию окружающей его среды, поскольку знает, что его невозможно победить, если он будет жить в согласии с традиционными родовыми ценностями. Цехакрон ненавидит трусость. Не случайно, в Цехакроновских клятвенных союзах было запрещено выражение «не бойся!» (арм. մի՛ վախնար), поскольку для цехакрона бояться за кого-либо означает унизить его («Ամերիկահայությունը 78»).
Органическими врагами цехакрона являются турки, большевики[8] и их агенты. Цехакрон не принимает все те течения, религии и учения, которые отрицают необходимость существования наций.
Цехакрон исповедует полную готовность погибнуть ради существования своего цеха (рода) и государства. Для цехакрона святы идея независимости Армении. Цехакрон знает, что подлинная независимость Армянского государства достигается кровью и самопожертвованием.
Цехакрон обязан создать семью с представителем своего рода и иметь большое потомство, поскольку знает, что рождением детей обеспечивается продолжительность рода. Цехакрон - не обычный работник какой-либо науки или искусства, но он является неустанным воином, который делает так, чтобы науки и искусства всячески служили его роду.
Цехакрон подчиняется роду, который любит больше своей жизни. Воля рода, которая является волей к победе и существованию, является верховной приказывающей силой для цехакрона.1. Цехамард
Цехамард как представитель це́ха (рода), является лучшей частью армянской нации, цель которой - увековечение своего вида на родине: в Армении. Цехамард несёт в себе армянство и передаёт её потомкам. Для цехамарда незаменима родина, а в её независимости он нуждается как в кислороде. Именно цехамард осознанно воюет и жертвует собой для спасения чести родины («Լալայան, 2001»).2. Жоховурд
Жоховурд является неопределившейся и колеблющейся частью армянства. Жоховурд подвержен эффекту толпы, если находится более под влиянием таканков, нежели цехамардов. Жоховурд живёт повседневной жизнью, а цехамарды − вечными идеалами и целями, памятью о прошлом, а также твёрдой верой в будущее и каждодневной длительной борьбой одновременно.3. Таканк
Таканк является отступническим элементом в армянстве, это - внутренний враг рода, являющийся частью внешнего врага. Как армянин, таканк - бесхребетен и не имеет чувства гордости, а как человек, таканк - эгоцентричен, меркантилен и омерзителен. В своём сознании таканк не имеет никаких обязанностей перед Армянской нацией и государством, но всегда что-либо требует для себя.
По большому счёту, таканк не имеет национальной принадлежности - и то, что он говорит на армянском, является лишь следствием того, что родители передали ему этот язык в качестве средства общения и другого он сам пока не нашёл. Таканк не признаёт родины. Для таканка высшей ценностью являются деньги. Таких людей Айк Асатрян назвал «антиродовыми шайтанами»(арм. ցեղանենգ շեյթան)[9]. Это - наиболее мёртвая часть армянства, навсегда ставшая зловещей толпой.Культы цехакрона[править | править код]
Цехакронизм объявляет высшей ценностью род[10]. Существенной частью цехакронизма является культ рода, то есть поклонение ценностям, святыням и качества своего рода и следование традициям. В рамках культа рода есть 7 отдельных культов:1. Культ Родины
Культом Родины является преданность и поклонение той земле, на которой естественным образом образовалась армянская нация, на которой она строила своё государство и цивилизацию, создавала свою оригинальную культуру. В этой земле покоятся останки её сыновей и дочерей; и за любовь к этой земле, за её свободу сражались храбрые предки.2. Культ крови
Культом крови обусловлены духовно-телесные черты всего рода. Цехакронизм проповедует чистоту армянской крови, в чистоте которой видится будущее армянской нации.3. Культ языка
В вопросе языка цехакронизм неуступчив: от армянина требуется с армянином говорить на армянском, напоминая, что смерть языка ускоряет духовную смерть народа. Исходя из этого, цехакронизм проповедует культ к родному языку, чистотой и осмыслением которого обусловлено будущее народа[11].
С позиций цехакронизма считаетс
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11.11.2020 08:48 Відповісти
С позиций цехакронизма считается важным идеологическое раскрытие культурного содержания и смысла слов в армянском языке[11].4. Культ павших за свой род
Культом павших за армянскую нацию является почтение и глубокое уважение к святым мученикам, «которые своим мужеством уподобились львам, уподобились богам своей преданностью, которые своей кровью обеспечили вечное существование нашего рода и нашей чести»[10].5. Культ предков
Цехакронизм признаёт величайшим злодеянием прерывание духовной связи между предыдущими и следующими поколениями, чем прерывается вчерашняя и завтрашняя органическая связь рода. Нжде пишет:
Если прервалась связь между молодым и предшествующим ему поколениями, значит это поколение отрывается от существовавших до него ценностей и святынь рода… Оторвавшийся от предыдущих поколений становится духовно беспочвенным и ненаправленным. Значимой является та духовная связь между поколениями, благодаря которой последующим передаётся вечное пламя рода…

Оригинальный текст (арм.)Туреччина разом із Росією братиме участь у контролі за перемир'ям у Карабасі, - Ердоган - Цензор.НЕТ 267


Флаг княжеского рода Мамиконянов
Иметь духовную связь, согласно цехакронизму, означает «пережить исторической памятью жизнь предыдущих поколений, связывая судьбы наших поколений»[3]: В цехакронизме присутствует глубочайшее почтение к воинственному княжескому роду Мамиконянов. Нжде пишет[12]:
Кто более или менее знаком с историей Армении, сразу же поймёт, что движение цехакронизма, как клятвенный союз, уподобляется клятвенным союзам рыцарей рода Мамиконянов. Как иМамиконяны, цехакроны исповедуют бескорыстную преданность нации и решительную готовность с храбростью принять смерть во имя Родины.

Оригинальный текст (арм.)Мамиконянов, Нжде также делал акцент на другом проявлении сущности армянина − культурному духу Багратуни, которые вместе друг с другом необходимо объединить[13].
6. Культ силы
Цехакронизм пропагандариует культ силы, поскольку жизнь даёт дорогу сильным духом, мыслью и телом. Жизнь показала, что побеждает не справедливый, а сильный.7. Культ лидера
В идеологии цехакронизма также необходимо почитать праведного лидера, чья десница вырисовывает судьбы народов и кому народы обязаны своим расцветом и упадком. Цехакронизм требует подчиняться воле рода, в том числе подчиняться воле праведного лидера рода, который является носителем и учителем родовой добродетели[10].

Идеология цехакронизма, созданная Гарегином Нжде, опиралась на работы Гевонда Алишана,Раффи, Рафаэла Патканяна, Даниэла Варужана, Аветиса Агароняна и ряда других национальных армянских мыслителей. Однако это были всего лишь разрозненные идеи, обобщением, систематизацией и дополнением которых впоследствии и занялся Нжде, основав цехакронизм.
Нжде Геворкян, сегодня - "национальный герой Армении"...
А теперь наберите в Гугле "Умберто Эко. Ур-фашизм", и сравните...
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11.11.2020 08:55 Відповісти
"А кто им мешает жить на их "истарическай Родине?" Так, занята уже их историческая Родина! Так уж распорядилась история, У них даже на гербе Турецкие горы. Именно поэтому, они и думают "или дохнуть с голоду на камнях "Чёрного Сада", или искать новое место жительства." О Армянском народе "богоизбранном", "народе-страстотерпце" мне слышать не доводилось. Даже в Ереване где я два года прожил. А вот ещё до христианские древние книги, памятники, церкви, монастыри, музеи, артефакты старины, там на каждом шагу. Что подтверждает реальность многовековой истории Армении на обширных территориях. Конечно, у каждого народа есть свои характерные особенности, но все народы одинаково любят выпячивать свою значимость в прошлых веках. Украинцы, те вообще лидеры в этом деле. Ну и Армяне, тоже выдёргивают всякие победы и завоевания своих предков, в отдельных эпизодах мировой истории. Но тем не менее, это же очевидно, что жернова истории, размололи этот народ и рассеяли его по всему миру.
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12.11.2020 09:01 Відповісти
Эрдоган, а путин тебе разрешил голос подавать?что ты там контролировать собрался, все договора подписаны давно.
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10.11.2020 21:38 Відповісти
чмо, кто такой пукин?
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10.11.2020 21:54 Відповісти
А с какой это радости Эрдоган должен у кого то разрешения спрашивать, тем более у какого то *****.
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11.11.2020 10:22 Відповісти
расєя разом з турцієй)))
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10.11.2020 21:39 Відповісти
Маладца, Эрдоган! Поставил ***** перед фактом и дело с концом! Вот это настоящий Президент и Главнокомандующий! РЕСПЕКТ!!!
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10.11.2020 21:45 Відповісти
«Сегодня в ходе разговора с моим братом Эрдоганом, мы, в том числе, провели обмен мнениями касательно деятельности совместного турецко-российского центра по контролю за перемирием. Считаю, что это очень важный шаг». Как сообщает АзерТАдж, об этом сегодня, 10 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с находящимися в Баку главой МИД Турции Мевлудом Чавушоглу, министром национальной обороны ****** Акаром и начальником Национального разведывательного управления Хаканом Фиданом.
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10.11.2020 21:58 Відповісти
на мошкве празднуют победу Азербайджана ))

https://youtu.be/-8G5l6ALbQ4
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10.11.2020 22:19 Відповісти
кацапо-ординськi "миротворцi"
https://youtu.be/9VgEkneEpMg

протести в Вiрменii
https://youtu.be/1eRhkOYLmPw

https://youtu.be/VXKEFT95obs

в будинку Пашиняна
https://youtu.be/WF7FMXIlLOk
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10.11.2020 22:21 Відповісти
а куйло говорит обратное, но как сказал Эрдоган, так и будет
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10.11.2020 22:48 Відповісти
Туреччина разом із Росією братиме участь у контролі за перемир'ям у Карабасі, - Ердоган - Цензор.НЕТ 3724
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10.11.2020 23:24 Відповісти
Эрдогаша - не дай ***** тебя обмануть.
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10.11.2020 23:32 Відповісти
А причем здесь Турция? Договор подписали Азербайджан и Армения,гарант-Россия.Про Турцию-ни слова,а говорить Эрдоган может все что угодно и идти туда куда его пошлют.
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11.11.2020 06:54 Відповісти
"Сидит Заяц на лавочке, играет ручкой для письма... В верхней части ручки - прозрачный экран.А там, за стеклом - "малюсенький" Волк прыгает... Белочка увидела и говорит:
- Ой, какое чудо!!! А как вам это удалось?!!!...
- Ану, Волченька, расскажи, как ты Хоттабыча "нах.." послал...
Эрдоган вас, кацапов, "на х.. вертит...", как хочет, уже который год... Как только "борзонёте" - он вас - по рылу!... "Сушка" влетела, куда не просили - сбили, сирийцы асадовские "борзонули" - "отгребли", то же самое в Ливии... Теперь отгребли очередные ваши прислужники - армяне... Отгребли, вооружённые вашим оружием, от турецкого оружия, вручённого турками азербайджанцам...
"Когда-то "я - русский",
Звучало гордо...
Теперь за "я русский"
Просто бьют в морду...".
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11.11.2020 09:47 Відповісти
Что за бред? У тебя таблетки закончились?
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11.11.2020 12:45 Відповісти
а тебе что, срочно понадобились? В Москве дефицит? Опять "антисанкции" помешали?...
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11.11.2020 12:55 Відповісти
Спасибо, чудесная статья. Любопытно узнать о таких вещах. Турция свой нос везде сунет
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11.11.2020 09:53 Відповісти
Так куди Туреччині до вас, кацапів.. Ваш Кірюха навіть до Антарктиди добрався - мабуть, думав створить там філіал РПЦ... (НУ, прямо отець Востріков, з "12 стільців" - той теж на скелі птахам проповідував...).
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11.11.2020 15:31 Відповісти
перекладач з української на польську
https://skrivanek.pl/uk/
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07.03.2022 17:19 Відповісти
Гугл реклама
https://uk.uaateam.agency/services/nalashtuvannya-kontekstnoyi-reklami/
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26.10.2022 08:35 Відповісти
Гугл рекламаhttps://uk.uaateam.agency/services/nalashtuvannya-kontekstnoyi-reklami/
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26.10.2022 10:02 Відповісти
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