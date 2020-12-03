Автограф Іова Борецького та заставна дошка Анастасії Скоропадської: виставка до 400-річчя відновлення Київської митрополії. ФОТОрепортаж

У Національному музеї історії України відкрилася виставка, приурочена до 400-річчя відновлення Київської митрополії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, виставка триватиме до березня 2021 року.

У 1620 році єрусалимський патріарх Феофан після наполегливого прохання козаків на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним висвятив Іова Борецького митрополитом, а також кількох ієрархів на єпископство.

"Подія обтяжена інтерпретаціями в рамках міжконфесійної боротьби православних з уніатами. Ми хотіли дати незаанґажоване трактування. Як ця подія вплинула на церкви, які ототожнювали себе зі спадщиною Володимира Великого і створеної ним Київської митрополії? Йдеться про київську православну і греко-католицьку (уніатську) церкви", - розповів співкуратор виставки, старший науковий співробітник НМІУ Ярослав Затилюк.

Відновлення Київської митрополії мало довгостроковий вплив і відбилося у різних сферах. Київська митрополія, що об'єднувала українські та білоруські території, на середину XVII ст. стала чи не найпотужнішою серед інших східних православних церков. Діяльність яскравого грона київських інтелектуалів допомагала формуванню власного обличчя української культури (від мови до повсякденних практик). Ангажування до церковних справ сприяло кристалізації козацької ідентичності і перетворенню українського лицарства на "володарів вітчизни".

Уніатська церква зі свого боку шукала способи знайти своє місце в спілкуванні з Константинопольським патріархом. Водночас відносини між кліром і структурами обох церков були радше співробітницькими.

"Культура і спадщина обох церков була конфронтаційною. І там, і там відбувалися дуже схожі речі. Релігійна культура, особливо на рівні народної побожності, була дуже схожою. Обидві церкви взаємодіяли, впливали один на одного", - пояснює доктор історичних наук Максим Яременко.

Головну увагу на виставці зосереджено на розвитку релігійної культури і конфесійного життя на українській території. Наприклад, представлені речі київського митрополита часів Богдана Хмельницького. Він був противником Переяславської угоди і відмовлявся присягати на вірність московському цареві. Церковники передбачали, що після цього може статися зміна статусу київської церкви. Церковна юрисдикція Вселенського патріарха протрималася ще кілька десятиліть.

Також тут можна побачити престольне Євангеліє, яке було в користуванні в Києві до ХІХ століття. На нижній дошці книги зображено Богородицю на півмісяці - іконографічні зображення непорочного зачаття Діви Марії. Це яскравий вплив католицької богословської думки. Зараз це одна з догм католицької церкви. Сьогодні у православ'ї це відкидають. Але в XVII столітті православні київської митрополії вивчали різні джерела і сприйняли цю концепцію.

В експозиції представлені артефакти з фондів Національного музею історії України, Національного Києво-Печерського заповідника та Національної бібліотеки ім. В. Вернадського.

Куратори виставки - Юлія Осташевська, Ярослав Затилюк і Максим Яременко.

Старожитності часів Київської Русі - традиції, з якої виводила себе київська православна і греко-католицька церкви.





Тарілка для пожертвувань.









Заставна дошка (як патронеси будівництва храму) дружини гетьмана Івана Скоропадського Анастасії Скоропадської.







Автограф першого митрополита відновленої церкви Іова Борецького.